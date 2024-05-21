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Проект Bend развивает высокоуровневый язык для параллельных вычислений на GPU

21.05.2024 13:18

Опубликованы первые выпуски проекта Bend, развивающего высокоуровневый язык программирования для параллельных вычислений, который позиционируется как альтернатива низкоуровневыми языкам, таким как CUDA и Metal, обладающая выразительным синтаксисом и возможностями для повышения удобства разработки, свойственными таким языкам, как Python и Haskell. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Из возможностей языка Bend отмечается быстрое распределение объектов, возможность использования функций высшего порядка, замыканий, продолжений, неограниченной рекурсии, сопоставления с образцом, рекурсивных сопоставлений (fold) и циклов (bend), целочисленных, строковых и списочных типов. Поддерживается два варианта синтаксиса - в стиле Python и в стиле Haskell. В программах не требуется указание управляющих распаралелливанием аннотаций, явного создания потоков и выставления блокировок. Распараллеливание производится автоматически, например, при вычислении выражения "((1 + 2) + (3 + 4))", операции "1 + 2" и "3 + 4" будут выполнены параллельно.

Программы на языке Bend могут выполняться на оборудовании, обеспечивающем массовый пареллелизм, например, на GPU, демонстрируя практически линейный рост производительности в зависимости от числа вычислительных ядер. Код на языке Bend компилируется в низкоуровневое промежуточное представление HVM2 (Higher-order Virtual Machine 2), которое затем компилируется в представление на C и CUDA. В настоящее время проектом поддерживается только выполнение на GPU NVIDIA.

Что касается производительности, то тестовое приложение с реализацией битонной сортировки, при выполнении в одном потоке CPU Apple M3 Max было выполнено за 12.15 сек., при задействовании 16 потоков - за 0.96 сек., а при привлечении GPU NVIDIA RTX 4090 с 16k потоками - за 0.21 сек. 


   def sort(d, s, tree):
     switch d:
       case 0:
         return tree
       case _:
         (x,y) = tree
         lft   = sort(d-1, 0, x)
         rgt   = sort(d-1, 1, y)
         return rots(d, s, lft, rgt)

   def rots(d, s, tree):
     switch d:
       case 0:
         return tree
       case _:
         (x,y) = tree
         return down(d, s, warp(d-1, s, x, y))
   ...


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлен Rust GPU, инструментарий для разработки шейдеров на языке Rust
  3. OpenNews: Сотрудник Google развивает язык программирования Carbon, нацеленный на замену C++
  4. OpenNews: Apple опубликовал Pkl, язык программирования для определения конфигурации
  5. OpenNews: Первый тестовый выпуск языка программирования Hare
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Mojo 24.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61224-bend
Ключевые слова: bend, gpu
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:08, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А говорили что на Расте только переписывают и не создают ничего нового, - получите и распишитесь!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:27, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://github.com/HigherOrderCO/hvm бгг, зайди в репу и посмотри, какой там процент на расте на самом деле
     
     
  • 3.20, Аноним (1), 14:44, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и? сам Bend на 100% Расте: https://github.com/HigherOrderCO/Bend/

    или вам этого недостаточно?:)

     
  • 2.11, Аноним (11), 14:29, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Переписали cuda на непонятно что? Вот это прорыв. Ещё один хеллоуворлд, который никому не нужен.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:29, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Код на языке Bend компилируется в низкоуровневое промежуточное представление HVM2 (Higher-order >>Virtual Machine 2), которое затем компилируется в представление на C и CUDA
     

  • 1.2, Аноним (-), 14:09, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:10, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раскидывать"1 + 2" и "3 + 4" на разные ядра? Неужели GPU может сделать только одно сложение за такт?
     
  • 1.4, Шарп (ok), 14:15, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >при задействовании 16 потоков - за 0.96 сек., а при привлечении GPU NVIDIA RTX 4090 с 16k потоками - за 0.21 сек.

    Топить печь ассигнациями. Количество потоков увеличилось с 16 до 16000, скорость только 4,5 раза.

     
     
  • 2.5, Витюшка (?), 14:17, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это разные "потоки". Это потоки CPU, притом M3 процессора.

    И потоки GPU.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:19, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и пропускная способность с кэшами и задержками.
     
  • 3.9, Banned (?), 14:27, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так проц мощнее видяхи вон насколько. Только на коредуба надо проц разгружать и передать видяхе для заметной выгоды.
     
     
  • 4.13, Аноним (11), 14:30, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опять выпил? Какой видяхи на маке нет нвидии и никогда не будет.
     
     
  • 5.18, Banned (?), 14:36, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В статье что написано? Чел выше даже акцетировал,но тебе все равно про свое наболевшее.
     
  • 4.32, Аноним (32), 15:24, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только на коредуба надо проц разгружать и передать видяхе для заметной выгоды.

    А чего же ты бeдный cидишь до сих пор на своей кope дyба? Наcoбирай бyтылoк да купи хотя бы зеоны с алика.

     
  • 2.6, Аноним (1), 14:19, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [cарказм]полагаю вы из тех у кого стакан всегда наполовину пуст![/сарказм]
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:24, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто добавь воды
     
     
  • 4.15, Аноним (11), 14:31, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полагаю вы из тех людей кому уже за миллион лет.
     
  • 2.17, ryoken (ok), 14:33, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Топить печь ассигнациями.

    Дмитрий Иванович..?

     
  • 2.25, мяя (?), 14:54, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да было бы интересно узнать производительность на ватт.
     

  • 1.14, Аноним (12), 14:30, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    похоже на очередную обёртку
     
     
  • 2.16, Аноним (11), 14:32, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Похоже на эксперимент чтобы менеджеры могли отчитаться за работу. Собственно руст это один из таких же экспериментов.
     
     
  • 3.19, Аноним (8), 14:44, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так работа кипит, значит и годовые бонусы растут. А нужно или нет пусть думает тот кто за это платит. Если хочет свой блэкджек, значит сделаем ему блэкджек.
     
  • 2.22, Аноним (32), 14:49, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > похоже на очередную обёртку

    В этом вся суть современной айтишечки. Всё уже написано и переписано по 100500 раз, а деньги зарабатывать среднестатистическому айтишнику как-то надо. Не все же программисты настолько одарённые, чтобы работать с ИИ на низком уровне, а не поверх готовых библиотек.

     

  • 1.23, мяя (?), 14:53, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

    https://github.com/HigherOrderCO/hvm
    А вот сердце:
    > Cuda 42.2%
    > C 40.7%
    > Rust 17.1%

     
     
  • 2.24, мяя (?), 14:53, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему-то у меня не обновились комментарии...
     
  • 2.27, Аноним (-), 15:11, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.29, Аноним (11), 15:14, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:13, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старый hvm1 был на си, а hvm2 на rust. GitHub показывает общую статистику по всей истории, а не раскладку по текущему коду.
     
     
  • 3.30, Аноним (11), 15:16, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что даёт руст? Во время конь пиляции так много людей выходит за границы что надо тратить время на новую версию и все равно можно выйти за границы
     
     
  • 4.31, Аноним (3), 15:24, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное, чтобы за границей тебя уже ждали, иначе будет неочень
     

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