Проект Bend развивает высокоуровневый язык для параллельных вычислений на GPU

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|1.1, Аноним (1), 14:08, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А говорили что на Расте только переписывают и не создают ничего нового, - получите и распишитесь!
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|2.11, Аноним (11), 14:29, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Переписали cuda на непонятно что? Вот это прорыв. Ещё один хеллоуворлд, который никому не нужен.
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|2.12, Аноним (12), 14:29, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Код на языке Bend компилируется в низкоуровневое промежуточное представление HVM2 (Higher-order >>Virtual Machine 2), которое затем компилируется в представление на C и CUDA
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|1.3, Аноним (3), 14:10, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раскидывать"1 + 2" и "3 + 4" на разные ядра? Неужели GPU может сделать только одно сложение за такт?
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|1.4, Шарп (ok), 14:15, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>при задействовании 16 потоков - за 0.96 сек., а при привлечении GPU NVIDIA RTX 4090 с 16k потоками - за 0.21 сек.
Топить печь ассигнациями. Количество потоков увеличилось с 16 до 16000, скорость только 4,5 раза.
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|2.5, Витюшка (?), 14:17, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это разные "потоки". Это потоки CPU, притом M3 процессора.
И потоки GPU.
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|3.9, Banned (?), 14:27, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так проц мощнее видяхи вон насколько. Только на коредуба надо проц разгружать и передать видяхе для заметной выгоды.
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|4.13, Аноним (11), 14:30, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Опять выпил? Какой видяхи на маке нет нвидии и никогда не будет.
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|5.18, Banned (?), 14:36, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В статье что написано? Чел выше даже акцетировал,но тебе все равно про свое наболевшее.
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|4.32, Аноним (32), 15:24, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только на коредуба надо проц разгружать и передать видяхе для заметной выгоды.
А чего же ты бeдный cидишь до сих пор на своей кope дyба? Наcoбирай бyтылoк да купи хотя бы зеоны с алика.
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|2.6, Аноним (1), 14:19, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[cарказм]полагаю вы из тех у кого стакан всегда наполовину пуст![/сарказм]
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|2.25, мяя (?), 14:54, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да было бы интересно узнать производительность на ватт.
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|2.16, Аноним (11), 14:32, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Похоже на эксперимент чтобы менеджеры могли отчитаться за работу. Собственно руст это один из таких же экспериментов.
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|3.19, Аноним (8), 14:44, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так работа кипит, значит и годовые бонусы растут. А нужно или нет пусть думает тот кто за это платит. Если хочет свой блэкджек, значит сделаем ему блэкджек.
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|2.22, Аноним (32), 14:49, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> похоже на очередную обёртку
В этом вся суть современной айтишечки. Всё уже написано и переписано по 100500 раз, а деньги зарабатывать среднестатистическому айтишнику как-то надо. Не все же программисты настолько одарённые, чтобы работать с ИИ на низком уровне, а не поверх готовых библиотек.
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|2.28, Аноним (28), 15:13, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старый hvm1 был на си, а hvm2 на rust. GitHub показывает общую статистику по всей истории, а не раскладку по текущему коду.
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|3.30, Аноним (11), 15:16, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что даёт руст? Во время конь пиляции так много людей выходит за границы что надо тратить время на новую версию и все равно можно выйти за границы
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