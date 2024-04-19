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GitHub намерен запретить размещение сомнительных проектов для создания дипфейков

19.04.2024 08:45

GitHub опубликовал изменения правил, определяющих политику в отношении размещения проектов, которые можно использовать для создания фиктивного мультимедийного контента с целью порномести и дезинформации. Изменения пока находятся в состоянии черновика, доступного для обсуждения в течение 30 дней (до 20 мая).

В условия использования сервиса GitHub добавлен абзац, запрещающий размещение проектов, предназначенных для синтезирования и манипулирования мультимедийным контентом для создания интимных образов без согласия (NCII) и контента, нацеленного на введение в заблуждение или дезинформацию. Запрет также распространяется на проекты, которые поощряют, продвигают и поддерживают подобные системы.

В качестве причины введения запрета упоминается попытки использовать системы искусственного интеллекта, способные генерировать реалистичные изображения, звук и видео, не только для творчества, но и для злоупотреблений, таких как создание дипфейков и организация спамерских обзвонов.

При этом представители GitHub намерены лояльно относиться к проектам двойного назначения, напрямую не предназначенным для злоупотреблений и не одобряющим вредоносное применение, но которые потенциально могут применяться злоумышленниками в своей деятельности. Меры реагирования будут выбираться с учётом характера проектов и разделяя использование для неправомерных и законных целей.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2024-04-18...)
  2. OpenNews: GitHub защитился от конкурирующих сервисов, запрещающих сравнительное тестирование
  3. OpenNews: GitHub обновил правила, касающиеся торговых санкций
  4. OpenNews: GitHub ужесточает правила, связанные с размещением результатов исследований безопасности
  5. OpenNews: Критика Microsoft после удаления из GitHub прототипа эксплоита для Microsoft Exchange
  6. OpenNews: GitHub намерен сканировать репозитории на предмет запрещённого содержимого
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61026-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:02, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я против. Это как запрет VPN в РФ.
     
     
  • 2.2, Себастьян Перейра (?), 09:13, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне пофиг, больше интересно критерии, по которым будут определять злонамеренность проектов.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:18, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем определять? Сообщество - это где каждый относится друг к другу с уважением, а не каждый друг другу волк.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 09:20, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А меру уважения определяет министерство уважения? С таким подходом вы далеко закопаетесь. Хотя вы уже.
     
     
  • 5.44, 1 (??), 10:47, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Министрество правды же ! А министерство любви карает нарушителей.
     
  • 4.9, Себастьян Перейра (?), 09:22, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Сообщество - это где каждый относится друг к другу с уважением

    Ты просишь меня сделать deepfake, но делаешь это без уважения

     
  • 2.31, Аноним (31), 09:49, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >Это как

    https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_Intelligence_Act

     
  • 2.43, Аноним (43), 10:40, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто в здравом уме может быть за? (Кроме государства)
     

  • 1.3, Bklrexte (ok), 09:13, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Но это же означает в том числе и запрет моделей для генераций изображений типа Stable Diffusion, и всех инструментов для них - так как с этими инструментами и моделями можно обучать LoRA и т.д. на определённых людях, и потом генерировать контент с ними.
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 09:21, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это значит что скоро на гитхаб нельзя будет ничего закомитить без контракта с майками.
     
  • 2.41, Аноним (-), 10:31, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Три абзаца прочитать слишком сложно да?

    > представители GitHub намерены лояльно относиться к проектам двойного назначения

     
     
  • 3.50, Стив Балмер (?), 11:08, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, это пока всякие там американской ассоциации звукозаписывающих компаний не принялись за дело, а там как пойдёт
     

  • 1.6, ryoken (ok), 09:20, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> для создания интимных образов без согласия (NCII)

    Согласия КОГО..?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:31, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласия подделываемых .
     
     
  • 3.42, _kp (ok), 10:37, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть без согласия несуществующих, вымы8ленных персонажей.
    (Которые по чистой случайности на кого то похожи)
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:21, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Демократия по американски во всей красе. Какие законы нарушают дипфейки, а?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:26, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие законы нарушают дипфейки, а?

    Поскольку ИИ -- явление новое, то законодательная база для них все еще не проработана. Спроси свой вопрос лет через 10.

     
     
  • 3.24, Аноним (16), 09:41, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Законы нарушаются действующие и наказания за нарушение реальные . Здесь разговор об ии как инструменте , по простому : отвёртка разрешена , а заточка - злой умысел .
     
  • 2.18, Аноним (16), 09:35, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие законы нарушает отвёртка , воткнутая в печень ?
     
     
  • 3.30, нейм (?), 09:48, 19/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.34, Аноним (16), 09:55, 19/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.32, ыы (?), 09:52, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отвертку потребуют выткнуть а втыкателя посадят. что непонятно?
     
  • 2.22, Bklrexte (ok), 09:38, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В данных спорах это очень частое обсуждение - но, если говорить серьёзно, в данном случае речь идёт не о законе от государства, а о запрете от коммерческой компании. Они имеют полное право на контроль своей платформы.
     
  • 2.27, pavlinux (ok), 09:42, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Какие законы нарушают дипфейки, а?

    ИИ ещë тупое, оно само не решает кого фейковать и как это использовать. За этим стоит человек.

    Статья 128.1 УK РФ

     
     
  • 3.47, нах. (?), 10:55, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ИИ ещë тупое, оно само не решает кого фейковать и как это использовать.

    хммм... а это ведь идея для стартапа!

     
     
  • 4.51, pavlinux (ok), 11:11, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > идея для стартапа!

    Айзек Азимов, "Я, робот", три закона робототехники. "Teрминатор", SkyNet, ля-ля-ля, и т.п.

     
  • 2.29, Аноним (31), 09:47, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Европарламент одобрил первый в мире закон о регулировании ИИ

    1.: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_Intelligence_Act
    2.: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19015/artificial-

     

  • 1.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 09:27, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте признаем - никто из вас в живую не видел оф. лиц гос-в. Вы видите их с экранов, возможно это уже дипфейки.
     
     
  • 2.15, Себастьян Перейра (?), 09:31, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и есть, Виктор Пелевин в «Generation П» об этом прямо говорил.
     
  • 2.17, pavlinux (ok), 09:33, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  никто из вас в живую не видел оф. лиц гос-в.

    Отучаемся говорить за всех

     
     
  • 3.20, Вы забыли заполнить поле Name (?), 09:36, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  никто из вас в живую не видел оф. лиц гос-в.
    > Отучаемся говорить за всех

    Пруфов у тебя нет.

     
     
  • 4.33, ыы (?), 09:54, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы приходите на мероприятия и смотрите. приезжайте на концерты куда они приезжают- и лицезрейте.. какие-то проблемы?
     
     
  • 5.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 10:18, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты издалека определишь оригинал? Утиной типизацией что ли?
     
  • 5.48, Аноним (48), 10:56, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дипфейки бывают и вполне материальные, биологические ;)
     

  • 1.12, хрю (?), 09:29, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Все запреты всегда начинаются с благих намерений, во имя человека и слезинки ребёнка, а потом начинается время интерпретаций, вот уже всё как всегда.
     
     
  • 2.19, Аноним (10), 09:36, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай рассуждать с такой точки зрения: за последние годы появился stable diffusion и аналогичные вещи, которые позволяют тебе создавать очень реалистичные фейки и вводить кого-то в заблуждение. Это просто очень мощный инструмент, чтобы он остался без внимания регулятора. В данном случае запрет лишь незначительно ограничивает тебя в новых возможностях, а не отнимает эти новые возможности полностью.
     

  • 1.13, pavlinux (ok), 09:29, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ... и контента, нацеленного на введение в заблуждение или дезинформацию.

    if ( true)
        return false;
    if (false)
       return true;


     
  • 1.21, гоквч (?), 09:37, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А дикпики можно.
     
     
  • 2.23, gesha.turtles (ok), 09:40, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно.
     
     
  • 3.40, n00by (ok), 10:31, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем это нужно? Шибангов не хватает?
     
  • 3.45, 1 (??), 10:50, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если он сгенерирован ИИ ?
     

  • 1.35, Аноним (35), 09:56, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    т.е. размещение различных эксплоитов это норм. а дип-фейки это зло, с которым нужно бороться?
    Что, простите?)
     
     
  • 2.36, ыы (?), 10:06, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дипфейки затрагивают конкретных личностей, и преступление совершается с момент его выкладывания в публичный доступ в отличие от эксплоитов.
     

  • 1.37, test (??), 10:08, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Могли бы проще написать, запретить ИИ.
     
  • 1.39, Пряник (?), 10:26, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не получится больше фотки голой училки расклеивать.
     
     
  • 2.49, нах. (?), 10:56, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего вдруг? Просто придется расклеивать настоящие, а не с двумя левыми ногами.

     

  • 1.46, Аноним (48), 10:52, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дипфейкмейкер Copilot они собираются запретить?
     
  • 1.52, Стив Балмер (?), 11:13, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что насчет сна ? эти коварные дипфейки когда запретят ?
     

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