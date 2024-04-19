GitHub намерен запретить размещение сомнительных проектов для создания дипфейков

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|3.4, Аноним (4), 09:18, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем определять? Сообщество - это где каждый относится друг к другу с уважением, а не каждый друг другу волк.
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|4.5, Аноним (5), 09:20, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А меру уважения определяет министерство уважения? С таким подходом вы далеко закопаетесь. Хотя вы уже.
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|5.44, 1 (??), 10:47, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Министрество правды же ! А министерство любви карает нарушителей.
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|4.9, Себастьян Перейра (?), 09:22, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Сообщество - это где каждый относится друг к другу с уважением
Ты просишь меня сделать deepfake, но делаешь это без уважения
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|1.3, Bklrexte (ok), 09:13, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Но это же означает в том числе и запрет моделей для генераций изображений типа Stable Diffusion, и всех инструментов для них - так как с этими инструментами и моделями можно обучать LoRA и т.д. на определённых людях, и потом генерировать контент с ними.
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|2.8, Аноним (5), 09:21, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это значит что скоро на гитхаб нельзя будет ничего закомитить без контракта с майками.
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|2.41, Аноним (-), 10:31, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Три абзаца прочитать слишком сложно да?
> представители GitHub намерены лояльно относиться к проектам двойного назначения
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|3.50, Стив Балмер (?), 11:08, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, это пока всякие там американской ассоциации звукозаписывающих компаний не принялись за дело, а там как пойдёт
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|1.6, ryoken (ok), 09:20, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> для создания интимных образов без согласия (NCII)
Согласия КОГО..?
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|3.42, _kp (ok), 10:37, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть без согласия несуществующих, вымы8ленных персонажей.
(Которые по чистой случайности на кого то похожи)
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|1.7, Аноним (7), 09:21, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Демократия по американски во всей красе. Какие законы нарушают дипфейки, а?
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|2.10, Аноним (10), 09:26, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какие законы нарушают дипфейки, а?
Поскольку ИИ -- явление новое, то законодательная база для них все еще не проработана. Спроси свой вопрос лет через 10.
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|3.24, Аноним (16), 09:41, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Законы нарушаются действующие и наказания за нарушение реальные . Здесь разговор об ии как инструменте , по простому : отвёртка разрешена , а заточка - злой умысел .
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|3.32, ыы (?), 09:52, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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отвертку потребуют выткнуть а втыкателя посадят. что непонятно?
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|2.22, Bklrexte (ok), 09:38, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В данных спорах это очень частое обсуждение - но, если говорить серьёзно, в данном случае речь идёт не о законе от государства, а о запрете от коммерческой компании. Они имеют полное право на контроль своей платформы.
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|2.27, pavlinux (ok), 09:42, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какие законы нарушают дипфейки, а?
ИИ ещë тупое, оно само не решает кого фейковать и как это использовать. За этим стоит человек.
Статья 128.1 УK РФ
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|3.47, нах. (?), 10:55, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ИИ ещë тупое, оно само не решает кого фейковать и как это использовать.
хммм... а это ведь идея для стартапа!
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|4.51, pavlinux (ok), 11:11, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> идея для стартапа!
Айзек Азимов, "Я, робот", три закона робототехники. "Teрминатор", SkyNet, ля-ля-ля, и т.п.
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|2.17, pavlinux (ok), 09:33, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> никто из вас в живую не видел оф. лиц гос-в.
Отучаемся говорить за всех
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|4.33, ыы (?), 09:54, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как бы приходите на мероприятия и смотрите. приезжайте на концерты куда они приезжают- и лицезрейте.. какие-то проблемы?
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|1.12, хрю (?), 09:29, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Все запреты всегда начинаются с благих намерений, во имя человека и слезинки ребёнка, а потом начинается время интерпретаций, вот уже всё как всегда.
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|2.19, Аноним (10), 09:36, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай рассуждать с такой точки зрения: за последние годы появился stable diffusion и аналогичные вещи, которые позволяют тебе создавать очень реалистичные фейки и вводить кого-то в заблуждение. Это просто очень мощный инструмент, чтобы он остался без внимания регулятора. В данном случае запрет лишь незначительно ограничивает тебя в новых возможностях, а не отнимает эти новые возможности полностью.
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|1.13, pavlinux (ok), 09:29, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ... и контента, нацеленного на введение в заблуждение или дезинформацию.
if ( true)
return false;
if (false)
return true;
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|1.35, Аноним (35), 09:56, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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т.е. размещение различных эксплоитов это норм. а дип-фейки это зло, с которым нужно бороться?
Что, простите?)
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|2.36, ыы (?), 10:06, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дипфейки затрагивают конкретных личностей, и преступление совершается с момент его выкладывания в публичный доступ в отличие от эксплоитов.
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|2.49, нах. (?), 10:56, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего вдруг? Просто придется расклеивать настоящие, а не с двумя левыми ногами.
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