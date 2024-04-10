Проект Kubuntu представил обновлённый логотип и элементы брендинга

2.15 , нах. ( ? ), 09:12, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Хм... если я правильно помню лого Убунты было "Три человека разного цвета держатся за руки и

> смотрят друг на друга" вот так их и ловят, вчерародившихся. Вообще-то изначально на оболожке релиза 5 их было пятеро. Потом ук...афронацисты выкинули индуса с китайцем в печку, и ниггер остался представлять небелую расу в одиночестве. А сейчас это было бы вообще вопиюще неполикорректно. Ну а диск с фоточками участников гей (запрещенная в россии тираристическая организация) парада ты вряд ли захочешь. 3.26 , Анонин (-), 09:59, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > вот так их и ловят, вчерародившихся. Вот ты и попался)) > Вообще-то изначально на оболожке релиза 5 их было пятеро Вообще-то нет.

В самом первом релизе Ubuntu 4.10 Warty Warthog было как раз трое - лысый из браззерс и две дамы.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ubuntu_4.10_"warty"_ShipIt_CDs.jpg Потом, в релизе так 5.04, лысого заменили на лысеющего, и примазались еще двое.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Ubuntu_5.04-x86.gif/

Правда в 5.10 их подменяла старая троица upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Ubuntu_5.10.JPG

... и прожили они до релиза 6.06 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Ubuntu_6.06_LTS_CDs.jpg Но потом у них проверили паспорта и депортировали)) В версии 7.04 они добрали еще одного человека.

А в версии 7.10 еще и решили поиграть с расположением.

Но проиграли, потому получился свастон

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Ubuntu-cd-gutsy-gibbon.jpg/640px-Ubuntu-cd-gutsy-gibbon.jpg Так что не все так однозначно))

А вот лого у них изначально было из 3 точек и трех дуг.

2.18 , Оле ( ? ), 09:15, 10/04/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.24 , ИмяХ ( ok ), 09:46, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насколько я помню, лого убунты это раздoлбаное очко с тремя гемoppoйными шишками. А здесь я вижу аккуратные хирургические швы.

3.27 , Аноним ( - ), 10:02, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все возможно.

Я с таким не сталкивался, так что поверю тебе как специалисту. На опеннете можно найти экспертов почти из любой области, вот даже по "раздолбанным геморойным" нашлись!

3.32 , Аноним ( 32 ), 10:44, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С вашими травмами понятно, в боты годен, следующий

