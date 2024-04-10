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Проект Kubuntu представил обновлённый логотип и элементы брендинга

10.04.2024 08:22

Подведены итоги конкурса среди графических дизайнеров, организованного для обновления элементов брендинга дистрибутива. В рамках конкурса предпринята попытка получить узнаваемый и современный дизайн, отражающий специфику Kubuntu, положительно воспринимаемый новичками и старыми пользователями, и гармонично сочетаемый со стилевым оформлением KDE и Ubuntu.

На основе полученных в результате конкурса работ выработаны рекомендации по модернизации логотипа проекта, заставки рабочего стола, цветовой палитры и шрифтов. Также опубликованы векторные файлы с новым логотипом, предложенные в различных расцветках. Подготовленное на основе новых рекомендаций оформление будет задействовано в выпуске Kubuntu 24.04.











  1. Главная ссылка к новости (https://kubuntu.org/news/celeb...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Kubuntu объявил конкурс по созданию логотипа и элементов брендинга
  3. OpenNews: Kubuntu переходит на использование инсталлятора Calamares
  4. OpenNews: Проект Kubuntu представил вторую модель ноутбука Kubuntu Focus
  5. OpenNews: Kubuntu прекращает подготовку сборок для 32-разрядных систем x86
  6. OpenNews: Бывший лидер Kubuntu представил проект KDE neon
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60965-kubuntu
Ключевые слова: kubuntu
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nebularia (ok), 08:39, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ладно
     
  • 1.2, нитгитлистер (?), 08:40, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    ну.. не скзать что стало прям сильно лучше, но не стало хуже что уже само по себе показатель
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 08:48, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А маскот как?
    А то анимешники испортили 😮
     
     
  • 2.5, Zenitur (ok), 08:50, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > анимешники испортили
    > iPony

    nuff said

     
  • 2.6, Heyhey (?), 08:56, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Маскот должен быть в виде взорванного ежа
     
     
  • 3.10, bergentroll (ok), 09:02, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В виде биполярного ежа, который то носится как Соник, то валится.
     

  • 1.4, Zenitur (ok), 08:50, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    del
     
  • 1.7, чатжпт (?), 08:57, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кубернетис это ты?
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:01, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Венец зубчатого колеса не выдержал нагрузок и развалился, все что нашли кое-как собрали на бумажке и получился логотип...
     
     
  • 2.17, ryoken (ok), 09:13, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-во. И это они считают номальным логотипом? Тьфу.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 09:19, 10/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:02, 10/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.11, блабла (?), 09:04, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В любой непонятной (при любом обсере) ситуации делай ребрендинг.
    Где обосрались то?
     
     
  • 2.13, нах. (?), 09:08, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    они заранее подготовились!
     

  • 1.12, Аноним (-), 09:07, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм... если я правильно помню лого Убунты было "Три человека разного цвета держатся за руки и смотрят друг на друга"
    Ну типа 'человечность, дружба, жвачка и тд'

    А тут за руки они не держатся, одного цвета, стоят друг к другу спиной, зато между руками у них в руку длинной...
    Наверное это все-таки анимешники рисовали))

     
     
  • 2.15, нах. (?), 09:12, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Хм... если я правильно помню лого Убунты было "Три человека разного цвета держатся за руки и
    > смотрят друг на друга"

    вот так их и ловят, вчерародившихся.

    Вообще-то изначально на оболожке релиза 5 их было пятеро. Потом ук...афронацисты выкинули индуса с китайцем в печку, и ниггер остался представлять небелую расу в одиночестве.

    А сейчас это было бы вообще вопиюще неполикорректно. Ну а диск с фоточками участников гей (запрещенная в россии тираристическая организация) парада ты вряд ли захочешь.

     
     
  • 3.26, Анонин (-), 09:59, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вот так их и ловят, вчерародившихся.

    Вот ты и попался))

    > Вообще-то изначально на оболожке релиза 5 их было пятеро

    Вообще-то нет.
    В самом первом релизе Ubuntu 4.10 Warty Warthog было как раз трое - лысый из браззерс и две дамы.
    upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ubuntu_4.10_"warty"_ShipIt_CDs.jpg

    Потом, в релизе так 5.04, лысого заменили на лысеющего, и примазались еще двое.
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Ubuntu_5.04-x86.gif/
    Правда в 5.10 их подменяла старая троица upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Ubuntu_5.10.JPG
    ... и прожили они до релиза 6.06 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Ubuntu_6.06_LTS_CDs.jpg

    Но потом у них проверили паспорта и депортировали))

    В версии 7.04 они добрали еще одного человека.
    А в версии 7.10 еще и решили поиграть с расположением.
    Но проиграли, потому получился свастон
    upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Ubuntu-cd-gutsy-gibbon.jpg/640px-Ubuntu-cd-gutsy-gibbon.jpg

    Так что не все так однозначно))
    А вот лого у них изначально было из 3 точек и трех дуг.

     
  • 2.18, Оле (?), 09:15, 10/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.24, ИмяХ (ok), 09:46, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я помню, лого убунты это раздoлбаное очко с тремя гемoppoйными шишками. А здесь я вижу аккуратные хирургические швы.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 10:02, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все возможно.
    Я с таким не сталкивался, так что поверю тебе как специалисту.

    На опеннете можно найти экспертов почти из любой области, вот даже по "раздолбанным геморойным"  нашлись!

     
  • 3.32, Аноним (32), 10:44, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С вашими травмами понятно, в боты годен, следующий
     

  • 1.14, Аноним (21), 09:11, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно,а то развелось экспертов по отступам и закруглениям. Теперь будет чем художникам по профилю заняться на ближайшие пару лет.D
     
     
  • 2.31, 12yoexpert (ok), 10:40, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каждый дистрибьютив по гуманитарию!
     

  • 1.16, нах. (?), 09:13, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    обои, на мой взгляд, все же - скучноваты

     

  • 1.22, Аноним (22), 09:19, 10/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 09:21, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять котику нечем заняться.
     
  • 1.25, Аноним (25), 09:54, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из магнитиков?
     
  • 1.28, Аноним (28), 10:25, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем оно нужно, больное снапом?
     
  • 1.30, 12yoexpert (ok), 10:39, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А плазма всё равно падает. Чего только ни делают, чтобы попа не приглашать
     
  • 1.34, classx (ok), 10:56, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на что только деньги тратят...
     

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