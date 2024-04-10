Проект Kubuntu представил обновлённый логотип и элементы брендинга

|
|1.2, нитгитлистер (?), 08:40, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
ну.. не скзать что стало прям сильно лучше, но не стало хуже что уже само по себе показатель
|
|1.8, Аноним (8), 09:01, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Венец зубчатого колеса не выдержал нагрузок и развалился, все что нашли кое-как собрали на бумажке и получился логотип...
|
|1.11, блабла (?), 09:04, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В любой непонятной (при любом обсере) ситуации делай ребрендинг.
Где обосрались то?
|
|1.12, Аноним (-), 09:07, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Хм... если я правильно помню лого Убунты было "Три человека разного цвета держатся за руки и смотрят друг на друга"
Ну типа 'человечность, дружба, жвачка и тд'
А тут за руки они не держатся, одного цвета, стоят друг к другу спиной, зато между руками у них в руку длинной...
Наверное это все-таки анимешники рисовали))
|
|
|
|2.15, нах. (?), 09:12, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Хм... если я правильно помню лого Убунты было "Три человека разного цвета держатся за руки и
> смотрят друг на друга"
вот так их и ловят, вчерародившихся.
Вообще-то изначально на оболожке релиза 5 их было пятеро. Потом ук...афронацисты выкинули индуса с китайцем в печку, и ниггер остался представлять небелую расу в одиночестве.
А сейчас это было бы вообще вопиюще неполикорректно. Ну а диск с фоточками участников гей (запрещенная в россии тираристическая организация) парада ты вряд ли захочешь.
|
|
|
|3.26, Анонин (-), 09:59, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> вот так их и ловят, вчерародившихся.
Вот ты и попался))
> Вообще-то изначально на оболожке релиза 5 их было пятеро
Вообще-то нет.
В самом первом релизе Ubuntu 4.10 Warty Warthog было как раз трое - лысый из браззерс и две дамы.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ubuntu_4.10_"warty"_ShipIt_CDs.jpg
Потом, в релизе так 5.04, лысого заменили на лысеющего, и примазались еще двое.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Ubuntu_5.04-x86.gif/
Правда в 5.10 их подменяла старая троица upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Ubuntu_5.10.JPG
... и прожили они до релиза 6.06 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Ubuntu_6.06_LTS_CDs.jpg
Но потом у них проверили паспорта и депортировали))
В версии 7.04 они добрали еще одного человека.
А в версии 7.10 еще и решили поиграть с расположением.
Но проиграли, потому получился свастон
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Ubuntu-cd-gutsy-gibbon.jpg/640px-Ubuntu-cd-gutsy-gibbon.jpg
Так что не все так однозначно))
А вот лого у них изначально было из 3 точек и трех дуг.
|
|2.24, ИмяХ (ok), 09:46, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Насколько я помню, лого убунты это раздoлбаное очко с тремя гемoppoйными шишками. А здесь я вижу аккуратные хирургические швы.
|
|
|
|3.27, Аноним (-), 10:02, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все возможно.
Я с таким не сталкивался, так что поверю тебе как специалисту.
На опеннете можно найти экспертов почти из любой области, вот даже по "раздолбанным геморойным" нашлись!
|
|1.14, Аноним (21), 09:11, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Правильно,а то развелось экспертов по отступам и закруглениям. Теперь будет чем художникам по профилю заняться на ближайшие пару лет.D
|