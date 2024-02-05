Kubuntu переходит на использование инсталлятора Calamares

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|2.15, Малигос (?), 10:54, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всегда радовало, что Kubuntu идет своим путем. В нем нет такого остервенелого навязывания snap (в обычной Ubuntu, например, тот же Firefox можно поставить только через snap). А теперь еще и инсталлятор свой. Молодцы!
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|3.29, cghvjb (?), 12:05, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Firefox можно поставить только через snap
Ну да, репы ж Ubuntu дропнула и нельзя добавить add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa
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|3.33, EULA (?), 12:28, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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AppImage, конечно же. xD
Но можно еще статически все программы собирать.
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|1.3, Аноним (14), 09:50, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Удивительно, как еще во все редакции по указанию от Canonical не впихнули snap-инсталятор.
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|2.6, iPony129412 (?), 10:00, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так они вон в Desktop c 23.04 засунули - мало времени
вот к следующему LTS релизу - уже хорошо бы
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|1.4, Аноним (4), 09:54, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для простого пользователя ничего лучше Минта не изобрели. Хотя справедливости ради -- Минту calamares тоже не помешал бы.
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|2.9, Анон1212 (ok), 10:05, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Debian, уже давно есть готовые образы с разными DE, только дурак наверное не сможет Дебу установить, ну так пусть платит за переустановку Винды
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|3.10, Аноним (7), 10:11, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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установить не проблема, а вот апгрейднуть через релиз -- это уже задачка на подумать последователям Столлмана
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|4.12, Аноним (4), 10:22, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ради интереса пробовал обновлять дебиан с 7 по 12 версии. В виртуалке конечно, но тем не менее всё обновилось без сучка без задоринки. С обновлением с 10-й версии подозреваю вообще не должно быть никаких проблем.
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|5.18, iPony129412 (?), 10:58, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, с дефолтной конфигурацией на чистом дистрибутиве проблем нет - это всё же проверяется
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|6.19, Аноним (19), 11:02, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не с дефолтной больше от конфигов/мейнтейнеров конкретных пакетов/авторов софта зависит. И как это могут протестировать мейнтейнеры дистрибутива - не понятно.
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|3.11, Аноним (4), 10:19, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, Дебиан всё-таки требует некоторого допиливания напильником после установки, тогда как Минт юзабелен уже из коробки. Для опытного человека Дебиан понятное дело предпочтительней.
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|3.41, Аноним (41), 14:07, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой смысл ставить Дебиан, если все равно придется делать из него, образно говоря, Минт, чтобы нормально пользоваться? Ради чего? Чтобы выделываться в комментариях на маргинальных форумах? Я загрузил лайв Дебиан 12 с Крысой, в нем, блин, калькулятора нет. Калькулятора, Карл!
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|1.5, Устин (ok), 09:58, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, блин, а я на Plasma 6 рассчитывал... А разрабы плазмы, вроде, специально даты релизов подгоняли.
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|3.13, Устин (ok), 10:25, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лучше б они оптимизацию подогнали
Все оптимизации, боюсь, теперь только в 6-ке будут.
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|2.37, Аноним (37), 13:55, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Anaconda самый дебильный инсталлятор из всех что видел. Надо понять что надо тыкать по каждой настройке чтобы начать установку.
Calamares как и любой другой инсталлятор позволяет нормально пошагово настроить каждый пункт.
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|3.40, Аноним (23), 14:07, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пошаговость - это прошлый век, не наглядно и не удобно. Anaconda - самый удобный и очень гибкий инсталлятор, возможностей ручной настройки в нем в разы больше, надежность выше (никогда не подводил) и все собрано на одной странице.
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|4.43, Аноним (41), 14:12, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не юзаю дистрибутивы Шапки, но про Анаконду соглашусь. Лучший графический инсталлятор в мире Линукса.
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|1.24, Аноним (24), 11:48, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>графический интерфейс основан на библиотеке Qt (используется QML)
И тут мерзкое влияние Электрона. Что сразу не на
HTML, ведь разницы почти никакой? Кстати, QML-приложения из-за пофигизма разрабов Qt жёстко зависят от SSE2. Не вижу ни одной причины жёстко требовать SSE2.
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|2.28, Анонист (?), 12:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что ты собрался в 2к24 году использовать свежий софт на винтажном железе без SSE2?! Смешно.
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|2.31, Аноним (31), 12:22, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SSE2 как раз вообще не проблема: х32 дропнули, а любой х64 проц умеет SSE2.
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|3.36, Аноним (24), 13:37, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это помойки вроде убунты дропнули. Но разрабы Calamares тут причём? Кстати, у Убунту был очень удобный инсталлятор, не то что дебиановский хлам, рассыпающийся от AMDшной видеокарты вообще в текстовый режим.
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|1.32, Аноним (31), 12:24, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> отмечена подготовка весеннего выпуска Kubuntu 24.04 LTS, который станет последим выпуском на базе KDE 5
По крайней мере, что-то из багофиксов ещё какое-то время будет прилетать в Qt5... (Qt5 ведь KDE'шники занимаются?)
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|1.35, Аноним324 (ok), 13:28, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждём когда этих всех отсутпников, выпердолят из ubuntu flavours и они загнутся от отсутвия денег от каноникал.
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|1.39, Аноним (39), 14:05, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>на инсталлятор Calamares ранее уже перешли Lubuntu
А что в слове "Lubuntu" значит буква L?
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|2.44, Аноним (41), 14:15, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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K_ubuntu --> KDE
X_ubuntu --> Xfce
L_ubuntu --> LXDE
Как-то так.
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