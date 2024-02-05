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Kubuntu переходит на использование инсталлятора Calamares

05.02.2024 09:30

Разработчики Kubuntu Linux анонсировали работу по переводу дистрибутива на использование инсталлятора Calamares, не зависящего от конкретных дистрибутивов Linux и применяющего библиотеку Qt для создания интерфейса пользователя. Применение Calamares позволит задействовать единый графический стек в окружении на основе KDE. Из официальных редакций Ubuntu на инсталлятор Calamares ранее уже перешли Lubuntu и UbuntuDDE. Кроме замены инсталлятора из проводимых проектом работ также отмечена подготовка весеннего выпуска Kubuntu 24.04 LTS, который станет последим выпуском на базе KDE 5, и начало разработки тестовой версии с KDE 6, которая послужит основой для осеннего выпуска Kubuntu 24.10.

  1. Главная ссылка к новости (https://kubuntu.org/news/kubun...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.3.0
  3. OpenNews: Бывший лидер Kubuntu представил проект KDE neon
  4. OpenNews: Kubuntu прекращает подготовку сборок для 32-разрядных систем x86
  5. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
  6. OpenNews: Дистрибутив Lubuntu перейдёт на использование Qt 6 и Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60553-kubuntu
Ключевые слова: kubuntu, calamares
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним12345 (?), 09:49, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    круто
     
     
  • 2.15, Малигос (?), 10:54, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всегда радовало, что Kubuntu идет своим путем. В нем нет такого остервенелого навязывания snap (в обычной Ubuntu, например, тот же Firefox можно поставить только через snap). А теперь еще и инсталлятор свой. Молодцы!
     
     
  • 3.29, cghvjb (?), 12:05, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Firefox можно поставить только через snap

    Ну да, репы ж Ubuntu дропнула и нельзя добавить add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa

     
     
  • 4.45, Аноним (45), 14:16, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это стало возможным только с последним релизом Firefox. А deb-пакет Firefox дропнули уже больше двух лет как.

    Справедливости ради, есть Ubuntuzilla, но это вообще сторонняя репа. Тут вопрос доверия третьей стороне.

    https://sourceforge.net/p/ubuntuzilla/wiki/Main_Page/

     

  • 1.2, Анон1212 (ok), 09:49, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Лучше бы от снап отказались
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:02, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    ради чего? ради флатпак? шило на мыло
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:35, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Ради нативных deb-пакетов
     
  • 3.33, EULA (?), 12:28, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    AppImage, конечно же. xD
    Но можно еще статически все программы собирать.
     

  • 1.3, Аноним (14), 09:50, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Удивительно, как еще во все редакции по указанию от Canonical не впихнули snap-инсталятор.
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 10:00, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так они вон в Desktop c 23.04 засунули - мало времени
    вот к следующему LTS релизу - уже хорошо бы
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:54, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для простого пользователя ничего лучше Минта не изобрели. Хотя справедливости ради -- Минту calamares тоже не помешал бы.
     
     
  • 2.9, Анон1212 (ok), 10:05, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Debian, уже давно есть готовые образы с разными DE, только дурак наверное не сможет Дебу установить, ну так пусть платит за переустановку Винды
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 10:11, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    установить не проблема, а вот апгрейднуть через релиз -- это уже задачка на подумать последователям Столлмана
     
     
  • 4.12, Аноним (4), 10:22, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради интереса пробовал обновлять дебиан с 7 по 12 версии. В виртуалке конечно, но тем не менее всё обновилось без сучка без задоринки. С обновлением с 10-й версии подозреваю вообще не должно быть никаких проблем.
     
     
  • 5.18, iPony129412 (?), 10:58, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, с дефолтной конфигурацией на чистом дистрибутиве проблем нет - это всё же проверяется
     
     
  • 6.19, Аноним (19), 11:02, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не с дефолтной больше от конфигов/мейнтейнеров конкретных пакетов/авторов софта зависит. И как это могут протестировать мейнтейнеры дистрибутива - не понятно.
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:12, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь последователи Столлмана используют дистры из этого списка: https://www.gnu.org/distros/free-distros.html
     
  • 4.34, Пряник (?), 12:48, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какая же ОС не ломает ничего при обновлении?
     
  • 3.11, Аноним (4), 10:19, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, Дебиан всё-таки требует некоторого допиливания напильником после установки, тогда как Минт юзабелен уже из коробки. Для опытного человека Дебиан понятное дело предпочтительней.
     
     
  • 4.26, beck (??), 11:57, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть вполне рабочий lmde. И дебиан,  и минт. )))
     
  • 3.41, Аноним (41), 14:07, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смысл ставить Дебиан, если все равно придется делать из него, образно говоря, Минт, чтобы нормально пользоваться? Ради чего? Чтобы выделываться в комментариях на маргинальных форумах? Я загрузил лайв Дебиан 12 с Крысой, в нем, блин, калькулятора нет. Калькулятора, Карл!
     
  • 2.20, Семен Иванов (?), 11:07, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.22, Аноним (7), 11:36, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.25, beck (??), 11:56, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (13)

  • 1.5, Устин (ok), 09:58, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, блин, а я на Plasma 6 рассчитывал... А разрабы плазмы, вроде, специально даты релизов подгоняли.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше б они оптимизацию подогнали
     
     
  • 3.13, Устин (ok), 10:25, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лучше б они оптимизацию подогнали

    Все оптимизации, боюсь, теперь только в 6-ке будут.

     

  • 1.23, Аноним (23), 11:43, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бесит этот пошаговый Calamares, Anaconda в разы удобнее.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:55, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Anaconda самый дебильный инсталлятор из всех что видел. Надо понять что надо тыкать по каждой настройке чтобы начать установку.
    Calamares как и любой другой инсталлятор позволяет нормально пошагово настроить каждый пункт.
     
     
  • 3.40, Аноним (23), 14:07, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошаговость - это прошлый век, не наглядно и не удобно. Anaconda - самый удобный и очень гибкий инсталлятор, возможностей ручной настройки в нем в разы больше, надежность выше (никогда не подводил) и все собрано на одной странице.
     
     
  • 4.43, Аноним (41), 14:12, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не юзаю дистрибутивы Шапки, но про Анаконду соглашусь. Лучший графический инсталлятор в мире Линукса.
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:48, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >графический интерфейс основан на библиотеке Qt (используется QML)

    И тут мерзкое влияние Электрона. Что сразу не на
    HTML, ведь разницы почти никакой? Кстати, QML-приложения из-за пофигизма разрабов Qt жёстко зависят от SSE2. Не вижу ни одной причины жёстко требовать SSE2.

     
     
  • 2.28, Анонист (?), 12:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что ты собрался в 2к24 году использовать свежий софт на винтажном железе без SSE2?! Смешно.
     
     
  • 3.38, Аноним (37), 13:55, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >2к24

    2к24 Карл.

     
  • 2.31, Аноним (31), 12:22, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SSE2 как раз вообще не проблема: х32 дропнули, а любой х64 проц умеет SSE2.
     
     
  • 3.36, Аноним (24), 13:37, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это помойки вроде убунты дропнули. Но разрабы Calamares тут причём? Кстати, у Убунту был очень удобный инсталлятор, не то что дебиановский хлам, рассыпающийся от AMDшной видеокарты вообще в текстовый режим.
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:07, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем им мешал превосходный Ubiquity, зачесалось в одном месте?
     
  • 1.32, Аноним (31), 12:24, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отмечена подготовка весеннего выпуска Kubuntu 24.04 LTS, который станет последим выпуском на базе KDE 5

    По крайней мере, что-то из багофиксов ещё какое-то время будет прилетать в Qt5... (Qt5 ведь KDE'шники занимаются?)

     
  • 1.35, Аноним324 (ok), 13:28, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём когда этих всех отсутпников, выпердолят из ubuntu flavours и они загнутся от отсутвия денег от каноникал.
     
  • 1.39, Аноним (39), 14:05, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >на инсталлятор Calamares ранее уже перешли Lubuntu

    А что в слове "Lubuntu" значит буква L?

     
     
  • 2.44, Аноним (41), 14:15, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    K_ubuntu --> KDE
    X_ubuntu --> Xfce
    L_ubuntu --> LXDE

    Как-то так.

     

  • 1.42, Аноним (39), 14:08, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Calamares is a community project..

    А пахнет почему-то редхатом.

     

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