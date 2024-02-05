Kubuntu переходит на использование инсталлятора Calamares

3.10 , Аноним ( 7 ), 10:11, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – установить не проблема, а вот апгрейднуть через релиз -- это уже задачка на подумать последователям Столлмана

4.12 , Аноним ( 4 ), 10:22, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ради интереса пробовал обновлять дебиан с 7 по 12 версии. В виртуалке конечно, но тем не менее всё обновилось без сучка без задоринки. С обновлением с 10-й версии подозреваю вообще не должно быть никаких проблем.

5.18 , iPony129412 ( ? ), 10:58, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, с дефолтной конфигурацией на чистом дистрибутиве проблем нет - это всё же проверяется

6.19 , Аноним ( 19 ), 11:02, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А не с дефолтной больше от конфигов/мейнтейнеров конкретных пакетов/авторов софта зависит. И как это могут протестировать мейнтейнеры дистрибутива - не понятно.

4.21 , Аноним ( 21 ), 11:12, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ведь последователи Столлмана используют дистры из этого списка: https://www.gnu.org/distros/free-distros.html

4.34 , Пряник ( ? ), 12:48, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И какая же ОС не ломает ничего при обновлении?

3.11 , Аноним ( 4 ), 10:19, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, Дебиан всё-таки требует некоторого допиливания напильником после установки, тогда как Минт юзабелен уже из коробки. Для опытного человека Дебиан понятное дело предпочтительней.

4.26 , beck ( ?? ), 11:57, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть вполне рабочий lmde. И дебиан, и минт. )))

3.41 , Аноним ( 41 ), 14:07, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой смысл ставить Дебиан, если все равно придется делать из него, образно говоря, Минт, чтобы нормально пользоваться? Ради чего? Чтобы выделываться в комментариях на маргинальных форумах? Я загрузил лайв Дебиан 12 с Крысой, в нем, блин, калькулятора нет. Калькулятора, Карл!

