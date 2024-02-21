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Дистрибутив Kubuntu объявил конкурс по созданию логотипа и элементов брендинга

21.02.2024 10:39

Разработчики дистрибутива Kubuntu объявили о проведении конкурса среди графических дизайнеров, нацеленного на создание новых элементов брендинга, включая логотип проекта, заставку рабочего стола, цветовую палитру и шрифты. Новое оформление планируется задействовать в выпуске Kubuntu 24.04. В конкурсном задании отмечается желание получить узнаваемый и современный дизайн, который отражает специфику Kubuntu, положительно воспринимается новичками и старыми пользователями, и гармонично сочетается со стилевым оформлением KDE и Ubuntu. Работы будут приниматься до 1 апреля. Авторы трёх лучших работ получат брендированный мерч на сумму $50, а победителю будет вручён компьютер Kubuntu Focus NX MiniP, стоимостью более $1000.

  1. Главная ссылка к новости (https://kubuntu.org/news/kubun...)
  2. OpenNews: Kubuntu переходит на использование инсталлятора Calamares
  3. OpenNews: Проект Kubuntu представил вторую модель ноутбука Kubuntu Focus
  4. OpenNews: Бывший лидер Kubuntu представил проект KDE neon
  5. OpenNews: Попытка смещения лидера сообщества разработчиков Kubuntu
  6. OpenNews: Дистрибутив Kubuntu объявил о начале предоставления коммерческой поддержки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60635-kubuntu
Ключевые слова: kubuntu
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 10:46, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у них там притеснений не будет? А то в Fedora вон против пони были
    https://fedoraproject.org/wiki/Artwork/Mascot
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:04, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то в Fedora вон против пони были

    Всё правильно. Никто не любит пони###в, потому что они всех задолбали примерно как вахофаны.
    Плюс шанс на юридический иск, если кто-то решит что логотип слишком похож.

     
  • 2.7, Валар (-), 11:10, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне логотив Kubuntu очень даже нравится.

    А вот что НЕ нравится в последних версиях Kubuntu - это странный шрифт, созданный каким-то хипстером, в котором БОЛЬШАЯ буква "J" длиннее остальных больших букв (нижний хвостик вылезает за пределы границы). Впервые вижу такой фееричный бред. И нет, это нифига не стильно, это тупо.

     

  • 1.2, Шарп (ok), 10:49, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-нибудь закиньте им в предложку эмодзи клоуна. Удовлетворяет всем заявленным требованиям.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:55, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анимация загрузки снапов: *клоун выполняет жонглирование*
    Так и весь сеанс можно посмотреть.  
     
  • 2.4, ryoken (ok), 10:56, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть люди, которые не переносят клоунов ни в каком виде :).
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:02, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:19, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.9, Тот_ещё_аноним (ok), 11:23, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пришла пора переставить кроватки)
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:24, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне никогда не нравилась шестеренка, как элемент логотипа и графических элементов интерфейса.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:24, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если автор будет из РФ, приз выдадут?
     

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