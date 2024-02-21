Дистрибутив Kubuntu объявил конкурс по созданию логотипа и элементов брендинга

2.6 , Аноним ( - ), 11:04, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А то в Fedora вон против пони были Всё правильно. Никто не любит пони###в, потому что они всех задолбали примерно как вахофаны.

Плюс шанс на юридический иск, если кто-то решит что логотип слишком похож.

2.7 , Валар (-), 11:10, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне логотив Kubuntu очень даже нравится. А вот что НЕ нравится в последних версиях Kubuntu - это странный шрифт, созданный каким-то хипстером, в котором БОЛЬШАЯ буква "J" длиннее остальных больших букв (нижний хвостик вылезает за пределы границы). Впервые вижу такой фееричный бред. И нет, это нифига не стильно, это тупо.

