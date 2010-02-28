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Доступна платформа управления вещательными радиостанциями Rivendell 4.2

09.04.2024 11:45

Представлен выпуск проекта Rivendell 4.2, развивающего платформу цифровой обработки звука, которую можно использовать для автоматизации работы мультимедийных студий и станций профессионального радиовещания. В состав Rivendell входит набор компонентов, решающий такие задачи как планирование эфирной сетки, упорядочение и ротация композиций, автоматическое включение голоса, экспорт данных для объявления текущей композиции и анонса следующей, ведение подкастов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Основные возможности платформы:

  • Управление через простой графический интерфейс пользователя.
  • Автоматическое получение радиопрограмм через web, ftp или спутниковый канал.
  • Автоматическая генерация подкастов.
  • Экспорт данных о текущей и следующей композициях в кодировщики потока и RDS (Radio Data System).
  • Прямое взаимодействие с программным обеспечением для планирования трафика и построения вещательной сетки.
  • Манипуляции с ритмом воспроизведения без изменения тональности.
  • Интеграция с оборудованием Axia, а также с некоторыми другими коммутаторами и маршрутизаторами.
  • Поддержка звуковых адаптеров AudioScience.

Базовые компоненты:

  • RDAirPlay - графический интерфейс для трансляции в эфир, поддерживающий управление с пультов SoundPanel и окружения Live Assist.
  • RDLibrary - система управления музыкальной библиотекой, поддерживающая импорт и экспорт звука, а также копирование звука с аудио-CD.
  • RDCatch - интерфейс для автоматической записи, получения и распространения контента, а также планирования связанных с этим задач. Поддерживается одновременная запись, загрузка и выгрузка данных для нескольких звуковых программ.
  • RDLogEdit - приложение для редактирования журнала программы, применяемого для обеспечения точности вещания и определяющего состав передачи (время начала и окончания, название программы, треки, рекламные блоки и т.п.). Приложение также используется для записи и программирования голосовых вставок (анонсов, комментариев, рекламы и т.д.) и их автоматического включения в эфир без участия ведущих в студии.
  • RDLogManager - инструмент для автоматического формирования журналов на основе шаблонов, поддерживающий импорт информации о расписании из различных сторонних систем планирования трафика и музыки.
  • RDCastManager - утилита для публикации и управления эпизодами подкастов.
  • RDLogin - компонент для организации подключения пользователей к системе.
  • RDAdmin - интерфейс администратора, применяемый для настройки и управления платформой.
  • RDPanel - реализация полноэкранной панели управления музыкальными треками и звуковыми эффектами.
  • RDCartSlots - эмулятор многослотовых кассетных картриджей, применяемых для хранения и включения в эфир заранее записанных звуковых элементов.
  • RDGpiMon - интерфейс для мониторинга состояния линий GPI (General Purpose Interface), используемых для управления и синхронизации устройств и систем в радиостудии.
  • RDAlsaConfig - утилита для настройки звуковых адаптеров, используя подсистему ALSA.
  • RDDbConfig - утилита для создания, резервного копирования и восстановления БД платформы Rivendell.
  • RDImport - утилита для импорта звука и связанных с ним метаданных в пакетном режиме.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.linuxaudio.org/h...)
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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60958-rivendell
Ключевые слова: rivendell, radio, audio, sound
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:14, 09/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    От $4,995.
     
  • 2, Аноним (2), 12:20, 09/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    OK, для АМ-вещательной студии на 3 МГц сгодится ;)
     
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