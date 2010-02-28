Доступна платформа управления вещательными радиостанциями Rivendell 4.2

Представлен выпуск проекта Rivendell 4.2, развивающего платформу цифровой обработки звука, которую можно использовать для автоматизации работы мультимедийных студий и станций профессионального радиовещания. В состав Rivendell входит набор компонентов, решающий такие задачи как планирование эфирной сетки, упорядочение и ротация композиций, автоматическое включение голоса, экспорт данных для объявления текущей композиции и анонса следующей, ведение подкастов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Основные возможности платформы: Управление через простой графический интерфейс пользователя.

Автоматическое получение радиопрограмм через web, ftp или спутниковый канал.

Автоматическая генерация подкастов.

Экспорт данных о текущей и следующей композициях в кодировщики потока и RDS (Radio Data System).

Прямое взаимодействие с программным обеспечением для планирования трафика и построения вещательной сетки.

Манипуляции с ритмом воспроизведения без изменения тональности.

Интеграция с оборудованием Axia, а также с некоторыми другими коммутаторами и маршрутизаторами.

Поддержка звуковых адаптеров AudioScience. Базовые компоненты: RDAirPlay - графический интерфейс для трансляции в эфир, поддерживающий управление с пультов SoundPanel и окружения Live Assist.

RDLibrary - система управления музыкальной библиотекой, поддерживающая импорт и экспорт звука, а также копирование звука с аудио-CD.

RDCatch - интерфейс для автоматической записи, получения и распространения контента, а также планирования связанных с этим задач. Поддерживается одновременная запись, загрузка и выгрузка данных для нескольких звуковых программ.

RDLogEdit - приложение для редактирования журнала программы, применяемого для обеспечения точности вещания и определяющего состав передачи (время начала и окончания, название программы, треки, рекламные блоки и т.п.). Приложение также используется для записи и программирования голосовых вставок (анонсов, комментариев, рекламы и т.д.) и их автоматического включения в эфир без участия ведущих в студии.

RDLogManager - инструмент для автоматического формирования журналов на основе шаблонов, поддерживающий импорт информации о расписании из различных сторонних систем планирования трафика и музыки.

RDCastManager - утилита для публикации и управления эпизодами подкастов.

RDLogin - компонент для организации подключения пользователей к системе.

RDAdmin - интерфейс администратора, применяемый для настройки и управления платформой.

RDPanel - реализация полноэкранной панели управления музыкальными треками и звуковыми эффектами.

RDCartSlots - эмулятор многослотовых кассетных картриджей, применяемых для хранения и включения в эфир заранее записанных звуковых элементов.

RDGpiMon - интерфейс для мониторинга состояния линий GPI (General Purpose Interface), используемых для управления и синхронизации устройств и систем в радиостудии.

RDAlsaConfig - утилита для настройки звуковых адаптеров, используя подсистему ALSA.

RDDbConfig - утилита для создания, резервного копирования и восстановления БД платформы Rivendell.

RDImport - утилита для импорта звука и связанных с ним метаданных в пакетном режиме.



