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Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 14.4

02.04.2024 07:31

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 14.4 (Sonoma), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 172 пакета с исходными текстами. По сравнению с веткой macOS 13 удалены пакеты gnudiff и libstdcxx.

Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Одновременно опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 17.4. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apple-oss-d...)
  2. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 14.3
  3. OpenNews: Выпуск Zorin OS 17.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS
  4. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, macOS, Android и iOS, допускающая подстановку нажатий клавиш
  5. OpenNews: Apple опубликовал Pkl, язык программирования для определения конфигурации
  6. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60910-macos
Ключевые слова: macos
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:54, 02/04/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Васянам не интересно без сборочных скриптов а-ля красная шапка. Сами только вебморды могут делать,но такая элитка что закачаешься.
     
  • 1.2, Aleksander256 (?), 08:24, 02/04/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    На этом построены какие-то живые проекты? Раньше были какие-то попытки.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:54, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На этом построены какие-то живые проекты? Раньше были какие-то попытки.

    Не знаю как насчёт построены именно НА ЭТОМ, но открытость некоторых штук apple очень помогает проекту  acidanthera OpenCore. А это open core legacy patcher и современный недурный с технической стороны хакинтош на котором вполне можно работать, а не страдать.
    Вот и думайте!

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 08:57, 02/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:41, 02/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает, а у macOS есть что-нибудь похожее на io_uring для ассинхронного общения с ядром или нет? Как они без такого собираются существовать?:)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:48, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак, весь любой эпловский код днище, а поделки тормозные и глючные (читай с кучей бэкдоров).
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 08:51, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-да. Только там лютых зависимостей systemd от разных библиотек нет. И собирают они не через автотулс, который проверяет непонятно что. И ещё линкует разные бинари. У них нет тысяч красных глаз.
     
  • 2.5, Аноним (1), 08:50, 02/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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