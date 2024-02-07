Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 14.3

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|2.4, Аноним (-), 09:31, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эх ты! Они к тебе всем сердцем, а ты...
> Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.
Прямо от сердца оторвали, от щедрот. Сможешь свой ифон делать... или нет? :)
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|4.37, Аноним (-), 10:49, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А сердце у них в какой части тела находится? ж)
Ну что вы, капиталистов не знаете? В кошельке, разумеется! Это самая важная часть тела любого капиталиста.
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|1.3, Аноним (-), 09:29, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Еще раз эппл выгрузил с лопаты. Посмотрим какому количеству корпоративных холуев это все зачем-то надо.
Эй, эппл, опенсорс в таком стиле - не работает. Вам это не приходило в бошку? :)
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|2.41, НяшМяш (ok), 10:53, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> опенсорс в таком стиле - не работает
Почему? Они используют компонент, его лицензия требует публикацию исходников - все условия выполнены.
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|3.65, Аноним (-), 12:57, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> опенсорс в таком стиле - не работает
> Почему? Они используют компонент, его лицензия требует публикацию исходников - все условия выполнены.
В этом их Darwin Awards'е - лицензии не те, могут и не публиковать. Что 2 раза и практиковали, открыв-закрыв туда сюда. Собственно с тех пор и не понятно - а для кого и нахрена этот банкет, после вон того шоукейса намерений - желающих на это закладываться осталось около ноля.
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|1.5, Константавр (ok), 09:34, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А для чего они, действительно, открывают исходники? Особенно, устаревшие. И какую цель преследует Дарвин?
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|2.8, Аноним (8), 09:46, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пытаются наводнить опенсорс своим дырявым ПО с бэкдорами, иногда успешно. Проект спецслужб. Я правильно понимаю, что они берут гпл проекты и модифицируют их под себя? Экономненько, но сомнительно, формального соблюдения условий недостаточно и неплохо бы наказать за воровство. А в целом, что вообще качественного они создали?
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|2.11, Аноним (11), 09:52, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для написания драйверов
Чтобы производители делали драйверы .
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|3.21, Аноним (-), 10:15, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> для написания драйверов
> Чтобы производители делали драйверы .
Как вы себе это представляете? Эппл для себя дрова всяко напишет - а остальным на себя косты эппла брать занятие не очень логичное. Особенно для производителя железа.
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|2.82, Аноним (82), 16:13, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Миллион раз обсуждали, ну. Кто-то когда-то принял такое решение, с тех пор так и повелось. Кто и зачем уже никто не помнит. В эппле работают десятки тысяч людей, вы реально ждёте какой-то высшей логики во всех их мелочных решениях? В крупной компании никогда не работали?
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|1.6, Аноним (11), 09:42, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Первый раз в год включил свой Mac , чтобы скинуть файлы в архив . Решил потестировать , как еще работает старая Opera . Сертификаты не принимает , но я все равно пишу . Обычно у меня работает Debian 12 .
Капитализм не предназначен для научных исследований . Поэтому они придумали СПО , и бесплатно пользуются результатами труда . Эксплуатируют бесплатно разработчиков . Но не всегда удается их контролировать , чтобы они делали то что нужно . Поэтому пытаются направлять верной дорогой .
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|3.43, Аноним (11), 11:11, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотел сказать , что Debian 12 больше использую , но заплатил за Mac .
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|4.69, нах. (?), 15:06, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по "старая опера" - заплатил бомжам с помойки тремя пустыми бутылками за древний пять раз бу мак которым даже они побрезговали?
Дрянь этот карузо - мне рабинович заезженную пластинку одолжил. Продолжаю слушать шамана с автомагнитолки.
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|5.83, xxx000111 (?), 16:29, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Маки, даже бу, продаются за какие-то несусветные деньги, до сих пор смеюсь с этого. Причем про каждый вариант (поколение, модель) известно, чем конкретно он плох (а не хорош), но, видимо, есть рынок и есть покупатели, раз цены таковы...
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|2.78, Анонист (?), 15:36, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Решил потестировать , как еще работает старая Opera
Эт чё за мак такой? Винтаж на PowerPC? Так для старого железа - старый софт. Зачем ты пepдoлишь то, что было выпущено 20 лет назад?!
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|1.7, Аноним (11), 09:45, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Капиталист должен платить проценты от прибыли за использование СПО .
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|2.15, Да ну нахер (?), 10:00, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня отличные известия: такая система уже есть и она называется несвободное ПО. Попробуйте, вам понравится.
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|3.19, Аноним (11), 10:13, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Допустим , у капиталиста магазин на PHP . Он должен перечислять процент от прибыли магазина авторам PHP . Это новая система . Такого сейчас нет .
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|4.46, Аноним (35), 11:18, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-никакой рычаг давануть на такого капиталиста, всё же, имеется. PHP для необходимо перейти на двойное лицензирование: AGPLv3 и коммерческая. Не 100% гарания, что им за использование платить начнут, но если не захотят открывать исходники своего магазина, то купят коммерческую.
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|5.56, Ruslan22 (?), 11:57, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это будет началом конца PHP, ибо конкурентов много, кто в дебилизм не впадет.
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|1.20, Аноним (20), 10:14, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем это делать? Чтобы бесплатные тестеры искали дыры конечно. Я не лезу в опенсурц именно из за весьма странного асимметричного симбиоза между проггерами и корпорастами. Проггеры, работающие за еду и миссионерскую идею о том, что даже голодные дети в Африке должны иметь доступ к ПО, прогают и тестят, а лярды гребут корпорасты, предоставляющие за счет бесплатного использования ПО сторонние сервисы. Почему мне это не нравится? Если ты зарабатываешь тем, что забиваешь гвозди, то будь добр покупать молотки. Почему они должны быть для тебя бесплатными? Уважай труд и пот тех, кто ломает голову над тем, чтобы тебе их предоставить в лучшем виде.
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|2.30, Аноним (11), 10:38, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дядя , использующий СПО в своем бизнесе должен донатить на проекты СПО . Я так думаю .
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|3.75, Аноним (72), 15:22, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто использует СПО - ничего не кому не должен. Не нравится свободная лицензия - используй закрытое ПО.
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|2.33, Аноним (11), 10:43, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если капиталист будет финансировать разработку ПО , то он разорится . Поэтому они придумали такую штуку . Делаете вы , а денежки нам .
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|2.40, Аноним (-), 10:52, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Ну, понимешь, если у меня пара молотков забесплатно образовалось - да еще с blue... большой текст свёрнут, показать
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|2.45, Аноним (11), 11:18, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Капиталисты думают , что банкет с бесплатным ПО продлится вечно . Но тут появляются облачные сервисы , ИИ . Поэтому количество разработчиков уменьшается , а оставшиеся начнут менять лицензии , чтобы зарабатывать . Качество ПО будет другим , и ПО будет другим .
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|2.48, name (??), 11:36, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну вообще-то многие open source разрабы работают в коммерции, а другие предлагают поддержку за деньги
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|2.49, Аноним (35), 11:43, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>предоставляющие за счет бесплатного использования ПО сторонние сервисы
Эту проблему частично решает использование в проектах, потенциально применимых в сервисах онлайн, лицензии AGPL.
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|1.50, нитгитлистер (?), 11:46, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересно а на основе этих опубликованных данных можно рабочую ось собрать для неМаковского железа?
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|3.54, нитгитлистер (?), 11:55, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно. Я тебе разрешаю.
да не надо мне разрешений) я в программировании мимокродил) просто стало любопытно сулит ли это появление новых ОСей или нет
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|4.62, Аноним (62), 12:47, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тоже задаюсь вопросом, почему никто не делает дистрибутив. Видимо кроме того как менять обои в этом вашем линуксе, никому ничего не интересно
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|5.63, RocketShark (?), 12:54, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, они разве опубликовали исходники десктопных компонентов? А без них это будет очередной серверный юникс, которых и так целый вагон.
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|7.71, нах. (?), 15:09, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что значит "уже"? Она там никогда и не запускалась - ты ж не портируешь, а эплу оно не нужно.
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|2.70, нах. (?), 15:08, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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подозреваю, kextы для хакинтошей именно так и появляются. Но учти что лицензия эпл это запрещает.
(т.е. ты вполне можешь запускать то что они выложили - но это голая операционка без видеозависимых компонент)
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|3.74, Анонист (?), 15:20, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хакинтош мёртв, эпплы последние машинки на интел убрали из продажи в прошлом году. Так что жить им - одна-две макоси и всё.
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|1.81, Mr.Who (?), 15:54, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На самом деле это очень крутая возможность разобраться в устройстве системы на самом низком уровне. Эти знания будут полезны не только системным программистам, но и прикладным. Наверное многие хорошие прогеры хотели бы поработать в Apple, не так ли?
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