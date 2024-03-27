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Обновление ОС Qubes 4.2.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений

27.03.2024 09:36

Представлен выпуск операционной системы Qubes 4.2.1, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для работы рекомендуется система с 16 Гб ОЗУ (минимум - 6 Гб) и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы). Размер установочного образа - 6 ГБ (x86_64).

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач. Каждый класс приложений (например, работа, развлечения, банковские операции), а также системные сервисы (сетевая подсистема, межсетевой экран, работа с хранилищем, USB-стек и т.п.), работают в отдельных виртуальных машинах, запускаемых с использованием гипервизора Xen. При этом указанные приложения доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений, для организации взаимодействия приложений используется специальный сервис.

В качестве основы для формирования виртуальных окружений может применяться пакетная база Fedora и Debian, также сообществом поддерживаются шаблоны для Ubuntu, Gentoo и Arch Linux. Возможна организация доступа к приложениям в виртуальной машине с Windows, а также создание виртуальных машин на базе Whonix для обеспечения анонимного доступа через Tor. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce. Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине. Содержание виртуальных окружений определяется набором шаблонов.

В новом выпуске отмечено обновление версий программ, формирующих базовое системное окружение (dom0). Подготовлен шаблон для формирования виртуальных окружений на базе Fedora 39. По умолчанию задействовано ядро Linux 6.6, что сократило число ситуаций при которых требуется установка пакета с ядром kernel-latest на системах с новым оборудованием.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.2.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  3. OpenNews: Йоанна Рутковская покинула проект Qubes и присоединилась к работе над платформой Golem
  4. OpenNews: ОС Qubes переходит на Xfce из-за недовольства развитием KDE
  5. OpenNews: Доступен Whonix 17, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  6. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60858-qubes
Ключевые слова: qubes
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:06, 27/03/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Сидел где-то полгода, доканали периодические подвисания и негладкая работа с медиа (ютуб иногда виснет, смотреть трудно). Перешел на хост арч с kvm и собственной настройкой под себя всего секьюрити (спасибо вики арчу и генту). Кубы хорошая ос, но туда соваться стоит только когда выучишь всю документацию, что написана выше, а иначе секьюрити без знаний бесполезна. Что ей действительно не хватает, так это new-user-friendly вики по настройке ос под себя, где объясняются все решения по отключению некоторых функций и настройке граф стака под себя.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:18, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    арч атакуе, всем баяцца!
     
  • 2.5, pelmaniac (?), 10:28, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не торговец с silk road достаточно просто 2-3 браузера через su запускать и обновы ставить.
    Ну и ОС переустанавливать раз в год-два со сменой дистриба. И интересно и защитит от дистрофично-специфичных проблем )
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:35, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот из-за таких секурщиков площадку и закрыли.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:12, 27/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Для работы рекомендуется система с 16 Гб ОЗУ (минимум - 6 Гб)

    А раньше рекомендовались 4.

     
     
  • 2.4, kusb (?), 10:22, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом будет рекомендоваться ещё больше.
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:36, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты браузер что запускать не будешь? Всё правильно написали.
     
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