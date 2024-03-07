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Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 15.6

07.03.2024 22:10

Началось тестирование первого бета-выпуска дистрибутива openSUSE Leap 15.6. Выпуск сформирован на основе базового набора пакетов, единого с дистрибутивом SUSE Linux Enterprise 15 SP 6 и также включает некоторые пользовательские приложения из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.3 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x). Релиз openSUSE Leap 15.6 ожидается 12 июня 2024 года. Предполагается, что openSUSE Leap 15.6 станет последним выпуском в серии 15.x, а в 2025 году на платформе ALP будет сформирован релиз openSUSE Leap 16.

Из изменений в openSUSE Leap 15.6 отмечается обновление ядра Linux 6.4, glibc 2.38, systemd 254, Python 3.11, dracut 059, Mesa 23.3.4, PulseAudio 17.0, PipeWire 1.0.3, podman 4.8, Xen 4.18, KVM 8.1.3, libvirt 1.0, virt-manager 4.1, DPDK 22.1, Open vSwitch 4, OpenSSL 3.1.4, firewalld 2.0.1, gnutls 3.8.0, openvpn 2.6, Qt 5.15.12+kde147 (также в репозитории доступен Qt 6.6.1), KDE Frameworks 5.114.0, KDE Plasma 5.27.9 (переход на ветку KDE 6 будет в следующем выпуске openSUSE), GNOME 45.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2024...)
  2. OpenNews: В openSUSE Tumbleweed добавлена возможность использования systemd-boot вместо GRUB
  3. OpenNews: Проект openSUSE раскрыл планы по развитию нового инсталлятора Agama
  4. OpenNews: openSUSE Leap 16 будет построен на платформе ALP, использующей контейнеры
  5. OpenNews: Сформирован дистрибутив openSUSE Slowroll, идущий на смену openSUSE Leap
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60748-opensuse
Ключевые слова: opensuse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:17, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Смотрю я на ядро и вижу, что дистрибутив не достаточно прогрессивный, у Федоры уже 6.7
     
     
  • 2.4, Монокок (?), 22:33, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотрю я на ядро и вижу, что ядро монолитное, и уже в момент рождения было устаревшим.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 00:27, 08/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:44, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык Фёдоры сами вызвались всё протестировать, ну и флаг им в руки
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:46, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Федора, несмотря на бoгoмepзкий GNOME, де-факто один из самых стабильных дистрибутивов.
     
     
  • 4.36, SoyBoy (?), 01:13, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут xeйтят Fedora потому что не запускается на 4 пнях местных мaлoимyщих вaйтишникoв за 40
     
  • 2.11, Минона (ok), 23:01, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется "Смотрю в книгу вижу фигу".
    Прогрессивный у них - Tumbleweed.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 23:06, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А там 6.6 - тоже не дотянули
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 00:18, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно?
    https://i.ibb.co/BwgyGfB/Screenshot-20240307-231643.png
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:33, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так они же хотели остановиться на 15.5, не?
     
     
  • 2.13, Минона (ok), 23:07, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смогли.
    SLES 15.6 вышел - соизвольте выкатить свою 15.6.
     
  • 2.37, Аноним (21), 01:28, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не
    они хотят остановиться на 15.6, но это еще не точно (возможно будет еще и 15.7)
     

  • 1.7, Аноним (10), 22:42, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В чем киллер фича данного дистрибутива? И что этот дистрибутив вкладывает в копилку линукса и опенсорца?
     
     
  • 2.15, Минона (ok), 23:18, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > В чем киллер фича данного дистрибутива?

    Yast.

    > И что этот дистрибутив вкладывает в копилку линукса и опенсорца?

    Встречный вопрос.

     
     
  • 3.18, Аноним (10), 00:12, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Yast.

    Который переименованный yum/dnf с нескучным интерфейсом? И как-то сомнительно пилить целый отдельный дистрибутив, имея всего лишь одну... весьма сомнительной надобности... разработку.

     
     
  • 4.20, Аноним (21), 00:14, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Который переименованный yum/dnf

    ты бы хоть загуглил шо такое yast, прежде чем писать бред

     
     
  • 5.24, Аноним (10), 00:28, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > шо такое yast,

    ИзвиниТЕ (тыкaть будеTE cвoeй жeнe), но я в сортах фeкaлий не разбираюсь, ровно как и копаться в этом нет никакого желания.

     
     
  • 6.30, Аноним (9), 00:48, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    продолжай сидеть в своих фекалиях, раз копаться в них лень
     
  • 6.31, Аноним (21), 00:49, 08/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.32, Анонист (?), 00:49, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В чем киллер фича данного дистрибутива?
    > Yast.

    То есть они изобрели велосипед который есть в любом DE? Интересно даже посмотреть как оно будет сосуществовать со стандартной панелью управлению KDE или GNOME. П.с. посмотрел скриншоты - вырвиглазный лyддиcтный мycop.

     
  • 2.22, Аноним (21), 00:22, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  киллер фича

    It's just works

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 01:06, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > It's just works

    А есть типа дистры которые не вёркс аут оф зе бокс?

     
  • 2.25, ККК (?), 00:34, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В продвижении СЖВ, ЛГБТ И БЛМ, а кто несогласен, тот (лень искать ссылку) гнилая плоть.
     
     
  • 3.29, SoyBoy (?), 00:48, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В продвижении СЖВ, ЛГБТ И БЛМ, а кто несогласен, тот (лень искать ссылку) гнилая плоть.

    Подкину забавный постик в тему https://t.me/apwagner/20885

     

  • 1.14, Аноним (14), 23:08, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А freetype2 так и не обновили, в репо версия 2020 года
     

  • 1.16, Имя (?), 00:07, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Предполагается, что openSUSE Leap 15.6 станет последним выпуском в серии 15.x, а в 2025 году на платформе ALP будет сформирован релиз openSUSE Leap 16.

    Штош, прощевай, openSUSE Leap.

     
     
  • 2.19, Аноним (21), 00:12, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Та да… печальненько…
    Но прощаться пока рано, еще, как минимум, года два 15.х будет актуальна, а там может и не сложится с этим альпом — будем посмотреть
     

  • 1.34, Ussr_Usa (?), 01:01, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дистр отличный работает и обновляется, что ещё надо. Это мещани кроме убунту и ред хата больше ничего не знают вот и ноют постоянно.
     

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