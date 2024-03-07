Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 15.6

Началось тестирование первого бета-выпуска дистрибутива openSUSE Leap 15.6. Выпуск сформирован на основе базового набора пакетов, единого с дистрибутивом SUSE Linux Enterprise 15 SP 6 и также включает некоторые пользовательские приложения из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.3 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x). Релиз openSUSE Leap 15.6 ожидается 12 июня 2024 года. Предполагается, что openSUSE Leap 15.6 станет последним выпуском в серии 15.x, а в 2025 году на платформе ALP будет сформирован релиз openSUSE Leap 16.

Из изменений в openSUSE Leap 15.6 отмечается обновление ядра Linux 6.4, glibc 2.38, systemd 254, Python 3.11, dracut 059, Mesa 23.3.4, PulseAudio 17.0, PipeWire 1.0.3, podman 4.8, Xen 4.18, KVM 8.1.3, libvirt 1.0, virt-manager 4.1, DPDK 22.1, Open vSwitch 4, OpenSSL 3.1.4, firewalld 2.0.1, gnutls 3.8.0, openvpn 2.6, Qt 5.15.12+kde147 (также в репозитории доступен Qt 6.6.1), KDE Frameworks 5.114.0, KDE Plasma 5.27.9 (переход на ветку KDE 6 будет в следующем выпуске openSUSE), GNOME 45.



