Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 15.6

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|1.1, Аноним (1), 22:17, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Смотрю я на ядро и вижу, что дистрибутив не достаточно прогрессивный, у Федоры уже 6.7
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|2.4, Монокок (?), 22:33, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смотрю я на ядро и вижу, что ядро монолитное, и уже в момент рождения было устаревшим.
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|2.9, Аноним (9), 22:44, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дык Фёдоры сами вызвались всё протестировать, ну и флаг им в руки
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|3.10, Аноним (10), 22:46, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Федора, несмотря на бoгoмepзкий GNOME, де-факто один из самых стабильных дистрибутивов.
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|4.36, SoyBoy (?), 01:13, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут xeйтят Fedora потому что не запускается на 4 пнях местных мaлoимyщих вaйтишникoв за 40
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|2.11, Минона (ok), 23:01, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это называется "Смотрю в книгу вижу фигу".
Прогрессивный у них - Tumbleweed.
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|2.37, Аноним (21), 01:28, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не
они хотят остановиться на 15.6, но это еще не точно (возможно будет еще и 15.7)
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|1.7, Аноним (10), 22:42, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В чем киллер фича данного дистрибутива? И что этот дистрибутив вкладывает в копилку линукса и опенсорца?
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|2.15, Минона (ok), 23:18, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> В чем киллер фича данного дистрибутива?
Yast.
> И что этот дистрибутив вкладывает в копилку линукса и опенсорца?
Встречный вопрос.
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|3.18, Аноним (10), 00:12, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Yast.
Который переименованный yum/dnf с нескучным интерфейсом? И как-то сомнительно пилить целый отдельный дистрибутив, имея всего лишь одну... весьма сомнительной надобности... разработку.
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|4.20, Аноним (21), 00:14, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Который переименованный yum/dnf
ты бы хоть загуглил шо такое yast, прежде чем писать бред
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|5.24, Аноним (10), 00:28, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> шо такое yast,
ИзвиниТЕ (тыкaть будеTE cвoeй жeнe), но я в сортах фeкaлий не разбираюсь, ровно как и копаться в этом нет никакого желания.
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|3.32, Анонист (?), 00:49, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> В чем киллер фича данного дистрибутива?
> Yast.
То есть они изобрели велосипед который есть в любом DE? Интересно даже посмотреть как оно будет сосуществовать со стандартной панелью управлению KDE или GNOME. П.с. посмотрел скриншоты - вырвиглазный лyддиcтный мycop.
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|3.35, Аноним (35), 01:06, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> It's just works
А есть типа дистры которые не вёркс аут оф зе бокс?
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|2.25, ККК (?), 00:34, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В продвижении СЖВ, ЛГБТ И БЛМ, а кто несогласен, тот (лень искать ссылку) гнилая плоть.
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|1.16, Имя (?), 00:07, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Предполагается, что openSUSE Leap 15.6 станет последним выпуском в серии 15.x, а в 2025 году на платформе ALP будет сформирован релиз openSUSE Leap 16.
Штош, прощевай, openSUSE Leap.
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|2.19, Аноним (21), 00:12, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Та да… печальненько…
Но прощаться пока рано, еще, как минимум, года два 15.х будет актуальна, а там может и не сложится с этим альпом — будем посмотреть
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|1.34, Ussr_Usa (?), 01:01, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Дистр отличный работает и обновляется, что ещё надо. Это мещани кроме убунту и ред хата больше ничего не знают вот и ноют постоянно.
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