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Релиз медиацентра MythTV 34

10.02.2024 13:04

После года разработки состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 34, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPLv2. Одновременно сформирован выпуск отдельно развивающегося web-интерфейса MythWeb для управления медиацентром через web-браузер.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.) и фронтэнда для отображения и формирования интерфейса. Фронтэнд может работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами достаточно широк - от интеграции с различными online-сервисами и реализации web-интерфейса для управления системой по сети до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

В новой версии в кодовую базу внесено 444 изменения, среди которых:

  • WebFrontend, обеспечивающий доступ ко всем настройкам, заменён на новый встроенный Web-интерфейс (http://yourBackend:6544).
  • Завершена работа над второй версией Service API.
  • В редактор каналов (Channel Editor) добавлена страница для редактирования параметров IPTV.
  • В mythbackend добавлен параметр командной строки webonly для активации только web-интерфейса.
  • В интерфейс для показа спектрограммы добавлен новый визуальный эффект SpectrumDetail.
  • В реализацию Airplay добавлена поддержка расшифровки потоков с данными и расшифровки сессионных ключей, используя новые версии OpenSSL.
  • Для карт захвата видео HDHomeRun реализована поддержка IPTV, настройки DVB-T/T2, импорта каналов и записи MPTS.
  • Проведён перевод кода на использование стандарта C++17.
  • Предоставлена возможность декодирования внешних субтитров, используя FFmpeg вместо xine.
  • Добавлена функция для синхронизации внешних субтитров с видеопотоком.
  • Тема оформления заменена на MythCenter-wide.
  • В меню добавлена настройка "Smooth Transitions".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mythtv.org/news/17...)
  2. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 20.0
  3. OpenNews: Взлом форума проекта Kodi
  4. OpenNews: Выпуск LinHES 8.4, дистрибутива для создания медиацентров
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 1.0.0
  6. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 33
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60584-mythtv
Ключевые слова: mythtv
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (-), 13:32, 10/02/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    > позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон
    > видеомагнитофон

    А 2007 год он тоже вернуть может??

     
     
  • 3, anonymous (??), 13:41, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитал заголовок новости, подумал "чушь". Потом прочитал первый комментарий, думаю "если это и правда их цель, то стоит поддержать".
     

  • 2, Аноним (-), 13:35, 10/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Медиацентр довольно интересный.
    Радует использование новых технологий , типа С++17.
    Но конкуренты тоже сильные, так то его будущее "туманное", бадумс)
     
  • 4, Bottle (?), 13:56, 10/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Немного не понимаю смысла данного приложения, когда компьютеры вполне себе выполняют все эти задачи штатными средствами.
     
  • 5, Аноним (-), 14:05, 10/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    > настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр,
    > альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD.

    Тут еще не хватает радио какого-нибудь, или для кого менее луддитного - умной колонки и смартчасов. Простите, не могу удержаться глядя на описание :)

     
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