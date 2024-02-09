Microsoft опубликовал sudo для Windows. OpenBSD ответил созданием Word

Компания Microsoft представила собственную реализацию утилиты sudo, предназначенную для организации выборочного выполнения команд в терминале с правами администратора. Утилита включена в тестовые сборки Windows 11 Insider Preview Build 26052 (активируется в секции настроек "Developer Features"), войдёт в состав следующего обновления Windows 11 и в будущем возможно будет портирована для Windows 10. Код утилиты планируют открыть под лицензией MIT (в настоящий момент доступен только каркас репозитория и обвязка на PowerShell).

Утилита написана с нуля с оглядкой на интеграцию с Windows и лишь концептуально реализует идеи классического проекта sudo, используемого в Linux, отличаясь от него на уровне опций командной строки и логики делегирования полномочий. Утилита также пока отстаёт по функциональности от существующего независимого проекта gsudo, развивающего аналог sudo для Windows, распространяемый под лицензией MIT.

Из особенностей sudo от Microsoft отмечается вывод диалога подтверждения операции, запуск приложений в новом окне (forceNewWindow), по месту (normal) или в режиме с блокированием ввода данных (disableInput). В отличие от уже имеющейся утилиты runas, sudo от Microsoft поддерживает только выполнение программ с предоставлением полномочий администратора и не может применяться для запуска под другими пользователями. Кроме того sudo не запрашивает пароль администратора, а применяет механизм UAC (User Account Control) для верификации запроса.

Дополнение: Тэо де Раадт (Theo de Raadt), основатель проекта OpenBSD, опубликовал шуточный ответ на публикацию sudo для Windows, в котором высмеял отношение Microsoft к разработке. В качестве аналогии действий Microsoft, для включения в состав OpenBSD предложен патч с реализацией Word, созданный путём переименования текстового редактора mg. Как и в случае с публикацией sudo компанией Microsoft приложение Word также не обращает внимания на пересечение названия с существующим проектом, не заботится о сохранении совместимости, не учитывает возможное нарушение торговых марок и опубликован без уточнения мнения команды разработчиков оригинального продукта.



