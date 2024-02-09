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Microsoft опубликовал sudo для Windows. OpenBSD ответил созданием Word

09.02.2024 12:31

Компания Microsoft представила собственную реализацию утилиты sudo, предназначенную для организации выборочного выполнения команд в терминале с правами администратора. Утилита включена в тестовые сборки Windows 11 Insider Preview Build 26052 (активируется в секции настроек "Developer Features"), войдёт в состав следующего обновления Windows 11 и в будущем возможно будет портирована для Windows 10. Код утилиты планируют открыть под лицензией MIT (в настоящий момент доступен только каркас репозитория и обвязка на PowerShell).

Утилита написана с нуля с оглядкой на интеграцию с Windows и лишь концептуально реализует идеи классического проекта sudo, используемого в Linux, отличаясь от него на уровне опций командной строки и логики делегирования полномочий. Утилита также пока отстаёт по функциональности от существующего независимого проекта gsudo, развивающего аналог sudo для Windows, распространяемый под лицензией MIT.

Из особенностей sudo от Microsoft отмечается вывод диалога подтверждения операции, запуск приложений в новом окне (forceNewWindow), по месту (normal) или в режиме с блокированием ввода данных (disableInput). В отличие от уже имеющейся утилиты runas, sudo от Microsoft поддерживает только выполнение программ с предоставлением полномочий администратора и не может применяться для запуска под другими пользователями. Кроме того sudo не запрашивает пароль администратора, а применяет механизм UAC (User Account Control) для верификации запроса.

Дополнение: Тэо де Раадт (Theo de Raadt), основатель проекта OpenBSD, опубликовал шуточный ответ на публикацию sudo для Windows, в котором высмеял отношение Microsoft к разработке. В качестве аналогии действий Microsoft, для включения в состав OpenBSD предложен патч с реализацией Word, созданный путём переименования текстового редактора mg. Как и в случае с публикацией sudo компанией Microsoft приложение Word также не обращает внимания на пересечение названия с существующим проектом, не заботится о сохранении совместимости, не учитывает возможное нарушение торговых марок и опубликован без уточнения мнения команды разработчиков оригинального продукта.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Использование SSH поверх UNIX-сокета вместо sudo для избавления от suid-файлов
  3. OpenNews: Выпуск sudo 1.9.0
  4. OpenNews: Microsoft представил фреймворк MAUI, создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск sudo-rs, реализации утилит sudo и su на языке Rust
  6. OpenNews: Mayhem - атака, искажающая биты в памяти для обхода аутентификации в sudo и OpenSSH
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60581-sudo
Ключевые слова: sudo, windows, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:38, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Но зачем?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:47, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57464
     
     
  • 3.52, 12yoexpert (ok), 15:22, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он изначально был засланным казачком. просто вспомните продукты его жизнедеятельности
     
  • 2.16, Аноним (-), 13:18, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Но зачем?

    На какой там год майкрософт видимо начал подозревать что UAC с выпрыгивающими постоянно диалогами - жутко раздражает пользователей. Надо же, как быстро заметили.

    p.s. какой м...к все время это стирает? По моему это вполне объективный и честный ответ на вопрос. Вы там что, озверелые фаны майкрософт?

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:31, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > На какой там год майкрософт видимо начал подозревать что UAC с выпрыгивающими постоянно диалогами - жутко раздражает пользователей. Надо же, как быстро заметили.

    Ну кого раздражает, есть сборки венды от васянов, а в данном случае
    > sudo не запрашивает пароль администратора, а применяет механизм UAC (User Account Control) для верификации запроса

     
     
  • 4.36, Аноним (-), 14:07, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 5.41, Аноним (19), 14:15, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.49, Аноним (49), 14:55, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > какой м...к все время это стирает?

    У кого-то из чмодераторов* подгорает. Майкоподсос, видимо.
    * удаление данного коммента приравнивается к признанию себя чмодератором.

     
  • 2.21, нах. (?), 13:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Но зачем?

    видимо индусы ниасилили разобраться в исходнике runas, чтобы добавить туда довольно тривиальную дополнительную фичу и наляпали аналогов не имеющее как смогли.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:40, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    100500 уязвимостей тоже перенесли
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 12:42, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=sudo
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:59, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там будет всё своё "from scratch", зато безопастно на Расте.
     

  • 1.6, Швондик (?), 12:54, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а я всегда под админом работаю
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 13:09, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > а я всегда под админом работаю

    И ремень к креслу поди не пристегиваете всем назло. Самый эпик в этом всем? Сделать это в голимом жыгуленке - и попасть в ДТП.

     
     
  • 3.23, нах. (?), 13:43, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А пристегнутый-то будет сидеть - как живой!

     
     
  • 4.31, Аноним (-), 13:59, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А пристегнутый-то будет сидеть - как живой!

    Может даже и живой, если сильно повезет. Летать птичкой через лобовуху так то для здоровья не более полезно чем для здоровья компа - под админом отвисать.

     
     
  • 5.34, Аноним (19), 14:04, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему-то в подобных дискуссиях подразумевается, что непристёгнутый обязательно вылетит птичкой и обязательно через лобовуху. К сожалению, нет — там масса других возможностей получить травмы, несовместимые с жизнью.
     
     
  • 6.40, нах. (?), 14:13, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему-то в подобных дискуссиях подразумевается, что непристёгнутый обязательно вылетит
    > птичкой и обязательно через лобовуху. К сожалению, нет — там масса других возможностей
    > получить травмы, несовместимые с жизнью.

    Ну, по крайней мере подушка безопасности его точно пока не убьет!
    ("пока" - потому что автотаз угрожает их вернуть прям на днях. То ли раскопали склад древних времен, то ли нашли китайские импортозамещенные.)

     
  • 6.46, Аноним (-), 14:30, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что законы физики - не полисмен и не законодатель Даже если проголосоват... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.22, нах. (?), 13:42, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь попробуй из под этого админа без использования померщельных заклинаний поменять бинарник в \windows\system32\ (ну так, чисто для разминки)
    Дополнительный уровень - так чтоб потом обновление в следующую среду не сфейлилось необратимо при попытке его обновить. На 10 2h22 или старше.

    Э... не трогай cmd.exe!
    (да хрен с тобой, что у тебя там ценного в той виндочке, переставишь с резервного раздела)

     
     
  • 3.54, Анонимщик (?), 15:25, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.42, Аноним (30), 14:16, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вы посетили сайт с детским порно.... Для разблокировки необходимо превести 2000 р. на номер ..." больше не беспокоят?
     
     
  • 3.47, Швондик (?), 14:36, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня такая хрень была в последний раз лет 10 назад, когда я ещё не пользовался блокировщиками рекламы в браузер. Более того - я даже антивирусами не пользуюсь и под админом всегда!!!
     

  • 1.7, RocketShark (?), 13:07, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем нужна командная строка windows, если есть wsl?
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 13:09, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Зачем нужен wsl, если есть оригинальный GNU/Linux?!
     
     
  • 3.14, Celcion (ok), 13:13, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем нужен wsl, если есть оригинальный GNU/Linux?!

    Затем, что не всегда есть выбор - что использовать в качестве основной системы. Тем более, в крупных компаниях.

     
  • 3.18, Аноним (18), 13:30, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот этот вопрос зря задан. У нас на проекте не используется, но в целом могли бы использовать Docker(он платный для коммерческого использования). Потом redis новые версии ставятся под WSL. Кросс-компиляцию удобнее проверять на WSL. Потом взаимодействие с cuda-toolkit тоже идёт через wsl.
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:09, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Затем, чтобы иметь нормальный гуй как минимум. Ибо любой линуксовый гуй до сих пор - это вырвиглазное забагованное дерьмище. Так что винда + wsl для разработки под линуксом - идеальное сочетание.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 14:20, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.51, Mr.Who (?), 15:07, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вариант можно собрать системник, воткнуть туда rhel или Ubuntu server, запинать это всё под кровать и бегать туда через PuTTy. В этом есть свои преимущества, но и стоимость соответствующая.
     

  • 1.9, Аноним (-), 13:07, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забыли упомянуть что их судо написан на Си-Шарпе с использование фреймвёрка ДотНЭТ.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:50, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и огромное количество других компонентов. Ну нравится им, пусть пишут. Благо aot есть
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:08, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Видимо хотят чтобы заюзали в скриптах ... а на старой винде только runas... PROFIT!
     
  • 1.20, A no Nimu (?), 13:32, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ересь. Только ПКМ Run as Administrator!
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:44, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.25, Golangdev (?), 13:45, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отстаёт по функциональности

    как и всегда в M$

    лучше бы в 2024 наконец-то завезли UTF-8 в свою недоконсоль

     
     
  • 2.27, амоним (?), 13:56, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мощная щель (ц) вроде как умеет. а cmd вроде чинить никто не собирался
     
     
  • 3.35, Аноним (30), 14:05, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они бы, хотя бы, свой эмулятор терминала, в котором cmd.exe запускается, ресайз ему починили. А то его окно максимизируется только по вертикали.
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:59, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозкой! =) Пуск -> Панель управления -> Региональные стандарты -> Вкладка "Дополнительно" -> Кнопка "Изменить язык системы" -> Галочка "Использовать Юникод (UTF-8) для поддержки языка во всём мире."

    Открываем Visual Studio 2022 Peview. Пишем программу на C++:

    import std;

    int main(int, char**) {
        std::print("Привет, мир!");
    }

    Компилим, запускаем и радуемся.

     
     
  • 3.33, Аноним (32), 14:02, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажу больше, можно даже написать "Привет, 🌏!"
     
  • 2.39, Аноним (19), 14:10, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    chcp 65001
     

  • 1.28, Аноним (30), 13:56, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо было им обоим, и M$, и Тео, анонсировать свои "продукты" 1 апреля.
     
  • 1.29, Аноним (-), 13:57, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в настоящий момент доступен только каркас репозитория и обвязка на PowerShell

    Вот это я понимаю, релиз от щедрот, не то что фигня на гитхабе от студентов какая-то!

     
  • 1.44, Аноним (44), 14:22, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В качестве аналогии действий Microsoft, для включения в состав OpenBSD предложен патч с реализацией Word, созданный путём переименования текстового редактора mg.

    Только sudo не является зарегестрированной у "крыши" торговой маркой...

     
     
  • 2.45, Аноним (19), 14:29, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Word тоже не является.
     

  • 1.48, Аноним (48), 14:49, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.50, Tron is Whistling (?), 15:06, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребят, вы это, с первым апреля поторопились.
     
  • 1.53, 12yoexpert (ok), 15:24, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если малолетки начнут под sudo подразумевать _это_, по ИТ-сообществу прокатится волна жестоких убийств
     

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