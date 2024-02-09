Microsoft опубликовал sudo для Windows. OpenBSD ответил созданием Word

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|3.52, 12yoexpert (ok), 15:22, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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он изначально был засланным казачком. просто вспомните продукты его жизнедеятельности
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|2.16, Аноним (-), 13:18, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Но зачем?
На какой там год майкрософт видимо начал подозревать что UAC с выпрыгивающими постоянно диалогами - жутко раздражает пользователей. Надо же, как быстро заметили.
p.s. какой м...к все время это стирает? По моему это вполне объективный и честный ответ на вопрос. Вы там что, озверелые фаны майкрософт?
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|3.19, Аноним (19), 13:31, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> На какой там год майкрософт видимо начал подозревать что UAC с выпрыгивающими постоянно диалогами - жутко раздражает пользователей. Надо же, как быстро заметили.
Ну кого раздражает, есть сборки венды от васянов, а в данном случае
> sudo не запрашивает пароль администратора, а применяет механизм UAC (User Account Control) для верификации запроса
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|3.49, Аноним (49), 14:55, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> какой м...к все время это стирает?
У кого-то из чмодераторов* подгорает. Майкоподсос, видимо.
* удаление данного коммента приравнивается к признанию себя чмодератором.
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|2.21, нах. (?), 13:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Но зачем?
видимо индусы ниасилили разобраться в исходнике runas, чтобы добавить туда довольно тривиальную дополнительную фичу и наляпали аналогов не имеющее как смогли.
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|2.12, Аноним (-), 13:09, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> а я всегда под админом работаю
И ремень к креслу поди не пристегиваете всем назло. Самый эпик в этом всем? Сделать это в голимом жыгуленке - и попасть в ДТП.
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|4.31, Аноним (-), 13:59, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А пристегнутый-то будет сидеть - как живой!
Может даже и живой, если сильно повезет. Летать птичкой через лобовуху так то для здоровья не более полезно чем для здоровья компа - под админом отвисать.
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|5.34, Аноним (19), 14:04, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему-то в подобных дискуссиях подразумевается, что непристёгнутый обязательно вылетит птичкой и обязательно через лобовуху. К сожалению, нет — там масса других возможностей получить травмы, несовместимые с жизнью.
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|6.40, нах. (?), 14:13, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему-то в подобных дискуссиях подразумевается, что непристёгнутый обязательно вылетит
> птичкой и обязательно через лобовуху. К сожалению, нет — там масса других возможностей
> получить травмы, несовместимые с жизнью.
Ну, по крайней мере подушка безопасности его точно пока не убьет!
("пока" - потому что автотаз угрожает их вернуть прям на днях. То ли раскопали склад древних времен, то ли нашли китайские импортозамещенные.)
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|6.46, Аноним (-), 14:30, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Потому что законы физики - не полисмен и не законодатель Даже если проголосоват... большой текст свёрнут, показать
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|2.22, нах. (?), 13:42, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А теперь попробуй из под этого админа без использования померщельных заклинаний поменять бинарник в \windows\system32\ (ну так, чисто для разминки)
Дополнительный уровень - так чтоб потом обновление в следующую среду не сфейлилось необратимо при попытке его обновить. На 10 2h22 или старше.
Э... не трогай cmd.exe!
(да хрен с тобой, что у тебя там ценного в той виндочке, переставишь с резервного раздела)
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|2.42, Аноним (30), 14:16, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Вы посетили сайт с детским порно.... Для разблокировки необходимо превести 2000 р. на номер ..." больше не беспокоят?
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|3.47, Швондик (?), 14:36, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня такая хрень была в последний раз лет 10 назад, когда я ещё не пользовался блокировщиками рекламы в браузер. Более того - я даже антивирусами не пользуюсь и под админом всегда!!!
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|3.14, Celcion (ok), 13:13, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем нужен wsl, если есть оригинальный GNU/Linux?!
Затем, что не всегда есть выбор - что использовать в качестве основной системы. Тем более, в крупных компаниях.
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|3.18, Аноним (18), 13:30, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вот этот вопрос зря задан. У нас на проекте не используется, но в целом могли бы использовать Docker(он платный для коммерческого использования). Потом redis новые версии ставятся под WSL. Кросс-компиляцию удобнее проверять на WSL. Потом взаимодействие с cuda-toolkit тоже идёт через wsl.
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|3.38, Аноним (38), 14:09, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Затем, чтобы иметь нормальный гуй как минимум. Ибо любой линуксовый гуй до сих пор - это вырвиглазное забагованное дерьмище. Так что винда + wsl для разработки под линуксом - идеальное сочетание.
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|3.51, Mr.Who (?), 15:07, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, вариант можно собрать системник, воткнуть туда rhel или Ubuntu server, запинать это всё под кровать и бегать туда через PuTTy. В этом есть свои преимущества, но и стоимость соответствующая.
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|1.9, Аноним (-), 13:07, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Забыли упомянуть что их судо написан на Си-Шарпе с использование фреймвёрка ДотНЭТ.
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|2.26, Аноним (26), 13:50, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и огромное количество других компонентов. Ну нравится им, пусть пишут. Благо aot есть
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|1.10, Аноним (10), 13:08, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Видимо хотят чтобы заюзали в скриптах ... а на старой винде только runas... PROFIT!
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|1.25, Golangdev (?), 13:45, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> отстаёт по функциональности
как и всегда в M$
лучше бы в 2024 наконец-то завезли UTF-8 в свою недоконсоль
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|2.27, амоним (?), 13:56, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мощная щель (ц) вроде как умеет. а cmd вроде чинить никто не собирался
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|3.35, Аноним (30), 14:05, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они бы, хотя бы, свой эмулятор терминала, в котором cmd.exe запускается, ресайз ему починили. А то его окно максимизируется только по вертикали.
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|2.32, Аноним (32), 13:59, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С разморозкой! =) Пуск -> Панель управления -> Региональные стандарты -> Вкладка "Дополнительно" -> Кнопка "Изменить язык системы" -> Галочка "Использовать Юникод (UTF-8) для поддержки языка во всём мире."
Открываем Visual Studio 2022 Peview. Пишем программу на C++:
import std;
int main(int, char**) {
std::print("Привет, мир!");
}
Компилим, запускаем и радуемся.
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|1.28, Аноним (30), 13:56, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо было им обоим, и M$, и Тео, анонсировать свои "продукты" 1 апреля.
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|1.29, Аноним (-), 13:57, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в настоящий момент доступен только каркас репозитория и обвязка на PowerShell
Вот это я понимаю, релиз от щедрот, не то что фигня на гитхабе от студентов какая-то!
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|1.44, Аноним (44), 14:22, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В качестве аналогии действий Microsoft, для включения в состав OpenBSD предложен патч с реализацией Word, созданный путём переименования текстового редактора mg.
Только sudo не является зарегестрированной у "крыши" торговой маркой...
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|1.53, 12yoexpert (ok), 15:24, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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если малолетки начнут под sudo подразумевать _это_, по ИТ-сообществу прокатится волна жестоких убийств
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