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В публичном коде найден GitHub-токен от внутренних репозиториев Мерседес

02.02.2024 17:21

В ходе проведённого компанией RedHunt Labs сканирования утечек конфиденциальных данных в репозиториях GitHub была выявлена публикация в публичном репозитории API-токена, позволяющего получить неограниченный доступ к внутренним репозиториям компании Mercedes-Benz, размещённым на внутреннем сервере на базе платформы Github Enterprise Server. Предполагается, что токен был случайно опубликован одним из сотрудников Mercedes-Benz среди кода, размещённого в публичном репозитории на GitHub.

Токен находится в репозитории с 29 сентября 2023 года и был выявлен 11 января 2024 года. После информирования компании об инциденте 24 января токен был отозван. По заявлению представителей Mercedes-Benz при помощи раскрытого токена можно было получить доступ не ко всему исходному коду, размещённому на сервере, а лишь к отдельным внутренним репозиториям компании. При этом в сообщении исследователей, выявивших токен, говорится, что во внутренних репозиториях, к которым можно было подключиться при помощи найденного токена, отмечено наличие закрытой технической документации и информации, представляющей коммерческую тайну, а также конфиденциальных данных, таких как учётные данные для подключения к СУБД, ключи доступа к облачным сервисам, ключи доступа к API и пароли подключения к сервисам.

Дополнительно можно отметить проведённое компанией Escape сканирование миллиона доменов на предмет наличия в открытом доступе ключей и API-токенов. При сканировании, в ходе которого проанализировано 189.5 млн URL, было выявлено 18458 встроенных на страницы ключей и токенов, из которых 41% являются критически важными, т.е. их утеря приводит к значительным финансовым рискам. Например, по оценке исследователей, объём средств, к которым можно получить доступ через оставленные на страницах токены для обращения к API Stripe, составляет около 20 млн долларов.

Среди выявленных на страницах конфиденциальных данных упоминаются токены доступа к GitHub (51.5%), GitLab, Stripe (0.9%), OpenAI (1.4%), AWS, Twitch (0.7%), Coinbase, X/Twitter (2.7%), Slack (9.5%) и Discord (1.2%), а также приватные RSA-ключи (26.3%). 35% из выявленных ключей и токенов присутствовали в JavaScript-файлах. В 2.1% случаев конфиденциальные данные были найдены в файлах, полученных в результате компиляции JavaScript-кода в один файл.



  1. Главная ссылка к новости (https://redhuntlabs.com/blog/m...)
  2. OpenNews: GitHub поменял закрытый RSA-ключ для SSH после его попадания в публичный репозиторий
  3. OpenNews: В ходе атаки на GitHub захвачены ключи для подписи приложений GitHub Desktop и Atom
  4. OpenNews: На GitHub по ошибке опубликован ключ доступа к базе пользователей Toyota T-Connect
  5. OpenNews: Утечка базы данных Uber вызвана случайной публикацией ключей аутентификации на GitHub
  6. OpenNews: Утечка исходных текстов проектов Nissan из-за учётной записи admin/admin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60544-github
Ключевые слова: github, tokern, mercedes
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 17:51, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    когда начнётся эра автопилотного транспорта (кстати, где она?) мы с вами ещё хлебнём говнеца
     
     
  • 2.5, Фрик из соседней пещеры (?), 17:54, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Начнут с комбайнов и поездов. Не парься. Игрушки в стиле Тесла это исключение не массового характера.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 18:02, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угнать поезд это даже хуже, чем захват управления шмаровозкой.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 18:17, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Угони, что мешает? Кабина не заперта, мануал в интернете лежит, управляется всё очень просто. Куда поедешь-то? Тебя любой стрелочник под откос отправит. А если электровоз угонишь, так и вовсе обесточат перегон и будешь скучать, пока менты не на дрезине не догонят.
     
     
  • 5.17, Аноним (4), 18:26, 02/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.7, pelmeniac (?), 18:03, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Начнут с комбайнов и поездов

    уже давно, даже в РФ у угольщиков ездят самосвалы на автопилоте

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 18:07, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под управлением ИИ "абырвалг".
     
  • 3.15, Аноним (16), 18:14, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно начали, и весьма успешно. Комбайны John Deere ездят сами, человек нужен только чтобы развернуться в конце ряда, подстроить высоту загребала или объехать столб. В Копенгагене метро само ездит, у меня в городе электричку запустили автоматическую, автоматические исследовательские суда в Атлантическом и в Тихом океанах ходят. В Тесле автопилот тоже норм, если не ожидать от него, что он за тебя прям всё делать будет. На фривеях очень удобно: дорогу держит, режим соблюдает и не даёт догнать фуру. В городе... Ну в городе и я не всегда могу разобраться куда иной олень без поворотников собирается ехать, такова уж человечья натура.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 19:11, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джон Дыр ерунда полная, системы автономного вождения для сельхоз техники наши делают гораздо лучше и гораздо успешнее, и разворачиваются сами и столбы объезжают и людей, точность измеряется единицами сантиметров. Какой Джон Дыр?.. пффф
     
  • 2.10, Drist (ok), 18:06, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел на дорогах: это чудо подрезает хуже пьяного таксиста, и ему хоть обморгайся и обсигналься. Тындекс, кстати.
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:07, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не будет таковой, при феодализме автоматизация не нужна.
    читайте херберта
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 18:10, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да, а то высвободившиеся от работы, от нечем заняться начнут на митинги ходить.
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:12, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Видео с неофициальными тестами FSD Tesla:
    https://www.youtube.com/@WholeMars/videos
     

  • 1.18, Golangdev (?), 18:31, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > В публичном коде найден GitHub-токен от внутренних репозиториев Мерседес

    Мерин уже не торт. Так-то, китайцы уже давно превзошли загнивающую Европу.

     
     
  • 2.19, John Doe123123123 (?), 18:41, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное жопу прикройте что б дранные штаны не видны были. обгоняльщики хреновы.
     
  • 2.22, penetrator (?), 18:58, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мерин конечно мне всегда не нравился и как весь почти весь современный автопром, который стал мини-ПК в ведре с болтами

    но до китайцев где каждый первый автомобиль это планшет на колесах, готовый в любой момент разложиться напополам немцам еще очень далеко, с теми же баварцами хотя бы за безопасность не боишься

     
  • 2.26, Tron is Whistling (?), 19:24, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По степени удойности разве что. Оно бамперы откидывает на малейших ямках :D
     

  • 1.20, Аноним (20), 18:56, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    юто вздор
     
     
  • 2.21, Аноним (14), 18:58, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opensource.mercedes-benz.com
     

  • 1.23, Аноним (20), 18:59, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    здравия желаю, чтоб незнаю както
     
  • 1.24, Аноним (20), 19:03, 02/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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