В публичном коде найден GitHub-токен от внутренних репозиториев Мерседес

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|1.4, Аноним (4), 17:51, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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когда начнётся эра автопилотного транспорта (кстати, где она?) мы с вами ещё хлебнём говнеца
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|3.6, Аноним (4), 18:02, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угнать поезд это даже хуже, чем захват управления шмаровозкой.
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|4.16, Аноним (16), 18:17, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Угони, что мешает? Кабина не заперта, мануал в интернете лежит, управляется всё очень просто. Куда поедешь-то? Тебя любой стрелочник под откос отправит. А если электровоз угонишь, так и вовсе обесточат перегон и будешь скучать, пока менты не на дрезине не догонят.
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|3.7, pelmeniac (?), 18:03, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Начнут с комбайнов и поездов
уже давно, даже в РФ у угольщиков ездят самосвалы на автопилоте
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|3.15, Аноним (16), 18:14, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже давно начали, и весьма успешно. Комбайны John Deere ездят сами, человек нужен только чтобы развернуться в конце ряда, подстроить высоту загребала или объехать столб. В Копенгагене метро само ездит, у меня в городе электричку запустили автоматическую, автоматические исследовательские суда в Атлантическом и в Тихом океанах ходят. В Тесле автопилот тоже норм, если не ожидать от него, что он за тебя прям всё делать будет. На фривеях очень удобно: дорогу держит, режим соблюдает и не даёт догнать фуру. В городе... Ну в городе и я не всегда могу разобраться куда иной олень без поворотников собирается ехать, такова уж человечья натура.
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|4.25, Аноним (25), 19:11, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Джон Дыр ерунда полная, системы автономного вождения для сельхоз техники наши делают гораздо лучше и гораздо успешнее, и разворачиваются сами и столбы объезжают и людей, точность измеряется единицами сантиметров. Какой Джон Дыр?.. пффф
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|2.10, Drist (ok), 18:06, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видел на дорогах: это чудо подрезает хуже пьяного таксиста, и ему хоть обморгайся и обсигналься. Тындекс, кстати.
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|2.11, Аноним (11), 18:07, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не будет таковой, при феодализме автоматизация не нужна.
читайте херберта
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|3.13, Аноним (12), 18:10, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, да, а то высвободившиеся от работы, от нечем заняться начнут на митинги ходить.
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|1.18, Golangdev (?), 18:31, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В публичном коде найден GitHub-токен от внутренних репозиториев Мерседес
Мерин уже не торт. Так-то, китайцы уже давно превзошли загнивающую Европу.
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|2.22, penetrator (?), 18:58, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мерин конечно мне всегда не нравился и как весь почти весь современный автопром, который стал мини-ПК в ведре с болтами
но до китайцев где каждый первый автомобиль это планшет на колесах, готовый в любой момент разложиться напополам немцам еще очень далеко, с теми же баварцами хотя бы за безопасность не боишься
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