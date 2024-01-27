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Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.31

27.01.2024 17:58

После пяти месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.31, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • В VFS добавлена поддержка формата сжатия LZO/LZOP.
  • Виртуальная ФС uc1541, предоставляющая доступ к дисковым образам Commodore VIC20/C64/C128, обновлена до версии 3.6.
  • Реализация виртуальной ФС s3+, используемая для доступа к хранилищу Amazon AWS S3, переведена на Python 3.
  • В VFS прекращена поддержка сервера и протокола FISH.
  • Повышены требования к версии GLib, для работы теперь требуется как минимум выпуск 2.32.0.
  • В темах оформления добавлена поддержка назначения цветов для выделения в редакторе непечатных символов.
  • На платформе FreeBSD в драйвере ext2fs добавлена поддержка атрибутов файлов.
  • Решена проблема с выставлением некорректного времени изменения после возобновления прерванной операции копирования.
  • В редакторе налажено удаление выделенных столбцов.
  • В Tar VFS решена проблема с обработкой жёстких ссылок.
  • В Shell VFS решена проблема с именами файлов, включающими кириллические или диакритические символы.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/MidnightCom...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.30
  3. OpenNews: Доступна бета-версия порта файлового менеджера Far для Linux, BSD и macOS
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.14
  5. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.8.0
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60510-mc
Ключевые слова: mc, midnightcommander
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, неаноним (?), 18:06, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот уж действительно - супер вещь
     
  • 1.7, Аноним (-), 18:10, 27/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 19:09, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то тормоз ментейнер - уже 1,5 года не может влить мой пулреквест из 10ти строчек с настройкой меню для удалению файлов по ходу F6, а не в конце, как задано по умолчанию.
     
     
  • 2.18, Ментейнер (?), 19:24, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому и не вливаю что там 10 строчек, не солидно выглядит. Напиши нормальный взрослый патч строк на 1000 и присылай, тогда вмёрджу.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 19:43, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайцев, ты ли это?
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 19:53, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зайцев.нет у нас вы найдёте то что вам нужно
     
  • 2.20, Аноним (-), 19:33, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Напиши ему. Может он забыл давно про твой патч. Обычно пока их палкой не ткнёшь, они не пошевелятся.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 20:43, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может даже забыл что ментейнер
     
  • 2.29, Аноним (29), 20:42, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём профит, если не секрет?
     
  • 2.35, Аноним (35), 21:44, 27/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (-), 19:31, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поистине must have для любой unix like системы. Первым делом всегда устанавливаю mc.
     
  • 1.26, Аноним (26), 20:27, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Повышены требования к версии GLib, для работы теперь требуется как минимум выпуск 2.32.0.

    Denian <= 11 и Ubuntu <= 20.04 за бортом.

     
     
  • 2.28, ivan1986 (?), 20:35, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так если вы сидите на старых системах зачем вам отдельную программу обновлять до самой последней версии, как доберетесь обновить, так он и в репозитарии подъедет.
     
  • 2.33, Аноним (33), 21:07, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Повышены требования к версии GLib, для работы теперь требуется как минимум выпуск 2.32.0.
    > Denian <= 11 и Ubuntu <= 20.04 за бортом.

    Правда, что ль? 2.32.0 отрелизилась аж в 2012 году.
    https://download.gnome.org/sources/glib/2.32/

     

  • 1.31, Аноним (-), 20:44, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В VFS добавлена поддержка формата сжатия LZO/LZOP.

    Не прошло и 20 лет. Или, таки, прошло? :)

     
  • 1.34, Аноним (34), 21:44, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В VFS прекращена поддержка сервера и протокола FISH

    бат вай?

     
     
  • 2.37, AlexYeCu (ok), 22:02, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >бат вай?

    Чтобы у far2l появились преимущества.

     
  • 2.38, scriptkiddis (?), 22:08, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты типо использовал? Серьезно? Не ради нытья а по правде в проде?
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 22:46, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Midnight Commander
    > в проде

    Что ещё придумаешь? Mission critical Tux Racer?

     

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