Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.31

После пяти месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.31, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+. Список основных изменений: В VFS добавлена поддержка формата сжатия LZO/LZOP.

Виртуальная ФС uc1541, предоставляющая доступ к дисковым образам Commodore VIC20/C64/C128, обновлена до версии 3.6.

Реализация виртуальной ФС s3+, используемая для доступа к хранилищу Amazon AWS S3, переведена на Python 3.

В VFS прекращена поддержка сервера и протокола FISH.

Повышены требования к версии GLib, для работы теперь требуется как минимум выпуск 2.32.0.

В темах оформления добавлена поддержка назначения цветов для выделения в редакторе непечатных символов.

На платформе FreeBSD в драйвере ext2fs добавлена поддержка атрибутов файлов.

Решена проблема с выставлением некорректного времени изменения после возобновления прерванной операции копирования.

В редакторе налажено удаление выделенных столбцов.

В Tar VFS решена проблема с обработкой жёстких ссылок.

В Shell VFS решена проблема с именами файлов, включающими кириллические или диакритические символы.



