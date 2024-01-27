Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.31

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|1.16, Аноним (16), 19:09, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то тормоз ментейнер - уже 1,5 года не может влить мой пулреквест из 10ти строчек с настройкой меню для удалению файлов по ходу F6, а не в конце, как задано по умолчанию.
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|2.18, Ментейнер (?), 19:24, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому и не вливаю что там 10 строчек, не солидно выглядит. Напиши нормальный взрослый патч строк на 1000 и присылай, тогда вмёрджу.
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|2.20, Аноним (-), 19:33, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Напиши ему. Может он забыл давно про твой патч. Обычно пока их палкой не ткнёшь, они не пошевелятся.
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|1.19, Аноним (-), 19:31, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поистине must have для любой unix like системы. Первым делом всегда устанавливаю mc.
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|1.26, Аноним (26), 20:27, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Повышены требования к версии GLib, для работы теперь требуется как минимум выпуск 2.32.0.
Denian <= 11 и Ubuntu <= 20.04 за бортом.
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|2.28, ivan1986 (?), 20:35, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так если вы сидите на старых системах зачем вам отдельную программу обновлять до самой последней версии, как доберетесь обновить, так он и в репозитарии подъедет.
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|1.31, Аноним (-), 20:44, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В VFS добавлена поддержка формата сжатия LZO/LZOP.
Не прошло и 20 лет. Или, таки, прошло? :)
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|3.41, Аноним (41), 22:46, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Midnight Commander
> в проде
Что ещё придумаешь? Mission critical Tux Racer?
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