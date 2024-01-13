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Выпуск СУБД Firebird 5.0

13.01.2024 10:55

После двух с половиной лет разработки представлен релиз реляционной СУБД Firebird 5.0. Firebird продолжает развитие кода СУБД InterBase 6.0, открытого в 2000 году компанией Borland. Firebird распространяется под свободной лицензией MPL и поддерживает стандарты ANSI SQL, в том числе такие возможности, как триггеры, хранимые процедуры и репликацию. Бинарные сборки подготовлены для Linux, Windows, macOS и Android.

Ключевые новшества:

  • Реализована возможность выполнения операций в многопоточном режиме. Распараллеливание в несколько потоков применимо при создании индексов, сборке мусора (автоматические и ручные операции sweep), создании резервных копий и восстановлении из них. 
    
   gfix -sweep -parallel 4  dbname 
   gbak -b -par 4 -user username -pass password dbname backupname
  • Добавлена поддержка частичных индексов, включающих только выборочные записи, соответствующие указанным при создании индекса условиям. 
    
   CREATE INDEX IT1_COL ON T1 (COL) WHERE COL < 100;
  • В выражениях SELECT WITH LOCK, UPDATE и DELETE реализован синтаксис "SKIP LOCKED", позволяющий исключить записи, для которых на момент отправки запроса выставлена блокировка (например, чтобы не ждать освобождения блокировки при пересечении с другой транзакцией).
  • Добавлена возможность обновления БД до актуальной промежуточной версии хранилища (ODS - On-Disk-Structure) на лету (inline update) без создания и восстановления из резервной копии. Например, теперь можно на лету преобразовать БД в формате Firebird 4.0 (ODS 13.0) в формат Firebird 5.0 (ODS 13.1).
  • Реализован кэш скомпилированных SQL-выражений, обслуживаемый автоматически (устаревающие записи очищаются по мере необходимости). Размер кэша задаётся через параметр MaxStatementCacheSize в firebird.conf.
  • Добавлен интерфейс для профилирования SQL и PSQL, позволяющий оценивать время выполнения каждого запроса, накапливать статистику о числе запросов и выявлять проблемы с производительностью.
  • В выражение MERGE добавлена поддержка условного блока "WHEN NOT MATCHED BY SOURCE", срабатывающего когда исходная запись не соответствует ни одной записи в целевом наборе. 
    
   MERGE INTO customers c USING new_customers nc ON (c.id = nc.id)
	WHEN MATCHED THEN
		UPDATE SET name = nc.name
	WHEN NOT MATCHED BY SOURCE THEN
		DELETE
  • Обеспечена возможность возвращения нескольких строк выражением RETURNING, если заданное DML-выражение охватывает несколько строк (ранее в подобных ситуациях выводилась ошибка "multiple rows in singleton select").
  • Добавлены новые встроенные функции: UNICODE_CHAR для возвращения unicode-символа, соответствующего заданному коду, и UNICODE_VAL для возвращения кода для заданного символа. В функции EXTRACT, FIRST_DAY и LAST_DAY добавлен параметр QUARTER для определения номера квартала.
  • Добавлен новый системный пакет RDB$BLOB_UTIL с подборкой операций с BLOB-ами для модулей PSQL.
  • Улучшен алгоритм сжатия записей, который теперь применяет счётчик переменной длины для более эффективной упаковки повторяющихся последовательностей данных. Оптимизация позволила значительно повысить степень сжатия не полностью заполненных длинных полей VARCHAR с данными в кодировке UTF-8.
  • Добавлена возможность работы с двунаправленными курсорами (scrollable) при удалённом сетевом обращении к БД.
  • Проведена оптимизация производительности копирования блобов.
  • Добавлена полная поддержка синтаксиса определения строк, описанного в стандарте SQL. Например, строки теперь могут разрываться комментариями или пробелами: 
    
   select 'ab' /* comment */ 'cd' from RDB$DATABASE;
   select 'ab' 'cd' from RDB$DATABASE;


  1. Главная ссылка к новости (https://firebirdsql.org/en/new...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Firebird 4.0 с поддержкой репликации
  3. OpenNews: После 12 лет разработки состоялся релиз СУБД Firebird 3.0
  4. OpenNews: Релиз СУБД Firebird 2.5
  5. OpenNews: Доступен релиз СУБД Firebird 2.1. Обзор новшеств.
  6. OpenNews: Финальный релиз СУБД Firebird 2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60430-firebird
Ключевые слова: firebird, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 11:04, 13/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем эта БД жуже PostgreSQL? Какой смысл ее юзать, если есть PostgreSQL?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:06, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не слышал о ней ничего кроме плохого, это явное преимущество.
     
  • 2.6, olelukoie (ok), 11:36, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это просто разные звери. Постгре - классический клиент-сервер, Firebird - файловая и даже встраиваемая а-ля SQLite (клиент-серверный вариант тоже доступен и зависит от того, с какой либой приложение слинковано: fbclient или fbembed). Главный недостаток Firebird по сравнению с SQLite - невозможность создавать новые файлы БД через API, только с помощью отдельной утилиты isql, что для файловой БД, ИМХО, является фатальным и очень здорово сужает «встраиваемую» сферу применения.
     
     
  • 3.15, Филимон Удивлённый (?), 12:15, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Firebird - это классический клиент-сервер. C SQLLite у них вообще ничего общего. То, что некоторые версии могут (могли) работать во встраиваемом режиме это приятный бонус. Базу можно создавать через всё, что может выполнить DDL выражение create database test.fdb
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:22, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Встраиваемую сферу применения сужает MPLv1 (несовместима с GPL).
     
     
  • 4.30, olelukoie (ok), 15:39, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия тут ни при чем. В форме динамической библиотеки FB можно использовать в любом софте, даже проприетарном (http://www.firebirdfaq.org/faq11/). А если тебе хочется статической линковки, то это твои проблемы.
     
  • 3.25, joe lemonade (?), 14:36, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда вы такие беретесь? FB давно уже не разделяется на fbembed и fbclient. Это раз. И БД он создавать умеет, даже в старых embedded версиях (create database ... user ... pasword ... page_size и вот это вот все). Это два.
     
     
  • 4.31, olelukoie (ok), 15:48, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.firebirdfaq.org/faq67/ - это про создание БД в официальном FAQ. Указанный тобой SQL-запрос работает только в isql.

    Что касается разделения - может быть, несколько лет назад ковырялся.

     
  • 2.8, Аноним (8), 11:51, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В нулевых использовал, неплохая встроенная субд, наверняка лучше Sqlite
     
     
  • 3.14, Аноним (2), 12:15, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше sqlite ты ничего не назовёшь, смирись.
     
     
  • 4.16, Аноним (8), 12:22, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я практически не знаком с sqlite, но в том числе и тут периодичес4и по не у чистал, что они добавили в новой версии и т.п. И каждый раз возникало ощущение, чего вы мол страдаете, возьмите просто ваерберд, у него это уже 15 лет назад было и в гораздо более лучем виде реализовано. Ну и sqlite как я понимаю, примитивный блокировочник, а фаербёрд - версионник, уже по этой базе sqlite гораздо слабее.
     
     
  • 5.18, Аноним (2), 13:06, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато не рассыпается и не слишком ресурскоёмко, можно спокойно запихнуть в любую приложуху. Надёжность -- это то, что требуется в первую очередь, потом идут удобство и качество кода. У сабжа что-то слишком масштабные изменения для программы, основное и единственное применение которой паскалеподелки 90х. Sqlite же -- самая популярная программа на свете, и то в ней баги находят.
     
     
  • 6.23, Аноним (23), 14:34, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто скажи прямо sqlite тормозит всё что возможно.
     
     
  • 7.27, Аноним (2), 14:50, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сама по себе sqlite весьма производительная. Тормозят файловые операции, особенно, когда память дешёвая стоит. Что угодно будет тормозить.
     
  • 5.19, funny.falcon (?), 13:07, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быть версионником не означает иметь безусловное преимущество.

    В чистой OLTP нагрузке (с короткими транзакциями), как ни удивительно, у блокировочников преимущество. Версионники начинают выезжать на смешанной нагрузке. Но и то не всегда.

    SQLIte простой, легкий, легко встраиваемый, и очень хорошо протестированный. Сейчас это самая протестированная база данных. Просто поищите в интернете, как Хипп организовал тестирование.

    Firebird явно не обладает всеми этими преимуществами. А чтобы понять, как он себя в проде ведёт, сходите на Firebird Conf. Я сходил в прошлом году и сделал из докладов свои малоутешительные выводы.

     
     
  • 6.24, Аноним (23), 14:36, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А электрон самый популярный фреймворк для десктопых приложений. Но в обоих случаях ничего хорошего из этого не следует.
     
  • 4.28, Аноним (28), 15:00, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Лучше sqlite ты ничего не назовёшь, смирись.

    А вот и не угадал: SQLite не умеет в многозадачность даже в пределах одного приложения, а FireBird - умеет.

    Например, юзер может через GUI вставлять новую запись, а в это время по сети приходят другие записи в эту же таблицу, и в случае Firebird никакого конфликта нет в отличие от.

     
     
  • 5.29, Аноним (2), 15:20, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? У меня 250 потоков пишут в 1 базу sqlite 24/7, даже не пришлось выделять отдельный поток для записи (что вообще-то нормально) и все пишут одновременно. Чтение -- вообще сколько угодно. Зато я уверен, что сохранённые данные никуда не денутся, чтобы ни случилось. Что записано то записано. И при обновлениях всё ок.

    >никакого конфликта нет

    Сомнительный юзкейс. Редактировать активную базу в сторонней гуйне не очень хорошая затея, лучше пусть приложуха занимается своей базой и никаких конфликтов никогда не будет. Тем более, что, между тем, что видит пользователь, и тем, что видит приложение, определённо будут несоответствия. По рукам такому пользователю и на переаттестацию отправить.

     
  • 5.32, Всем Анонимам Аноним (?), 15:54, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В SQLite как раз очень много кода, который обраатывает многозадачность. Там столько разных обработок для разных систем, что его указывают как пример для всех остальных для обработки параллелизации на одной машине.
    Если вы его выключили, то получили что хотели.
     
  • 3.33, Всем Анонимам Аноним (?), 15:57, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню у меня где-то в 2000-2002 Interbase крутилась на FreeBSD машине с 4МБ памяти.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:15, 13/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в сабже вроде что-то делали для реализации распределенной базы данных...
    а в 5-ой ничего не появилось?
     
     
  • 2.20, funny.falcon (?), 13:08, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде это оставляли для коммерческой версии - Red DataBase.
     

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