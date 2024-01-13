Выпуск СУБД Firebird 5.0

4.16 , Аноним ( 8 ), 12:22, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я практически не знаком с sqlite, но в том числе и тут периодичес4и по не у чистал, что они добавили в новой версии и т.п. И каждый раз возникало ощущение, чего вы мол страдаете, возьмите просто ваерберд, у него это уже 15 лет назад было и в гораздо более лучем виде реализовано. Ну и sqlite как я понимаю, примитивный блокировочник, а фаербёрд - версионник, уже по этой базе sqlite гораздо слабее.

5.18 , Аноним ( 2 ), 13:06, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато не рассыпается и не слишком ресурскоёмко, можно спокойно запихнуть в любую приложуху. Надёжность -- это то, что требуется в первую очередь, потом идут удобство и качество кода. У сабжа что-то слишком масштабные изменения для программы, основное и единственное применение которой паскалеподелки 90х. Sqlite же -- самая популярная программа на свете, и то в ней баги находят.

6.23 , Аноним ( 23 ), 14:34, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто скажи прямо sqlite тормозит всё что возможно.

7.27 , Аноним ( 2 ), 14:50, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сама по себе sqlite весьма производительная. Тормозят файловые операции, особенно, когда память дешёвая стоит. Что угодно будет тормозить.

5.19 , funny.falcon ( ? ), 13:07, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Быть версионником не означает иметь безусловное преимущество. В чистой OLTP нагрузке (с короткими транзакциями), как ни удивительно, у блокировочников преимущество. Версионники начинают выезжать на смешанной нагрузке. Но и то не всегда. SQLIte простой, легкий, легко встраиваемый, и очень хорошо протестированный. Сейчас это самая протестированная база данных. Просто поищите в интернете, как Хипп организовал тестирование. Firebird явно не обладает всеми этими преимуществами. А чтобы понять, как он себя в проде ведёт, сходите на Firebird Conf. Я сходил в прошлом году и сделал из докладов свои малоутешительные выводы.

6.24 , Аноним ( 23 ), 14:36, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А электрон самый популярный фреймворк для десктопых приложений. Но в обоих случаях ничего хорошего из этого не следует.

4.28 , Аноним ( 28 ), 15:00, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Лучше sqlite ты ничего не назовёшь, смирись. А вот и не угадал: SQLite не умеет в многозадачность даже в пределах одного приложения, а FireBird - умеет. Например, юзер может через GUI вставлять новую запись, а в это время по сети приходят другие записи в эту же таблицу, и в случае Firebird никакого конфликта нет в отличие от.

5.29 , Аноним ( 2 ), 15:20, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что? У меня 250 потоков пишут в 1 базу sqlite 24/7, даже не пришлось выделять отдельный поток для записи (что вообще-то нормально) и все пишут одновременно. Чтение -- вообще сколько угодно. Зато я уверен, что сохранённые данные никуда не денутся, чтобы ни случилось. Что записано то записано. И при обновлениях всё ок. >никакого конфликта нет Сомнительный юзкейс. Редактировать активную базу в сторонней гуйне не очень хорошая затея, лучше пусть приложуха занимается своей базой и никаких конфликтов никогда не будет. Тем более, что, между тем, что видит пользователь, и тем, что видит приложение, определённо будут несоответствия. По рукам такому пользователю и на переаттестацию отправить.

5.32 , Всем Анонимам Аноним ( ? ), 15:54, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В SQLite как раз очень много кода, который обраатывает многозадачность. Там столько разных обработок для разных систем, что его указывают как пример для всех остальных для обработки параллелизации на одной машине.

Если вы его выключили, то получили что хотели.

