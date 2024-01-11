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В Libreboot реализована поддержка ноутбука HP EliteBook 820 G2

11.01.2024 08:39

Лия Роу (Leah Rowe), основной разработчик и основатель дистрибутива Libreboot, объявила о реализации возможности использования Libreboot в качестве загрузочной прошивки в ноутбуке HP EliteBook 820 G2. Компания Minifree, основанная разработчиками LibreBoot, начала поставку варианта HP EliteBook 820 G2 с предустановленным LibreBoot. Отмечается, что доход, полученный с продажи будет направлен для финансирования дальнейшей работы над проектом. Модель HP EliteBook 820 G2 была создана в 2015 году, оснащена 12.5-дюймовым экраном и поставлялась с процессорами Intel Core i5-5200U, i5-5300U, i7-5500U и i7-5600U со встроенной графикой Intel HD Graphics 5500.

Libreboot развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок. Проект нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку.

  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/hp8...)
  2. OpenNews: Выпуск загрузочной прошивки Libreboot 20231106
  3. OpenNews: Опубликован Canoeboot, вариант дистрибутива Libreboot, отвечающий требованиям Фонда СПО
  4. OpenNews: Неофициальный GNU Boot переименован после требования прекратить использование чужого имени
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал VPN-маршрутизатор ThinkPenguin TPE-R1400
  6. OpenNews: Начало разработки Linux-дистрибутива с утилитами OpenBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60417-libreboot
Ключевые слова: libreboot
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 08:45, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 12.5″ 1366×768

    почувствуй свободу

     
     
  • 2.3, User (??), 09:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, ну классный повод обновиться с "коры дуба" для, гм, ценителей
     
  • 2.4, Lost Inside (ok), 09:13, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов" (Ц)
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:56, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фикция уже не собирается без доступа к проприетарным репам.
     
  • 2.5, ryoken (ok), 09:21, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В описании варианты есть с FullHD.
     
     
  • 3.6, iPony129412 (?), 09:28, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То варианты от HP. Которые они уже вряд ли продают.
     
  • 3.21, Аноним (-), 15:24, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сайте написано
    user-upgradeable to 1920×1080
    Так что если хочешь что-то лучше TFT LCD, то изволь попердолиться)
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:02, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно самостоятельно заменить на норм IPS fullhd. Причём разбирается эта версия нетрудно, в отличии от новых моделей.
     

  • 1.8, Олег (??), 09:32, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нахрена?
     
  • 1.13, Аноним (-), 11:32, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ого, ничоси! они добавили новый девайс в список поддерживаемых!
    Обычно чиатешь новости "посчитали недостаточно швободными и удалили"
     
     
  • 2.15, нах. (?), 13:42, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ого, ничоси! они добавили новый девайс в список поддерживаемых!

    не совсем. В смысле - он совсем неновый. Добыт глубоким перекапыванием отвалов от предыдущего перекапывания африканских помоек.

    Шва6одка требует жерть.

     

  • 1.16, Минона (ok), 14:10, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И нафига это надо спустя 9 лет после выхода?
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 15:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что не любишь свободу!
    Они так хотят "обойтись без проприетарного ПО где могут", что готовы сидать на древних девайсах с мусорки. (и продавать их немамонтам)

    Не обращай внимание, даже в опенсорс сообществе это "поехавший родственник о котором обычно стараются не говорить"

     

  • 1.20, Аноним (-), 15:07, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол, я в начале не правильно понял новость (или просто не поверил своим глазам).

    Т.е компания minifree, нашла где-то в китае контейнер нераспроданных ноутов 9 летней давности.
    Накатили туда либрбут и продают за £358.00 ?

    "Я в восхищении, мы в восхищении, королева в восхищении." (с)
    Это же просто шикарный способ облапошивания немамонтов!
    Сам Остап Бендер, думаю, удавился от зависти!

     

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