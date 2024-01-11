В Libreboot реализована поддержка ноутбука HP EliteBook 820 G2

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|2.3, User (??), 09:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну классный повод обновиться с "коры дуба" для, гм, ценителей
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|3.21, Аноним (-), 15:24, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сайте написано
user-upgradeable to 1920×1080
Так что если хочешь что-то лучше TFT LCD, то изволь попердолиться)
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|2.22, Аноним (22), 16:02, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно самостоятельно заменить на норм IPS fullhd. Причём разбирается эта версия нетрудно, в отличии от новых моделей.
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|1.13, Аноним (-), 11:32, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого, ничоси! они добавили новый девайс в список поддерживаемых!
Обычно чиатешь новости "посчитали недостаточно швободными и удалили"
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|2.15, нах. (?), 13:42, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ого, ничоси! они добавили новый девайс в список поддерживаемых!
не совсем. В смысле - он совсем неновый. Добыт глубоким перекапыванием отвалов от предыдущего перекапывания африканских помоек.
Шва6одка требует жерть.
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|2.19, Аноним (-), 15:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты что не любишь свободу!
Они так хотят "обойтись без проприетарного ПО где могут", что готовы сидать на древних девайсах с мусорки. (и продавать их немамонтам)
Не обращай внимание, даже в опенсорс сообществе это "поехавший родственник о котором обычно стараются не говорить"
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|1.20, Аноним (-), 15:07, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лол, я в начале не правильно понял новость (или просто не поверил своим глазам).
Т.е компания minifree, нашла где-то в китае контейнер нераспроданных ноутов 9 летней давности.
Накатили туда либрбут и продают за £358.00 ?
"Я в восхищении, мы в восхищении, королева в восхищении." (с)
Это же просто шикарный способ облапошивания немамонтов!
Сам Остап Бендер, думаю, удавился от зависти!
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