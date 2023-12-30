Выпуск Linux-дистрибутива wattOS 13

После года разработки опубликован Linux-дистрибутив wattOS 13, построенный на пакетной базе Debian и поставляемый с графическим окружением LXDE, оконным менеджером Openbox и файловым менеджером PCManFM. Дистрибутив старается быть простым, быстрым, минималистичным и пригодным для работы на устаревшем оборудовании. Проект был основан в 2008 году и изначально развивался как минималистичная редакция Ubuntu. Размер установочного iso-образа составляет 1.4 ГБ, поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск.

В новой версии осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 (прошлый выпуск был основан на Debian 11, а позапрошлый на Ubuntu 16.04) и ядро Linux 6.1. В качестве инсталлятора применяется Calamares. Имеется поддержка пакетов в формате Flatpak и возможность установки deb-пакетов при помощи утилиты gdebi.