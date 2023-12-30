Выпуск Linux-дистрибутива wattOS 13

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|2.2, Аноним (2), 23:45, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Красивых обоев не бывает. Обои бывают скучные и нескучные.
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|3.15, OpenEcho (?), 01:42, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Обои бывают скучные и нескучные.
echo 'Обои бывают скучные и нескучные.' | sed -r 's/к//g'
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|1.5, Аноним (5), 23:52, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, что держит минималистичный дистр на базе опенбокса в 1.4 ГБ исошке. Не опеноффис же.
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|1.7, Аноним (7), 00:03, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередная нескучная васяносборка на базе деба...
Интересно, сколько всего их наклепали за всю историю?
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|2.10, Аноним (7), 00:34, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может автор сабжа.. э, не очень способный?
Ну или он эти обои сам рисовал))
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|1.11, Аноним (7), 00:35, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> пригодным для работы на устаревшем оборудовании
> поддержка пакетов в формате Flatpak
это вообще совместимые понятия?
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|1.12, Аноним (12), 00:59, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Юзал этот дистр на нетбуке примерно до 2016 года. Тогда там был i3wm по умолчанию.
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|1.14, Аноним (13), 01:34, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вообще до конца не понял в чем уникальное торговое предложение (УТП) сабжа. Для устаревшего оборудования я могу установить Debian самостоятельно.
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|2.22, Аноним (-), 02:58, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я могу установить Debian самостоятельно
Не все такие, как ты, готовы тратить недели на допиливание системы до удобоваримого состояния. Дебиан даже на сервера не ставит никто, потому что он годится разве что как основа для других дистрибутивов.
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|2.24, Аноним (12), 03:00, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То ли дело православная OpenBSD с её 28 мегабайтами в голой консоли с работающим php-fpm, httpd и mariadb.
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