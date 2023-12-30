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Выпуск Linux-дистрибутива wattOS 13

30.12.2023 23:21

После года разработки опубликован Linux-дистрибутив wattOS 13, построенный на пакетной базе Debian и поставляемый с графическим окружением LXDE, оконным менеджером Openbox и файловым менеджером PCManFM. Дистрибутив старается быть простым, быстрым, минималистичным и пригодным для работы на устаревшем оборудовании. Проект был основан в 2008 году и изначально развивался как минималистичная редакция Ubuntu. Размер установочного iso-образа составляет 1.4 ГБ, поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск.

В новой версии осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 (прошлый выпуск был основан на Debian 11, а позапрошлый на Ubuntu 16.04) и ядро Linux 6.1. В качестве инсталлятора применяется Calamares. Имеется поддержка пакетов в формате Flatpak и возможность установки deb-пакетов при помощи утилиты gdebi.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.planetwatt.com/R13...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива wattOS 12
  3. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.3.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 5.0, форка Debian 12 без systemd
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 6
  6. OpenNews: Обновление Debian 12.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60374-wattos
Ключевые слова: wattos
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:33, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красивые обои
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:45, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Красивых обоев не бывает. Обои бывают скучные и нескучные.
     
     
  • 3.15, OpenEcho (?), 01:42, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Обои бывают скучные и нескучные.

    echo 'Обои бывают скучные и нескучные.' | sed -r 's/к//g'

     

  • 1.3, V2K (?), 23:45, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я бы вдул
     
  • 1.4, Avririon (ok), 23:49, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кoнтeйнepы - значит нeнyжeн.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:52, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что держит минималистичный дистр на базе опенбокса в 1.4 ГБ исошке. Не опеноффис же.
     
  • 1.6, kawaii boy (?), 00:01, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LXDE, давно не виделись.
    LXDE, на что же ты обиделась?
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:03, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная нескучная васяносборка на базе деба...
    Интересно, сколько всего их наклепали за всю историю?
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:17, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, что на это ушёл год разработки.
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 00:34, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может автор сабжа.. э, не очень способный?
    Ну или он эти обои сам рисовал))
     

  • 1.9, RootMoscow (?), 00:18, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бесконечность!
     
  • 1.11, Аноним (7), 00:35, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > пригодным для работы на устаревшем оборудовании
    > поддержка пакетов в формате Flatpak

    это вообще совместимые понятия?

     
  • 1.12, Аноним (12), 00:59, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Юзал этот дистр на нетбуке примерно до 2016 года. Тогда там был i3wm по умолчанию.
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:33, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно выработать шкалу нескучности обоев, чтобы оценивать дистрибутивы.
     
  • 1.14, Аноним (13), 01:34, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вообще до конца не понял в чем уникальное торговое предложение (УТП) сабжа. Для устаревшего оборудования я могу установить Debian самостоятельно.
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 02:58, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  я могу установить Debian самостоятельно

    Не все такие, как ты, готовы тратить недели на допиливание системы до удобоваримого состояния. Дебиан даже на сервера не ставит никто, потому что он годится разве что как основа для других дистрибутивов.

     

  • 1.16, Аноним (16), 01:49, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и пригодным для работы на устаревшем оборудовании

    О, маркер г-на.

     
     
  • 2.23, Аноним (12), 02:59, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > маркер г-на.

    Зачем ты замаркировал свой коммент?

     

  • 1.17, Alladin (?), 02:20, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    428 мб на lxde с открытым thunar/nemo.. нет, не взлетит.
     
     
  • 2.24, Аноним (12), 03:00, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело православная OpenBSD с её 28 мегабайтами в голой консоли с работающим php-fpm, httpd и mariadb.
     

  • 1.18, Аноним (18), 02:32, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На лого изображён грустный пингвин?
     
     
  • 2.20, dannyD (?), 02:40, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, это морковка у снеговика торчит.
     
  • 2.21, dannyD (?), 02:42, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, это нос-морковка у снеговика торчит.
     

  • 1.19, Celcion (ok), 02:40, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И вновь кто-то открыл для себя live-build...
     
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