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Уязвимость Reptar, затрагивающая процессоры Intel

15.11.2023 09:58

Тэвис Орманди (Tavis Ormandy), исследователь безопасности из компании Google, выявил новую уязвимость (CVE-2023-23583) в процессорах Intel, получившую кодовое имя Reptar и в основном представляющую опасность для облачных систем, в которых выполняются виртуальные машины разных пользователей. Уязвимость позволяет вызвать зависание или аварийную остановку работы системы при выполнении в непривилегированных гостевых системах определённых операций. Для тестирования своих систем опубликована утилита, создающая условия для проявления уязвимости.

Теоретически, уязвимость может быть использована для повышения привилегий с третьего до нулевого кольца защиты (CPL0) и выхода из изолированных окружений, но данный сценарий пока не получил подтверждения на практике из-за трудностей отладки на микроархитектурном уровне. Внутренняя проверка в Intel также показала потенциальную возможность использования уязвимости для повышения привилегий при определённых условиях.

По данным исследователя уязвимость присутствует в семействах процессоров Intel Ice Lake, Rocket Lake, Tiger Lake, Raptor Lake, Alder Lake и Sapphire Rapids. В отчёте Intel упоминается, что проблема проявляется начиная с 10 поколения (Ice Lake) процессоров Intel Core и третьего поколения Xeon Scalable, а также в процессорах Xeon E/D/W (Ice Lake, Skylake, Haswell, Broadwell, Skylake, Sapphire Rapids, Emerald Rapids, Cascade Lake, Cooper Lake, Comet Lake, Rocket Lake) и Atom (Apollo Lake, Jasper Lake, Arizona Beach, Alder Lake, Parker Ridge, Snow Ridge, Elkhart Lake и Denverton). Рассматриваемая уязвимость устранена во вчерашнем обновлении микрокода 20231114.

Уязвимость вызвана тем, что выполнение инструкции "REP MOVSB", закодированной с избыточным префиксом "REX", приводит к неопределённому поведению. Проблема была выявлена в ходе тестирования избыточных префиксов, которые теоретически должны игнорироваться, но на практике приводили к странным эффектам, например, игнорированию безусловных переходов и нарушению сохранения указателя в инструкциях xsave и call. Дальнейший разбор показал, что добавление избыточного префикса для инструкции "REP MOVSB" вызывает повреждение содержимого буфера ROB (ReOrder Buffer), применяемого для упорядочения инструкций.

Предполагается, что ошибка вызвана неверным вычислением размера инструкции "MOVSB" с избыточным префиксом, что приводит к нарушению адресации инструкций, записанных в буфер ROB после MOVSB, и смещению указателя на инструкции. Подобная рассинхронизация может ограничиться нарушением промежуточных вычислений с последующим восстановлением целостного состояния. Но если вызвать сбой одновременно на нескольких ядрах или SMT-потоков, можно добиться достаточного повреждения микроархитектурного состояния для аварийной остановки работы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Downfall - атака на CPU Intel, приводящая к утечке данных из чужих процессов
  3. OpenNews: Intel развивает упрощённую архитектуру x86S, работающую только в 64-разрядном режиме
  4. OpenNews: Утечка закрытых ключей Intel, используемых для заверения прошивок MSI
  5. OpenNews: Уязвимость в процессорах Intel, приводящая к утечке данных по сторонним каналам
  6. OpenNews: Retbleed - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel и AMD
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60116-intel
Ключевые слова: intel, cpu, bug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Golangdev (?), 10:11, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > процессорах Intel

    чот дырявые какие камни пошли

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:13, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ты еще AMD не видел
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:13, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    AMD не трогай, лучшие процессоры.
     
     
  • 4.7, InuYasha (??), 10:25, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любые процессоры нельзя трогать. Только обезьянки всё равно лапают. Потому б/у-шные процы покупать стрёмно.
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 10:38, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я понимаю, когда не хочешь пользованные, но когда сам пыской по нему елозишь, в чём проблема? Все фанбои этим занимаются, вроде, не жалуются.
     
  • 3.5, Golangdev (?), 10:14, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, а что там ?

    как я помню, последних 5-8 лет уязвимости в основном связаны с Штеуд, хоть mentdown какой-нить

     
     
  • 4.6, Аноним (2), 10:19, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это называется "избирательная память"
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 10:38, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется фанатизм к Интел иначе интелофилия. Желания защитить Интел в любом явном провале.
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:13, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда покупал AMD.
     
     
  • 2.14, nox. (?), 10:43, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже уважаю AMD. Но так получилось, что на всех доступных 7 компьютерах установлены Intel. Чисто случайно.
     

  • 1.8, ryoken (ok), 10:25, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной дуршлаг от синих.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:36, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Vulnerability Lake.
     
  • 1.12, Аноним (11), 10:41, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно как явные бекдоры в перемешку со случайными ошибками вылезают с течением времени. Шило в мешке не утаишь.
     
  • 1.13, Jethro_Tull (??), 10:41, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы славно подкинуть Microsoft идею о том, чтобы Windows 12 не поддерживала эти поколения процессоров из-за их низкого уровня безопасности.
     
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