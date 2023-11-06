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20 лет с момента первого выпуска Fedora Linux

06.11.2023 14:17

Проект Fedora празднует 20 лет с момента первого релиза проекта, опубликованного 6 ноября 2003 года. Проект был сформирован после разделения компанией Red Hat дистрибутива Red Hat Linux на два проекта - развиваемый при участии сообщества Fedora Linux и коммерческий Red Hat Enterprise Linux. Fedora Linux был ориентирован на интенсивную разработку новых Linux-технологий, раннее продвижение новшеств и использование короткого цикла разработки для оперативного доведения новых значительных выпусков до пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://listman.redhat.com/arc...)
  2. OpenNews: Первый релиз Fedora Linux Core 1 или новая стратегия Red Hat
  3. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность включения телеметрии
  4. OpenNews: Дистрибутив Fedora Linux 39 перешёл на стадию бета-тестирования
  5. OpenNews: Инициатива Fedora Atomic Desktop
  6. OpenNews: В Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60058-fedora
Ключевые слова: fedora
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Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, дАнон (?), 14:35, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Оперативно выпиливание
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 16:13, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    да это ладно

    ты посмотри да местно мудера по фамилии ч.
    смех да и только , куколка на веревочка синежелтой хунты
    я его и до этого особо не уважал, а уж теперь желаю ему исполнить прелюдно сэппуку на главной площади его мухосарнска

     
     
  • 3.28, Третий П (?), 16:47, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мухосарнск - это же вроде по другую сторону границы от этой вашей хунты?
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 16:55, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так он и говорит про вопиющую лояльность к сине-желтому ховну. Хотя вроде бы "свой".
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 14:42, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда-то давно пользовался.
    Но потом пионерство прошло.


    Я мог бы стать бета-тестером,
    Но уже другой
    Кто-то молодой, кто-то рьяный
    Хочет стать бета-тестером...

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:44, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Open Source все так или иначе тестеры и не важно альфа или бета.
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:27, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arch - альфа-тестёры
    Fedora, Ubuntu, Suse и т.д - бетта-тестёры

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:30, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это всё, в общем-то, про лин-упс
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:33, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А пользователи Debian - омега-тестеры))))
     
     
  • 4.16, Ru_G (?), 15:52, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не говори, старость - не радость.
     
  • 4.29, Третий П (?), 16:47, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На дожитии.
     
  • 4.35, Аноним (35), 16:57, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а пользователи ЗоринОС - зэт-тестреры
     
     
  • 5.40, penetrator (?), 17:45, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    швабра-тестеры
     
  • 3.15, arthi747 (ok), 15:50, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нестабильность арчика сильно преувеличена. Манжаро вообще шестой год работает норм. Как ни странно больше всего проблем в убунте огребал. Выборка конечно околонулевая но как есть.
     
     
  • 4.30, Третий П (?), 16:49, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда-то давно молился на арчик, а потом его как начало колбасить.
     
  • 2.42, pic (?), 18:11, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто из комментаторов не понял, что это стихи.

     

  • 1.7, хрю (?), 15:23, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОООО да. Как сейчас помню - был выбор 9 redhat или первое федорино горе. Выбрали федору, там по заказу буржуя сделал сайт и его админил с почтой, dns и т.п. всё на одной машине по моде того времени. Ещё был такой проект федора проджект (респектос ему), который продлевал поддержку пакетов ибо время жизни федоры было несерьёзное. В общем, она мне не понравилась - сырая и время жизни мало и больше я её и не ставил.
     
  • 1.9, Герострат (?), 15:28, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С того времени ред хат прокатился в жлобизм
     
  • 1.10, Аноним (11), 15:29, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    модератор, почему вы такой скучный? трёте смешнули
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:33, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да он лox.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 16:13, 06/11/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:49, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Офигеть, оказыавется Шапка младше Альта:)
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 15:52, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя всё же не, - если верить википедии, то Альт самобытным стал только в 2005!
     

  • 1.18, Ru_G (?), 15:57, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поставил финальную 39-ку, очень неплохо. Кстати, завтра 7-го релиз.
     
  • 1.19, Аноним (19), 15:58, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Announcing Fedora Core 1

    Такое название было вначале.
    Пользуюсь с 8-й Федоры, которая уже была без Core.

     
  • 1.23, Аноним (-), 16:27, 06/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.24, Аноним (24), 16:34, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora 39 выходит завтра
     
  • 1.25, Аноним (25), 16:34, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не буду говорить — единственный, — но однозначно один из немногих дистрибутивов GNU/Linux, который при решении широкого круга задача работает надёжно. Подтверждаю: 39-я версия — весьма добротный продукт, очень хорошо собрана.

    Опять-таки: конечно, не без недостатков, но остальное — намного хуже. С праздником всех пользователей Fedora Linux!

     
     
  • 2.26, Аноним (11), 16:44, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    иногда лучше помолчать
     
     
  • 3.37, Аноним (25), 17:32, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поспоришь
     

  • 1.27, Третий П (?), 16:45, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так что лучше накатить? Последнюю федю или последнюю же убунту? А в лтс убунте можно накатить последний гном без бубнов?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 16:52, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше соточку накати, в честь праздника
     
  • 2.41, Аноним (-), 17:48, 06/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.31, Аноним (31), 16:50, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ZverCD постарше и полезнее будет, поди.
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 17:35, 06/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.43, pic (?), 18:15, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор ЗверьСиДи тоже Денис Попов?
     

  • 1.36, Аноним (36), 17:18, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У счастью Федора живет и здравствует.
    И продолжает развиваться - вот наконец-то собрались с духом и выкидывают замшелые Хсы.
     
  • 1.38, Аноним (-), 17:34, 06/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     

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