20 лет с момента первого выпуска Fedora Linux

ОООО да. Как сейчас помню - был выбор 9 redhat или первое федорино горе. Выбрали федору, там по заказу буржуя сделал сайт и его админил с почтой, dns и т.п. всё на одной машине по моде того времени. Ещё был такой проект федора проджект (респектос ему), который продлевал поддержку пакетов ибо время жизни федоры было несерьёзное. В общем, она мне не понравилась - сырая и время жизни мало и больше я её и не ставил.

