20 лет с момента первого выпуска Fedora Linux

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|2.20, Аноним (-), 16:13, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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да это ладно
ты посмотри да местно мудера по фамилии ч.
смех да и только , куколка на веревочка синежелтой хунты
я его и до этого особо не уважал, а уж теперь желаю ему исполнить прелюдно сэппуку на главной площади его мухосарнска
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|3.28, Третий П (?), 16:47, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мухосарнск - это же вроде по другую сторону границы от этой вашей хунты?
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|4.34, Аноним (34), 16:55, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он и говорит про вопиющую лояльность к сине-желтому ховну. Хотя вроде бы "свой".
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|1.3, iPony129412 (?), 14:42, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда-то давно пользовался.
Но потом пионерство прошло.
Я мог бы стать бета-тестером,
Но уже другой
Кто-то молодой, кто-то рьяный
Хочет стать бета-тестером...
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|2.4, Аноним (4), 14:44, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Open Source все так или иначе тестеры и не важно альфа или бета.
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|2.8, Аноним (8), 15:27, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Arch - альфа-тестёры
Fedora, Ubuntu, Suse и т.д - бетта-тестёры
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|3.15, arthi747 (ok), 15:50, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нестабильность арчика сильно преувеличена. Манжаро вообще шестой год работает норм. Как ни странно больше всего проблем в убунте огребал. Выборка конечно околонулевая но как есть.
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|1.7, хрю (?), 15:23, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ОООО да. Как сейчас помню - был выбор 9 redhat или первое федорино горе. Выбрали федору, там по заказу буржуя сделал сайт и его админил с почтой, dns и т.п. всё на одной машине по моде того времени. Ещё был такой проект федора проджект (респектос ему), который продлевал поддержку пакетов ибо время жизни федоры было несерьёзное. В общем, она мне не понравилась - сырая и время жизни мало и больше я её и не ставил.
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|2.17, Аноним (14), 15:52, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хотя всё же не, - если верить википедии, то Альт самобытным стал только в 2005!
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|1.18, Ru_G (?), 15:57, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поставил финальную 39-ку, очень неплохо. Кстати, завтра 7-го релиз.
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|1.19, Аноним (19), 15:58, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Announcing Fedora Core 1
Такое название было вначале.
Пользуюсь с 8-й Федоры, которая уже была без Core.
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|1.25, Аноним (25), 16:34, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не буду говорить — единственный, — но однозначно один из немногих дистрибутивов GNU/Linux, который при решении широкого круга задача работает надёжно. Подтверждаю: 39-я версия — весьма добротный продукт, очень хорошо собрана.
Опять-таки: конечно, не без недостатков, но остальное — намного хуже. С праздником всех пользователей Fedora Linux!
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|1.27, Третий П (?), 16:45, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так что лучше накатить? Последнюю федю или последнюю же убунту? А в лтс убунте можно накатить последний гном без бубнов?
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|1.36, Аноним (36), 17:18, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У счастью Федора живет и здравствует.
И продолжает развиваться - вот наконец-то собрались с духом и выкидывают замшелые Хсы.
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