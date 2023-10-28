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В репозитории Crate будет прекращена поддержка неканонических загрузок

28.10.2023 19:02

Разработчики языка Rust предупредили об отключении 20 ноября 2023 года поддержки в репозитории crate.io неканонических загрузок, в которых используются нормализованные имена пакетов с заменёнными символами подчёркивания и дефиса. В качестве причины внесения изменения называется желания повысить надёжность и оптимизировать производительность.

До сих пор было не важно, подчёркивание или дефис указаны в имени при загрузке - crate.io автоматически приводил подобные ссылки к необходимому виду. Например, для размещённого в репозитории пакета "имя_пакета" при загрузке можно было указывать "имя-пакета" и наоборот. В репозитории также присутствует защита от размещения похожих имён, не позволяющая разместить пакет с именем "имя-пакета" если уже имеется пакет "имя_пакета".

Наличие процедуры нормализации имён требует вызова специального обработчика, что не позволяет напрямую использовать сети доставки контента для отдачи запросов на загрузку пакетов. Кроме того, перебор вариантов создаёт дополнительную нагрузку на бэкенды и БД. Анализ логов показал, что неканонические имена используются только в запросах с User Agent cargo-binstall/1.1.2, Faraday v0.17.6, Go-http-client/2.0, GNU Guile и python-requests/2.31.0. Автор утилиты cargo-binstall, используемой для установки бинарных артефактов к пакетам, уже внёс изменения, учитывающие грядущее отключение поддержки неканонических имён.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
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Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60010-rust
Ключевые слова: rust, crate
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, keydon (ok), 19:15, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > До сих пор было не важно, подчёркивание или дефис указаны в имени при загрузке - crate.io автоматически приводил подобные ссылки к необходимому виду. Например, для размещённого в репозитории пакета "имя_пакета" при загрузке можно было указывать "имя-пакета" и наоборот. В репозитории также присутствует защита от размещения похожих имён, не позволяющая разместить пакет с именем "имя-пакета" если уже имеется пакет "имя_пакета".

    Как-то не безопасно. И вы доверяете этим людям?

    > Наличие процедуры нормализации имён требует вызова специального обработчика, что не позволяет напрямую использовать сети доставки контента для отдачи запросов на загрузку пакетов.

    Позволяет. Во многих CDN можно и гораздо более сложные правила настроить, а не такие редиректы. Возможно речь идет про спонсируемые/бесплатные.

    > Кроме того, перебор вариантов создаёт дополнительную нагрузку на бэкенды и БД.

    Не создает, если нормализовывать на фронте (как обычно и делают).

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:11, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Позволяет. Во многих CDN можно и гораздо более сложные правила настроить, а
    > не такие редиректы. Возможно речь идет про спонсируемые/бесплатные.

    И как же CDN узнает в каких пакетах заменять символы, а в каких нет?

     
  • 2.10, Аноним (10), 20:18, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто сесть на шеи бесплатным - плохо. Главное чтобы индекс с хэшсуммами был у себя.
     

  • 1.3, Пишу с 3 пня (?), 19:28, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стандартизация, унификация и единообразие это всегда хорошо.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:56, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...говорили нам растоманы, а потом сами наделали таких же ошибок.
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:16, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в ядре все дрова переломались. Всё, Карл!
     

  • 1.8, Аноним (9), 20:14, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последние шаги перед полным закрытием. Одобряемо.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:22, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Последние шаги перед полным закрытием. Одобряемо.

    Закрытием тебя в дурке? Тогда тоже одобряю.

     

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