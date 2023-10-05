The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования Rust 1.73

05.10.2023 22:14

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.73, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Переработано оформление сообщений, выдаваемых применяемым по умолчанию обработчиком аварийного завершения программы (panic). Текст, указанный в макросе "panic!" теперь показывается в отдельной строке без обрамления кавычками, что упрощает читаемость сообщения и устраняет путаницу при наличии в вложенных кавычек или разделения на несколько строк. 
    
   fn main() {
       let file = "ferris.txt";
       panic!("oh no! {file:?} not found!");
   }

Было

   thread 'main' panicked at 'oh no! "ferris.txt" not found!', src/main.rs:3:5

Стало

   thread 'main' panicked at src/main.rs:3:5:
   oh no! "ferris.txt" not found!

    Также переработан вывод сообщений, показываемых при срабатывании макросов "assert_eq" и "assert_ne". 

    
   fn main() {
       assert_eq!("🦀", "🐟", "ferris is not a fish");
   }

Было

   thread 'main' panicked at 'assertion failed: `(left == right)`
    left: `"🦀"`,
   right: `"🐟"`: ferris is not a fish', src/main.rs:2:5

Cтало

   thread 'main' panicked at src/main.rs:2:5:
   assertion `left == right` failed: ferris is not a fish
    left: "🦀"
   right: "🐟"
  • В соответствии с RFC 3184 добавлена возможность прямой манипуляции локальными для потока (thread_local) ключами хранилища LocalKey<Cell<T>> и LocalKey<RefCell<T>> через использование методов get(), set(), take() и replace(), вместо использования замыкания "with(|inner| ...)", что позволяет не выполнять дополнительный код инициализации для значений по умолчанию, указанных для новых потоков при помощи макроса "thread_local!". 
    
   thread_local! {
       static THINGS: Cell<Vec<i32>> = Cell::new(Vec::new());
   }

   fn f() {
       // было
       THINGS.with(|i| i.set(vec![1, 2, 3]));
       // стало
       THINGS.set(vec![1, 2, 3]);

       // ...

       // было
       let v = THINGS.with(|i| i.take());
       // стало
       let v: Vec<i32> = THINGS.take();
   }
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:
  • В компиляторе обеспечена запись информации о версии в секцию ".comment" по аналогии с GCC и Clang.
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ aarch64-unknown-teeos, csky-unknown-linux-gnuabiv2, riscv64-linux-android, riscv64gc-unknown-hermit, x86_64-unikraft-linux-musl и x86_64-unknown-linux-ohos. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
  • Реализован второй уровень поддержки целевой платформы wasm32-wasi-preview1-threads. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск Rust 1.72. Поставка пакета serde_derive только в скомпилированном виде
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск sudo-rs, реализации утилит sudo и su на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск RustPython 0.3, реализации интерпретатора Python на языке Rust
  5. OpenNews: JetBrains представил IDE RustRover и прекратил разработку открытого плагина intellij-rust
  6. OpenNews: Serpent OS переходит на применение языков Rust, TypeScript и Go в инструментарии и инфраструктуре
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59878-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 23:10, 05/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    штош, вот она надежда, что ядро когда-то перестанет быть дырявым

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:11, 05/10/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Немного поторопились с главной новостью для традиционного Большого Пятничного Сра*а.


     
     
  • 2.6, Аноним (4), 23:13, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так можно начать сейчас, в ПТ продолжить
    а на выходных отдохнуть!
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:16, 05/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    > runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки

    Почему тогда хеллоуворлд зависит от glibc?

     
  • 1.8, kir (??), 23:16, 05/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Кто подскажет, где можно почитать ISO стандарт на rust?
     
     
  • 2.10, Аноним (4), 23:22, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ISO стандарта пока нет, пришлось бы собирать комитет и заседать года два-три
    это же не замшелость, а развивающийся язык

    Например K&R C (он же C78) был "Informal specification" в 1978,
    стандартизация началась в 1983, а сам стандарт родили аж в 89.

     

  • 1.9, Аноним (4), 23:18, 05/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Реализован третий уровень поддержки для платформ ... riscv64-linux-android ...

    о, а это уже интересно, было бы интересно подержать в руках какой-нибудь андроид на риск5ом

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру