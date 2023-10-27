Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 23.10

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|1.4, пишу с 3 пня (?), 17:49, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Для загрузки предлагается LiveUSB-образ, размером 28 МБ.
Вот что точно должно пойти на 4 пне!
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|2.8, Аноним (8), 17:58, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут микроядерная система с кучей оверхеда и виртуализации. Для железа уровня 4 пня и коре 2 есть минет ос.
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|3.12, Аноним (13), 18:02, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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К счастью, на Коре дуба пока и Linux неплохо идёт, без минетов.
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|5.48, Аноним (13), 20:19, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По-иоему, и с выключенным идёт. Просто с выключенным не работает VitrualBox.
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|4.20, Аноним (2), 18:18, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чё здесь все так рьяно обсуждают кору дуба? Кто ею пользуется?
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|5.21, Аноним (21), 18:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Кто ею пользуется?
Большая часть посетителей опеннета сидит на 775 сокете.
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|6.23, Хамасов Ксир Хазболлатович (?), 18:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Большая часть посетителей опеннета сидит на 775 сокете.
Я на AM2 сижу.
CPU AMD Athlon 64 X2 5200+
RAM 4GB DDR2
GPU Radeon R5 240 1GB
SSD SATAII 256GB
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|7.31, Аноним (21), 18:39, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Уже пять лет как воткнул зенон 771й в мать на 775м.
Я за 5 лет 3 раза обновился с 8 на 13 поколение.
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|6.34, Аноним (21), 18:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Большая часть посетителей опеннета сидит на 775 сокете.
Да тут чел и на i386 сидел в прошлом году даже видео с пруфом скинул как сёрфал опеннет с этой машины. Но это не значит что оно годится в качестве daily driver.
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|5.22, Хамасов Ксир Хазболлатович (?), 18:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А чё здесь все так рьяно обсуждают кору дуба? Кто ею пользуется?
Слышим опенсорс подразумеваем старое железо (часто low end старое железо).
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|5.49, Аноним (13), 20:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так на всех же ноутах, сертифицированных "Respects Your Freedom", она самая Кора и есть.
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|6.52, Аноним (21), 20:25, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На тех ноутах не предпологается использовать что-то более тяжёлое чем emacs и lynx.
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|7.55, Аноним (13), 20:37, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня на Lenovo W500 Plasma 5 живёт и не жалуется. Главное, в браузере много вкладок не открывать. И то, это из-за 4 Гбайт ОЗУ всего лишь.
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|3.18, Аноним (21), 18:17, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для железа уровня 4 пня и коре 2 есть минет ос.
На 4 пне работает любой линукс, а если видео дискретка с аппаратной поддержкой декодирования h264, то даже 1080p ютуб сможет. Проблемы будут с I\O и медленными интерфейсами, а не с самим процом.
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|4.42, Аноним (8), 19:28, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, во-первых, точно не сможет. А, во-вторых, очень большое если, только проще сразу купить видеокарту с поддержкой h265 и av1 (в этом месте окажется, что видеодрайвер на тех процессорах всё равно не работает). Для пней для 478 сокете вообще не вариант, понятное дело.
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|5.43, Аноним (21), 19:31, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну, во-первых, точно не сможет.
Смеётся над тобой мой 4 пень с GT 1030 которые даже vp9 могут.
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|6.46, Аноним (8), 19:40, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В mpv может быть, если драйвер не дропнул поддержку тех процессоров ещё. В браузере анриал всё же, сколько там кадров выпадать будет?
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|7.50, Аноним (21), 20:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сколько там кадров выпадать будет?
Несколько секунд пока прocpётся, потом вообще без выпаданий.
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|8.59, Аноним (8), 21:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не проверял У меня и на более современном железе постоянный рассинхрон из-за не... текст свёрнут, показать
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|3.28, Аноним (28), 18:34, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для железа уровня 4 пня и коре 2 есть минет ос.
Ерунду какую-то несёшь. У меня Core 2 Duo спокойно работает даже с Windows 11.
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|4.40, Аноним (8), 19:04, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь попробуй запустить на нём сабж, поделишься впечатлениями. У тебя, вероятно, нет поддержки виртуализации. А то что венда работает, она может и работает, а вот фотошоп уже нет. Зачем тебе система без ПО?
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|5.45, Аноним (28), 19:34, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> фотошоп уже нет
Чем тебя фотошоп 7.0 не устраивает? Назови причины (кроме "модно-молодёжно") использовать что-то более новое.
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|6.47, Аноним (8), 19:44, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не хватает актуальной функциональности, необходимой для продуктивной работы и достижения качественного результата (поддержки современных стандартов среди прочего). А причина, например, исправленные баги. Вполне себе причина. Адобовские поделки днище ещё то, и чем старее, тем кривее они работали (определённые баги и вовсе не устранялись десятилетиями).
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|1.5, Аноним (8), 17:52, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пока нвидиевский блоб не запустят, особой применимости не вижу. А по поводу выгрузки драйверов для энергосбережения, это точно так и задумано? Разве у них не должно быть какого-нибудь штатного отключения.
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|2.9, Аноним (13), 18:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну а если невидеевский блоб запустят, тебе от этого легче станет, геймер? Valve же не кинется под неё всё портировать.
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|3.14, Аноним (8), 18:06, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я имею в виду CUDA. Это будет показателем жизнеспособности такой модели (драйвера ос от другого ядра). Ну и потом, какой-нибудь dxvk запустить в микроядерной системе я думаю вполне интересно было бы.
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|4.29, Аноним (24), 18:37, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К учителю информатики подходишь говоришь ОС написал в одно лицо давайте замещаться. Всё информатики скачет от счастья. Обои не забудь нарисовать любые. Все теперь все ОС в школе на твоей ОС, а бабки у информатика.
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|5.36, Аноним (21), 18:48, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дениске надо было лет на 10 позже родиться чтобы прийти к успеху. Сейчас бы его показывали по всем государственным сми как труъ аналоговнетника вместе с дронами "добрыня" и "тегерань 2".
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|2.53, Аноним (13), 20:32, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самый очевидный вариант - для того же, для чего и Qubes. Но тут можно использовать и математически доказанное ядро L4.
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|6.60, Аноним (60), 21:34, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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судя по новости
"Intel с включёнными расширениями VT-d и VT-x"
не может
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|1.51, Аноним (51), 20:24, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то хоть что-то оригинальное, а не постоянное пережёвывание одних и тех же убогих идей юникса из 70х.
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