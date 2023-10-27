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Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 23.10

27.10.2023 17:29

Представлен выпуск проекта Sculpt 23.10, в рамках которого на базе технологий Genode OS Framework развивается операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Для загрузки предлагается LiveUSB-образ, размером 28 МБ. Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel с включёнными расширениями VT-d и VT-x, а также на системах ARM с расширениями VMM.

Основные новшества:

  • Расширены средства управления параметрами CPU. В интерактивный интерфейс пользователя добавлены возможности для переключения между профилями энергопотребления (экономия энергии или производительность), просмотра температуры каждого ядра CPU, мониторинга за изменением частоты CPU и детализации информации об энергопотреблении.
  • Улучшена поддержка работы на современных ноутбуках, например, на ноутбуке Framework Gen 12 реализовано отслеживание заряда аккумулятора, управление подсветкой клавиатуры и возможность подключения внешнего монитора.
  • В сборке для смартфона PinePhone проведена оптимизация интерфейса, реализована поддержка аппаратных кнопок и добавлен новый хранитель экрана, снижающий энергопотребление до 40% за счёт выгрузки драйверов для экрана сенсорной панели.
  • Обеспечена сборка при помощи GCC 12.3.
  • Драйвер для сетевых карт заменён на вариант, портированный из ядра Linux 6.1.20.
  • Переработан движок для шифрования блочных устройств.
  • Расширены отладочные возможности.
  • Разработка переведена на использование стандарта C++20 (ранее применялся C++17).
  • Предоставлена возможность использования существующих SDK для разработки приложений для Genode, таких как Lomiri и Rust Cargo.
  • Добавлен драйвер для USB-контроллеров, используемых в платах RaspberryPi и i.MX6.
  • Улучшена работа драйверов для GPU Intel, звуковых карт и WiFi.
  • Прослойка DDE (device-driver environment), позволяющая использования драйверы из Linux, обновлена до ядра Linux 6.1.20.

Система поставляется с графическим интерфейсом Leitzentrale, позволяющим выполнять типовые задачи по администрированию системы. В левом верхнем углу графического интерфейса отображается меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. В центре присутствует конфигуратор для компоновки начинки системы, который предоставляет интерфейс в виде графа, определяющего взаимосвязь между системными компонентами. Пользователь может в интерактивном режиме произвольно удалять или добавлять компоненты, определяя состав системного окружения или виртуальных машин.

В любой момент пользователь может переключиться в консольный режим управления, который предоставляет большую гибкость в управлении. Традиционный рабочий стол может быть получен при помощи запуска дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступны браузеры Firefox и Aurora, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение noux.

Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), seL4 (x86_32, x86_64, ARM), Muen (x86_64), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и выполняющегося напрямую ядра для платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов.

Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска не портированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.

  1. Главная ссылка к новости (https://genode.org/news/sculpt...)
  2. OpenNews: Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 23.04
  3. OpenNews: Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года
  4. OpenNews: Микроядерная ОС Genode переходит на лицензию AGPL
  5. OpenNews: Опубликован план превращения Genode в операционную систему общего назначения
  6. OpenNews: LiveCD с демонстрацией работы открытой микроядерной ОС Genode
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60004-genode
Ключевые слова: genode, sculpt, microkernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:32, 27/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:37, 27/10/2023 Скрыто модератором
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  • 2.11, мишкин (?), 18:02, 27/10/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 18:04, 27/10/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.4, пишу с 3 пня (?), 17:49, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Для загрузки предлагается LiveUSB-образ, размером 28 МБ.

    Вот что точно должно пойти на 4 пне!

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:58, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут микроядерная система с кучей оверхеда и виртуализации. Для железа уровня 4 пня и коре 2 есть минет ос.
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 18:02, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К счастью, на Коре дуба пока и Linux неплохо идёт, без минетов.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 18:13, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >с включёнными расширениями VT-d
     
     
  • 5.48, Аноним (13), 20:19, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-иоему, и с выключенным идёт. Просто с выключенным не работает VitrualBox.
     
     
  • 6.56, Аноним (8), 21:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VT-d не VT-x, это про IOMMU.
     
  • 4.20, Аноним (2), 18:18, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё здесь все так рьяно обсуждают кору дуба? Кто ею пользуется?
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 18:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Кто ею пользуется?

    Большая часть посетителей опеннета сидит на 775 сокете.

     
     
  • 6.23, Хамасов Ксир Хазболлатович (?), 18:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Большая часть посетителей опеннета сидит на 775 сокете.

    Я на AM2 сижу.

    CPU AMD Athlon 64 X2 5200+
    RAM 4GB DDR2
    GPU Radeon R5 240 1GB
    SSD SATAII 256GB

     
  • 6.26, Бутовская_элита (?), 18:29, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже пять лет как воткнул зенон 771й в мать на  775м.
     
     
  • 7.31, Аноним (21), 18:39, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Уже пять лет как воткнул зенон 771й в мать на  775м.

    Я за 5 лет 3 раза обновился с 8 на 13 поколение.

     
     
  • 8.54, Аноним (21), 20:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А за что дизы Зависть ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.34, Аноним (21), 18:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Большая часть посетителей опеннета сидит на 775 сокете.

    Да тут чел и на i386 сидел в прошлом году даже видео с пруфом скинул как сёрфал опеннет с этой машины. Но это не значит что оно годится в качестве daily driver.

     
  • 5.22, Хамасов Ксир Хазболлатович (?), 18:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А чё здесь все так рьяно обсуждают кору дуба? Кто ею пользуется?

    Слышим опенсорс подразумеваем старое железо (часто low end старое железо).

     
     
  • 6.24, Аноним (24), 18:28, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тру ретро олдскул.
     
  • 6.32, Аноним (21), 18:40, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Слышим опенсорс подразумеваем старое железо

    Бред.

     
  • 5.49, Аноним (13), 20:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на всех же ноутах, сертифицированных "Respects Your Freedom", она самая Кора и есть.
     
     
  • 6.52, Аноним (21), 20:25, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На тех ноутах не предпологается использовать что-то более тяжёлое чем emacs и lynx.
     
     
  • 7.55, Аноним (13), 20:37, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на Lenovo W500 Plasma 5 живёт и не жалуется. Главное, в браузере много вкладок не открывать. И то, это из-за 4 Гбайт ОЗУ всего лишь.
     
     
  • 8.57, Аноним (-), 21:08, 27/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 8.58, Аноним (-), 21:09, 27/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.18, Аноним (21), 18:17, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для железа уровня 4 пня и коре 2 есть минет ос.

    На 4 пне работает любой линукс, а если видео дискретка с аппаратной поддержкой декодирования h264, то даже 1080p ютуб сможет. Проблемы будут с I\O и медленными интерфейсами, а не с самим процом.

     
     
  • 4.42, Аноним (8), 19:28, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, во-первых, точно не сможет. А, во-вторых, очень большое если, только проще сразу купить видеокарту с поддержкой h265 и av1 (в этом месте окажется, что видеодрайвер на тех процессорах всё равно не работает). Для пней для 478 сокете вообще не вариант, понятное дело.
     
     
  • 5.43, Аноним (21), 19:31, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну, во-первых, точно не сможет.

    Смеётся над тобой мой 4 пень с GT 1030 которые даже vp9 могут.

     
     
  • 6.46, Аноним (8), 19:40, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В mpv может быть, если драйвер не дропнул поддержку тех процессоров ещё. В браузере анриал всё же, сколько там кадров выпадать будет?
     
     
  • 7.50, Аноним (21), 20:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сколько там кадров выпадать будет?

    Несколько секунд пока прocpётся, потом вообще без выпаданий.

     
     
  • 8.59, Аноним (8), 21:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не проверял У меня и на более современном железе постоянный рассинхрон из-за не... текст свёрнут, показать
     
  • 3.28, Аноним (28), 18:34, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для железа уровня 4 пня и коре 2 есть минет ос.

    Ерунду какую-то несёшь. У меня Core 2 Duo спокойно работает даже с Windows 11.

     
     
  • 4.40, Аноним (8), 19:04, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь попробуй запустить на нём сабж, поделишься впечатлениями. У тебя, вероятно, нет поддержки виртуализации. А то что венда работает, она может и работает, а вот фотошоп уже нет. Зачем тебе система без ПО?
     
     
  • 5.45, Аноним (28), 19:34, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > фотошоп уже нет

    Чем тебя фотошоп 7.0 не устраивает? Назови причины (кроме "модно-молодёжно") использовать что-то более новое.

     
     
  • 6.47, Аноним (8), 19:44, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не хватает актуальной функциональности, необходимой для продуктивной работы и достижения качественного результата (поддержки современных стандартов среди прочего). А причина, например, исправленные баги. Вполне себе причина. Адобовские поделки днище ещё то, и чем старее, тем кривее они работали (определённые баги и вовсе не устранялись десятилетиями).
     

  • 1.5, Аноним (8), 17:52, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пока нвидиевский блоб не запустят, особой применимости не вижу. А по поводу выгрузки драйверов для энергосбережения, это точно так и задумано? Разве у них не должно быть какого-нибудь штатного отключения.
     
     
  • 2.9, Аноним (13), 18:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну а если невидеевский блоб запустят, тебе от этого легче станет, геймер? Valve же не кинется под неё всё портировать.
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 18:06, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я имею в виду CUDA. Это будет показателем жизнеспособности такой модели (драйвера ос от другого ядра). Ну и потом, какой-нибудь dxvk запустить в микроядерной системе я думаю вполне интересно было бы.
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:11, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть у кого-то варианты зачем это нужно?
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 18:29, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно резко импортозамещаться в твоей школе.
     
     
  • 3.27, Аноним (15), 18:33, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как это ?
     
     
  • 4.29, Аноним (24), 18:37, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К учителю информатики подходишь говоришь ОС написал в одно лицо давайте замещаться. Всё информатики скачет от счастья. Обои не забудь нарисовать любые. Все теперь все ОС в школе на твоей ОС, а бабки у информатика.
     
     
  • 5.33, Аноним (15), 18:41, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ммм хороший план. отпишусь
     
  • 5.36, Аноним (21), 18:48, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дениске надо было лет на 10 позже родиться чтобы прийти к успеху. Сейчас бы его показывали по всем государственным сми как труъ аналоговнетника вместе с дронами "добрыня" и "тегерань 2".
     
  • 2.53, Аноним (13), 20:32, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый очевидный вариант - для того же, для чего и Qubes. Но тут можно использовать и математически доказанное ядро L4.
     

  • 1.16, Аноним (17), 18:12, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >с включёнными расширениями VT-d

    Сразу ффтопку, бесполезно.

     
     
  • 2.19, Аноним (21), 18:18, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > бесполезно

    Для тебя с твоим 4 пнём.

     
     
  • 3.30, Аноним (24), 18:38, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда ещё это ставить кроме 4 пня.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 18:48, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но зачем это
    https://genode.org/about/2018-06-13-leitzentrale-tc.png
    ставить на 4 пень?

     
     
  • 5.37, Аноним (21), 18:49, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но зачем это

    Потому что может.

     
     
  • 6.60, Аноним (60), 21:34, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    судя по новости
    "Intel с включёнными расширениями VT-d и VT-x"
    не может
     

  • 1.38, Аноним (21), 18:52, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Эта система могла бы быть линуксом здорового человека.
     
     
  • 2.41, 56 (?), 19:11, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а бабушка могла бы быть дедушкой..
     
     
  • 3.44, Аноним (28), 19:33, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так же как и ты мог бы быть хорошим клоуном.
     

  • 1.51, Аноним (51), 20:24, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то хоть что-то оригинальное, а не постоянное пережёвывание одних и тех же убогих идей юникса из 70х.
     

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