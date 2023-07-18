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Composefs вместо развития отдельной ФС, теперь реализована поверх OverlayFS и EROFS

18.07.2023 13:57

Доступен экспериментальный выпуск файловой системы Composefs 0.1.4, предназначенной для совместного хранения содержимого нескольких примонтированных дисковых образов. Проект развивает Александр Ларсон (Alexander Larsson), создатель Flatpak, с целью повышения эффективности монтирования образов контейнеров и размещения Git-подобного репозитория OSTree. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Изначально первый вариант Composefs представлял собой отдельную ФС, реализованную в форме модуля для ядра Linux. В выпуске 0.1.4 подход к разработке полностью пересмотрен и поддержка работы в виде модуля ядра прекращена. Так как во многом Composefs пересекается с уже существующим кодом в ядре, решено, что проще будет развивать Composefs в виде надстройки над уже присутствующими в ядре ФС OverlayFS и EROFS.

Подобный подход даст возможность получить необходимую функциональность через включения в ядро ряда патчей к OverlayFS, без необходимости проходить длительный процесс рецензирования и согласования включения в основной состав ядра отдельной файловой системы. В текущем виде все требуемые от EROFS возможности уже присутствуют в ядре Linux, начиная с выпуска 5.15. В OverlayFS требуется добавление поддержки режима "data-only" для каталогов нижнего уровня и возможности сохранения хэшей fs-verity в расширенном атрибуте (xattr) overlay.metacopy. Первое изменение уже принято в состав ветки ядра 6.5-rc1, а второе добавлено в ветку overlayfs-next и ожидает включения в выпуске 6.6. Более того, если пользователю не требуется проверка целостности, то можно уже сейчас использовать Composefs со штатными ядрами Linux, не дожидаясь включения патчей к OverlayFS.

Помимо набора изменений к OverlayFS проектом Composefs развивается загружаемый в пространстве пользователя FUSE-модуль composefs-fuse, инструментарий для создания и монтирования ФС из пространства пользователя (mkcomposefs, mount.composefs) и формат образов (используются монтируемые образы erofs и расширенные атрибуты overlayfs). Так как проект основывается на уже готовых компонентах ядра, его стабильность оценивается как пререлиз - первый стабильный релиз планируется выпустить после принятия в ядро оставшихся патчей к OverlayFS.

Базовая функциональность Composefs сводится к построению многослойных ФС, в которых произвольные деревья ФС в режиме только для чтения накладываются поверх штатных ФС Linux, выступаюзщих в качестве нижнего слоя. От уже существующих похожих файловых систем, таких как SquashFS и EROFS, Composefs отличает поддержка совместного хранения содержимого разных образов и наличие функций для проверки подлинности читаемых данных. В Composefs применяется модель хранения с адресацией на основе содержимого, т.е. первичным идентификатором является не имя файла, а хэш от содержимого файла. Подобная модель обеспечивает дедупликацию и позволяет хранить только одну копию одинаковых файлов, встречающихся в разных примонтированных разделах.

Образы контейнеров содержат множество типовых системных файлов и в случае применения Composefs каждый из этих файлов будет совместно использован всеми примонтированными образами, без применения трюков, таких как проброс при помощи жёстких ссылок. При этом общие файлы не только хранятся в виде одной копии на диске, но и обходятся одной записью в страничном кэше, что даёт возможность экономить как дисковую, так и оперативную память.

Для экономии дисковой памяти данные и метаданные в Composefs разделены и при монтировании отдельно указывается бинарный индекс, в котором содержатся все метаданные файловой системы, имена файлов, права доступа и другие сведения. Индексы с метаданными создаются для каждого образа ФС и хранится в отдельном файле в формате EROFS. По сути образ контейнера представляет собой монтируемый в loopback-режиме образ EROFS, в котором присутствуют только метаданные. Непосредственно файлы всех монтируемых образов хранятся в общем базовом каталоге в обычной ФС (ext4, xfs, btrfs) и связываются с образом при помощи расширенного атрибута rusted.overlay.redirect, на базе которого OverlayFS находит необходимые файлы по хэшу содержимого.

Для верификации содержимого отдельных файлов и всего образа в условиях общего хранения применяется механизм fs-verity, который при обращении к файлам проверяет соответствие указанных в бинарном индексе хэшей с фактическим содержимым - если злоумышленник внесёт изменение в файл в базовом каталоге или данные повредятся в результате сбоя, то подобная сверка выявит расхождение.

Поддержка Composefs уже интегрирована в git-подобное хранилище OSTree и поддерживается, начиная с выпуска OSTree 2023.4. Для включения в состав OSTree также переданы патчи, позволяющие выполнять проверку достоверности образов, используя цифровые подписи ed25519, что позволяет применять проверки, применяемые при загрузке в режиме UEFI Secure Boot, не только к ядру и initrd, но и ко всему пользовательскому окружению. Изменения для поддержки Composefs также подготовлены для библиотеки storage, что позволит использовать Composefs для хранения образов контейнеров в Podman.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/alexl/...)
  2. OpenNews: Для Linux предложена файловая система Composefs
  3. OpenNews: Доступна файловая система Reiser5
  4. OpenNews: Компания Cisco предложила файловую систему PuzzleFS для ядра Linux
  5. OpenNews: Компания Huawei предложила новую ФС EROFS для ядра Linux
  6. OpenNews: Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59460-composefs
Ключевые слова: composefs, overlayfs, erofs, mount
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:41, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Процесс разработки здорового человека: используют по максимуму существующий функционал.

    Вообще, флатпак сам по себе для здоровых людей. Хоть я его и не использую, нахожу очень полезными его компоненты типа xdg-portal-* и bubblewrap.

    Флатпак сила, снап могила.

     
     
  • 2.2, Пётр22 (?), 14:49, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    флатпак это такой же кал как и снап
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 14:58, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему производители софта сами не сделали нормальный способ распространения бинарного софта?
     
     
  • 4.6, Пётр22 (?), 15:04, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что религия не позволяет как в винде - две копии одной зависимости, видите ли, не комильфо

    Но вообще фаерфокс в стиле винды запакован например - все зависимости в папочке лежит, просто бинарник запускаешь и всё

     
     
  • 5.9, Аноним (4), 15:07, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо с этими сектантами что-то делать. Похоже придется создавать новых сектантов, которые будут правильно паковать софт.
     
  • 4.10, Аноним (1), 15:20, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > производители софта сами не сделали нормальный способ распространения бинарного софта?

    Потому что производство софта и распространение софта -- это две разные области. За производство отвечают производители софта, а за дистрибьюцию -- дистрибьюторы через свои дистрибутивы.

     
     
  • 5.17, Аноним (4), 16:19, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри как это сделано в шинде, вот так должно быть и никак иначе.
     
  • 2.5, OpenEcho (?), 15:03, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Флатпак сила, снап могила.

    оба дрянь, если уж и заменять, то только AppImage

     
     
  • 3.7, Аноним (4), 15:04, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если заменять то вендоуз
     

  • 1.3, Аноним (4), 14:56, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очередное подтверждение того что модули ядра для линукса это тупиковая ветвь развития. Вот скоро придет микроядерная Фуксия, где всё это модуль и нарушить интерфейс взаимодействия ни программный ни бинарный ядро бай дизайн не может. Вот тогда заживём.
     
  • 1.8, Аноним (8), 15:05, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Больше надстроек богу надстроек!
    Зачем делать отдельную отработанную сущность, если можно скрестить ежа с ужом, а потом гадать откуда бажина?
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 15:25, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем делать отдельную отработанную сущность

    Читай внимательнее: Так как во многом Composefs пересекается с уже существующим кодом в ядре.

    Если возникнет бага в ядре, то ее исправление исправит как прямых пользователей overlayfs/erofs, так и все надстройки над ними. Впрочем, чего это я тебе объясняю, ты к программированию отношения не имеешь. Погугли DRY например.

     
     
  • 3.15, Аноним (8), 15:52, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом в overlayfs/erofs нужно будет внести улучшения которые сломают Composefs и начнется костыляние - или поддержка двух вариантов логики, или адаптация Composefs, или и то и другое в разных пропорциях.
     
     
  • 4.16, Аноним (1), 16:06, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    есть ли у тебя такое возражение, которое было бы не предусмотрено ни ядром, ни сабжем? а то пока идут аргументы уровня мимокрокодила с улицы, имеющего Экспертное Мнение™ по вопросам, которые обсасывались уже тысячи раз
     

  • 1.11, Аноним (-), 15:22, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

    Учитесь господа, вот так надо делать. И это не сарказм.

     
     
  • 2.13, Аноним_5 (?), 15:29, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждем получения рута при чтении файла?
    И это не сарказм.
     
  • 2.14, Сишник (?), 15:39, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дыры лет 20 будут находить в этом поделии. Инфа сотка, чекай никнейм.
     
     
  • 3.18, Аноним (4), 16:21, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ты так говоришь как будто это что-то плохое?
     
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