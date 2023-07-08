Уязвимость в платформе Mastodon, позволяющая выполнить код на серверах соцсети

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|1.1, Аноним (1), 21:24, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> изменить файл ~/.ssh/authorized_keys
> 9.9 из 10
покажите мне 10.0
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|2.8, Аноним (8), 21:47, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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10 из 10 это удаленное выполнение кода с правами суперпользователя.
А тут как повезет, если владелец отключил вход по SSH от рута, то тебе достанется непривилегированная учётка.
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|1.4, Аноним (3), 21:34, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Админ, сегодня вышел в релиз OGRE 14, графический движок с лицензией MIT.
Предлагаю оформить как новость.
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|1.9, BrainFucker (ok), 21:55, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуясь случаем передаю привет самому упоротому участнику #fediverse iron_bug@friendica.ironbug.org
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|1.12, Аноним (12), 22:05, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К сожалению эта крутая технология превратилась в сборище ЛГБТ и БЛМ фриков покинувших Твиттер. А тут еще уязвимости….
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|2.13, Аноним (11), 22:06, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поднимай свой инстанс и не парься
это в твиттер у тебя нет выбора
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|2.18, Аноним (18), 23:02, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что, ты поднял свой инстанс, а там единственный пользователь и тот все время о мужском гомосексуальном сексе думает?
Прими уже себя, чувак!
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|2.19, BrainFucker (ok), 23:12, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> превратилась в сборище ЛГБТ
Есть такое, но они как раз сейчас подняли истерию по поводу того что Threads добавит поддержку ActivityPub и грозятся дефедерироваться, а некоторые ещё и дефедерировать тех кто не дефедерировал, так что возможно они самоизолируются от сети.
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|1.16, Аноним (16), 22:52, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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мастадон по сравнению с другими платформами (pleroma,akkoma,calky,misskey) просто ужасна и не нужна, ActivePub хороший протокол
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|1.23, Аноним (23), 01:07, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может кто-нибудь объяснить, как работают эти уязвимости? О исполнении какого кода речь? Явно ведь не машинного, это же невозможно просто, так как злоумышленник может изменить файл на сервере, просто прикрепив "неудобную" мультимедию?
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