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Уязвимость в платформе Mastodon, позволяющая выполнить код на серверах соцсети

08.07.2023 19:06

В Mastodon, платформе для создания децентрализованной социальной сети, объединяющей разрозненные серверы разных участников, выявлена критическая уязвимость (CVE-2023-36460), позволяющая создать или перезаписать произвольный файл в любом каталоге на сервере, насколько позволяют права доступа, под которыми выполняется Mastodon. Проблема может быть использована для организации выполнения своего кода на серверах, например, атакующий может разместить файл в каталоге с web-скриптами, изменить файл ~/.ssh/authorized_keys с ключами SSH или добавить автозапускаемый сценарий, такой как "~/.bashrc" или ~/.profile.

Уязвимости присвоен уровень опасности 9.9 из 10. Уязвимость вызвана ошибкой в коде обработки мультимедийных файлов и может быть эксплуатирована через прикрепление к публикации специально оформленного мультимедийного вложения. Проблема выявлена компанией Cure53, которая проводила аудит кода Mastodon по заказу компании Mozilla, которая выбрала платформу Mastodon для построения собственной социальной сети Mozilla.social.

При аудите также выявлена ещё одна критическая уязвимость (CVE-2023-36459) с уровнем опасности 9.3 из 10. Уязвимость позволяет атакующему передать специально оформленные данные oEmbed для обхода защиты от XSS-атак и добиться показа своего HTML и выполнения произвольного JavaScript кода в показанном пользователю блоке предпросмотра.

Уязвимости устранены в обновлениях 3.5.10, 4.0.6 и 4.1.4. В настоящее время объединённая социальная сеть Fediverse насчитывает более 12 тысяч узлов на базе платформы Mastodon, на которых зарегистрировано около 9 млн пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.5, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
  3. OpenNews: Mozilla начала тестирование собственной социальной сети на базе платформы Mastodon
  4. OpenNews: Уязвимости в Netfilter и io_uring, позволяющие повысить свои привилегии в системе
  5. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
  6. OpenNews: Уязвимость в Ghostscript, приводящая к выполнению кода злоумышленника
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59407-mastodon
Ключевые слова: mastodon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:24, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > изменить файл ~/.ssh/authorized_keys
    > 9.9 из 10

    покажите мне 10.0

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:47, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10 из 10 это удаленное выполнение кода с правами суперпользователя.

    А тут как повезет, если владелец отключил вход по SSH от рута, то тебе достанется непривилегированная учётка.

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:25, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сезон охоты на инстансы mastodon открыт!
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:30, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Респект Мозилле за безопасный подход.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:42, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шикуй на все донаты. Браузер у тебя уже не получился.
     

  • 1.4, Аноним (3), 21:34, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Админ, сегодня вышел в релиз OGRE 14, графический движок с лицензией MIT.
    Предлагаю оформить как новость.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 21:37, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    внизу справа "добаить" - жми не стесняйся
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:59, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За подсказку спасибо.
     

  • 1.6, Аноним (7), 21:39, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё потому что надо использовать Mattermost. (шутка)
     
  • 1.9, BrainFucker (ok), 21:55, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуясь случаем передаю привет самому упоротому участнику #fediverse iron_bug@friendica.ironbug.org
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:02, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а есть ли консольный клиент Mastodon?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:24, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть TUI клиент.
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:05, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    К сожалению эта крутая технология превратилась в сборище ЛГБТ и БЛМ фриков покинувших Твиттер. А тут еще уязвимости….
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 22:06, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    поднимай свой инстанс и не парься
    это в твиттер у тебя нет выбора
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:02, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, ты поднял свой инстанс, а там единственный пользователь и тот все время о мужском гомосексуальном сексе думает?
    Прими уже себя, чувак!
     
  • 2.19, BrainFucker (ok), 23:12, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > превратилась в сборище ЛГБТ

    Есть такое, но они как раз сейчас подняли истерию по поводу того что Threads добавит поддержку ActivityPub и грозятся дефедерироваться, а некоторые ещё и дефедерировать тех кто не дефедерировал, так что возможно они самоизолируются от сети.

     

  • 1.16, Аноним (16), 22:52, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мастадон по сравнению с другими платформами (pleroma,akkoma,calky,misskey) просто ужасна и не нужна, ActivePub хороший протокол
     
  • 1.23, Аноним (23), 01:07, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может кто-нибудь объяснить, как работают эти уязвимости? О исполнении какого кода речь? Явно ведь не машинного, это же невозможно просто, так как злоумышленник может изменить файл на сервере, просто прикрепив "неудобную" мультимедию?
     

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