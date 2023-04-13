Уязвимость в Ghostscript, приводящая к выполнению кода злоумышленника

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|1.1, Аноним (1), 10:21, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А куда бы вы встроили уязвимость, чтобы получить максимальный эфеект?
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|2.5, Аноним (5), 10:25, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В поле для комментариев.
Чтобы по ключевым словам и выражениям сразу нафик с пляжа.
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|1.2, Аноним (2), 10:21, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе
Это если пользоваться гуйными ФМ. В туйных (nnn, ranger, xplr) такой проблемы нет. Вообще, рекомендую туй, один хрен из консоли не вылазим.
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|2.9, Аноним (9), 11:12, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чё ты там забыл, в той консоли? В гуйне намного удобнее организовывать данные, оперировать ими, можно смазать скриптами опять же.
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|3.16, Аноним (16), 11:55, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интеграция приложений в GUI гораздо сложнее, чем у текстовых. Поэтому в GUI меньше возможностей. Или гораздо труднее сделать нужное.
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|5.36, Аноним (16), 14:29, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В терминале софт отдаёт текст, а BusyBox, CoreUtils и т.д. хорошо умеют в тексте найти нужное.
Получается API: отдаёшь текстом команду, получаешь текстом ответ, ответ легко разобрать автоматически и в ответ отдать скриптом др. команду. Автоматизация-интеграция.
В GUI это требует совсем другого уровня трудоёмкости и развития, плюс нужно дописывать чужой софт. Вместо использования готового.
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|4.21, Аноним (9), 12:07, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Намного, несравнимо проще. Пишешь какие хочешь desktop файлы и они довольно гибкие, расширяешь функциональность DE совершенно бесплатно. Отличия в логике скриптов минимальны, вместо echo в консоль пишешь отправить уведомление в DE при необходимости. Многий софт уже изначально интегрируется в DE. Нужно совсем минимум опыта, чтобы делать универсальные интеграции для ПО, которое будет работать и из консоли и из гуя. Я использую для форматированного вывода информации xterm с консольным браузером и веб-страница позволяет показать информацию намного доходчивее, чем неформатированный выхлоп в эмулятор терминала. А вот TUI расширять это боль ещё та.
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|5.37, Аноним (16), 14:30, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Врёшь. А потому скушно. Уведомления ломаются и скрипты долго не живут. Шины меняют...
Неопытный ты.
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|2.10, Аноним (4), 11:12, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если жить в бункере на дне Марианской впадины будет ещё безопаснее.
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|3.24, Аноним (23), 12:25, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если жить в бункере на дне Марианской впадины будет ещё безопаснее.
Этого гражданина в безопасники не брать, о том какое давленеи на глубине 11 километров он явно не в курсе был. Или чрезмерно уверен в своих скиллах в сопромате.
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|1.3, Аноним (4), 10:21, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давайте ко мне того комментатора, который орал что в стандарте не может быть уязвимостей пусть он отчитывается как так получается что на самом деле бывает.
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|3.8, Аноним (4), 11:11, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот только не надо эту чушь писать когда все сразу взяли и реализовали как в стандарте написано.
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|5.13, Аноним (4), 11:24, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так никого больше и нет. А символы обрабатываются строго по страндарту. Потому что просто кто-то забыл сделать правильный стандарт.
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|4.19, Аноним (19), 11:57, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда все сразу взяли и реализовали как в стандарте написано.
Ты приведешь ссылку на соответствующий параграф в стандарте, или как обычно?
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|5.42, Аноним (42), 15:11, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самому поискать у тебя интеллекта не хватает? Если тебе надо это твоя глубоко личная проблема.
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|1.6, pashev.ru (?), 10:33, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе
Хрень évince-чего-то-там ещё и жрала память как не в себя. Отключил, запретил обновлять. Клоуны.
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|2.15, Аноним (15), 11:46, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А разве есть что то кроме генту?! Кто эти люди сидящие не на генту?!
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|2.35, Аноним (35), 14:27, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В дебиане, установленного через netinstall.iso, c установкой пакетов с --no-install-recommends этого ghostscript нет...
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|1.14, Анонимусс (?), 11:43, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ахаха, лучшие погромисты опять запутались в вычислении размера
+ if (pw->limit - q < 2) {
+ p--;
+ break;
+ }
Мегафикс радует как всегда.
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|2.25, Аноним (23), 12:27, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мегафикс радует как всегда.
Хороший пример как не надо писать код. При том не только на си но и вообще.
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|3.40, Аноним (16), 14:47, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выглядит подпоркой.
А именно: в коде была нелогичность, отклонение от цели - ошибка. Вместо исправления ошибки написанием кода, чтобы не было ненужного результата совсем, вставлен код реагирующий на ненужное. При этом ненужное всё равно оставлено. Так выглядит.
Впрочем, так делали давно. См. у Стивена Леви, Хакеры, герои компьютерной революции - программа, исправляющая ошибки в программе. Но это не самый высокий класс.
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|1.26, Анонин (?), 12:34, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Офигенная закладка!
Изначальный код был добавлен 2015-07-20. После этого было пару коммитов со сменой дат и всё))
Целых семь лет с оценкой 10 из 10! Да еще единой реализацией практически во всех линуксах.
И с готовым прототип эксплоита. А самое главное - фиг докажешь что не закладка.
Прям мечта майора Джона))
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|2.28, Аноним (19), 12:42, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Офигенная закладка!
> фиг докажешь что не закладка.
Ясно, понятно...
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|2.44, Аноним (19), 15:13, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Офигенная закладка!
А ты не допускаешь, что это просто сишники обделались в миллиардпервый раз?
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|3.45, Аноним (16), 15:18, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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sed 's/сишники/people/g'
Обычная тема, зачем нужна автоматизация - снижение % брака.
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|3.46, Аноним (46), 15:44, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ж понимаешь что и то, и другое нефальсифицируемо.
Могли сишники обделаться как обычно, а могли замаскировать злой умысел под это.
И после всяких призм и тд простой бритовой не обойдешься.
А могли обделаться как обычно, но кто нужно уже годами используют.
Тоже не докажешь и не опровергнешь.
Вот если бы такие ошибки в си были бы редкостью... но не будем мечтать о невозможном.
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|1.27, Аноним (46), 12:40, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это ж кто же мог подумать что с си бывают экранировнные символы и они занимают целых два симовола!
Наверное нужно быть синьйором с 30+летним опытом написание на си чтобы знать этот ньюанс!
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|2.30, annonn (?), 13:11, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но-но! не приуменьшай их способности: зато они знают 14 вариантов инициализации!
и 5 способов каста к void* для самой быстрой порчи памяти!
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|2.49, Аноним (48), 17:07, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как бы clang предупреждает о них. А кто пользуется gcc - тот сам себе злобный буратино.
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|1.47, Аноним (47), 17:02, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ghostscript - это традиционный уязвимостейдром. Его не починить, только выкинуть. Благо, что есть pdfbox без сишных дыреней. Чтобы не выкидывать весь софт, зависящий шт GhostScript, нужно сделать совместимое API, но чтобы под капотом был или pdfbox, или что-нибудь на расте, или pdf.js, или проприетарный Foxit.
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|2.54, Аноним (54), 17:20, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> или проприетарный Foxit
Скажешь тоже! Там багов ещё больше, если целенаправленно покопаться, поскольку разрабатывают его китайцы, если кто не знал. https://en.wikipedia.org/wiki/Foxit_Software
Обработчиков PDF вообще не существует идеальных, слишком уж сложна реализация всех фич. Но чем популярнее решение, тем пристальнее в нём будут искать и исправлять баги. Так что, Ghostscript ещё очень неплох, если сравнивать с альтернативами.
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|3.55, Аноним (48), 17:28, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>поскольку разрабатывают его китайцы, если кто не знал. https://en.wikipedia.org/wiki/Foxit_Software
Китайцы-не китайцы, но это лучшая реализация PDF из известных, даже гугл у них лицензирует для своего хрома. При этом компания зародилась и поднялась тогда, когда вставлять бэкдоры было позорным. Я подозреваю, что эта компания срать себе в карму не будет. Уязвимости в фоксите обычно в JS-API. Отключи JS и спи спокойно.
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