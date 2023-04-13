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Уязвимость в Ghostscript, приводящая к выполнению кода злоумышленника

13.04.2023 10:11

В Ghostscript, наборе инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF, выявлена уязвимость (CVE-2023-28879), которую можно использовать для организации выполнения произвольного кода при открытии специально оформленных документов в формате PostScript. Уязвимость устранена в обновлениях Ghostscript 10.01.1 и GhostPDL 10.01.1. Проследить за появлением исправлений в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Arch, NetBSD, FreeBSD.

Проблема вызвана переполнением буфера при обработке определённых конструкций, которое может привести к повреждению внутренних структур в интерпретаторе PostScript. Переполнение проявляется в обработчиках BCPEncode, BCPDecode, TBCPEncode и TBCPDecode, в случае, когда буфер записи недозаполнен на один байт и следом выполняется запись экранированного символа, занимающего два байта вместо одного. Для демонстрации возможности совершения атаки подготовлен рабочий прототип эксплоита.

Уязвимости присвоен максимальный уровень опасности (10 из 10) так как Ghostscript используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Ghostscript, эксплуатируемая через ImageMagick
  3. OpenNews: Уязвимость в Ghostscript, позволяющая выполнить код при открытии PostScript-документа
  4. OpenNews: Очередные 4 уязвимости в Ghostscript
  5. OpenNews: Новая уязвимость в Ghostscript
  6. OpenNews: Очередные критические уязвимости в Ghostscript
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58965-ghostscript
Ключевые слова: ghostscript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:21, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А куда бы вы встроили уязвимость, чтобы получить максимальный эфеект?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:21, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В IME
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:25, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В поле для комментариев.
    Чтобы по ключевым словам и выражениям сразу нафик с пляжа.
     
  • 2.17, Tron is Whistling (?), 11:56, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно же. В CPU.
     
     
  • 3.18, Tron is Whistling (?), 11:56, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (Meltdown не даст соврать)
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:24, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (Meltdown не даст соврать)

    ME тоже :)

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:21, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе

    Это если пользоваться гуйными ФМ. В туйных (nnn, ranger, xplr) такой проблемы нет. Вообще, рекомендую туй, один хрен из консоли не вылазим.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:12, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё ты там забыл, в той консоли? В гуйне намного удобнее организовывать данные, оперировать ими, можно смазать скриптами опять же.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:55, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интеграция приложений в GUI гораздо сложнее, чем у текстовых. Поэтому в GUI меньше возможностей. Или гораздо труднее сделать нужное.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:07, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например?
     
     
  • 5.36, Аноним (16), 14:29, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В терминале софт отдаёт текст, а BusyBox, CoreUtils и т.д. хорошо умеют в тексте найти нужное.

    Получается API: отдаёшь текстом команду, получаешь текстом ответ, ответ легко разобрать автоматически и в ответ отдать скриптом др. команду. Автоматизация-интеграция.

    В GUI это требует совсем другого уровня трудоёмкости и развития, плюс нужно дописывать чужой софт. Вместо использования готового.

     
  • 4.21, Аноним (9), 12:07, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Намного, несравнимо проще. Пишешь какие хочешь desktop файлы и они довольно гибкие, расширяешь функциональность DE совершенно бесплатно. Отличия в логике скриптов минимальны, вместо echo в консоль пишешь отправить уведомление в DE при необходимости. Многий софт уже изначально интегрируется в DE. Нужно совсем минимум опыта, чтобы делать универсальные интеграции для ПО, которое будет работать и из консоли и из гуя. Я использую для форматированного вывода информации xterm с консольным браузером и веб-страница позволяет показать информацию намного доходчивее, чем неформатированный выхлоп в эмулятор терминала. А вот TUI расширять это боль ещё та.
     
     
  • 5.37, Аноним (16), 14:30, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врёшь. А потому скушно. Уведомления ломаются и скрипты долго не живут. Шины меняют...

    Неопытный ты.

     
     
  • 6.38, Аноним (16), 14:33, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Покажи репо с твоим кодом скриптов для GUI...
     
  • 2.10, Аноним (4), 11:12, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если жить в бункере на дне Марианской впадины будет ещё безопаснее.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 12:25, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А если жить в бункере на дне Марианской впадины будет ещё безопаснее.

    Этого гражданина в безопасники не брать, о том какое давленеи на глубине 11 километров он явно не в курсе был. Или чрезмерно уверен в своих скиллах в сопромате.

     
  • 2.48, Аноним (48), 17:05, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё шнур питания предложи вытащить из системного блока.
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:21, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте ко мне того комментатора, который орал что в стандарте не может быть уязвимостей пусть он отчитывается как так получается что на самом деле бывает.
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 10:45, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У тебя лапки? - тут баг в реализации, а не стандарте.
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 11:11, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот только не надо эту чушь писать когда все сразу взяли и реализовали как в стандарте написано.
     
     
  • 4.12, Аноним (1), 11:16, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто все? Там список из одного пункта - Гхостскрипт.
     
     
  • 5.13, Аноним (4), 11:24, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никого больше и нет. А символы обрабатываются строго по страндарту. Потому что просто кто-то забыл сделать правильный стандарт.  
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:57, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > когда все сразу взяли и реализовали как в стандарте написано.

    Ты приведешь ссылку на соответствующий параграф в стандарте, или как обычно?

     
     
  • 5.42, Аноним (42), 15:11, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самому поискать у тебя интеллекта не хватает? Если тебе надо это твоя глубоко личная проблема.
     

  • 1.6, pashev.ru (?), 10:33, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе

    Хрень évince-чего-то-там ещё и жрала память как не в себя. Отключил, запретил обновлять. Клоуны.

     
  • 1.11, Аноним (9), 11:12, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть вообще дистрибутивы без этого добра, кроме генту?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:46, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А разве есть что то кроме генту?! Кто эти люди сидящие не на генту?!
     
     
  • 3.32, kawaii_Аноним (?), 14:11, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди с личной жизнью.
     
     
  • 4.43, Аноним (42), 15:11, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ох уж эти единоличники.
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:27, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дебиане, установленного через netinstall.iso, c установкой пакетов с --no-install-recommends этого ghostscript нет...
     

  • 1.14, Анонимусс (?), 11:43, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ахаха, лучшие погромисты опять запутались в вычислении размера

    +  if (pw->limit - q < 2) {
    +      p--;
    +      break;
    +  }

    Мегафикс радует как всегда.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:22, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе напомнить кто знаки "меньше" и "больше" путает?
     
  • 2.25, Аноним (23), 12:27, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мегафикс радует как всегда.

    Хороший пример как не надо писать код. При том не только на си но и вообще.

     
  • 2.29, Иваня (?), 12:57, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так???
     
     
  • 3.40, Аноним (16), 14:47, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит подпоркой.

    А именно: в коде была нелогичность, отклонение от цели - ошибка. Вместо исправления ошибки написанием кода, чтобы не было ненужного результата совсем, вставлен код реагирующий на ненужное. При этом ненужное всё равно оставлено. Так выглядит.

    Впрочем, так делали давно. См. у Стивена Леви, Хакеры, герои компьютерной революции - программа, исправляющая ошибки в программе. Но это не самый высокий класс.

     

  • 1.26, Анонин (?), 12:34, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Офигенная закладка!
    Изначальный код был добавлен 2015-07-20. После этого было пару коммитов со сменой дат и всё))
    Целых семь лет с оценкой 10 из 10! Да еще единой реализацией практически во всех линуксах.
    И с готовым прототип эксплоита. А самое главное - фиг докажешь что не закладка.
    Прям мечта майора Джона))
     
     
  • 2.28, Аноним (19), 12:42, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Офигенная закладка!
    > фиг докажешь что не закладка.

    Ясно, понятно...

     
  • 2.44, Аноним (19), 15:13, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Офигенная закладка!

    А ты не допускаешь, что это просто сишники обделались в миллиардпервый раз?

     
     
  • 3.45, Аноним (16), 15:18, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sed 's/сишники/people/g'

    Обычная тема, зачем нужна автоматизация - снижение % брака.

     
  • 3.46, Аноним (46), 15:44, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ж понимаешь что и то, и другое нефальсифицируемо.
    Могли сишники обделаться как обычно, а могли замаскировать злой умысел под это.
    И после всяких призм и тд простой бритовой не обойдешься.

    А могли обделаться как обычно, но кто нужно уже годами используют.
    Тоже не докажешь и не опровергнешь.

    Вот если бы такие ошибки в си были бы редкостью... но не будем мечтать о невозможном.

     
  • 2.50, Адмирал Майкл Роджерс (?), 17:08, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за комплимент, сэр.
     

  • 1.27, Аноним (46), 12:40, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ж кто же мог подумать что с си бывают экранировнные символы и они занимают целых два симовола!
    Наверное нужно быть синьйором с 30+летним опытом написание на си чтобы знать этот ньюанс!
     
     
  • 2.30, annonn (?), 13:11, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но-но! не приуменьшай их способности: зато они знают 14 вариантов инициализации!
    и 5 способов каста к void* для самой быстрой порчи памяти!
     
     
  • 3.31, Аноним (46), 13:21, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это с++ники знают. С си все более уныло.
     
  • 2.33, penetrator (?), 14:16, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    погодите а UTF8, UTF16 отменили? там же изначально по несколько байт на символ
     
     
  • 3.41, Аноним (16), 14:48, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее что: применили слишком недавно...
     
  • 2.49, Аноним (48), 17:07, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы clang предупреждает о них. А кто пользуется gcc - тот сам себе злобный буратино.
     
     
  • 3.52, Аноним (42), 17:15, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шланг явно что-то знал.
     

  • 1.47, Аноним (47), 17:02, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ghostscript - это традиционный уязвимостейдром. Его не починить, только выкинуть. Благо, что есть pdfbox без сишных дыреней. Чтобы не выкидывать весь софт, зависящий шт GhostScript, нужно сделать совместимое API, но чтобы под капотом был или pdfbox, или что-нибудь на расте, или pdf.js, или проприетарный Foxit.
     
     
  • 2.51, Аноним (42), 17:15, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё что ты назвал ещё хуже.
     
     
  • 3.53, Аноним (48), 17:19, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >— Чем же хуже?
    >— Чем GhostScript.

    Ясно.

     
  • 2.54, Аноним (54), 17:20, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или проприетарный Foxit

    Скажешь тоже! Там багов ещё больше, если целенаправленно покопаться, поскольку разрабатывают его китайцы, если кто не знал. https://en.wikipedia.org/wiki/Foxit_Software

    Обработчиков PDF вообще не существует идеальных, слишком уж сложна реализация всех фич. Но чем популярнее решение, тем пристальнее в нём будут искать и исправлять баги. Так что, Ghostscript ещё очень неплох, если сравнивать с альтернативами.

     
     
  • 3.55, Аноним (48), 17:28, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >поскольку разрабатывают его китайцы, если кто не знал. https://en.wikipedia.org/wiki/Foxit_Software

    Китайцы-не китайцы, но это лучшая реализация PDF из известных, даже гугл у них лицензирует для своего хрома. При этом компания зародилась и поднялась тогда, когда вставлять бэкдоры было позорным. Я подозреваю, что эта компания срать себе в карму не будет. Уязвимости в фоксите обычно в JS-API. Отключи JS и спи спокойно.

     
     
  • 4.56, Аноним (48), 17:28, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. в mupdf JS вообще неотключаем.
     

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