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Выпуск дистрибутива NixOS 23.05, использующего пакетный менеджер Nix

01.06.2023 12:59

Состоялся выпуск дистрибутива NixOS 23.05, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS вся настройка системы происходит посредством единого файла системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями, есть возможность одновременного использования нескольких версий одной программы, обеспечены воспроизводимые сборки. Размер полного установочного образа с KDE 2.4 ГБ, GNOME - 2.3 ГБ, сокращённого консольного варианта - 812 МБ.

При использовании Nix результат сборки пакетов хранится в отдельной поддиректории в /nix/store. Например, после сборки пакет firefox может записываться в /nix/store/1onlv6pc3ez4n5nskg8ew7twcfd0d5ce4ec5d4-firefox-113.0.2/, где "1onlv6pc3ez4n5nskg8ew7twcfd0d5ce4ec5d4" является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки. Под установкой пакета подразумевается его сборка или скачивание уже собранного (при условии, что он был уже собран на Hydra - сервисе сборки проекта NixOS), а также формирование директории с символическими ссылками на все пакеты в профиле системы или пользователя, с последующим добавлении этой директории в список PATH. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.

Основные новшества:

  • Добавлено 16240 пакетов, удалено 13466 пакетов, обновлено 13524 пакетов. Обновлены версии пакетов, например, systemd 253, glibc 2.37, GNOME 44, Cinnamon 5.6, KDE 5.27. Ядро Linux обновлено с версии 5.15 до 6.1.
  • Добавлено 63 новых сервиса, среди которых Deepin Desktop, Budgie Desktop, SFTPGo, lldap, ivpn, openvscode-server, ulogd, wstunnel.
  • Добавлена поддержка спецификации PEP 668 для исключения конфликтов между Python-пакетами, установленными для всей системы командой "pip install" и пакетным менеджером дистрибутива.
  • В утилиту nixos-rebuild добавлена опция "--specialisation" для изменения специализации для команд switch и test.
  • В библиотеке libxcrypt отключены ненадёжные алгоритмы хэширования паролей.
  • По умолчанию включена опция boot.bootspec.enable, приводящая к генерации загрузочной спецификации (boot.json, RFC-125) для каждой системы, что, например, позволяет реализовать в NixOS поддержку UEFI SecureBoot, обеспечить работу с несколькими initrd, унифицировать скрипты установки загрузчика и применять схемы с ротацией рабочих дисковых разделов.


  1. Главная ссылка к новости (https://nixos.org/blog/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 22.11, использующего пакетный менеджер Nix
  3. OpenNews: В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа
  4. OpenNews: Выпуск системного менеджера GNU Shepherd 0.10
  5. OpenNews: Опубликован инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов Distrobox 1.4
  6. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.4 и дистрибутив на его основе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59226-nixos
Ключевые слова: nixos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:53, 01/06/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ходил тут один никсосвод. Ау никсосводы в треде есть?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:13, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь, на месте.

    Ну что я могу сказать про никсось после года использования. Шикарная штука, но очень дорогая. Начнем с того, что я несколько месяцев ее гонял в виртуалке, чисто чтоб изучить ее. Там считай нужно осилить whitepaper Дольстры, а также осваивать nixpkgs с его многочисленными опциями. После этого продолжаю платить своим дисковым пространством, поскольку при обновлении пакеты не заменяются, а добавляются к старым. Зато можно сделать откат к предыдущей конфигурации, это идет из коробки (выбираешь конфигурацию в GRUB/systemd-boot). Правда пригодилось это всего один раз. Ну а киллер-фичей считаю легкость применения патчей к пакетам, как и концепцию оверлеев в целом. Уже сдесяток пакетов пропатчил под свой вкус.

    Ну и никсось исполнила мою давнюю мечту -- держать вообще всю конфигурацию системы в гит-репозитории. До этого оформлял dotfiles-репозиторий, но при помощи него обычно конфигурируют только $HOME, ну и пробовал ансибл, но он не раскрывает свой потенциал, когда надо конфигурировать только самого себя.

     
  • 2.8, ччч (?), 14:48, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было с полгода, удобно, но тяжко входить. Потом отключил один из доп дисков примонтированых в /mnt/ через их генерируемый конфиг профиля в fstab, и оно перестало загружаться настолько тяжко, что отказался, неудобно восстанавливать такую простую вещь. Хотя их package manager nix теперь использую как доп в debian, вещь.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:04, 01/06/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    А можно такой же только без systemd?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:20, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для какой цели?
     
  • 2.7, anonymous (??), 14:32, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да, конечно
    guix ваш выбор
     
  • 2.9, Гималаи (?), 14:59, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://guix.gnu.org/ru/
     

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