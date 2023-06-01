Выпуск дистрибутива NixOS 23.05, использующего пакетный менеджер Nix

Здесь, на месте. Ну что я могу сказать про никсось после года использования. Шикарная штука, но очень дорогая. Начнем с того, что я несколько месяцев ее гонял в виртуалке, чисто чтоб изучить ее. Там считай нужно осилить whitepaper Дольстры, а также осваивать nixpkgs с его многочисленными опциями. После этого продолжаю платить своим дисковым пространством, поскольку при обновлении пакеты не заменяются, а добавляются к старым. Зато можно сделать откат к предыдущей конфигурации, это идет из коробки (выбираешь конфигурацию в GRUB/systemd-boot). Правда пригодилось это всего один раз. Ну а киллер-фичей считаю легкость применения патчей к пакетам, как и концепцию оверлеев в целом. Уже сдесяток пакетов пропатчил под свой вкус. Ну и никсось исполнила мою давнюю мечту -- держать вообще всю конфигурацию системы в гит-репозитории. До этого оформлял dotfiles-репозиторий, но при помощи него обычно конфигурируют только $HOME, ну и пробовал ансибл, но он не раскрывает свой потенциал, когда надо конфигурировать только самого себя.

