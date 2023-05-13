Выпуск Wine 8.8

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.8. С момента выпуска версии 8.7 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 253 изменения. Наиболее важные изменения: Реализована начальная поддержка загрузки модулей ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible, применяется для упрощение портирования на системы ARM64 приложений, изначально написанных для архитектуры x86_64 через предоставление возможности выполнения в окружении ARM64 отдельных модулей с кодом x86_64 при помощи эмулятора).

В PostScript-драйвере проведена дополнительная работа по обеспечению полной поддержки формата исполняемых файлов PE (Portable Executable).

Продолжена реструктуризация кода для поддержки IME (Input Method Editors).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Devil May Cry.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Captvty, Freemake Video Converter 4.1, Net64+ Client 2.x, Playstation Now 11.x, MathType, ACAT Phrase, Wavelab 6.1, Notepad3.



