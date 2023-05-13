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Выпуск Wine 8.8

13.05.2023 07:08

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.8. С момента выпуска версии 8.7 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 253 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Реализована начальная поддержка загрузки модулей ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible, применяется для упрощение портирования на системы ARM64 приложений, изначально написанных для архитектуры x86_64 через предоставление возможности выполнения в окружении ARM64 отдельных модулей с кодом x86_64 при помощи эмулятора).
  • В PostScript-драйвере проведена дополнительная работа по обеспечению полной поддержки формата исполняемых файлов PE (Portable Executable).
  • Продолжена реструктуризация кода для поддержки IME (Input Method Editors).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Devil May Cry.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Captvty, Freemake Video Converter 4.1, Net64+ Client 2.x, Playstation Now 11.x, MathType, ACAT Phrase, Wavelab 6.1, Notepad3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.7
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
  6. OpenNews: В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59128-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:19, 13/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Они так скоро по номеру версии догонят Хром.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:23, 13/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше бы рандомно выбирали, было-бы прикольно )
     

  • 1.8, Анонус (?), 10:12, 13/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ARM64EC

    Полезная штука. Вот только много ли разработчиков ее поддержат?

     
  • 1.10, Аноним (10), 10:58, 13/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не является ли разработка ВИНЕ злонамеренным для развития Линукса предприятием?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:06, 13/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. А иначе как в игры-то играть?
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:45, 13/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обеспечение поддержки DRM является злонамеренным предприятием по отношению ко всему сообществу.
     

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