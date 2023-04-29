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Выпуск Wine 8.7

29.04.2023 05:32

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.7. С момента выпуска версии 8.6 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 228 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В компоненте vkd3d реализован API для разбора (vkd3d_shader_parse_dxbc) и сериализации (vkd3d_shader_serialize_dxbc) бинарных данных DXBC. На основе этого API реализованы вызовы d3d10_effect_parse(), parse_fx10_preshader(), d3dcompiler_get_blob_part(), d3dcompiler_strip_shader(), d3dcompiler_get_blob_part(), shader_extract_from_dxbc().
  • В PostScript-драйвере продолжено улучшение поддержки spool-файлов, в которых хранятся данные о задании, выводимом на печать.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Unravel, Street Fighter 4 Benchmark, ReVolt 1207, Sekiro: Shadows Die Twice GOTY, Dark Souls III, Genshin Impact Launcher, Final Fantasy XI Online.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Shapes On A Plane, Davar bible, Airscout 1.2.0.5, Conemu.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.6 и GE-Proton7-55
  3. OpenNews: Выпуск Wine 8.5 и Wine staging 8.5
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59048-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 06:08, 29/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    > WinAPI

    Правильное название -- Win32 API. Да, даже во времена 64 битов.

     
     
  • 3, Аноним (3), 06:18, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. WinAPI это общее название базовых интерфейсов. Win32 - конкретная версия.
     
     
  • 4, Аноним (1), 06:29, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не распространяй дезу. Такой вещи, как WinAPI, не существует (погугли сам: site:learn.microsoft.com "WinAPI"), зато есть 32-битный Win32 API и 64-битный Win32 API. Они оба Win32 API.
     

  • 2, Аноним (2), 06:18, 29/04/2023 [ответить]  
    		• +/
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