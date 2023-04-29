Выпуск Wine 8.7

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.7. С момента выпуска версии 8.6 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 228 изменений. Наиболее важные изменения: В компоненте vkd3d реализован API для разбора (vkd3d_shader_parse_dxbc) и сериализации (vkd3d_shader_serialize_dxbc) бинарных данных DXBC. На основе этого API реализованы вызовы d3d10_effect_parse(), parse_fx10_preshader(), d3dcompiler_get_blob_part(), d3dcompiler_strip_shader(), d3dcompiler_get_blob_part(), shader_extract_from_dxbc().

В PostScript-драйвере продолжено улучшение поддержки spool-файлов, в которых хранятся данные о задании, выводимом на печать.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Unravel, Street Fighter 4 Benchmark, ReVolt 1207, Sekiro: Shadows Die Twice GOTY, Dark Souls III, Genshin Impact Launcher, Final Fantasy XI Online.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Shapes On A Plane, Davar bible, Airscout 1.2.0.5, Conemu.



