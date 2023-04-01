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Выпуск Wine 8.5 и Wine staging 8.5

01.04.2023 08:03

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.5. С момента выпуска версии 8.4 было закрыт 21 отчёт об ошибках и внесено 361 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена поддержка настройки тёмной темы оформления WinRT.
  • Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.7.
  • В компиляторе IDL улучшен вывод информации об ошибках.
  • В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлена поддержка ключа реестра HKEY_CLASSES_ROOT.
  • Улучшена поддержка IME (Input Method Editors).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Deus Ex: invisible War 1.2, Fair Strike, Bible Black La Noche de Walpurgis, Sins of the Solar Empire Rebellion, Ultimate Race Pro.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Notepad++ 7.6.3, VARA FM, Treecomp, LibreVR Revive, LDAP Explorer.

Дополнительно можно упомянуть формирование выпуска проекта Wine Staging 8.5, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 537 дополнительных патчей.

В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 8.5. Удалён скрипт patchinstall.sh, вместо которого для установки патчей следует использовать staging/patchinstall.py. В основной состав Wine перемещён патч с поддержкой маппинга управляющих символов в dinput. Добавлены новые патчи, решающие проблемы с запуском Diable IV и установкой/обновлением battle.net. Обновлён патч для поддержки mfplat-streaming.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.4 с начальной поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58905-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Не тролль (?), 08:41, 01/04/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Нинужно.
     
  • 2, Аноним (2), 08:55, 01/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Единственная годная вещь. Допилят его и оффтопик будет совсем не нужен. Ибо вот например лично меня на оффтопике держат только 3 вещи: 1) Офис 2) Игры 3) Определенный спец софт, аналоги которому есть, но они очень кривые и разрабатываются очень медленно. Шутка ли. 24 года допилить не могут.
     
  • 3, Аноним (3), 09:05, 01/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вышел релиз драйвера fglrx 23.4. Основные изменения:
    * Исправлены все баги.
    * Добавлена поддержка HDR в сеансе X11.
    * Catalyst Control Center переведён на Qt6, добавлена кнопка "Сделать зашибись"
    * Браузеры теперь могут аппаратно декодировать AV1, даже без поддержки браузера и видеокарты
    * Удалён Херобрин
    > Скачать драйвер (x86, x86-64, x86-128, Apple M3, Alpha, PowerPC, CELL, Raspberry Pi, Transmeta)
     
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