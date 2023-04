Выпуск Wine 8.5 и Wine staging 8.5

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.5. С момента выпуска версии 8.4 было закрыт 21 отчёт об ошибках и внесено 361 изменение. Наиболее важные изменения: Добавлена поддержка настройки тёмной темы оформления WinRT.

Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.7.

В компиляторе IDL улучшен вывод информации об ошибках.

В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлена поддержка ключа реестра HKEY_CLASSES_ROOT.

Улучшена поддержка IME (Input Method Editors).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Deus Ex: invisible War 1.2, Fair Strike, Bible Black La Noche de Walpurgis, Sins of the Solar Empire Rebellion, Ultimate Race Pro.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Notepad++ 7.6.3, VARA FM, Treecomp, LibreVR Revive, LDAP Explorer. Дополнительно можно упомянуть формирование выпуска проекта Wine Staging 8.5, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 537 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 8.5. Удалён скрипт patchinstall.sh, вместо которого для установки патчей следует использовать staging/patchinstall.py. В основной состав Wine перемещён патч с поддержкой маппинга управляющих символов в dinput. Добавлены новые патчи, решающие проблемы с запуском Diable IV и установкой/обновлением battle.net. Обновлён патч для поддержки mfplat-streaming.