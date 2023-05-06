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Выпуск СУБД AlaSQL 4.0, нацеленной на использование в браузерах и Node.js

06.05.2023 10:25

Доступен выпуск СУБД AlaSQL 4.0, предназначенной для использования в web-приложениях в браузере, в мобильных приложениях на базе web-технологий или в серверных обработчиках на основе платформы Node.js. СУБД оформлена в виде JavaScript-библиотеки и позволяет использовать язык SQL. Поддерживается хранение данных в традиционных реляционных таблицах или в форме вложенных JSON-структур, не требующих жёсткого определения схемы хранения. Для манипуляции с данными из командной строки предоставляется утилита alasql. Код проекта написан на JavaScript и распространяется под лицензией MIT.

В AlaSQL поддерживается большая часть языка SQL-99, а также предоставляются дополнения для обработки в стиле NoSQL (без определения схемы хранения) и манипуляции с графами. В SQL-запросах можно производить операции слияния (JOIN), группировки (GROUP), объединения (UNION), использовать подзапросы и выражения типа ANY, ALL и IN, применять функции ROLLUP(), CUBE() и GROUPING SETS(). Имеется ограниченная поддержка транзакций. Поддерживается определение пользовательских функций, которые можно использовать в SQL-запросах. Для быстрого вызова функции и SQL-выражения могут быть скомпилированы (аналог SQL-оператора PREPARE).

СУБД AlaSQL спроектирована для использования парадигмы ETL (Extract, Transform, Load) и манипуляции с данными в форме импорт/обработка/экспорт. Для хранения, экспорта и импорта могут использоваться форматы localStorage, IndexedDB, CSV, TAB, TXT, JSON, SQLite и Excel (.xls и .xlsx), подразумевается что можно напрямую выполнять запросы из данных, хранимых в отмеченных форматах, или импортировать и экспортировать данные. Также возможно выполнение операции SELECT над любыми данными в объектах JavaScript.

Библиотека изначально рассчитана на быструю обработку данных в оперативной памяти для приложений бизнес-аналитики и поддерживает такие оптимизации, как кэширование запросов в форме скомпилированных функций, упреждающая индексация слияния таблиц и фильтрация выражений WHERE перед операциями слияния. При сравнении с другими похожими проектами, AlaSQL оказалась быстрее SQL.js в три раза при выборке с операциями SUM, JOIN и GROUP BY, быстрее Linq в два раза при использовании GROUP BY и примерно на том же уровне, что и API WebSQL (надстройка над SQLite, которая скоро будет удалена из Chrome) при выборке с операциями SUM, JOIN и GROUP BY.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AlaSQL/alas...)
  2. OpenNews: В SQLite добавлена поддержка WASM для использования СУБД в web-браузере
  3. OpenNews: Представлена распределённая операционная система DBOS, реализуемая на основе СУБД
  4. OpenNews: Проект libSQL начал развитие форка СУБД SQLite
  5. OpenNews: Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.12.3
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59088-alasql
Ключевые слова: alasql, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:28, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    супер, теперь смузики в брузер ещё и базу перенесли, верной дорогой идём, товарищи!
     
     
  • 2.2, Анон2352 (?), 10:32, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    всё, что нужно для облачного концрая
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:26, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде по-русски написано, что ранее там была СКЛайт.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:39, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно, годно, молодежно. Правильной дорогой идут. Устаревание концепции нужно выкидывать на помойку.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:19, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему на помойку?
    Наоборот, это одна из древнейших концепций unix way - "храните данные в простых текстовых файлах"
    (Её признали устаревшей, когда появилась первая СУБД с бинарным форматом хранения.)
     
  • 2.6, FF (?), 14:10, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучшее рабство это то, которое сами выбирают и обосновывают.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:11, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У тебя комплексы? Так тебе ко врачу.
     
  • 3.8, Аноним (5), 14:11, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое "рабство" в реальности формирует базовые права человека.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 16:13, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Формирует не в Рашке а на Западе.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:19, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У гугла уже был lovefield
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:10, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использовал в одном проекте для тестов . Удобно, рекомендую.
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:19, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не использовали Rust скомпилированный в wasm или emscripten?
     
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