Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 23.03

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:02, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Практическая ценность в том, чтобы можно было сравнивать нормальные дистры с этим луддистром (прикольное слово, да? сам изобрел). Без луддистров остальные дистры будут выглядеть не превосходно, а просто "сойдёт, с пивом потянет".

3.16 , Аноним ( 16 ), 11:18, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ? сам изобрел Обычное заимствование. Как обычно. Чтобы бусы называть бусами, их надо хотя бы иметь.

4.17 , Аноним ( 12 ), 11:27, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы бусы называть бусами, их надо хотя бы иметь. То есть ты произносишь только то, что уже имеешь? А как ты покупаешь хлеб? Ты же получается уже не можешь сказать "дайте мне хлеб", ибо хлеба у тебя до покупки нет.

