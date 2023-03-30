The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 23.03

30.03.2023 08:10

Проект OpenMandriva опубликовал релиз OpenMandriva ROME 23.03, редакции дистрибутива, использующей модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5, не дожидаясь формирования классического дистрибутива. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 1.7-2.9 ГБ c рабочими столами KDE, GNOME и LXQt, поддерживающие загрузку в Live-режиме. Дополнительно опубликована серверная сборка, а также образы для плат RaspberryPi 4 и RaspberryPi 400.

Особенности выпуска:

  • Предложены новые версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.2 (по умолчанию предлагается ядро, собранное в Clang, а опционально - в GCC), systemd 253, gcc 12.2, glibc 2.37, Java 21, Virtualbox 7.0.6.
  • Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 15.0.7. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен пакет с ядром Linux, собранный в Clang.
  • Обновлены компоненты графического стека, пользовательские окружения и приложения, например, KDE Frameworks 5.104, KDE Plasma 5.27.3, KDE Gears 22.12.3, Xorg Server 21.1.7, - Wayland 1.21.0, Mesa 23.0.0, Chromium 111.0.5563.64 (с патчами, возвращающими поддержку формата JPEG XL), Firefox 111, LibreOffice 7.5.2.1, Krita 5.1.5, DigiKam 7.10, GIMP 2.10.34, Calligra 3.2.1, SMPlayer 22.7.0, VLC 3.0.18, OBS Studio 28.1.2.
  • Добавлена поддержка пакетов в формате Flatpak.
  • Началось формирование новых сборок:
    • Урезанная "slim" сборка с KDE (1.8 ГБ вместо 2.9 ГБ).
    • Сборки с пользовательским окружением LXQt (1.7 ГБ).
    • Серверные сборки, сформированные в вариантах для систем Aarch64, x86_64 и "znver1" (сборка, оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC).
    • Сборки для архитектуры ARM64, поддерживающие платы Raspberry Pi 4/400, Rock 5B, Rock Pi 4 и Ampere.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Первый выпуск rolling-дистрибутива OpenMandriva Lx ROME
  3. OpenNews: Опубликованы сборки дистрибутива OpenMandriva с пользовательским окружением LXQt
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.3
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.17
  6. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58888-openmandriva
Ключевые слова: openmandriva, mandriva
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, админ членосос (?), 08:21, 30/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.4, Жироватт (ok), 08:46, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ОНО ЖИВОЕ! ЖИВО-О-ОЕ!

    > Java 21

    https://jdk.java.net/21/
    > Early access build

    Аффтар, поправь новость. Или там действительно суют преальфу явы в основное репо?

     
     
  • 2.11, eugener (ok), 09:51, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в источнике - https://wiki.openmandriva.org/en/distribution/releases/rome/new
     

  • 1.5, iPony129412 (?), 08:48, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как-то сильно отдаёт луддизмом.
    А практической ценности особо незаметно 🤨
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:02, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Практическая ценность в том, чтобы можно было сравнивать нормальные дистры с этим луддистром (прикольное слово, да? сам изобрел). Без луддистров остальные дистры будут выглядеть не превосходно, а просто "сойдёт, с пивом потянет".
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:18, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ? сам изобрел

    Обычное заимствование. Как обычно. Чтобы бусы называть бусами, их надо хотя бы иметь.

     
     
  • 4.17, Аноним (12), 11:27, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы бусы называть бусами, их надо хотя бы иметь.

    То есть ты произносишь только то, что уже имеешь? А как ты покупаешь хлеб? Ты же получается уже не можешь сказать "дайте мне хлеб", ибо хлеба у тебя до покупки нет.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:07, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, JPEG XL - это круто, я рад.
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:30, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Про поддержку Байкала не забыли?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:40, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыли и чо?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру