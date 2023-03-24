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Уязвимость в мессенджере Dino, позволяющая обойти проверку отправителя

24.03.2023 07:46

Опубликованы корректирующие выпуски коммуникационного клиента Dino 0.4.2, 0.3.2 и 0.2.3, поддерживающего чат, аудиовызовы, видеовызовы, видеоконференции и обмен текстовыми сообщениями с использованием протокола Jabber/XMPP. В обновлениях устранена уязвимость (CVE-2023-28686), позволяющая неавторизированному пользователю через отправку специально оформленного сообщения организовать добавление, изменение или удаление записей в персональных закладках другого пользователя без необходимости совершения жертвой каких-то действий. Кроме того, уязвимость позволяет изменить отображение групповых чатов или принудительно подключить или отключить пользователя от определённого группового чата, а также ввести пользователя в заблуждение для получения доступа к конфиденциальной информации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4
  3. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
  4. OpenNews: Попытка захвата учётных записей Signal через компрометацию SMS-сервиса Twilio
  5. OpenNews: В Cryptocat найдена серьёзная уязвимость, позволяющая получить доступ к зашифрованным сообщениям
  6. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58855-dino
Ключевые слова: dino
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