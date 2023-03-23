Опубликовано обновление дистрибутива Ubuntu 20.04.6 LTS. В состав выпуска включены только накопившиеся обновления пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Версии ядра и программ соответствуют версии 20.04.5.

Основной целью нового выпуска является обновление установочных образов для архитектуры amd64. В установочном образе решены проблемы, связанные с отзывом ключей в ходе устранения уязвимости в загрузчике GRUB2. Таким образом возобновлена возможность установки Ubuntu 20.04 на системы с UEFI Secure Boot.

Использовать представленную сборку имеет смысл только для старого оборудования, а для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 22.04.2 LTS. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 20.04.6 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 20.04 LTS продлится до апреля 2025 года, после чего ещё 5 лет будут формироваться обновления в рамках отдельной платной поддержки (ESM, Extended Security Maintenance).



