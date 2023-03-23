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Обновление дистрибутива Ubuntu 20.04.6 LTS

23.03.2023 21:21

Опубликовано обновление дистрибутива Ubuntu 20.04.6 LTS. В состав выпуска включены только накопившиеся обновления пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Версии ядра и программ соответствуют версии 20.04.5.

Основной целью нового выпуска является обновление установочных образов для архитектуры amd64. В установочном образе решены проблемы, связанные с отзывом ключей в ходе устранения уязвимости в загрузчике GRUB2. Таким образом возобновлена возможность установки Ubuntu 20.04 на системы с UEFI Secure Boot.

Использовать представленную сборку имеет смысл только для старого оборудования, а для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 22.04.2 LTS. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 20.04.6 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 20.04 LTS продлится до апреля 2025 года, после чего ещё 5 лет будут формироваться обновления в рамках отдельной платной поддержки (ESM, Extended Security Maintenance).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu 22.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.5 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58851-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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