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Выпуск Ubuntu 22.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

24.02.2023 07:36

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 22.04.2 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 22.04.2 LTS, Kubuntu 22.04.2 LTS, Ubuntu MATE 22.04.2 LTS, Ubuntu Studio 22.04.2 LTS, Lubuntu 22.04.2 LTS, Ubuntu Kylin 22.04.2 LTS и Xubuntu 22.04.2 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 22.10:

  • Предложены пакеты с ядром Linux версии 5.19 (базовое ядро Ubuntu 22.04 - 5.15).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 22.2, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 22.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии некоторых пакетов, таких как ceph 17.2.0, PostgreSQL 14.4, cloud-init 22.2, snapd 2.55.3, LibreOffice 7.3.4, GNOME 42.1, gtk4 4.6.5, gstreamer 1.20.3.
  • Улучшена поддержка платформы RISC-V, сформированы сборки для плат LicheeRV и PolarFire Icicle Kit.
  • В thermald добавлена поддержка CPU Intel Raptor Lake.

В сборках для рабочего стола (Ubuntu Desktop) новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем (Ubuntu Server) новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 22.04.2 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Так, предложенное в нынешнем выпуске ядро Linux 5.19 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 22.04.3, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 23.04. Изначально поставляемое базовое ядро 5.15 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

Для отката Ubuntu Desktop на базовое ядро 5.15 следует выполнить команду: 


    sudo apt install --install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: 


   sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-22.04
  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Для Ubuntu начал поставляться пакет с ядром Linux для систем реального времени
  3. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 22.10
  5. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.5 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  6. OpenNews: Релиз Ubuntu 22.04.1 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58701-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:53, 24/02/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Самый вкусно приготовленный дистрибутив, а в следующем году ему он станет совершеннолетним в Японии! Одним словом, ня!
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:44, 24/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Последняя нормальная убунта.
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:46, 24/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Предложены пакеты с ядром Linux версии 5.19

    Спасибо, у меня как раз из-за этого старый драйвер нвидии отвалился (а nouveau не поддерживает мою карту).

     
     
  • 2.10, Аноним (1), 09:17, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нвидиа это боль
     

  • 1.9, iZEN (ok), 09:04, 24/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Какое же старое ПО в этот LTS бэкпортировали...
     

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