Возможность восстановления части скриншотов, кадрированных на смартфонах Pixel

|
|
|
|2.2, iPony129412 (?), 13:20, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В Microsoft так же в Windows 11.
Они сговорились наверно.
Или там по удалёнке одни и те же это делали.
|
|2.4, Аноним (4), 13:21, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Это какой-то позор
как писать профессор через две буквы «ф»?
|
|1.3, Alladin (?), 13:21, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Интересно, я всегда думал обратное. А тут какая-никакая возможность восстановить вырезанное
|
|1.5, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Прямо как в том анекдоте, где барышня на своих фото ню заретушировала часть изображения чёрными квадратиками и отправила их поклоннику в формате PSD.
|
|
|
|
|
|3.27, Бывалый Смузихлёб (??), 14:50, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не, с флажком, помнится, вообще без ретуши было
в рамках исполнения задания для приглашения в какой-то илитарный интернет-клоповник о котором уже никто и не вспомнит. Но в который тогда можно было попасть только по приглашению от уже зарегистрированного участника
|
|2.31, Kuromi (ok), 15:21, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Был еще случай когда какие-то сомнительные фотки "замазывали" эффектом whirl, который ВНЕЗАПНО вполне себе обратим (с некоторыми потерями), главное точно центр и параметры подобрать.
|
|1.6, Аноним (6), 13:24, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Сами запутались в бесполезных изменениях своего апи. Это им повод задуматься походу
|
|
|
|2.29, Бывалый Смузихлёб (??), 14:54, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Люди стараются, думают, пробуют чтобы не палевно смотрелось и в итоге вкорячивают "случайность" вроде печати принтерами своих серийников на каждом распечатанном листе или ретушь, которую можно отменить
А вы им задуматься предлагаете
|
|2.30, Шокированный зевака (?), 15:02, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Случайно облажаться могут все, но изменение в духе "ну короче старые параметры теперь по тихому делают что-то другое" не должно было пройти ни одно код ревью. Это буквально самый мерзкий пример breaking change из Палаты Мер и Весов. Поведение существующего кода фундаментально меняется, и при этом нет даже никаких предупреждений при компиляции. И это не баг в духе "только сениор с 10 годами опыта заметит". Даже если в какой-то команде все неопытные, шанс, что такой кошмар пройдёт ревью кажется астрономически малым.
Отсюда вывод: какая-то часть кодбазы Android просто не ревьювится, или ревьювится лишь формально, без чтения кода. Это куда страшнее, чем если бы это было просто обычное бесполезное изменение. Это индикатор того, что качество кода Android находится в свободном падении.
|
|1.16, Аноним (16), 13:31, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Уязвимость которую никто никогда никак не применял потому что всем пофиг.
|
|1.25, Аноним (25), 14:46, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да это архитектурная проблема всех подобных интерфейсов.
Классы навертели, а параметры текстом передаются. Как же бесит.
В чем проблема сделать два параметра с передачей енамов?
Первое поле только на тип открытия r|w|rw, а второй на тип модификации a|t.
Бить бы по пальцам тем кто считает что это норма и так сложилось со времен Си. Сегодня, read | write, а завтра если не указаны обе буквы rm/-rf.
|
|1.26, Анонимусс (?), 14:49, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> запущен web-сервис acropalypse.app
Т.е. фотки с "секретной" инфой они предлагают еще и отправить куда-то в интернет? Гениально!
|
|1.33, Аноним (33), 15:26, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Уже не в первый раз вижу подобную "уязвимость".
Может быть, это и не уязвимость вовсе, а особенности PNG или софта, который с ним работает?
|