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Возможность восстановления части скриншотов, кадрированных на смартфонах Pixel

23.03.2023 13:02

В приложении Markup, применяемом в смартфонах Google Pixel для кадрирования и редактирования скриншотов, выявлена уязвимость (CVE-2023-21036), позволяющая частично восстановить обрезанную или отредактированную информацию. Проблема проявляется при редактировании в Markup PNG-изображений и вызвана тем, что при записи нового изменённого изображения данные накладываются на старый файл без его усечения, т.е. полученный после редактирования итоговый файл включает хвост исходного файла, в котором остаются старые сжатые данные.

Проблема оценивается как уязвимость, так как пользователь может опубликовать отредактированное изображение, предварительно вырезав конфиденциальные данные, но на деле эти данные остаются в файле, хотя и не видны при обычном просмотре. Для восстановления оставшихся данных запущен web-сервис acropalypse.app и опубликован пример Python-скрипта.

Уязвимость проявляется начиная с серии смартфонов Google Pixel 3, выпущенной в 2018 году, при использовании прошивок на базе Android 10 и более новых выпусков. Проблема устранена в мартовском обновлении Android-прошивки для смартфонов Pixel. Предполагается, что причиной возникновения проблемы является изменение недокументированного поведения метода ParcelFileDescriptor.parseMode(), в котором до выпуска платформы Android 10 флаг "w" (write) приводил к усечению файла при попытке записи в уже существующий файл, но начиная с выпуска Android 10 поведение было изменено и для усечения стало требоваться явное указание флага "wt" (write, truncate), а при указании флага "w" хвост после перезаписи перестал удаляться.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.da.vidbuchanan.co....)
  2. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая обойти блокировку экрана
  3. OpenNews: Уязвимость в ALAC-декодировщиках MediaTek и Qualcomm, затрагивающая большинство Android-устройств
  4. OpenNews: Google будет раскрывать сведения об уязвимостях в сторонних Android-устройствах
  5. OpenNews: Уязвимость в Firefox для Android, позволяющая управлять браузером через общий Wi-Fi
  6. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая удалённо выполнить код при включённом Bluetooth
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58849-android
Ключевые слова: android, google, pixel, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Проффесор (?), 13:15, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это какой-то позор
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 13:20, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Microsoft так же в Windows 11.
    Они сговорились наверно.
    Или там по удалёнке одни и те же это делали.
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:21, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это какой-то позор

    как писать профессор через две буквы «ф»?

     
     
  • 3.9, YetAnotherOnanym (ok), 13:26, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Проффесор", "джва", "набигать" - стыдно не знать классику.
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:27, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Через "хв"
     

  • 1.3, Alladin (?), 13:21, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, я всегда думал обратное. А тут какая-никакая возможность восстановить вырезанное
     
  • 1.5, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прямо как в том анекдоте, где барышня на своих фото ню заретушировала часть изображения чёрными квадратиками и отправила их поклоннику в формате PSD.
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 13:26, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вроде про флажок 🚩? Не?
     
     
  • 3.10, YetAnotherOnanym (ok), 13:27, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Флажков я в том анекдоте не помню.
     
     
  • 4.15, iPony129412 (?), 13:30, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А не… Там кажись просто как есть выложил 🤨
    Подробности писать не будут.
     
  • 3.27, Бывалый Смузихлёб (??), 14:50, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, с флажком, помнится, вообще без ретуши было
    в рамках исполнения задания для приглашения в какой-то илитарный интернет-клоповник о котором уже никто и не вспомнит. Но в который тогда можно было попасть только по приглашению от уже зарегистрированного участника
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:36, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не анекдот, а цитата с ныне почившего баша
     
  • 2.20, Anonom (?), 13:43, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если она перед сохранением файла слои совместила?
     
  • 2.31, Kuromi (ok), 15:21, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был еще случай когда какие-то сомнительные фотки "замазывали" эффектом whirl, который ВНЕЗАПНО вполне себе обратим (с некоторыми потерями), главное точно центр и параметры подобрать.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:24, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Сами запутались в бесполезных изменениях своего апи. Это им повод задуматься походу
     
     
  • 2.29, Бывалый Смузихлёб (??), 14:54, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди стараются, думают, пробуют чтобы не палевно смотрелось и в итоге вкорячивают "случайность" вроде печати принтерами своих серийников на каждом распечатанном листе или ретушь, которую можно отменить
    А вы им задуматься предлагаете
     
  • 2.30, Шокированный зевака (?), 15:02, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Случайно облажаться могут все, но изменение в духе "ну короче старые параметры теперь по тихому делают что-то другое" не должно было пройти ни одно код ревью. Это буквально самый мерзкий пример breaking change из Палаты Мер и Весов. Поведение существующего кода фундаментально меняется, и при этом нет даже никаких предупреждений при компиляции. И это не баг в духе "только сениор с 10 годами опыта заметит". Даже если в какой-то команде все неопытные, шанс, что такой кошмар пройдёт ревью кажется астрономически малым.

    Отсюда вывод: какая-то часть кодбазы Android просто не ревьювится, или ревьювится лишь формально, без чтения кода. Это куда страшнее, чем если бы это было просто обычное бесполезное изменение. Это индикатор того, что качество кода Android находится в свободном падении.

     

  • 1.16, Аноним (16), 13:31, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уязвимость которую никто никогда никак не применял потому что всем пофиг.  
     
  • 1.18, pic (?), 13:33, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему бы не использовать другое приложение?
     
  • 1.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:54, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бедный тов майор, опять ему жизнь портят. Вот как теперьему смотреть фото фигуранток дел?
     
     
  • 2.28, Бывалый Смузихлёб (??), 14:52, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    учитывая страну-правообладатель продукта, скорее Господин Шериф
     

  • 1.24, WebMonkey (?), 14:17, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень случайная уязвимость. Оно само так получилось.
     
  • 1.25, Аноним (25), 14:46, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да это архитектурная проблема всех подобных интерфейсов.
    Классы навертели, а параметры текстом передаются. Как же бесит.
    В чем проблема сделать два параметра с передачей енамов?
    Первое поле только на тип открытия r|w|rw, а второй на тип модификации a|t.
    Бить бы по пальцам тем кто считает что это норма и так сложилось со времен Си. Сегодня, read | write, а завтра если не указаны обе буквы rm/-rf.
     
  • 1.26, Анонимусс (?), 14:49, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > запущен web-сервис acropalypse.app

    Т.е. фотки с "секретной" инфой они предлагают еще и отправить куда-то в интернет? Гениально!

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:22, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дважды мамонты
     

  • 1.33, Аноним (33), 15:26, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже не в первый раз вижу подобную "уязвимость".
    Может быть, это и не уязвимость вовсе, а особенности PNG или софта, который с ним работает?
     

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