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Выпуск PortableGL 0.97, реализации OpenGL 3 на языке Си

03.03.2023 22:54

Опубликован выпуск проекта PortableGL 0.97, развивающего программную реализацию графического API OpenGL 3.x, написанную целиком на языке Си (C99). Теоретически PortableGL может быть использован в любых приложениях, принимающих текстуру или фреймбуфер в качестве входных данных. Код оформлен в виде одного заголовочного файла и распространяется под лицензией MIT.

Среди целей заявлены переносимость, соответствие API OpenGL, простота использования, простой код и высокая производительность. Из областей применения упоминаются обучение концепциям построения графических API, использование для работы с 3D-графикой на системах без GPU и интеграция поддержи OpenGL в специфичные операционные системы, для которых не перенесён пакет Mesa3D.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rswinkle/Po...)
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  4. OpenNews: Linux-драйвер для GPU чипов Apple M1 прошёл 99% тестов совместимости с OpenGL ES 2
  5. OpenNews: Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58741-portablegl
Ключевые слова: portablegl, opengl
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:59, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ничего не понял, opengl ведь и так на C
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:07, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это программный рендерер. Подаёшь на вход текстуры и шейдер, на выходе - 2Д картинка.
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:40, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рассматривай это как простенький аналог гугловского Swiftshader, который позволяет запускать DirectX, OpenGL, Vulkan на процессорах,а не видеокартах.
     

  • 1.3, Ydro (?), 23:06, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости: Программная реализация API OpenGL 3.x для работы с 3D-графикой на системах без GPU.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:43, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Мёртвая технология на вымирающим языке для ископаемых систем без GPU из музея. Я ничего не упустил?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:56, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ты почти всё упустил.
    Цели проекта - образовательные и "использование в особых случаях" и для хобби-проектов.
     
  • 2.15, anonymous (??), 02:12, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пропустил, ты кусок идиота
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:49, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >высокая производительность
    >software rasterization
    >no even llvmpipe/lavapipe

    /0

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:55, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думается, тут либо портабельность, либо производительность. Наверно, имелась ввиду оптимизация кода в сторону производительности, а не просто написание рендерера типа референсного чтобы он работал как-нибудь, главное чтобы картинку выдавал правильную.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:52, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы еще кто-то переписал так же на Си пользовательскую библиотеку вроде Qt и рендеринг сделал на каком-нибудь API вроде OpenGL можно было бы и там подкрутить для работы с C++ и тут подкрутить для работы с софтверным рендерером. А там недалеко и до внедрения в Widnows, Liunux и macOS ;)
     
     
  • 2.16, anonymous (??), 02:13, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но это же Qml, кроме того что Си там нет
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:00, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем это нужно?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:58, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В статье же написано...
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:02, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для легкой графики на изящное гаечке!
     
  • 1.13, Аноним (11), 00:17, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На АМ2 сокете пойдёт?
    ПЦИ экспресс есть, но первой версии((
     

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