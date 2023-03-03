Выпуск PortableGL 0.97, реализации OpenGL 3 на языке Си

Опубликован выпуск проекта PortableGL 0.97, развивающего программную реализацию графического API OpenGL 3.x, написанную целиком на языке Си (C99). Теоретически PortableGL может быть использован в любых приложениях, принимающих текстуру или фреймбуфер в качестве входных данных. Код оформлен в виде одного заголовочного файла и распространяется под лицензией MIT.

Среди целей заявлены переносимость, соответствие API OpenGL, простота использования, простой код и высокая производительность. Из областей применения упоминаются обучение концепциям построения графических API, использование для работы с 3D-графикой на системах без GPU и интеграция поддержи OpenGL в специфичные операционные системы, для которых не перенесён пакет Mesa3D.