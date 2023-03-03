Выпуск PortableGL 0.97, реализации OpenGL 3 на языке Си

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|2.4, Аноним (4), 23:07, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это программный рендерер. Подаёшь на вход текстуры и шейдер, на выходе - 2Д картинка.
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|2.5, Аноним (5), 23:40, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рассматривай это как простенький аналог гугловского Swiftshader, который позволяет запускать DirectX, OpenGL, Vulkan на процессорах,а не видеокартах.
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|1.3, Ydro (?), 23:06, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В новости: Программная реализация API OpenGL 3.x для работы с 3D-графикой на системах без GPU.
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|1.6, Аноним (6), 23:43, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Мёртвая технология на вымирающим языке для ископаемых систем без GPU из музея. Я ничего не упустил?
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|2.10, Аноним (10), 23:56, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, ты почти всё упустил.
Цели проекта - образовательные и "использование в особых случаях" и для хобби-проектов.
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|1.7, Аноним (7), 23:49, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>высокая производительность
>software rasterization
>no even llvmpipe/lavapipe
/0
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|2.9, Аноним (9), 23:55, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думается, тут либо портабельность, либо производительность. Наверно, имелась ввиду оптимизация кода в сторону производительности, а не просто написание рендерера типа референсного чтобы он работал как-нибудь, главное чтобы картинку выдавал правильную.
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|1.8, Аноним (8), 23:52, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы еще кто-то переписал так же на Си пользовательскую библиотеку вроде Qt и рендеринг сделал на каком-нибудь API вроде OpenGL можно было бы и там подкрутить для работы с C++ и тут подкрутить для работы с софтверным рендерером. А там недалеко и до внедрения в Widnows, Liunux и macOS ;)
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