Опубликованы Linux From Scratch 11.3 и Beyond Linux From Scratch 11.3

2.8 , Аноним ( 57 ), 12:46, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Потому что это про сборку дистрибутива, а не ядра.

3.11 , Аноним ( 7 ), 12:55, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – а, ну да, ведь при сборке дистрибутива берут чье-то другое уже готовое ядро, а не компилят его from scratch.

4.12 , Аноним ( 12 ), 12:59, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – From scratch пишут своё ядро

5.15 , Аноним ( 7 ), 13:08, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – назвались linux from scratch -- вот и рассказывайте, как скомпилить linux from scratch, как подобрать дрова, нужные именно такой-то тачке, какие опции включать в tinyconfig, чтоб линукс компилился буквально 2 минуты, но имел тот же функционал, что и дистрибутивные ядра (за вычетом неиспользуемых) и т. д. По факту бесполезная книженция. Все пришлось узнавать самому: как на конкретной тачке получить список устройств в том виде, по которому можно составить список драйверов; как из списка драйверов получить список модулей; как из списка модулей получить список опций ядра. Реально, от lkddb больше пользы, чем от сабжа. Нахрена они рассказывают, как собирать конкретные пакеты? Куда более актуальную информацию по сборке можно получать непосредственно из дистрибутивных репозиториев.

6.19 , Аноним ( 5 ), 13:20, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >как на конкретной тачке получить список устройств в том виде, по которому можно составить список драйверов; как из списка драйверов получить список модулей; как из списка модулей получить список опций ядра. т.е. выполнить lsmod и make localmodconfig было слишком сложно? Вот с конфигурацией ядра разбираться куда интереснее, особенно когда дефолты дают неработоспособное ядро.

7.21 , Аноним ( 7 ), 13:28, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > lsmod Возвращает следующие модули: 1) реально используемые, 2) автозагруженные по желанию дистрибутива, но фактически ненужные. Не возвращает следующие модули: 1) модули, которые были нужны на этой тачке, но дистр их не скомпилил, 2) модули, вшитые в само ядро. В итоге lsmod возвращает лишнюю информацию и может недодать нужную. Какое там у тебя соберется по localmodconfig ядро?

8.22 , Аноним ( 5 ), 13:34, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Не знаю, я всегда загружаю свой любимый лайвсиди, и там только все модули нужные... 9.24 , Аноним ( 7 ), 13:40, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Я тебе выше объяснил, что это не так Читаем lsmod 8 what kernel modules are ... 10.26 , Аноним ( 5 ), 13:45, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Я тебе ответил, когда и почему это так При загрузке отрабатывает детектилка и з... 11.27 , Аноним ( 7 ), 13:52, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Да, это тот самый 1 реально используемые , про который я говорил Это механизм... 12.28 , Аноним ( 5 ), 14:00, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, может быть зависит от дистра Я использую только один для этого, и он явно н... 7.76 , Аноним ( 74 ), 01:26, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чувак, тебе чтоб localmodconfig что-то выдал ты должен подключить ВСЕ устройства, включая скажем смартфон в режиме USB модема, Web камеру, которая может валяться и использоваться раз в пол года и даже localmodconfig не поставит нужные зависимости, также тебя этот скрипт пошлет в задницу если ты так и быть решил что-то там поменять, но забыл фирмвари добавить, установить пакет для вайфая с ограничениями для конкретной страны и т.д. Не говоря уже о том какое фирмвари откуда грузить и с какими ядрами они будут совместимы. Автообновление фирмварей и многие другие вызовы надо решать.

8.89 , Аноним ( 5 ), 11:45, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если не брать простой вариант взять блобы из первого подвернувшегося дистрибутив... 6.32 , Anon3 ( ? ), 14:19, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так там еще хуже. Хочешь чуть поменять опции при сборке gcc или binutils (особенно в первом stage), и все, приехали, потом где-то, что-то не соберется. Фактически это как коридорный шутер. И приходится потом читать книгу по gcc, которая еще и не актуальна (потому что плохо знаешь английский). А для актуальной версии gcc приходится заниматься RTFM-ом в переводчиках.

Как итог, вместо получения положительных ощущений собственной крутизны и превосходства, а также последующей возможности обесценить труд мейнтейнеров дистрибутивов, занимающихся всякой ерундой, чувствуешь себя просто ничтожеством

7.95 , Аноним ( 95 ), 15:37, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чувствуешь себя просто ничтожеством Только так профессионалами и становятся

6.35 , Anon3 ( ? ), 14:25, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > какие опции включать в tinyconfig, чтоб линукс компилился буквально 2 минуты не занимайте голову глупостями

Был такой дистрибутив - Floppinux

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55193

он как раз об этом.

И, смею вас уверенно заверить, что по мнению местных экспертов, это эталонное ненужно 4.13 , Аноним ( 57 ), 13:02, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Подразумевается, что ядро ты умеешь компилять, не?

4.16 , . ( ? ), 13:09, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я никогда не пробовал ставить LFS, но ядро уже несколько раз компилил. Вся документация находится в исходниках ядра. Ну по сборке для конкретного дистра нужно читать в handbook или типа того

2.25 , Аноним ( 68 ), 13:42, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем тебе минимальное ядро? Это процу не поможет, ну может только ОЗУ сэкономишь существенно. Но проц если слабый - это не повлияет вообще на производительность.

3.29 , . ( ? ), 14:13, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это процу не поможет, Моему dual-core помогло.

4.31 , Аноним ( 68 ), 14:17, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем помогло? Файрфокс не так грузит? И какие модули и опции ты включал? Можно, перечислить? Я записываю!

5.41 , . ( ? ), 15:04, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Файерфокс сам по себе сильнее грузит проц чем хромиум, наверное из-за gtk. Загрузка системы почти в два раза быстрее стала. Про модули слишком долго объяснять. Ненужные вообще удалить надо, чтобы не было упоминания, их там туева хуча. Там еще несколько настроек сделал, отключил все связанное с амд (раз у меня интел). Я уже писал пару тем назад об этом, но мне никто не верит.

6.45 , Аноним ( 5 ), 15:43, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ложь, на ютубе он грузит ощутимо меньше хромиума. Ну и видеоускорение в нём не ломают так часто, как в хромиуме. Отключать лишние модули практического смысла никакого, кроме того, что их компиляция занимает время. Т.е. вообще никакого, наносекунды и байты разницы не измеримы никак, а в рантайме не влияет.

7.48 , . ( ? ), 16:15, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на ютубе он грузит ощутимо меньше хромиума У меня ютупчик в хромиуме жрет проц 20-30%, а файерфокс 30-40%. > Т.е. вообще никакого, наносекунды и байты разницы не измеримы никак, а в рантайме не влияет. Спорить не буду, возможно другие настройки повлияли на скорость. А может только на новых процах это наносекунды? Но мне кажется что чем меньше кода в ядре тем оно шустрее. А запись о каждом модуле это одна строка кода как минимум, а сколько этих модулей?

8.49 , Аноним ( 5 ), 16:27, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Попробуй включить ускорение видеокарты, может, драйвер в чёрном списке Потому ч... 9.51 , . ( ? ), 16:49, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На 15летнем ноуте тоже будет работать Да проблема все равно в gtk, он сам по с... 10.65 , Аноним ( 68 ), 19:51, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А что используется в chromium, разве не gtk ... 11.80 , . ( ? ), 04:15, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кстати похоже да, но почему тогда его интерфейс на проц меньше давит не знаю ... 6.88 , my_name_is_Mud ( ok ), 11:06, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и в хромиуме же gtk в тех же местах используется

4.77 , Аноним ( 74 ), 01:47, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ты забыл добавить про отзывчивость интерфейса И вообще на ноуте 15-летней давно... 5.79 , . ( ? ), 04:13, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты забыл добавить про отзывчивость интерфейса. На DWM отзывчивость интерфейса превосходная. > могла быть видеокарта типа Radeon HD У меня intel HD, вроде так называется > но ты же не включал сравнение с VLC или MPV локально Я использую только mplayer или ffplay. Проц грузят одинаково, около 8%. Хотя наверное зависит от битрейта видео. В основном 360р. Сейчас проверил 1080р ffplay 30-40% нагрузки на проц.

6.92 , Аноним ( 74 ), 13:37, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Если памяти много можно и Sway подрубить Монолитное ядро Sway по-моему самые ... 6.96 , Аноним ( 57 ), 16:51, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 8% это много. Надо смотреть 240p, а в идеале 144p.

