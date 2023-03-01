Опубликованы Linux From Scratch 11.3 и Beyond Linux From Scratch 11.3

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|3.68, Аноним (68), 21:55, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего минусуете человека? Всё верно сказал. Это не дистр. Нет даже пакетного менеджера.
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|4.74, Аноним (74), 01:20, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что не мешает установить в систему Flatpack, xbps, xbps-src из Void Linux или emerge из Gentoo. Так что пакетный менеджер ничто рядом с пакетным менеджером исходников. А вообще не всем нужен зачем-то glibc. Роутеры вот с OpenWRT прекрасно живут с musl.
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|5.99, 54r (?), 00:49, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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попробуй-ка глибц обновить из исходников через мэйк инстал, узнаешь много нового))
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|4.93, Аноним2 (?), 13:45, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Минусуют, потому что ничего верного не сказал. И при чём тут пакетный менеджер?
Дистрибутив - это форма распространения программного обеспечения. В данном случае - книга со ссылками на архивы исходников. Всё описано в одном месте.
Ссылки на архивы даны конкретных версий, поэтому это полноценный дистрибутив, с подобранным и проверенным софтом.
"сделай сам" будет, если пакеты будут даны без версий и тебе придётся подбирать софт, чтобы он не конфликтовал с другим, самому тестировать и т.д.
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|1.3, Аноним (4), 12:20, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Инструкция как разгрести лапшу зависимостей и хоть что-то запустить.
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|2.10, Аноним (10), 12:54, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вообще-то нет. Чтобы хоть как то запустить и без разгребания зависимостей эта книга не нужна
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|1.5, Аноним (5), 12:30, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Зачем собирать что-то помимо базовой системы не совсем понятно, люди хернёй какой-то маются. В плане разобраться, как устроен софт, и зачем нужны определённые компоненты, не плохо наверно. Но и только.
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|2.6, _kp (ok), 12:41, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, это нужно далеко не всем.
Но если задача не типовая, то приходится.
И кстати, именно просто так не собирал никогда даже в дидактических целях, а только при необходимости, совмещая изучения с хотя бы побочной, но работой.
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|3.9, Аноним (5), 12:50, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверно, это должна быть очень нетиповая задача. Мне сложно представить, почему нельзя взять генту и подпереть костылями в нужных местах. Вот сборка генты сама по себе не добавит знаний о софте, в плане обучения LFS определённо лучше.
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|4.14, Анонка (?), 13:07, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ждём ебилды без скриптона а то чота в генту оно не очень смотрится
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|4.18, _kp (ok), 13:17, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для обычного дескопа, даже без Генты, сгодится обычный дистрибутив.
А есть еще встраиваемые системы, станки, и экзотические платформы.
Но в большинстве случаев, когда готовые решения не подошли,сборки базовой системы и критичных приложений более чем достаточно.
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|5.20, Аноним (5), 13:25, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я как бы это и имел в виду, не обязательно туда всю генту пихать. Она нужна только для сборки и обновления.
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|5.36, Анонка (?), 14:26, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не сгодится
много мусора на все случаи жизни
а там где его нет есть гента
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|4.52, Аноним (52), 16:52, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Задача довольно типовая (хоть раз, но встретится везде), но не частая. Крупный коммерческий софт часто не работает с L. нормально.
Они для галочки обозначают поддержку и после забивают болты. Другие не успевают быстро вообще всё поддерживать.
В попытках заставить _это_ работать, приходится, в паузах между писаниной им, строить у себя стройную систему подпорок и костылей из самосборок. Можно костылей не ставить, но тогда долго вообще ничего не будет работать.
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|5.54, Аноним (54), 17:06, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Крупный коммерческий софт часто не работает с L. нормально.
Надо было ставить Ubuntu.
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|5.81, К.О. (?), 06:32, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то для этого есть контейнеры, а у кого в 2023 году нет контейнерной дистрибуции, тот ссзб
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|4.53, Аноним (54), 17:05, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мне вообще сложно понять какое такое сакральное мистическое знание может дать процес сборки генты, кроме сублимации сексуальной энергии. Должно быть очень много свободного времени. Явно уж лучше это время потратить на поиск жены и дальнейшее размножение.
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|5.56, Аноним (5), 17:13, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Генту экономит оооочень много времени, сложно переоценить её в этом. Дело не в знаниях, дело в результате и путях его достижения. Но собирать софт можно научиться в процессе, только это универсальное знание.
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|5.57, Аноним (57), 17:13, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это сродни аудиофилии и поиску «идеального звука», только тут ещё и с минимальными расходами (на электричество разве что).
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|3.42, Аноним (5), 15:16, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что-то у меня большие сомнения. А ты где-нибудь видел таких людей, у тебя имеется определённая выборка статистических данных?
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|1.7, Аноним (7), 12:41, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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однажды захотел собрать абсолютно минимальное ядро линукс. Удивился тому, что в LFS конфигурированию ядра посвящен абзац максимум.
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|3.11, Аноним (7), 12:55, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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а, ну да, ведь при сборке дистрибутива берут чье-то другое уже готовое ядро, а не компилят его from scratch.
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|5.15, Аноним (7), 13:08, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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назвались linux from scratch -- вот и рассказывайте, как скомпилить linux from scratch, как подобрать дрова, нужные именно такой-то тачке, какие опции включать в tinyconfig, чтоб линукс компилился буквально 2 минуты, но имел тот же функционал, что и дистрибутивные ядра (за вычетом неиспользуемых) и т. д. По факту бесполезная книженция. Все пришлось узнавать самому: как на конкретной тачке получить список устройств в том виде, по которому можно составить список драйверов; как из списка драйверов получить список модулей; как из списка модулей получить список опций ядра. Реально, от lkddb больше пользы, чем от сабжа. Нахрена они рассказывают, как собирать конкретные пакеты? Куда более актуальную информацию по сборке можно получать непосредственно из дистрибутивных репозиториев.
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|6.19, Аноним (5), 13:20, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>как на конкретной тачке получить список устройств в том виде, по которому можно составить список драйверов; как из списка драйверов получить список модулей; как из списка модулей получить список опций ядра.
т.е. выполнить lsmod и make localmodconfig было слишком сложно? Вот с конфигурацией ядра разбираться куда интереснее, особенно когда дефолты дают неработоспособное ядро.
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|7.21, Аноним (7), 13:28, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> lsmod
Возвращает следующие модули: 1) реально используемые, 2) автозагруженные по желанию дистрибутива, но фактически ненужные.
Не возвращает следующие модули: 1) модули, которые были нужны на этой тачке, но дистр их не скомпилил, 2) модули, вшитые в само ядро.
В итоге lsmod возвращает лишнюю информацию и может недодать нужную. Какое там у тебя соберется по localmodconfig ядро?
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|8.22, Аноним (5), 13:34, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Не знаю, я всегда загружаю свой любимый лайвсиди, и там только все модули нужные... текст свёрнут, показать
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|9.24, Аноним (7), 13:40, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я тебе выше объяснил, что это не так Читаем lsmod 8 what kernel modules are ... текст свёрнут, показать
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|10.26, Аноним (5), 13:45, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я тебе ответил, когда и почему это так При загрузке отрабатывает детектилка и з... текст свёрнут, показать
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|7.76, Аноним (74), 01:26, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чувак, тебе чтоб localmodconfig что-то выдал ты должен подключить ВСЕ устройства, включая скажем смартфон в режиме USB модема, Web камеру, которая может валяться и использоваться раз в пол года и даже localmodconfig не поставит нужные зависимости, также тебя этот скрипт пошлет в задницу если ты так и быть решил что-то там поменять, но забыл фирмвари добавить, установить пакет для вайфая с ограничениями для конкретной страны и т.д. Не говоря уже о том какое фирмвари откуда грузить и с какими ядрами они будут совместимы. Автообновление фирмварей и многие другие вызовы надо решать.
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|8.89, Аноним (5), 11:45, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если не брать простой вариант взять блобы из первого подвернувшегося дистрибутив... текст свёрнут, показать
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|6.32, Anon3 (?), 14:19, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так там еще хуже. Хочешь чуть поменять опции при сборке gcc или binutils (особенно в первом stage), и все, приехали, потом где-то, что-то не соберется. Фактически это как коридорный шутер. И приходится потом читать книгу по gcc, которая еще и не актуальна (потому что плохо знаешь английский). А для актуальной версии gcc приходится заниматься RTFM-ом в переводчиках.
Как итог, вместо получения положительных ощущений собственной крутизны и превосходства, а также последующей возможности обесценить труд мейнтейнеров дистрибутивов, занимающихся всякой ерундой, чувствуешь себя просто ничтожеством
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|7.95, Аноним (95), 15:37, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чувствуешь себя просто ничтожеством
Только так профессионалами и становятся
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|4.16, . (?), 13:09, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я никогда не пробовал ставить LFS, но ядро уже несколько раз компилил. Вся документация находится в исходниках ядра. Ну по сборке для конкретного дистра нужно читать в handbook или типа того
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|2.25, Аноним (68), 13:42, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем тебе минимальное ядро? Это процу не поможет, ну может только ОЗУ сэкономишь существенно. Но проц если слабый - это не повлияет вообще на производительность.
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|3.29, . (?), 14:13, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это процу не поможет,
Моему dual-core помогло.
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|4.31, Аноним (68), 14:17, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем помогло? Файрфокс не так грузит? И какие модули и опции ты включал? Можно, перечислить? Я записываю!
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|5.41, . (?), 15:04, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Файерфокс сам по себе сильнее грузит проц чем хромиум, наверное из-за gtk. Загрузка системы почти в два раза быстрее стала. Про модули слишком долго объяснять. Ненужные вообще удалить надо, чтобы не было упоминания, их там туева хуча. Там еще несколько настроек сделал, отключил все связанное с амд (раз у меня интел). Я уже писал пару тем назад об этом, но мне никто не верит.
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|6.45, Аноним (5), 15:43, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ложь, на ютубе он грузит ощутимо меньше хромиума. Ну и видеоускорение в нём не ломают так часто, как в хромиуме. Отключать лишние модули практического смысла никакого, кроме того, что их компиляция занимает время. Т.е. вообще никакого, наносекунды и байты разницы не измеримы никак, а в рантайме не влияет.
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|7.48, . (?), 16:15, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на ютубе он грузит ощутимо меньше хромиума
У меня ютупчик в хромиуме жрет проц 20-30%, а файерфокс 30-40%.
> Т.е. вообще никакого, наносекунды и байты разницы не измеримы никак, а в рантайме не влияет.
Спорить не буду, возможно другие настройки повлияли на скорость. А может только на новых процах это наносекунды? Но мне кажется что чем меньше кода в ядре тем оно шустрее. А запись о каждом модуле это одна строка кода как минимум, а сколько этих модулей?
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|8.49, Аноним (5), 16:27, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Попробуй включить ускорение видеокарты, может, драйвер в чёрном списке Потому ч... текст свёрнут, показать
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|9.51, . (?), 16:49, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На 15летнем ноуте тоже будет работать Да проблема все равно в gtk, он сам по с... текст свёрнут, показать
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|11.80, . (?), 04:15, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кстати похоже да, но почему тогда его интерфейс на проц меньше давит не знаю ... текст свёрнут, показать
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|4.77, Аноним (74), 01:47, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты забыл добавить про отзывчивость интерфейса И вообще на ноуте 15-летней давно... большой текст свёрнут, показать
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|5.79, . (?), 04:13, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты забыл добавить про отзывчивость интерфейса.
На DWM отзывчивость интерфейса превосходная.
> могла быть видеокарта типа Radeon HD
У меня intel HD, вроде так называется
> но ты же не включал сравнение с VLC или MPV локально
Я использую только mplayer или ffplay. Проц грузят одинаково, около 8%. Хотя наверное зависит от битрейта видео. В основном 360р. Сейчас проверил 1080р ffplay 30-40% нагрузки на проц.
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|6.92, Аноним (74), 13:37, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если памяти много можно и Sway подрубить Монолитное ядро Sway по-моему самые ... большой текст свёрнут, показать
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|1.23, Аноним (68), 13:34, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пацаны, как скомпилировать xfce 4.12 - самый наикрутиейший релиз крыски в дебиане стайбл или тестинг-сид??
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|3.33, Аноним (68), 14:20, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там походу зависимости старые нужны, которые на новых дебах нет. Я на слакварном форуме видел просто slackbuilds крыску 4.12 на новой слаке. А в дебе очень тяжело собрать.
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|5.43, . (?), 15:19, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После того как xfce перевели на gtk3, он стал у меня подтормаживать и я понял что лучше один раз освоить и привыкнуть к легковесному WM и в будущем не будет проблем.
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|5.91, Аноним (68), 13:21, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это соберет более новую версию, та которая, в каждом релизе дебиана - своя. 4.12 - была в stretch, и на более новых дебах её не собрать, там ручное компиляние старых либ нужно, соответствующих крыске 4.12 - помню, невозможно собрать то ли libwnck, то ли garcon.
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|6.94, Zenitur (ok), 14:08, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну это соберет более новую версию, та которая, в каждом релизе дебиана
> - своя. 4.12 - была в stretch, и на более новых
> дебах её не собрать, там ручное компиляние старых либ нужно, соответствующих
> крыске 4.12 - помню, невозможно собрать то ли libwnck, то ли
> garcon.
Можно попробовать установить готовые бинарники из предыдущей версии дистрибутива
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|1.46, Аноним (46), 15:55, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Идеальные ос для ненависников systemd, snap, flatpak, wayland, rust и прочего.
Эксперты могли бы собрать себе дистрибутив без "всего лишнего" чего им "навязывают по повестке"
но почему-то вместо компиляния они предпочитают писать оскорбляющие разработчиков комментарии.
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|2.70, пох. (?), 22:31, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, только для др-ра.
Могли бы - если бы ты нам платил зарплату и бегал за продуктами пока мы заняты этой ненужной херней. Но увы - платят почему-то совсем за другие вещи (чаще вредные для человечества чем наоборот) а оставшееся небольшое личное время хочется занять чем-то более приятным.
> но почему-то вместо компиляния они предпочитают писать оскорбляющие разработчиков комментарии.
потому что альтернативно-одаренные разработчики-на-markup помножили на ноль труд нескольких поколений тех, кому нужен был юникс а не какввенда.
А ты в одиночку создать весь мир с помощью долота и надфиля - не сможешь. Даже если бы у тебя была неограниченная жизнь и жратва с неба (стоп, а зачем тогда вообще чего-то создавать, живи и радуйся)
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|3.85, Аноним (46), 07:49, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А за комментарии оскорбляющие разработчиков кто платит?
Может быть лучше LFS собрать чем глупости на опеннет писать?
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|4.97, пох. (?), 18:50, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то есть ты действительно именно такой д-л, как я предполагаю.
> Может быть лучше LFS собрать
мне нах-й не нужна lfs. Она вообще никому на свете нах-й не нужна. Писателям книжек только - у них нет похоже другого заработка.
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|1.63, Аноним (-), 18:11, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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LInux From Scratch - это правильный дистрибутив, составленный по рецептам Юникс стандартов, и строго следует стандарту Linux Base. LFS - самый настоящий ванильный Линукс. Слака Патрика юниксова и ванильна, но LFS является квинтэссенцией ванильности.
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|2.71, пох. (?), 22:34, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В смысле, как? Это книжка-инструкция, берешь и скачиваешь новую версию.
А, ты о том мусоре на диске, который остался после ее применения? Ну так тоже все в порядке - в новой версии снова все начинается с форматирования раздела, норм обновится.
Я надеюсь, ты ж не собирался как-то еще использовать это недоразумение?
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|3.84, Аноним (46), 07:44, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А почему нельзя использовать? Обновляться сложно? Ubunty lts и debian по несколько лет не обновляются, а только исправления уязвимостей бэкпротируют.
А Firefox какой нибудь можно бинарную версию скачать
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|4.98, пох. (?), 18:54, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему нельзя использовать?
потому что нах-й не нужно.
Да и служить очередным элементом зомбонета - так себе влияет на карму.
> а только исправления уязвимостей бэкпротируют.
а ты - не сможешь. Потому что ты не убунта и не дебиан. Ты вообще даже не один - ты ноль.
> А Firefox какой нибудь можно бинарную версию скачать
а можно просто поставить убунту - и фуфлофокс даже САМ будет обновлять свою бинарную версию, если она (опять) при попытке почитать опеннет внезапно выполняет какой-то код.
И еще много чего полезного произойдет - о чем тебе вообще знать незачем. Да и не хочешь ты, как я смотрю...
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|3.103, Аноним (103), 06:51, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Я надеюсь, ты ж не собирался как-то еще использовать это недоразумение?
Ничего другого от барыги и вендузятника .пох-а я и не ожидал. Ты ведь не линуксоид.
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|1.67, Аноним (67), 20:44, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вся эта шляпа без какой-то наипростейшей системы управления пакетами ничего не стоит. А насколько я знаю, независимых пакетных менеджеров, которые не прибиты гвоздями к тому или иному дистрибутиву нет. Всякие снапы и флатпаки не рассматриваются.
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|2.72, пох. (?), 22:50, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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rpm не прибит гвоздями ни к какому дистрибутиву. Более того, имеет мильен опций сборки и таки в разных собирается по разному. После чего тебе остается написать полторы сотни макросов (любители lfs не будут же мараться копировать редхатовские готовые) и дело в шляпе.
Без мета-менеджера (хотя опять же ни один популярный никак прямо не связан с дистрибутивом, и сам представляет собой обычный пакет) на первый раз можно вообще обойтись - как мы и обходились во времена каких-нибудь redhat3.4
Лет за пять, уверен, справишься.
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|1.75, Аноним (75), 01:21, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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единственный дистр, установочные скрипты которого выполняются человечьим мозгом.
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|1.82, Аноним (82), 07:27, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пробовал когда-то давно. Может я тогда был недостаточно квалифицирован чтоб осознать этот ваш ЛФС. Всё свелось к втыканию софтин из списка на листочке:
Это библиотека нужна для трансклюкатора, без неё не будет работать гравицаппа. Эта утилита нужна чтоб организовать эцих с гвоздями. И т.д. и т.п.
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|2.101, Аноним (103), 06:42, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Может я тогда был недостаточно квалифицирован чтоб осознать этот ваш ЛФС. Всё свелось к втыканию софтин из списка на листочке:
Тут особая квалификация не нужна. Нужно всего лишь быть линуксоидом. Они американцы, у них всё по делу. Тебе видимо хочется чтобы, как у русских, писалась бесмысленная, понятная, художественная вода?
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|1.86, Аноним (46), 07:52, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне раньше хотелось LFS собрать, не умела читать по английски.
А сейчас могу прочитать, но нету сил 😥
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|2.100, 54r (?), 01:02, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не умела читать по английски
В современном интернете все команды выделены, форумы просто просилтываешь глядя есть там команды или сплошное бла-бла-бла, русские или китайские пофиг вообще, в старом было похуже, но сути не меняет.
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|2.102, Аноним (103), 06:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А сейчас могу прочитать, но нету сил
Это проблема мотивации, которая так популярна на Западе. Всё просто, если есть искренее желание преодолеваешь это непонятное: "нету сил, нет времени".
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|1.104, AT09 (?), 11:14, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Делал сборки для встраиваемых аппаратных систем различных процессорных архитектур (систем на кристалле, процессорных плат, одноплатников и т.п.) на основе LFS и BLFS с кросс-компиляцией. Все норм.
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