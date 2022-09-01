The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликованы Linux From Scratch 11.2 и Beyond Linux From Scratch 11.2

01.09.2022 22:07

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 11.2 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 11.2 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 11.2 осуществлён переход на glibc 2.36, gcc 12.2.0, ядро Linux 5.19.2, binutils 2.39, Coreutils 9.1, Openssl 3.0.5, Perl 5.36.0, Python 3.10.6, SysVinit 3.04, Systemd 251. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 11.2 обновлено около 1000 программ, среди которых GNOME 42, KDE Plasma 5.25, KDE Gears 22.08, LibreOffice 7.4, Fmpeg 5.1, GIMP 2.10.32, Inkscape 1.2.1, Thunderbird 102.2.0, Firefox 102.2.0, SeaMonkey 2.53.13, IceWM 2.9.9, Mesa 22.1.7, GTK 4.6.7, MariaDB 10.6.9, PostgreSQL 14.5, Postfix 3.7.2, BIND 9.18.6 и т.п.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.linuxfromscratch...)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 11.1 и Beyond Linux From Scratch 11.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.0
  4. OpenNews: Второй выпуск руководства "Linux для себя"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57713-lfs
Ключевые слова: lfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Попандопала (?), 22:13, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А потом как это обновлять...Ужос нах. Держу в курсе. После обновления Портпротон до 7.30. ДС ремастер заработал.Уиии. Красавчики.D
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:49, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А потом как это обновлять.

    Выделенный сервер, свой репозиторий.
    Свой дистрибутив имеет смысл делать для более-менее крупной конторы или даже для не крупной, если специфические задачи. Да даже образ оффтопика с драйверами и предустановленным софтом можно считать за дистрибутив. Но это имеет смысл только при наличии однообразного парка машин.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:43, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так почему же никто из крупняков по итогу так ничего и не сделал как минимум на базе LFS?
     
     
  • 4.13, Аноним (3), 00:30, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ещё не дошли до линукса на десктопах в широких масштабах, а может просто не афишируют широко.
    Я встречал узкоспециализированные: для малинки дистрибутив для музыки в рестораны, дистрибутив для букмекерских.
     
  • 4.14, Аноним (3), 00:31, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дмитрий Бачило рассказывал что делал дистрибутив на базе Дебиан на заказ.
     
  • 2.11, Корец (?), 00:15, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ALFS же, нет?
     

  • 1.2, Anonim (??), 22:47, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучший дистрибутив. Но конпелять его я не стану.
     
     
  • 2.4, gcc (??), 23:01, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай-давай, конпеляй-конпеляй!
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:11, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там дольше всех только gcc и glibc компилятся, остальное за секунды.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:17, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и gcc за пару минут на райзене
     
  • 3.7, Аноним (8), 23:41, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и то потому что glibc древний отстой мамонта.  
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:52, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как к нему инсталлятор прикрутить?
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:06, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть такие кто использует это на десктопе?
    Просто интересно
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:22, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таких нет, и быть не должно
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру