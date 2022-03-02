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Опубликованы Linux From Scratch 11.1 и Beyond Linux From Scratch 11.1

02.03.2022 07:31

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 11.1 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 11.1 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 11.1 осуществлён переход на glibc 2.35, ядро Linux 5.16.9, binutils 2.38, Automake 1.16.5, Bash 5.1.16, Coreutils 9.0, Openssl 3.0.1, Python 3.10.2, SysVinit 3.01, Systemd 250, Util-Linux 2.37.4. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 11.1 обновлено около 800 программ, среди которых GNOME 41, KDE Plasma 5.24, KDE Gears 21.12, LibreOffice 7.3, Fmpeg 4.4.1, GIMP 2.10.30, Inkscape 1.1.2, Thunderbird 91.6.1, Firefox 91.6.0, SeaMonkey 2.53.10, IceWM 2.9.5, Mesa 21.3.6, GTK 4.6.1, MariaDB 10.6.7, PostgreSQL 14.2, Postfix 3.7.0, BIND 9.18 и т.п.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов.




  1. Главная ссылка к новости (https://lists.linuxfromscratch...)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 11 и Beyond Linux From Scratch 11
  3. OpenNews: Второй выпуск руководства "Linux для себя"
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 017 со своеобразной иерархией файловой системы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56786-lfs
Ключевые слова: lfs
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:33, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Единственный нормальный Линукс дистрибутив.
     
     
  • 2, Аноним (2), 07:42, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в том то и дело, что это не дистрибутив
     
     
  • 3, Аноним (3), 08:12, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Набор сделай сам. На лурке прочитали и теперь повторяют. Дистрибутив это комплект поставки двоичных файлов. LFS это комплект поставки исходных кодов и инструкций по сборке.
     
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