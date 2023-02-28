Обновление Firefox 110.0.1 и Firefox для Android 110.1.0

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|1.1, Аноним (1), 22:56, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Когда завезут аппаратное декодирование? Чтобы без конпиляции и терминала.
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|2.11, Аноним (11), 00:26, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А что вы там компилирует и в терминале делаете? Если декодирование по умолчанию не работает на вашем железе, то максимум нужно пару строк в about:config поправить.
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|3.24, Anon.net (?), 04:41, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С интеловской встройкой uhd 630 не работает, если выставить флаги и перекомпилировать то работает
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|4.57, kawaii_girl (ok), 19:45, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все зависит от дистрибутива. В Fedora например Firefox собрали сразу со всеми этими флагами и все сразу работает.
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|2.28, Аноним (28), 07:32, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Аппаратное декодирование только в нормальных программах. Браузер по умолчанию не может в принципе быть нормальной программой, потому что у вебщиков всегда через одно место.
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|2.33, iZEN (ok), 08:27, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ryzen 9 3900X и FreeBSD 13.2-STABLE: видео 4k при воспроизведении нагружает процессор около 5% и в MVP, и в Firefox 110. Видеокарта Nvidia Geforce GT 1030, драйвер nvidia-driver-390 (порт).
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|4.36, Аноним (36), 08:52, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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13.2-STABLE уже давно.
В ней даже fsck чинит UFS после отключения питалова после 13.0. Думал этого не произойдёт никогда, но всё-таки дождался.
Более того, даже после обновления иксы не слетают, что тоже приятно удивило.
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|2.55, kawaii_girl (ok), 19:10, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Когда завезут аппаратное декодирование?
В Fedora уже работает. Компилировать ничего не нужно. Достаточно установить пару пакетов(это не обязательно делать через терминал).
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|1.2, Аноним (2), 23:01, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>A potential use-after-free in libaudio was fixed by disabling the AAudio backend when running on Android API below version 30.
Замечательное исправление уязвимости. Можно вообще minSdkVersion < 30 дропнуть.
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|2.8, _kp (ok), 23:35, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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более кратко - на Андроидах ниже 11го похерил AAudio. ;)
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|3.16, Аноним (16), 00:42, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всего на трёх версиях, если точнее: 8, 9 и 10. Т.к. на более ранних AAudio и так не было.
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|2.13, Аноним (11), 00:33, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если частота обновлений и числовое обозначение не изменятся то 1000 версия выйдет примерно через 70 лет.
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|3.46, Аноним (46), 12:00, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Население Земли быстро растет. Уже 8 млрд. И образование в Индии и странах Африки быстро растет. Через лет 20 огромное количество людей придет в IT, какой-то процент достанется Mozilla и скорость разработки вырастет.
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|2.15, Аноним (16), 00:41, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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12 версий в год, дальше прикидывай сам, исходя из своего возраста.
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|2.43, КО (?), 10:53, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если начальник гугла захочет - лисичка подскочет.
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|1.4, Аноним (4), 23:20, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии кнопок удаления Cookie за последние 5 минут, 2 часа или 24 часа, очищались все Cookie.
Представил себе тех, кто хранил там важное.
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|2.12, Аноним (12), 00:27, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это же насколько нужно поехать кукухой, чтобы там что-то важное хранить?
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|2.30, Аноним (30), 07:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А причём тут важное/неважное? Это ошибка, она была исправлена. Или типа надо было не исправлять?
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|1.5, Аноним (5), 23:22, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Не ясно тестируют ли они вообще, если такие баги пролазят в релиз. Ковырнул что-то с куками и историей - проверь как работает. Но нет. Ковырнул и отдебажил в уме.
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|2.7, Аноним (7), 23:30, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кажется ты еще не понял правила этой гонки версий. Главное догнать хромиум по циверкам - любой ценой.
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|2.14, Аноним (16), 00:40, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее, тут вопрос к автотестам. Тестировать руками реально разве что свой пет-проект, а не такую уйму кода.
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|3.20, Аноним (18), 01:51, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> автотестам
Проверять нужно всё исключительно вручную, просчитав все возможные варианты действий пользователей. Раньше, лет 20 назад, так и делали. И софт был качественный.
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|4.31, Аноним (30), 07:49, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажи, а ты имеешь какое-то отношение к разработке софта? Давай тебя посадим вручную проверять?
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|5.54, Аноним (18), 14:51, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Скажи, а ты имеешь какое-то отношение к разработке софта?
Да. Но не смузи-софта в отличии от тебя.
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|4.42, Аномимик (ok), 10:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее это из-за того, что 20 лет назад было сложно доставить патч с обновлением юзеру. Поэтому приходилось лучше тестировать приложения
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|4.48, Аноним (48), 12:13, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раньше, лет 20 назад, так и делали. И софт был качественный.
Кода тоже меньше было. Особенно в браузерах.
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|5.53, Аноним (18), 14:50, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И это прекрасно. К оптимизации и минимизации кода нужно стремиться всегда. Раньше совершенно обычным явлением было экономить каждый байт, каждый такт процессора.
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|2.19, Аноним (18), 01:48, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не ясно тестируют ли они вообще, если такие баги пролазят в релиз.
Давно ушли в прошлое времена когда компании держали целый парк тестировщиков. Сейчас почти любой продукт это вечная альфа\бета с кучей неотключаемой телеметрии.
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|2.29, Аноним (29), 07:42, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У хрома , кто не знает , со 110 релиза уже четвёртый выпуск . А тут из за одного у фокса нытьё .
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|1.25, Аноним (25), 05:58, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вымораживает, что теперь появлась неубираемая кнопка расширений, а мурзила в своих воззваниях так и издевательски пишет, что её к сожалению убрать нельзя. Даже народ какое-то голосование запилил, чтобы сделать её убираемой с панели инструментов.
Наличие её бесит, т.к. её можно запросто задеть, если рядом часто кликаемый экстеншон, пришлось временно сепарировать разделителем основной блок с экстеншонами и эту гамнокнопку. В ESR такой дичи пока нет, но если ничего с этим не делать, то и туда доберётся.
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|2.26, Мимокрокодил (?), 06:02, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вымораживает, что теперь появлась неубираемая кнопка расширений, а мурзила в своих воззваниях
> так и издевательски пишет, что её к сожалению убрать нельзя. Даже
> народ какое-то голосование запилил, чтобы сделать её убираемой с панели инструментов.
> Наличие её бесит, т.к. её можно запросто задеть, если рядом часто кликаемый
> экстеншон, пришлось временно сепарировать разделителем основной блок с экстеншонами и
> эту гамнокнопку. В ESR такой дичи пока нет, но если ничего
> с этим не делать, то и туда доберётся.
about:config > extensions.unifiedExtensions.enabled > false
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|3.51, Аноним (25), 13:16, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за подсказку Только вот этот значёк ещё отвечает за отображение экстенш... большой текст свёрнут, показать
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|4.60, Аноним (25), 21:57, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это временное решение. Потом эту настройку тоже грохнут.
А без него словно издевательство, пункт который позволяет убрать этот значок отображается, но его нельзя активировать. Будир мурзила нарошно тралит своих пользователей.
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|5.61, Аноним (25), 21:58, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Это временное решение. Потом эту настройку тоже грохнут.
> А без него словно издевательство, пункт который позволяет убрать этот значок отображается,
> но его нельзя активировать. Будир мурзила нарошно тралит своих пользователей.
*Будто мурзила нарошно тралит
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|6.62, Kuromi (ok), 23:06, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Это временное решение. Потом эту настройку тоже грохнут.
>> А без него словно издевательство, пункт который позволяет убрать этот значок отображается,
>> но его нельзя активировать. Будир мурзила нарошно тралит своих пользователей.
> *Будто мурзила нарошно тралит
Ну вы перегибаете. Просто чтобы не отображались недоступные команды нужно для этой кнопки специальную менюшку делать, это не сложно но "зааааачем?". Использовали стандартную для простоты.
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|1.27, Аноним (27), 07:07, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А защиту от удаления неугодных поисковиков и сервисов по желанию руководства ещё не завезли?
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|2.44, Bob (??), 11:13, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ТОР браузере есть. Только научится юзать как обычный осталось)
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|3.45, Аноним (37), 12:00, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я конечно еще на всякий случай проверил вариант, что эта кнопка не работает, т.к. должна быть скрыта, пока не нажмешь на адресную строку (Кто это придумал? Неудобный дизайн.), но все остальные кнопки (вперед, назад, обновить) тоже не работают, кроме мб домашней страницы. Она подсвечивается, но не работает, т.к. мб я не настроил домашнюю страницу. Ну и конечно не работают кнопки в самих настройках. Именно по этому я нажал системную кнопку назад, а не ту, которая сверху. Ну и из за этого я не могу подтвердить некоторые настройки. Кнопка с галочкой не работает.
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|3.47, Аноним (37), 12:01, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну т.е. я нажал на адресную строку и ничего все равно не заработало плюс все остальные кнопки тоже не работали.
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|1.50, algri14 (?), 13:14, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Народ, а вы заметили новую "крутую" RU_локализацию в Firefox,
раньше было — "Копировать"
теперь стало — "Скопировать"
ну ваще круто, надеюсь они подали заявку, сделать так во всех приложениях по всему инету, а то "как же мы без портфеля то" жили всё это время…
теперь попрём, о-го-го…, вот бы о_Скопировать того локализатора-ассенизатора…
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