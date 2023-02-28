Обновление Firefox 110.0.1 и Firefox для Android 110.1.0

2.26 , Мимокрокодил ( ? ), 06:02, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вымораживает, что теперь появлась неубираемая кнопка расширений, а мурзила в своих воззваниях

> так и издевательски пишет, что её к сожалению убрать нельзя. Даже

> народ какое-то голосование запилил, чтобы сделать её убираемой с панели инструментов.

> Наличие её бесит, т.к. её можно запросто задеть, если рядом часто кликаемый

> экстеншон, пришлось временно сепарировать разделителем основной блок с экстеншонами и

> эту гамнокнопку. В ESR такой дичи пока нет, но если ничего

> с этим не делать, то и туда доберётся. about:config > extensions.unifiedExtensions.enabled > false

3.51 , Аноним ( 25 ), 13:16, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Спасибо за подсказку Только вот этот значёк ещё отвечает за отображение экстенш... 3.58 , Kuromi ( ok ), 21:25, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это временное решение. Потом эту настройку тоже грохнут.

4.60 , Аноним ( 25 ), 21:57, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это временное решение. Потом эту настройку тоже грохнут. А без него словно издевательство, пункт который позволяет убрать этот значок отображается, но его нельзя активировать. Будир мурзила нарошно тралит своих пользователей.

5.61 , Аноним ( 25 ), 21:58, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Это временное решение. Потом эту настройку тоже грохнут.

> А без него словно издевательство, пункт который позволяет убрать этот значок отображается,

> но его нельзя активировать. Будир мурзила нарошно тралит своих пользователей. *Будто мурзила нарошно тралит

6.62 , Kuromi ( ok ), 23:06, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> Это временное решение. Потом эту настройку тоже грохнут.

>> А без него словно издевательство, пункт который позволяет убрать этот значок отображается,

>> но его нельзя активировать. Будир мурзила нарошно тралит своих пользователей.

> *Будто мурзила нарошно тралит Ну вы перегибаете. Просто чтобы не отображались недоступные команды нужно для этой кнопки специальную менюшку делать, это не сложно но "зааааачем?". Использовали стандартную для простоты.

