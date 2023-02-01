Обновление Firefox 109.0.1. Аппаратное ускорение в Firefox на системах с GPU NVIDIA

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|2.3, Аноним (3), 12:07, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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мало кому нужно ускорение в nvidia, т.к. большинство использует APU со встроенной графикой (AMD, Intel), где урезанная видеокарта для запуска приложений и она намного более холодная чем дискретная карта nvidia.
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|3.21, Аноним (21), 13:23, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ЧСХ, на APU AMD аппаратное ускорение тоже не работает (видимо, _кривые руки_, да?).
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|4.32, Аноним (32), 13:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Жиза. Ваапи так-то интеловская тема, амд с ними дружит только против нвидии и взаимодействие между ними так себе. При этом, и интел, и тем более амд -- криворукие обезьяны в плане софта.
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|5.33, Аноним (32), 13:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно, дело ещё и в том, что многие компоненты отдают на аутсорс в страны 5 мира.
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|4.41, НяшМяш (ok), 15:33, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На RX6800XT ускорение работает без проблем включая AV1, нужен только vaapi флаг в конфиге. Даже на затычке 7770 H264 в браузере работал в прошлом году.
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|4.50, Аноним (50), 16:09, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, просто отключено на этапе компиляции. Сказано юзать nightly для него.
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|1.2, Zenitur (ok), 12:03, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В 2010 году работало. В 2016 году перестало работать (ютюб перестал поддерживать флеш плеер). В 2023 снова заработало. Делаем ставки, сколько продержится?
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|2.4, Аноним (3), 12:11, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работало и раньше, но не на всех Linux дистрибутивах, и не на всем железе (даже в Windows). Для Windows вообще все давно работает. И главное, современные CPU достаточно быстры чтобы большинство пользователей не замечало визуально тормоза, и значит жалоб очень мало на это.
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|3.5, Аноним (1), 12:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда при просмотре длинного стрима на ютубе комп перезагружается из-за того что перегрелся, это вызывает некоторые...жалобы.
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|4.42, НяшМяш (ok), 15:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это же как зачмонить свою машину надо... Хотя чего это я, мы же на опеннете.
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|5.43, Аноним (1), 15:38, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С охладом там все нормально чтобы ты не выдумывал. Просто в ноуте не всегда суперэффктивный охлад.
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|3.8, Zenitur (ok), 12:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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CPU конечно тянет, но ты сравни юзабилити браузера под Windows и под Linux, когда под Windows всё открывается за 2 секунды и начинает играть, и в фулскрин и обратно переходит мгновенно. И когда Linux то же самое делает на CPU. Не мгновенно и с дропом кадров в первые секунды.
Я везде пользуюсь vdpau и vaapi, потому что это тупо удобно.
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|3.23, Аноним (21), 13:24, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> CPU достаточно быстры чтобы большинство пользователей не замечало визуально тормоза
Зато шум и разряд батареи большинство пользователей отлично замечают. Особенно те, у которых не самые современные CPU.
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|2.15, iPony129412 (?), 13:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да оно как-то постояно на пионерном уровне.
Flash был с VDPAU для Nvidia. И то Adobe быстро это надоело, голубые рожи вылезли и решили ну это всё. так же и Android не осилили - зоопарк железа и всё такое...
Потом Гугл сделали для своей ChromeOS на иксах в 2012 году. Потом вскоре иксы выкинули с ChromeOS.
Соответственно криво косо это работало в линуксах с патчами от версии к версии ломаясь.
Firefox в те времена был на gstreamer и задействование GPU декодирование было такое, что оно жрало ресурсов даже больше чем без него.
Ну и потом пришёл Wayland. И вот опять новая движуха, что в Firefox, что в Chromium.
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|3.27, Zenitur (ok), 13:38, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Flash был с VDPAU для Nvidia
libvdpau-va-gl. Кстати, можно использовать не только с флешем, но и с mplayer например. Хм, правда у меня есть небольшой рассинхрон, надо репортнуть
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|4.30, iPony129412 (?), 13:43, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> libvdpau-va-gl.
Левый пионерский проект появившийся после того как Adobe сказала в 2012 года "нам надоело возится с линуксами".
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|5.31, Zenitur (ok), 13:51, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты всё путаешь. Лично я завёл у себя libvdpau-va-gl в 2012 году, когда Flash официально поддерживался. Причина появления проекта в том, что ATi и Intel использовали VA-API, а Adobe использовала VDPAU.
Вот и появился удобный враппер, с которым всё стало работать. Flash думал, что общается с VDPAU - а вот нифига, Флеш, на самом деле ты общаешься с VA-API
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|7.37, Zenitur (ok), 14:02, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже решил посмотреть. Таки в 2013 году появился враппер. Я ошибся
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|7.45, Аноним (1), 15:39, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая разработка если это просто фреймворк. Там только патчи и нужны.
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|1.7, ryoken (ok), 12:18, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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От этого вашего аппаратного ускорения браузера свёрнутого у меня танки ещё хлеще тормозщят, так что ну его.
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|2.10, Zenitur (ok), 12:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот та же фигня. Когда браузер выключен, все OpenGL-ные приложения работают хорошо - а стоит включить браузер, то всё. Даже если там ничего тяжёлого не открыто - просто в фоне работает и свёрнут.
Помню времена, когда Firefox всё на CPU рисовал. Так скроллинг мгновенный был и реакция на нажатие кнопки мыши. А потом, как подвезли аппаратное ускорение, так всё вроде бы и быстро работает, но мгновенность реакции пропала.
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|3.11, Аноним (32), 12:40, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь включить чисто софтрендер, но загрузка процессора тебе не понравится. Зато можно держать браузер открытым.
Но вот это конечно
>Отмечается, что в Firefox удалось успешно задействовать аппаратное ускорение графики в окружениях X11 и Wayland при использовании проприетарного драйвера драйвера NVIDIA из репозитория RPM Fusion при помощи трансляции вызовов VA-API (Video Acceleration API, поддерживается в Firefox) в API VPDAU (Video Decode and Presentation API for Unix, предоставляется NVIDIA).
бред сивой кобылы, никакого vdpau там нет и не было, vdpau бэкенд уже несколько лет способен только сегфолтиться, а direct даже не через egl.
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|4.14, Zenitur (ok), 12:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> никакого vdpau там нет
Во враппере-то? Там NVDEC
> vdpau бэкенд уже несколько лет способен только сегфолтиться
УМВР. Претензии к VDPAU были из-за того, что он не умел VP9 и AV1. Теперь умеет.
> а direct даже не через egl.
Не знаю, как NVIDIA, а пользователи VAAPI получают доступ к вожделенному Direct Rendering через libGL, либо через libdrm. Соответственно ключами "-vo vaapi:gl" либо "-vo vaapi:drm"
Я не слышал, чтобы через egl получали доступ к Direct Rendering... На Wayland разве что
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|5.16, Аноним (32), 13:07, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Претензии к VDPAU
Претензии не к vdpau, а к vaapiшному драйверу vdpau. Хотя у меня на той неделе mpv с vdpau несколько раз повесил иксы (оконный менеджер, но его пришлось убивать с tty) и с nvdec не помню чтобы такое случалось.
>Я не слышал, чтобы через egl получали доступ к Direct Rendering...
Сабж именно про это был до direct, у браузеров есть вариант работать с видеокартой либо через gles, либо через egl, и egl это лишняя прослойка и глючная к тому же. Но glx депрекейтнули уже давно. Часть фич на иксах в любом случае не поддерживается уже.
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|6.17, Zenitur (ok), 13:12, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> либо через gles, либо через egl
Так то ж на Wayland. Ни то, ни другое, не нужно в "иксах".
> glx депрекейтнули
Вроде нет. На Wayland да, депрекейтнули. А на иксах каждое первое приложение использует GLX
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|3.18, ryoken (ok), 13:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот та же фигня. Когда браузер выключен, все OpenGL-ные приложения работают хорошо
> - а стоит включить браузер, то всё. Даже если там ничего
> тяжёлого не открыто - просто в фоне работает и свёрнут.
Отключите аппаратное ускорение в настройках, проверьте :). Даже в about: лазать не надо.
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|2.20, Аноним (20), 13:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вебрендер видеопамять сжирает, у кого-то до гига даже доходило.
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|3.29, Аноним (1), 13:40, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так вебрендер для того и нужен чтобы всякие сложности показывать. Странно было бы иметь вебрендер и рендерить там только статические странички.
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|2.12, Аноним (32), 12:48, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На самом деле, те же трансляции в mpv работают только через copy и снижают загрузку процессора всего на пару процентов (с сабжем не заметил разницы между vaapi и nvdec), как и в firefox. 2%, да. Может быть актуально для декодирования av1, да вот только он всё равно выглядит куда хуже vp9, который прекрасно декодируется, а h265 в вебе нет.
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|4.47, Аноним (32), 15:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Без copy будет 0% в video engine utilization и при запуске не пишет что ускорено в консоль. По процессору можно заметить нагрузку на ~2% больше.
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|5.49, Аноним (32), 16:04, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, не только трансляции, я смотрю без copy вообще не ускоряет в mpv, т.е. загрузка процессора на 3-5% выше на h264 и нет утилизации асика. Но это часто на самом деле, у nvidia такое вроде впервые, в опенсорсных постоянно. Наверно, дело в gbm.
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|2.13, iPony129412 (?), 12:50, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну да, понятное дело
1) в браузере всё гораздо сложнее со всеми этими композитингами слоёв и всего-всего
2) в оригинальном mpv gpu декодирование отключено, ибо глючно (чтобы багрепортами не завалили).
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|3.28, Аноним (1), 13:38, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно написать велосипед, которые через определенные временные интервалы, будет дергать изображения на экране.
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|1.39, Анонимусс (?), 14:06, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Удивительно, что они смогли его заставить работать!
При всем зоопарке лапчатых странно что они вообще решили попытаться...
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|1.46, Аноним (46), 15:44, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Linux готов для desktop, да.
Немного нетривиальных действий, включая задействование абсолютно левого репозитория (rpmfusion не имеет никакого отношения к redhat, где и как пакеты собираются - хз, кто им управляет - хз) и выключения secure boot и все будет работать.
Жесть.
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|1.48, Skullnet (ok), 16:01, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Трансляция выполнена при помощи пакета nvidia-vaapi-driver, который также размещён в репозитории RPM Fusion.
Как всегда ноувидеа не может сделать нормальную поддержку Linux-а, а в данном случае VA-API, а вместо неё делает гигачад El farto.
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