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Обновление Firefox 109.0.1. Аппаратное ускорение в Firefox на системах с GPU NVIDIA

01.02.2023 11:30

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 109.0.1, в котором устранено несколько проблем:

  • Отменены изменения, связанные со сглаживанием шрифтов на платформе Windows, приводившие к ухудшению отрисовки на некоторых системах.
  • Устранены рывки при загрузке страниц, содержащих большое число emoji-символов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых корпоративных системах не выводилось приглашение аутентификации.
  • Решена проблема с неверным размером переключателей обработчиков событий в интерфейсе инспектирования для web-разработчиков.

Дополнительно можно отметить отчёт о задействовании аппаратного ускорения в Firefox в окружении Fedora 37 на системе с видеокартой NVIDIA. Отчёт подготовил Мартин Странский (Martin Stransky), мэйнтейнер пакетов с Firefox в Fedora и RHEL, занимающийся портированием Firefox для Wayland. Отмечается, что в Firefox удалось успешно задействовать аппаратное ускорение графики в окружениях X11 и Wayland при использовании проприетарного драйвера драйвера NVIDIA из репозитория RPM Fusion при помощи трансляции вызовов VA-API (Video Acceleration API, поддерживается в Firefox) в API VDPAU (Video Decode and Presentation API for Unix, предоставляется NVIDIA).

Трансляция выполнена при помощи пакета nvidia-vaapi-driver, который также размещён в репозитории RPM Fusion. Для работы требуется явное включение поддержки VA-API через параметр media.ffmpeg.vaapi.enabled в about:config и выставление переменных окружения "NVD_BACKEND=direct" и "MOZ_DISABLE_RDD_SANDBOX=1" перед запуском браузера для отключения изоляции процесса отрисовки, в котором пока наблюдаются нерешённые проблемы с обращением к VA-API из sandbox-а. Отмечается, что производительность аппаратного ускорения при подобном использовании NVIDIA не уступает конфигурациям с GPU AMD и Intel.

  1. Главная ссылка к новости (https://mastransky.wordpress.c...)
  2. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa
  3. OpenNews: План улучшения поддержки Wayland в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox 85 будет активировано аппаратное ускорение отрисовки для GNOME на базе Wayland
  5. OpenNews: В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодирования видео через VA-API
  6. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58582-firefox
Ключевые слова: firefox, nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:59, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Опять аппаратное ускорение только на сферическом коне в вакууме.  
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:07, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    мало кому нужно ускорение в nvidia, т.к. большинство использует APU со встроенной графикой (AMD, Intel), где урезанная видеокарта для запуска приложений и она намного более холодная чем дискретная карта nvidia.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:23, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ЧСХ, на APU AMD аппаратное ускорение тоже не работает (видимо, _кривые руки_, да?).
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 13:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Жиза. Ваапи так-то интеловская тема, амд с ними дружит только против нвидии и взаимодействие между ними так себе. При этом, и интел, и тем более амд -- криворукие обезьяны в плане софта.
     
     
  • 5.33, Аноним (32), 13:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, дело ещё и в том, что многие компоненты отдают на аутсорс в страны 5 мира.
     
  • 4.41, НяшМяш (ok), 15:33, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На RX6800XT ускорение работает без проблем включая AV1, нужен только vaapi флаг в конфиге. Даже на затычке 7770 H264 в браузере работал в прошлом году.
     
  • 4.50, Аноним (50), 16:09, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто отключено на этапе компиляции. Сказано юзать nightly для него.
     
  • 2.19, Яна Лим (?), 13:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ускорение для браузера в браузере?
     

  • 1.2, Zenitur (ok), 12:03, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В 2010 году работало. В 2016 году перестало работать (ютюб перестал поддерживать флеш плеер). В 2023 снова заработало. Делаем ставки, сколько продержится?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 12:11, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работало и раньше, но не на всех Linux дистрибутивах, и не на всем железе (даже в Windows). Для Windows вообще все давно работает. И главное, современные CPU достаточно быстры чтобы большинство пользователей не замечало визуально тормоза, и значит жалоб очень мало на это.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 12:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда при просмотре длинного стрима на ютубе комп перезагружается из-за того что перегрелся, это вызывает некоторые...жалобы.
     
     
  • 4.6, slava_kpss (ok), 12:18, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто не смотри длинные стримы, что ты как не линуксоид
     
  • 4.42, НяшМяш (ok), 15:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это же как зачмонить свою машину надо... Хотя чего это я, мы же на опеннете.
     
     
  • 5.43, Аноним (1), 15:38, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С охладом там все нормально чтобы ты не выдумывал. Просто в ноуте не всегда суперэффктивный охлад.
     
  • 3.8, Zenitur (ok), 12:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CPU конечно тянет, но ты сравни юзабилити браузера под Windows и под Linux, когда под Windows всё открывается за 2 секунды и начинает играть, и в фулскрин и обратно переходит мгновенно. И когда Linux то же самое делает на CPU. Не мгновенно и с дропом кадров в первые секунды.

    Я везде пользуюсь vdpau и vaapi, потому что это тупо удобно.

     
  • 3.23, Аноним (21), 13:24, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > CPU достаточно быстры чтобы большинство пользователей не замечало визуально тормоза

    Зато шум и разряд батареи большинство пользователей отлично замечают. Особенно те, у которых не самые современные CPU.

     
  • 2.15, iPony129412 (?), 13:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да оно как-то постояно на пионерном уровне.

    Flash был с VDPAU для Nvidia. И то Adobe быстро это надоело, голубые рожи вылезли и решили ну это всё. так же и Android не осилили - зоопарк железа и всё такое...

    Потом Гугл сделали для своей ChromeOS на иксах в 2012 году. Потом вскоре иксы выкинули с ChromeOS.
    Соответственно криво косо это работало в линуксах с патчами от версии к версии ломаясь.

    Firefox в те времена был на gstreamer и задействование GPU декодирование было такое, что оно жрало ресурсов даже больше чем без него.

    Ну и потом пришёл Wayland. И вот опять новая движуха, что в Firefox, что в Chromium.

     
     
  • 3.27, Zenitur (ok), 13:38, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Flash был с VDPAU для Nvidia

    libvdpau-va-gl. Кстати, можно использовать не только с флешем, но и с mplayer например. Хм, правда у меня есть небольшой рассинхрон, надо репортнуть

     
     
  • 4.30, iPony129412 (?), 13:43, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > libvdpau-va-gl.

    Левый пионерский проект появившийся после того как Adobe сказала в 2012 года "нам надоело возится с линуксами".

     
     
  • 5.31, Zenitur (ok), 13:51, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всё путаешь. Лично я завёл у себя libvdpau-va-gl в 2012 году, когда Flash официально поддерживался. Причина появления проекта в том, что ATi и Intel использовали VA-API, а Adobe использовала VDPAU.

    Вот и появился удобный враппер, с которым всё стало работать. Flash думал, что общается с VDPAU - а вот нифига, Флеш, на самом деле ты общаешься с VA-API

     
     
  • 6.34, iPony129412 (?), 13:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты всё путаешь.

    Я уже несколько раз гооорил, что я сотрю прежде чем писать.

    НетЪ.

     
     
  • 7.37, Zenitur (ok), 14:02, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже решил посмотреть. Таки в 2013 году появился враппер. Я ошибся
     
  • 6.36, iPony129412 (?), 13:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flash так-то долго поддерживался на секурные патчи

    https://www.zdnet.com/article/adobe-abandons-linux/

    Но ни о какой разработке речи не шло. Только секурные патчи.

     
     
  • 7.45, Аноним (1), 15:39, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разработка если это просто фреймворк. Там только патчи и нужны.
     

  • 1.7, ryoken (ok), 12:18, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    От этого вашего аппаратного ускорения браузера свёрнутого у меня танки ещё хлеще тормозщят, так что ну его.
     
     
  • 2.10, Zenitur (ok), 12:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот та же фигня. Когда браузер выключен, все OpenGL-ные приложения работают хорошо - а стоит включить браузер, то всё. Даже если там ничего тяжёлого не открыто - просто в фоне работает и свёрнут.

    Помню времена, когда Firefox всё на CPU рисовал. Так скроллинг мгновенный был и реакция на нажатие кнопки мыши. А потом, как подвезли аппаратное ускорение, так всё вроде бы и быстро работает, но мгновенность реакции пропала.

     
     
  • 3.11, Аноним (32), 12:40, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь включить чисто софтрендер, но загрузка процессора тебе не понравится. Зато можно держать браузер открытым.

    Но вот это конечно

    >Отмечается, что в Firefox удалось успешно задействовать аппаратное ускорение графики в окружениях X11 и Wayland при использовании проприетарного драйвера драйвера NVIDIA из репозитория RPM Fusion при помощи трансляции вызовов VA-API (Video Acceleration API, поддерживается в Firefox) в API VPDAU (Video Decode and Presentation API for Unix, предоставляется NVIDIA).

    бред сивой кобылы, никакого vdpau там нет и не было, vdpau бэкенд уже несколько лет способен только сегфолтиться, а direct даже не через egl.

     
     
  • 4.14, Zenitur (ok), 12:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > никакого vdpau там нет

    Во враппере-то? Там NVDEC

    > vdpau бэкенд  уже несколько лет способен только сегфолтиться

    УМВР. Претензии к VDPAU были из-за того, что он не умел VP9 и AV1. Теперь умеет.

    > а direct даже не через egl.

    Не знаю, как NVIDIA, а пользователи VAAPI получают доступ к вожделенному Direct Rendering через libGL, либо через libdrm. Соответственно ключами "-vo vaapi:gl" либо "-vo vaapi:drm"

    Я не слышал, чтобы через egl получали доступ к Direct Rendering... На Wayland разве что

     
     
  • 5.16, Аноним (32), 13:07, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Претензии к VDPAU

    Претензии не к vdpau, а к vaapiшному драйверу vdpau. Хотя у меня на той неделе mpv с vdpau несколько раз повесил иксы (оконный менеджер, но его пришлось убивать с tty) и с nvdec не помню чтобы такое случалось.

    >Я не слышал, чтобы через egl получали доступ к Direct Rendering...

    Сабж именно про это был до direct, у браузеров есть вариант работать с видеокартой либо через gles, либо через egl, и egl это лишняя прослойка и глючная к тому же. Но glx депрекейтнули уже давно. Часть фич на иксах в любом случае не поддерживается уже.

     
     
  • 6.17, Zenitur (ok), 13:12, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > либо через gles, либо через egl

    Так то ж на Wayland. Ни то, ни другое, не нужно в "иксах".

    > glx депрекейтнули

    Вроде нет. На Wayland да, депрекейтнули. А на иксах каждое первое приложение использует GLX

     
     
  • 7.24, Аноним (32), 13:26, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55801
     
     
  • 8.26, Zenitur (ok), 13:36, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, спасибо Сами используйте ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.18, ryoken (ok), 13:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот та же фигня. Когда браузер выключен, все OpenGL-ные приложения работают хорошо
    > - а стоит включить браузер, то всё. Даже если там ничего
    > тяжёлого не открыто - просто в фоне работает и свёрнут.

    Отключите аппаратное ускорение в настройках, проверьте :). Даже в about: лазать не надо.

     
  • 2.20, Аноним (20), 13:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вебрендер видеопамять сжирает, у кого-то до гига даже доходило.
     
     
  • 3.29, Аноним (1), 13:40, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так вебрендер для того и нужен чтобы всякие сложности показывать. Странно было бы иметь вебрендер и рендерить там только статические странички.  
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:19, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В mpv, значит, работает, а в Firefox — нет. Интересно.
     
     
  • 2.12, Аноним (32), 12:48, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На самом деле, те же трансляции в mpv работают только через copy и снижают загрузку процессора всего на пару процентов (с сабжем не заметил разницы между vaapi и nvdec), как и в firefox. 2%, да. Может быть актуально для декодирования av1, да вот только он всё равно выглядит куда хуже vp9, который прекрасно декодируется, а h265 в вебе нет.
     
     
  • 3.44, НяшМяш (ok), 15:38, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > те же трансляции в mpv работают только через copy

    Нет. Хотя бы потому что есть отдельно вывод через * и *-copy
    https://mpv.io/manual/stable/#options-hwdec

     
     
  • 4.47, Аноним (32), 15:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Без copy будет 0% в video engine utilization и при запуске не пишет что ускорено в консоль. По процессору можно заметить нагрузку на ~2% больше.
     
     
  • 5.49, Аноним (32), 16:04, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, не только трансляции, я смотрю без copy вообще не ускоряет в mpv, т.е. загрузка процессора на 3-5% выше на h264 и нет утилизации асика. Но это часто на самом деле, у nvidia такое вроде впервые, в опенсорсных постоянно. Наверно, дело в gbm.
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 12:50, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, понятное дело
    1) в браузере всё гораздо сложнее со всеми этими композитингами слоёв и всего-всего
    2) в оригинальном mpv gpu декодирование отключено, ибо глючно (чтобы багрепортами не завалили).
     

  • 1.22, Аноним (22), 13:24, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чё теперь делать без рывков?
     
     
  • 2.25, Anonimous (?), 13:30, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дергайся сам, что ты как не линуксоид?
     
     
  • 3.28, Аноним (1), 13:38, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно написать велосипед, которые через определенные временные интервалы, будет дергать изображения на экране.
     
  • 2.35, 1665611818 (?), 13:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    на винду переходи, там всё дёргается.
     

  • 1.38, ffsdmad (ok), 14:02, 01/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.39, Анонимусс (?), 14:06, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно, что они смогли его заставить работать!
    При всем зоопарке лапчатых странно что они вообще решили попытаться...
     
  • 1.40, Анонимусус (?), 15:12, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорил же, что педыдущая версия была говно. А модер тут надрачивает на мозиллу.
     
  • 1.46, Аноним (46), 15:44, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux готов для desktop, да.

    Немного нетривиальных действий, включая задействование абсолютно левого репозитория (rpmfusion не имеет никакого отношения к redhat, где и как пакеты собираются - хз, кто им управляет - хз) и выключения secure boot и все будет работать.

    Жесть.

     
  • 1.48, Skullnet (ok), 16:01, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Трансляция выполнена при помощи пакета nvidia-vaapi-driver, который также размещён в репозитории RPM Fusion.

    Как всегда ноувидеа не может сделать нормальную поддержку Linux-а, а в данном случае VA-API, а вместо неё делает гигачад El farto.

     

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