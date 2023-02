Обновление Firefox 109.0.1. Аппаратное ускорение в Firefox на системах с GPU NVIDIA

2.10 , Zenitur ( ok ), 12:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вот та же фигня. Когда браузер выключен, все OpenGL-ные приложения работают хорошо - а стоит включить браузер, то всё. Даже если там ничего тяжёлого не открыто - просто в фоне работает и свёрнут. Помню времена, когда Firefox всё на CPU рисовал. Так скроллинг мгновенный был и реакция на нажатие кнопки мыши. А потом, как подвезли аппаратное ускорение, так всё вроде бы и быстро работает, но мгновенность реакции пропала.

3.11 , Аноним ( 32 ), 12:40, 01/02/2023

Ты можешь включить чисто софтрендер, но загрузка процессора тебе не понравится. Зато можно держать браузер открытым. Но вот это конечно >Отмечается, что в Firefox удалось успешно задействовать аппаратное ускорение графики в окружениях X11 и Wayland при использовании проприетарного драйвера драйвера NVIDIA из репозитория RPM Fusion при помощи трансляции вызовов VA-API (Video Acceleration API, поддерживается в Firefox) в API VPDAU (Video Decode and Presentation API for Unix, предоставляется NVIDIA). бред сивой кобылы, никакого vdpau там нет и не было, vdpau бэкенд уже несколько лет способен только сегфолтиться, а direct даже не через egl.

4.14 , Zenitur ( ok ), 12:57, 01/02/2023

> никакого vdpau там нет Во враппере-то? Там NVDEC > vdpau бэкенд уже несколько лет способен только сегфолтиться УМВР. Претензии к VDPAU были из-за того, что он не умел VP9 и AV1. Теперь умеет. > а direct даже не через egl. Не знаю, как NVIDIA, а пользователи VAAPI получают доступ к вожделенному Direct Rendering через libGL, либо через libdrm. Соответственно ключами "-vo vaapi:gl" либо "-vo vaapi:drm" Я не слышал, чтобы через egl получали доступ к Direct Rendering... На Wayland разве что

5.16 , Аноним ( 32 ), 13:07, 01/02/2023

>Претензии к VDPAU Претензии не к vdpau, а к vaapiшному драйверу vdpau. Хотя у меня на той неделе mpv с vdpau несколько раз повесил иксы (оконный менеджер, но его пришлось убивать с tty) и с nvdec не помню чтобы такое случалось. >Я не слышал, чтобы через egl получали доступ к Direct Rendering... Сабж именно про это был до direct, у браузеров есть вариант работать с видеокартой либо через gles, либо через egl, и egl это лишняя прослойка и глючная к тому же. Но glx депрекейтнули уже давно. Часть фич на иксах в любом случае не поддерживается уже.

6.17 , Zenitur ( ok ), 13:12, 01/02/2023

> либо через gles, либо через egl Так то ж на Wayland. Ни то, ни другое, не нужно в "иксах". > glx депрекейтнули Вроде нет. На Wayland да, депрекейтнули. А на иксах каждое первое приложение использует GLX

7.24 , Аноним ( 32 ), 13:26, 01/02/2023

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55801

8.26 , Zenitur ( ok ), 13:36, 01/02/2023

текст свёрнут, показать Нет, спасибо Сами используйте ... 

3.18 , ryoken ( ok ), 13:16, 01/02/2023

> Вот та же фигня. Когда браузер выключен, все OpenGL-ные приложения работают хорошо

> - а стоит включить браузер, то всё. Даже если там ничего

> тяжёлого не открыто - просто в фоне работает и свёрнут. 

Отключите аппаратное ускорение в настройках, проверьте :). Даже в about: лазать не надо.

2.20 , Аноним ( 20 ), 13:16, 01/02/2023

Вебрендер видеопамять сжирает, у кого-то до гига даже доходило.

3.29 , Аноним ( 1 ), 13:40, 01/02/2023

Так вебрендер для того и нужен чтобы всякие сложности показывать. Странно было бы иметь вебрендер и рендерить там только статические странички.