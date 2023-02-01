Обновление Firefox 109.0.1. Аппаратное ускорение в Firefox на системах с GPU NVIDIA

2.4 , Аноним ( 3 ), 12:11, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работало и раньше, но не на всех Linux дистрибутивах, и не на всем железе (даже в Windows). Для Windows вообще все давно работает. И главное, современные CPU достаточно быстры чтобы большинство пользователей не замечало визуально тормоза, и значит жалоб очень мало на это.

3.5 , Аноним ( 1 ), 12:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда при просмотре длинного стрима на ютубе комп перезагружается из-за того что перегрелся, это вызывает некоторые...жалобы.

4.6 , slava_kpss ( ok ), 12:18, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Просто не смотри длинные стримы, что ты как не линуксоид

4.42 , НяшМяш ( ok ), 15:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это же как зачмонить свою машину надо... Хотя чего это я, мы же на опеннете.

5.43 , Аноним ( 1 ), 15:38, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С охладом там все нормально чтобы ты не выдумывал. Просто в ноуте не всегда суперэффктивный охлад.

3.8 , Zenitur ( ok ), 12:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – CPU конечно тянет, но ты сравни юзабилити браузера под Windows и под Linux, когда под Windows всё открывается за 2 секунды и начинает играть, и в фулскрин и обратно переходит мгновенно. И когда Linux то же самое делает на CPU. Не мгновенно и с дропом кадров в первые секунды. Я везде пользуюсь vdpau и vaapi, потому что это тупо удобно.

3.23 , Аноним ( 21 ), 13:24, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > CPU достаточно быстры чтобы большинство пользователей не замечало визуально тормоза Зато шум и разряд батареи большинство пользователей отлично замечают. Особенно те, у которых не самые современные CPU.

2.15 , iPony129412 ( ? ), 13:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да оно как-то постояно на пионерном уровне. Flash был с VDPAU для Nvidia. И то Adobe быстро это надоело, голубые рожи вылезли и решили ну это всё. так же и Android не осилили - зоопарк железа и всё такое...



Потом Гугл сделали для своей ChromeOS на иксах в 2012 году. Потом вскоре иксы выкинули с ChromeOS.

Соответственно криво косо это работало в линуксах с патчами от версии к версии ломаясь. Firefox в те времена был на gstreamer и задействование GPU декодирование было такое, что оно жрало ресурсов даже больше чем без него. Ну и потом пришёл Wayland. И вот опять новая движуха, что в Firefox, что в Chromium.

3.27 , Zenitur ( ok ), 13:38, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Flash был с VDPAU для Nvidia libvdpau-va-gl. Кстати, можно использовать не только с флешем, но и с mplayer например. Хм, правда у меня есть небольшой рассинхрон, надо репортнуть

4.30 , iPony129412 ( ? ), 13:43, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > libvdpau-va-gl. Левый пионерский проект появившийся после того как Adobe сказала в 2012 года "нам надоело возится с линуксами".

5.31 , Zenitur ( ok ), 13:51, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты всё путаешь. Лично я завёл у себя libvdpau-va-gl в 2012 году, когда Flash официально поддерживался. Причина появления проекта в том, что ATi и Intel использовали VA-API, а Adobe использовала VDPAU. Вот и появился удобный враппер, с которым всё стало работать. Flash думал, что общается с VDPAU - а вот нифига, Флеш, на самом деле ты общаешься с VA-API

6.34 , iPony129412 ( ? ), 13:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты всё путаешь. Я уже несколько раз гооорил, что я сотрю прежде чем писать. НетЪ.

7.37 , Zenitur ( ok ), 14:02, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тоже решил посмотреть. Таки в 2013 году появился враппер. Я ошибся

6.36 , iPony129412 ( ? ), 13:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Flash так-то долго поддерживался на секурные патчи https://www.zdnet.com/article/adobe-abandons-linux/ Но ни о какой разработке речи не шло. Только секурные патчи.

7.45 , Аноним ( 1 ), 15:39, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая разработка если это просто фреймворк. Там только патчи и нужны.

