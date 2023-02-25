Выпуск редактора разделов GParted 1.5 и дистрибутива GParted Live 1.5

Доступен релиз редактора дисковых разделов Gparted 1.5 (GNOME Partition Editor), поддерживающего большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

В новой версии реализовано восстановление информации при проверке файловой системы ExFAT. Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению при копировании NTFS в разделы, размером больше 2 ТБ. Устранены проблемы с выбором каталога при изменении размера Btrfs.

Одновременно сформирован релиз Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.5.0, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами при помощи редактора разделов GParted. Размеры загрузочных образов составляют: 511 МБ (amd64) и 460 МБ (i686). Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 22 февраля и включает новый выпуск редактора дисковых разделов GParted 1.5.0, а также обновление ядра Linux 6.1.12.



