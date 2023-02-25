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Выпуск редактора разделов GParted 1.5 и дистрибутива GParted Live 1.5

25.02.2023 07:27

Доступен релиз редактора дисковых разделов Gparted 1.5 (GNOME Partition Editor), поддерживающего большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

В новой версии реализовано восстановление информации при проверке файловой системы ExFAT. Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению при копировании NTFS в разделы, размером больше 2 ТБ. Устранены проблемы с выбором каталога при изменении размера Btrfs.

Одновременно сформирован релиз Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.5.0, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами при помощи редактора разделов GParted. Размеры загрузочных образов составляют: 511 МБ (amd64) и 460 МБ (i686). Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 22 февраля и включает новый выпуск редактора дисковых разделов GParted 1.5.0, а также обновление ядра Linux 6.1.12.

  1. Главная ссылка к новости (https://gparted.org/news.php?i...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.4 и дистрибутива GParted Live 1.4
  3. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.3
  5. OpenNews: Открыт код HDDSuperClone, программы для копирования информации с неисправных жестких дисков
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.06
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58707-gparted
Ключевые слова: gparted
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:35, 25/02/2023 [ответить]  
    		• +3 +/
    Одна из лучших!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:44, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эта шляпа очень ненадёжная. Помню, был баг, где какая-то внешняя утилита обломается, в логе не будет ничего подозрительного, и следующая операция без перезапуска всё уничтожит (но нормально сообщить о том, что что-то пошло не так, не сможет). И это было не когда-то, это было пару лет назад.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 10:30, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какая "шляпа" надёжнее? коммерческая на данный момент?
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:39, 25/02/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    >Gparted
    >(GNOME Partition Editor)

    Они ещё на gtk5 переходить не собираются?

     
  • 1.5, nonme (?), 10:04, 25/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Отказался от GParted.org и перешёл на System-Rescue.org по причине неудобного, архаичного интерфейса GParted.org
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 10:05, 25/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (-), 10:04, 25/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь программой gptfdisk (gdisk). Консольная, простая всем советую.

    Не путайте с fdisk, которая входит в состав пакета util-linux. У многих fdisk ассоциируется с MBR-дисками, но нет fdisk давно умеет работать с дисками GPT.

     
     
  • 2.8, Аноним (4), 10:17, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ли какие-нибудь преимущества перед привычным parted?
     

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