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Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования

15.02.2022 08:24

Подготовлено обновление специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 11 "Bullseye" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как GPUTest, Unigine Heaven, CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD, DMDE. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, проверить SMART HDD и NVMe SSD. Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.1 ГБ (torrent).

В новой версии:

  • Обновлены ядра Linux 5.10.92 и 5.16.7.
  • x86-64 ядра собраны с патчем intel-nvme-remap из EndlessOS для обеспечения доступности NVMe SSD на платформах Intel Core i3/i5/i7 8-10 поколений при включённой в BIOS настройке Intel RST Premium With Optane.
  • Для ядра 5.10 собран драйвер Realtek rtw88 с поддержкой WiFi 802.11ac модуля RTL8821CE ревизии RFE4
  • При загрузке с HWE ядром 5.16 по умолчанию используется новый NTFS3 драйвер от Paragon вместо NTFS-3G
  • Обновлён HWE стек: libdrm 2.4.109, Mesa 21.3.5 (собрана с LLVM 11 во избежание дублирования).
  • Обновлён проприетарный драйвер NVIDIA 470.103.01 с поддержкой RTX 2050, MX550, MX570.
  • Вместо Google Chrome добавлен Chromium 98.0.4758.80 (Official Build) из репозиториев Debian 11.
  • Добавлена программа для просмотра информации о системе CPU-X (сборка из git срез от 20220213).
  • Обновлена программа для копирования неисправных жёстких дисков HDDSuperClone 2.3.2
  • Обновлен UEFI PassMark memtest86 9.4
  • Обновлена DOS-программа HDAT2 7.4
  • Обновлены прошивки linux-firmware-20220209

Особенности сборки:

  • Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM. В том числе по сети через PXE с NFS. С устройств USB/SATA/NVMe, с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS.
  • Для нового оборудования предусмотрен вариант загрузки HWE (live/hwe включает свежие ядро Linux, libdrm и Mesa).
  • Для совместимости со старым оборудованием в составе имеется live32 i686 версия с ядром без PAE.
  • Размер дистрибутива оптимизирован для использования в режиме copy2ram (дает возможность после загрузки извлечь USB-накопитель/сетевой кабель). При этом копируются в оперативную память только те squashfs-модули, которые используются.
  • Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 470.x, 390.x и 340.x. Необходимый для загрузки модуль драйвера определяется автоматически.
  • При запуске GPUTest и Unigine Heaven автоматически определяются конфигурации ноутбуков с гибридными видеоподсистемами Intel+NVIDIA, Intel+AMD и AMD+NVIDIA и выставляются необходимые переменные окружения для запуска на дискретной видеокарте.
  • Системное окружение основано на Porteus Initrd, OverlayFS, SysVinit и Xfce 4.16. За монтирование накопителей отвечает pup-volume-monitor (без применения gvfs и udisks2). Вместо Pulseaudio напрямую используется ALSA. Применен свой скрипт для решения проблемы с приоритетом HDMI звуковых карт.
  • Можно устанавливать любое ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с необходимым дополнительным ПО. Поддерживается активация squashfs-модулей после загрузки системы.
  • Shell-cкрипты и настройки можно копировать в каталог live/rootcopy и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки модулей.
  • Работа осуществляется с правами root. Интерфейс английский, файлы с переводами по умолчанию вырезаны для экономии места, но в консоли и X11 настроено отображение кириллицы и переключение раскладки по Ctrl+Shift. Пароль по умолчанию для пользователя root - dog, для пользователя puppy - dog. Доработанные файлы конфигурации и скрипты находятся в 05-customtools.squashfs.
  • Установка с помощью скрипта installdog на раздел FAT32, при этом используются загрузчики syslinux и systemd-boot (gummiboot). В качестве альтернативы предоставляются готовые файлы конфигурации для grub4dos и Ventoy. Возможна установка на жёсткий диск/SSD предпродажного ПК/ноутбука для демонстрации работоспособности. Раздел FAT32 затем легко удалить, скрипт не вносит изменений в UEFI variables (очередь загрузки в прошивке UEFI).


  1. Главная ссылка к новости (https://gumanzoy.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
  3. OpenNews: Вышел релиз Linux дистрибутива Yellow Dog Linux 6.2
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.8.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.1
  6. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 13
Автор новости: gumanzoy
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56699-doglinux
Ключевые слова: doglinux
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 08:45, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чувак, ты конечно молодец, но в ISO запечь в качестве варианта мог?
    А если люди используют что-то мультибутовое типа вентоя?
    Не, я бы мог развернуть на отдельный vhdx, который монтируется в просторы большого театра, но смысл мне доделывать за тобой, если тогда уже проще перепилить всю сборку, воткнув ещё метров 700 аварийно-спасательных утилит, так или иначе имеющих место в сценариях восстановления?
     
     
  • 2.2, gumanzoy (?), 08:54, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Этот вопрос всегда задают. Читайте внимательно. Предусмотрен готовый конфиг для ventoy/ventoy_grub.cfg

    > перепилить всю сборку, воткнув ещё метров 700 аварийно-спасательных утилит

    Всем нужно разное. Мне важно сохранять минимальный объем для copy2ram.
    Делайте свои модули это изначально предусмотрено. Модули при обновлении сборки почти всегда продолжат работать. Если только не содержат не модулей ядра.

     
     
  • 3.9, Жироватт (ok), 10:45, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я прочитал. Хотелось воткнуть не как 1 образ на 1 флешку, а 1 флешка и много образов - исошников. Ну ладно.
     
     
  • 4.10, gumanzoy (?), 10:49, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо прочитали не не поняли. Закидываете на флешку с Ventoy папки live, live32 (если нужна) и ventoy/ventoy_grub.cfg. А также все ваши исошники. При загрузке меню ventoy_grub.cfg отображается по клавише F6.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 09:14, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему в опенсорсе какое-то постоянное, как бэ это по русски сказать, влечение (?) к животным в названиях/логотипах?
     
     
  • 2.7, eRIC (ok), 09:49, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему в опенсорсе какое-то постоянное, как бэ это по русски сказать, влечение
    > (?) к животным в названиях/логотипах?

    чтобы избежать различных разногласий, лицензионных споров, споров и судов.
    не использовать какое-то имя, которое возможно окажется где-то зарегистрированной торговой маркой, защищенной лицензией и т.д.

     
  • 2.8, Аноним (8), 10:26, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    нас ипут, а мы крепчаем
     
  • 2.11, kusb (?), 11:12, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати да, но это кажется милым.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:38, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все фурри!
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:55, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И это говорит Пони?..
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:10, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я котиков люблю. Был бы не против названия CatLinux.
     
     
  • 3.19, Vasyan2 (ok), 13:08, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blackcat когда-то был
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:26, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все эти паразитные сборки из каменного века без инета. Обычно достаточно любой любимой live сборки и интернета, с которого можно скачать, что угодно.
     
     
  • 2.5, gumanzoy (?), 09:35, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Обычно достаточно любой любимой live сборки и интернета, с которого можно скачать, что угодно.

    Покажите live дистрибутив где есть из коробки поддержка Legacy драйверов NVIDIA 390.x и 340.x при этом чтоб Optimus работал на ноутах ? Да 470 или другой актуальный драйвер есть в Manjaro. Но он весит 3Гб, в память не везде получится закэшировать. И с 390.x там Optimus не работает.

    И в данной сборке apt-get работает отлично.

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:46, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дропнули же 600 серию,чего продолжают обновлять,драйвера?
     
     
  • 2.16, Sunderland93 (ok), 12:42, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дропнули в новых версиях драйвера. А старые пока продолжают обновлять и адаптировать под свежие ядра
     
     
  • 3.17, gumanzoy (?), 12:49, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    600 серия видеокарт вообще не критично. В 470.x драйверах только десктопные поддерживаются, а ноутбучные давно дропнули. Будут и те и другие с 390.x работать. После перехода на 510.x или более новый драйвер. Не вижу смысла потом специально для них 470.x держать.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:02, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вулкан есть, полтора инвалида с кеплером смотрят неодобрительно. Сейчас не лучшее время приобретать новые карты.
     
     
  • 5.20, gumanzoy (?), 13:19, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имею в виду для данной сборки. А вулкан и в 390.x есть.
    Я не нашел никаких нативных vulkan 3D тестов типа FurMark или Unigine.
    Поддержка vulkan и даже vulkan-rtx в сборке есть. Есть live/modules/mesa-vulkan-drivers-21.3.5.squashfs (даже обновил его в этой версии, был 20.3.5). Но пока софтом из сборки никак не используется.
    Разве что vkcube можно покрутить, но он бесполезен.
    Запускал https://github.com/NVIDIA/Q2RTX с флешки. Но это баловство. Слишком высокие требования и список карт маленький.
    А еще есть Vulkan Raytracing Demo https://www.geeks3d.com/dl/show/50111 с ним те же проблемы. Запускать не пробовал.
     

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