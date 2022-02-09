Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования

|
|1.1, Жироватт (ok), 08:45, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чувак, ты конечно молодец, но в ISO запечь в качестве варианта мог?
А если люди используют что-то мультибутовое типа вентоя?
Не, я бы мог развернуть на отдельный vhdx, который монтируется в просторы большого театра, но смысл мне доделывать за тобой, если тогда уже проще перепилить всю сборку, воткнув ещё метров 700 аварийно-спасательных утилит, так или иначе имеющих место в сценариях восстановления?
|
|
|
|2.2, gumanzoy (?), 08:54, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Этот вопрос всегда задают. Читайте внимательно. Предусмотрен готовый конфиг для ventoy/ventoy_grub.cfg
> перепилить всю сборку, воткнув ещё метров 700 аварийно-спасательных утилит
Всем нужно разное. Мне важно сохранять минимальный объем для copy2ram.
Делайте свои модули это изначально предусмотрено. Модули при обновлении сборки почти всегда продолжат работать. Если только не содержат не модулей ядра.
|
|
|
|3.9, Жироватт (ok), 10:45, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Я прочитал. Хотелось воткнуть не как 1 образ на 1 флешку, а 1 флешка и много образов - исошников. Ну ладно.
|
|
|
|4.10, gumanzoy (?), 10:49, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Видимо прочитали не не поняли. Закидываете на флешку с Ventoy папки live, live32 (если нужна) и ventoy/ventoy_grub.cfg. А также все ваши исошники. При загрузке меню ventoy_grub.cfg отображается по клавише F6.
|
|1.3, iPony129412 (?), 09:14, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему в опенсорсе какое-то постоянное, как бэ это по русски сказать, влечение (?) к животным в названиях/логотипах?
|
|
|
|2.7, eRIC (ok), 09:49, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Почему в опенсорсе какое-то постоянное, как бэ это по русски сказать, влечение
> (?) к животным в названиях/логотипах?
чтобы избежать различных разногласий, лицензионных споров, споров и судов.
не использовать какое-то имя, которое возможно окажется где-то зарегистрированной торговой маркой, защищенной лицензией и т.д.
|
|1.4, Аноним (4), 09:26, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Все эти паразитные сборки из каменного века без инета. Обычно достаточно любой любимой live сборки и интернета, с которого можно скачать, что угодно.
|
|
|
|2.5, gumanzoy (?), 09:35, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Обычно достаточно любой любимой live сборки и интернета, с которого можно скачать, что угодно.
Покажите live дистрибутив где есть из коробки поддержка Legacy драйверов NVIDIA 390.x и 340.x при этом чтоб Optimus работал на ноутах ? Да 470 или другой актуальный драйвер есть в Manjaro. Но он весит 3Гб, в память не везде получится закэшировать. И с 390.x там Optimus не работает.
И в данной сборке apt-get работает отлично.
|
|
|
|2.16, Sunderland93 (ok), 12:42, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дропнули в новых версиях драйвера. А старые пока продолжают обновлять и адаптировать под свежие ядра
|
|
|
|3.17, gumanzoy (?), 12:49, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
600 серия видеокарт вообще не критично. В 470.x драйверах только десктопные поддерживаются, а ноутбучные давно дропнули. Будут и те и другие с 390.x работать. После перехода на 510.x или более новый драйвер. Не вижу смысла потом специально для них 470.x держать.
|
|
|
|4.18, Аноним (18), 13:02, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там вулкан есть, полтора инвалида с кеплером смотрят неодобрительно. Сейчас не лучшее время приобретать новые карты.
|
|
|
|5.20, gumanzoy (?), 13:19, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я имею в виду для данной сборки. А вулкан и в 390.x есть.
Я не нашел никаких нативных vulkan 3D тестов типа FurMark или Unigine.
Поддержка vulkan и даже vulkan-rtx в сборке есть. Есть live/modules/mesa-vulkan-drivers-21.3.5.squashfs (даже обновил его в этой версии, был 20.3.5). Но пока софтом из сборки никак не используется.
Разве что vkcube можно покрутить, но он бесполезен.
Запускал https://github.com/NVIDIA/Q2RTX с флешки. Но это баловство. Слишком высокие требования и список карт маленький.
А еще есть Vulkan Raytracing Demo https://www.geeks3d.com/dl/show/50111 с ним те же проблемы. Запускать не пробовал.
|