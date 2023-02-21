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Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 15.5

21.02.2023 16:10

Разработка дистрибутива openSUSE Leap 15.5 перешла на стадию бета-тестирования. Выпуск сформирован на основе базового набора пакетов, единого с дистрибутивом SUSE Linux Enterprise 15 SP 5 и также включает некоторые пользовательские приложения из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.3 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x). Релиз openSUSE Leap 15.4 ожидается в начале июня 2023 года.

Из изменений в openSUSE Leap 15.5 отмечается обновление KDE Plasma 5.27, Python 3.10, mdadm 4.2. Обновлён графический стек и Mesa. По умолчанию включён репозиторий для установки видеокодека OpenH264. Версия ядра Linux не изменилась (5.14.21). Добавлена возможность быстрой миграции на новую версию с прошлых выпусков.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2023...)
  2. OpenNews: openSUSE Tumbleweed прекращает официальную поддержку архитектуры x86-64-v1
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.3
  4. OpenNews: Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор
  5. OpenNews: Разработчики openSUSE обсуждают прекращение поддержки ReiserFS
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58686-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:14, 21/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена возможность быстрой миграции на новую версию с прошлых выпусков.

    То есть раньше её не было?

     
     
  • 2, Аноним (2), 16:17, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше этим никто не пользовался так долго чтобы мигрировать.  
     
  • 3, Diablopc (?), 16:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мож что-то новое, адекватные и более быстрое придумали.....
    ...имхо dup - тот еще квест %)
     

  • 4, Аноним (4), 16:33, 21/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Из изменений в openSUSE Leap 15.5 отмечается обновление KDE Plasma 5.27, Python 3.10

    Ненавижу питон

     
     
  • 5, Аноним (5), 16:38, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи нас всех в Курске.
     
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