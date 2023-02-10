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Выпуск Electron 23.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

10.02.2023 09:25

Подготовлен релиз платформы Electron 23.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 110, платформы Node.js 18.12.1 и JavaScript-движка V8 11.

В среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка API WebUSB, позволяющего напрямую взаимодействовать со специализированными периферийными устройствами, подключаемыми через порт USB. WebUSB даёт возможность организовать работу с USB-устройствами без установки в систему специализированных драйверов c определением логики низкоуровневого взаимодействия в приложении.
  • В объект Display добавлено свойство "label" с текстовой меткой, наглядно идентифицирующей экран.
  • Реализован API app.getPreferredSystemLanguages() для определения выбранных в системе языков.
  • Добавлен метод SerialPort.forget(), возвращающий Promise для обработки закрытия последовательного порта, а также реализовано событие serial-port-revoked, генерируемое при отзыве доступа к последовательному порту после закрытия соединения к нему.
  • Добавлен API win.setHiddenInMissionControl, позволяющий скрыть окно приложения в интерфейсе Mission Control на системах с macOS.
  • Из объекта BrowserWindow удалены устаревшие события scroll-touch-begin, scroll-touch-end и scroll-touch-edge, вместо которых следует использовать событие input-event в WebContents.
  • Прекращена поддержка ОС Windows 7, 8 и 8.1, а также Windows Server 2012 и 2012 R2.

Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 734 приложения. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Electron 19.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Tauri 1.0 - конкурирующая с Electron платформа для создания пользовательских приложений
  4. OpenNews: Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust
  5. OpenNews: Опубликован инструмент для выявления проблем с безопасностью в приложениях Electron
  6. OpenNews: Релиз Chrome 110
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58632-electron
Ключевые слова: electron
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:31, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть серьёзный вопрос, пасаны, на этом электроне есть хоть что-то действительно стоящее кроме ВС Кода? - я смотрел их сайт, там какие-то трелло, слак, вацап - это всё из обычного хрома доступно, да и попросту ненужно, и кажется, что электрон существует только для визуалстудио.
     
     
  • 2.2, Аноним228 (?), 09:37, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из бесполезного - Discord
    А так я вспомнил FreeTube
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:54, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это всё из обычного хрома доступно

    Зашёл на скайп, вроде логинится, и потом «Похоже, что-то пошло не так. Нажмите кнопку ОК, чтобы автоматически перезагрузить Скайп для браузера». Перезагружаю — и так в цикле.
    Спасибо, мы лучше по старинке.

     
     
  • 3.9, Аноним (7), 09:57, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ах, да: логинится он автоматически в учётку MS, что мне совершенно не нужно, а способа повлиять на это нет.
     
     
  • 4.21, Аноним (1), 10:39, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайди через приватный браузинг, заодно спрячешь свой Eye-Pee от ФСБ и ЦРУ.
     

  • 1.3, Фальшивка (?), 09:40, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Крутится вокруг гентоубунтухромиума и двуличить. Вот все что и надо в мире ит
     
  • 1.10, th3m3 (ok), 09:58, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало того, что это днище и ненужно. Сегодня есть для таких вещей - Tauri.
     
     
  • 2.11, Аноним (7), 10:01, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Код проекта написан на языке Rust

    По тонкому льду ходишь.

     

  • 1.12, Аноним (12), 10:07, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выпуск Electron 23 - чтобы ваша ЭВМ не казалось такой быстрой
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:17, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прожорливый кусок сами знаете чего...
    Есть egui кроссплатформенный, намного гибче и красивее.
     
     
  • 2.20, Фальшивка (?), 10:35, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо рассматривать не с позиции egui , а с позиции flex и какие веб аппс и оффлаин вебс wasm нативе приложения которые потом можно перенести хоть на какой движек можно сделать. Все равно копипаст будет от того что произведет типа чат джпт , а от тебя понадобятся лишь правка интерфейса в нескольких местах. Вообще хватит страдать скажите откуда взяли не побъю
     
  • 2.22, НяшМяш (ok), 10:42, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    egui это immediate mode gui со всеми вытекающими, так что подойдёт далеко не везде.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:19, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Добавлена поддержка API WebUSB, позволяющего напрямую взаимодействовать со специализированными периферийными устройствами, подключаемыми через порт USB. WebUSB даёт возможность организовать работу с USB-устройствами без установки в систему специализированных драйверов c определением логики низкоуровневого взаимодействия в приложении.

    Теперь необразованные смузихлебы и вебмакаки смогут взаимодействовать с USB токенами без драйверов.
    Как же теперь жить?

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:29, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Живи, никто не запрещает. Только теперь твоя образованная зепка будет на уровне тех самых, необразованных смузихлёбов. Как минимум, это поможет тебе поумерить гордыню и вернуться в реальность.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:22, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всю жизнь мечтал иметь на компе 200 браузеров... :)
     

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