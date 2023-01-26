Обновление LibreOffice 7.4.5 с устранением сбоя, затрагивающего многих пользователей

|
|1.2, Аноним (2), 21:01, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Странно, что до сих пор не среагировали на дикую регрессию в 7.4.* по сравнению с 7.3.*...
|
|
|
|
|
|3.5, Аноним (2), 21:25, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не знаю, какие сотни, но у многих людей (читай LQ, их собственный форум, сабреддит) стал в разы хуже отклик интерфейса, открытие файлов значительно медленее, а у некоторых в таблицах стали так тормозить расчеты, что задержка в простом перключении между ячейками несколько секунд. До сих по нет никаких фиксов.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 22:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Очень хорошо. Теперь я буду бесстрашно вставлять колонтитулы!
Нифига, он грудью на колонтитул попер.
|
|1.8, Аноним (8), 21:54, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Kак раз недавно снес WPS office из за этого. А его поставил, потому что время обновления и частота обновлений LO перевалила чашу терпения. Это редкий для меня инструмент. Поставил отдельно пакетом Calc и Drow. Вернулась скорость отклика.
|
|1.9, Аноним (-), 22:14, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В frdoid тоже новая версия libre office. А казалось он удж давно помер на андроиде
|