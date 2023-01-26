Обновление LibreOffice 7.4.5 с устранением сбоя, затрагивающего многих пользователей

2.4 , антифрактал ( ? ), 21:23, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Какую хоть? Их там сотни

3.5 , Аноним ( 2 ), 21:25, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, какие сотни, но у многих людей (читай LQ, их собственный форум, сабреддит) стал в разы хуже отклик интерфейса, открытие файлов значительно медленее, а у некоторых в таблицах стали так тормозить расчеты, что задержка в простом перключении между ячейками несколько секунд. До сих по нет никаких фиксов.

4.6 , Аноним ( 6 ), 21:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все нормально, просто телеметрию втихую тестируют

