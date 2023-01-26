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Обновление LibreOffice 7.4.5 с устранением сбоя, затрагивающего многих пользователей

26.01.2023 20:29

Организация The Document Foundation объявила о публикации внепланового корректирующего выпуска Community-редакции LibreOffice 7.4.5, в котором устранена одна ошибка, приводящая к аварийному завершению при клике на кнопку верхнего или нижнего колонтитула после прокрутки. Отмечается, что проблема может затрагивать многих пользователей офисного пакета. Проблема вызвана регрессивным изменением, вошедшим в обновление 7.4.4.2. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить скрипт при работе с документом
  3. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.2.0
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.4
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.13
  6. OpenNews: Увидел свет CODE 22.05, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58556-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:01, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что до сих пор не среагировали на дикую регрессию в 7.4.* по сравнению с 7.3.*...
     
     
  • 2.4, антифрактал (?), 21:23, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какую хоть? Их там сотни
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 21:25, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, какие сотни, но у многих людей (читай LQ, их собственный форум, сабреддит) стал в разы хуже отклик интерфейса, открытие файлов значительно медленее, а у некоторых в таблицах стали так тормозить расчеты, что задержка в простом перключении между ячейками несколько секунд. До сих по нет никаких фиксов.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 21:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все нормально, просто телеметрию втихую тестируют
     

  • 1.3, Odalist (?), 21:01, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо. Теперь я буду бесстрашно вставлять колонтитулы!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень хорошо. Теперь я буду бесстрашно вставлять колонтитулы!

    Нифига, он грудью на колонтитул попер.

     
     
  • 3.11, Dzen Python (ok), 22:37, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безумству храбрых поём мы песни.
    Его подвиг будет жить в веках
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:54, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kак раз недавно снес WPS office из за этого. А его поставил, потому что время обновления и частота обновлений LO перевалила чашу терпения. Это редкий для меня инструмент. Поставил отдельно пакетом Calc и Drow. Вернулась скорость отклика.
     
  • 1.9, Аноним (-), 22:14, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В frdoid тоже новая версия libre office. А казалось он удж давно помер на андроиде
     

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