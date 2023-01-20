Опубликованы исходные тексты программного окружения компьютера Apple Lisa

2.29 , _hide_ ( ok ), 10:08, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Только уволили его не за ОС, которую ещё долгое время потом использовали, а за >>> недостаточное уважение к совету директоров Это было очень символично, учитывая маржинальность рынка в то время.

3.31 , Аноним ( 37 ), 10:22, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Отмазка про совет директоров это для простачков, которые во всё верят. Уволили конечно же его не за ОС, а за убытки (недополученную прибыль если угодно можно даже сказать за растрату). Этой ОС никто не пользовался от слова ваще и никакого совместимого продолжения она не имела. Самое лучшее что на ней может и делали написали код Mac OS для следующего компа. В любом случае даже этот код если он в каком то виде и использовался его выкинули в 2000 году когда переходили на новую ОС сделанную из NextStep.

4.34 , Аноним ( 9 ), 10:38, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Я не знаю, что случилось с людьми сейчас, что они стали настолько поддаваться на маркетинг, что стали покупать телефоны, стоящие 200кр, которые особо ничем не отличаются от телефонов за 10кр, но в те времена было принято покупать максимально доступное железо, а не типа "элитарное", а потому все покупали XT за 1к баксов, которую благодаря открытому стандарту поддерживали куча производителей железа и софта, а не эту хрень за астрономические 10к бачей.

5.35 , Аноним ( 35 ), 10:55, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > XT за 1к баксов А ты шутник.

XT стоил около 8000 баксов.

6.40 , Аноним ( 37 ), 11:13, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Топовый XT на 256кб оперы стоил 6000$ https://dosdays.co.uk/computers/IBM%20PC-XT%20(5160)/ibm5160.php да и тем более ты всегда мог купить начальный обычный 5150 за 1500$

7.50 , Аноним ( 35 ), 11:43, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – «Топовый» и «256 КБ» немного не сочетаются.

А 5150 это вообще не XT.

8.53 , Аноним ( 12 ), 11:49, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать 256 килобайт хватит на всех 5150 можно считать лекарством от понтов ... 9.54 , Аноним ( 35 ), 11:52, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Да кому-то и C64 хватало тогда ... 5.80 , Аноним ( 30 ), 16:32, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я не знаю, что случилось с людьми сейчас, что они стали настолько поддаваться на маркетинг, что стали покупать телефоны, стоящие 200кр, которые особо ничем не отличаются от телефонов за 10кр, но в те времена было принято покупать максимально доступное железо, а не типа "элитарное", а потому все покупали XT за 1к баксов, которую благодаря открытому стандарту поддерживали куча производителей железа и софта, а не эту хрень за астрономические 10к бачей. Демонстративное потребление было и до рождения Джобса и осталось после его смерти. Если ты не понимаешь что такое демонстративное потребление, то почитай.

4.49 , _hide_ ( ok ), 11:33, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Отмазка про совет директоров это для простачков, которые во всё верят. Уволили

> конечно же его не за ОС, а за убытки (недополученную прибыль

> если угодно можно даже сказать за растрату). Этой ОС никто не

> пользовался от слова ваще и никакого совместимого продолжения она не имела.

> Самое лучшее что на ней может и делали написали код Mac

> OS для следующего компа. В любом случае даже этот код если

> он в каком то виде и использовался его выкинули в 2000

> году когда переходили на новую ОС сделанную из NextStep. Т.е. Вы говорите, что из-за отсутствия инфраструктуры и комьюнити ОС была никому не нужна?

Вообще забавно Вы размышляете:

1. Уволили за упущенную прибыль, которую они не получили по независящим от Джобса факторам (привет разделение ответственности и козёл отпущения). Хотя никто не скрывал, что всё из-за его токсичности

2. Этой ОС никто не пользовался, а новой пользовался... В основном библиотеки и прочие бюджетные организации. Видимо, Джобс виноват, что коррупционная схема не сработала в 1983 и что стоимость железа за полтора десятилетия упала, а объём рынка вырос на 4 порядка.

3. Удивительно, что код, написанный на другом языке программирования для машин с сотней килобайт оперативы (против гигов!), через 14 лет, для другой команды бал не очень интересен.

5.57 , freehck ( ok ), 12:05, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Джобса уволили потому, что потерял бдительность и пустил в свой дом крысу (Гейтса), который по-быстрому состряпал конкурентный продукт, пользуясь внутренними наработками компании. Шутка ли: он был так беспечен, что создал себе мощного конкурента своими руками. Это куда хуже упущенной прибыли. Это упущенная прибыль помноженная на многие годы вперёд.

5.59 , Аноним ( 12 ), 12:07, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – О да задели вашего святого Стивчика Джобчика и всё подрыв...устоев. 1. Потратил на разработку Apple List 150 миллионов долларов, а заработал 100 миллионов долларов. Типа надо было его оставить? Милого транжиру который творит ненужную дичь и продукты которого не продаются тоже с удовольствием тоже бы уволили. Провал с Лизой был сильно больше чем провал с Apple III. Даже уйдя из эпл стив провалил продажи Next computers. Компы это в принципе не его. Pixar это его шоу это его, компы этот точно не он. Телефончики снова он.

2. Теория заговора это в дурку. Все что надо знать что Apple Lisa продали в количестве 10000 штука. Хотя даже самый просто IBM PC продали 500000 штук за два года.

3. Удивительно зачем заниматься ерундой когда можно сделать сразу нормально как майки.

6.61 , freehck ( ok ), 12:23, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 1. Ты сильно недооцениваешь вклад Джобса. Когда он был отделён от Apple, у него конечно многое не получалось, но и у Apple бизнес не клеился от слова совсем. Apple не просто так пошла в конце концов на попятную и купила NeXT, чтобы вернуть Стива в родное лоно.

2. Очень поверхностный анализ.

3. Отлетишь за толстый троллинг. Работай тоньше.

