Опубликованы исходные тексты программного окружения компьютера Apple Lisa

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|2.41, _kp (ok), 11:14, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем Вам тут GPL, не развивать же основе этого новое ПО, опереться можно и на что то новое.
Это реально музейный экспонат. Любопытный, интересный, но таки антиквариат.
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|1.2, Аноним (2), 08:19, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот хоть что-то стоящее появилось. Напару к софту к для Апполонов, ага.
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|1.4, Аноним (4), 08:24, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Здравствуйте. Интересно то что, есть куски кода на паскале:
FUNCTION HeapError(hz: Thz; bytesNeeded: INTEGER): INTEGER;
BEGIN
WRITELN; WRITELN('The heap is full. User Croak !! ');
write('type SPACE to exit'); readln;
goto 999;
END;
procedure Mistake(s: Str255);
begin
writeln;
writeln('Fatal error in Phrase File, Alert Section.', chr(7));
if alertNumber<0 then writeln('At the beginning of the file')
else writeln('At alert number ', alertNumber:1, '.');
writeln;
writeln('Error is... ', s, '.');
writeln;
writeln('Type CR to return to the shell.');
readln;
goto 999;
end;
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|2.21, Аноним (21), 09:30, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Странно что в ОС, написанной на Паскале, есть куски кода на паскале?
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|3.25, _hide_ (ok), 09:59, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там в каждой программе по своей функции heapError:
FUNCTION heapError(hz:thz; bytesNeeded:integer):integer;
begin
writeln(TechDiff);
writeln(FixIt);
HALT;
end;
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|1.6, iiiypuk (?), 08:28, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я только вчера читал про неё, думал запустить в виртуалке.
А тут даже сорцы выложили.
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|2.65, Аноним (65), 12:36, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подумайте про всеопщую оплату в эквиваленте 1000 долларов в месяц в юанях. У всех, и у Маска.
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|2.9, Аноним (9), 08:53, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А вы как думали? Тот факт, что в винде 3.х используется соглашение вызовов функций Паскля как бы намекает, что винда тогда тоже была написана на Паскале. Только начиная с 9х там появился Си-подобный stdcall. А вы все Си, Си. Паскаль тоже был когда то топчегом.
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|4.15, Аноним (9), 09:17, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я про то, что все сейчас превозносят Ц/Ц++, а они начали набирать свою популярность только в начале 90х, когда появился Watcom C++ и на нам начали писать игры типа Doom. До этого все писали или на голом Ассемблере или на Паскале.
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|5.16, Аноним (12), 09:18, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ц набрал популярность когда на нём написали Юникс. Почти в одно лицо (в два)
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|6.17, Аноним (12), 09:19, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ровно тогда он и стал языком на котором пишут нормальные ОС.
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|7.26, arisu (ok), 10:03, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это когда же Project Oberon успели на сишечке переписать? O_O
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|7.66, iZEN (ok), 12:41, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это когда же операционку системы глобального позиционирования ГЛОНАСС перепишут с Модулы-2 на Си?
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|6.33, Аноним (9), 10:30, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это та ОСь, которая используется что то типа 1% людей в мире? Ну да, это сильно повлияло на популярность C/C++, а вовсе не игры с поддержкой DOS/4GW.
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|7.37, Аноним (37), 11:02, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Если ты выдумал какую-то левую цифру ты думаешь это что-то значит? Сверх популярный Юникс который стоял на тысячах PDP-11 в 70-х. И это когда многие работали тупо без всякой ОС просто запускали ассемблерную прогу и получали результат. Голову лечи. Ну или школу попытайся закончить для начала.
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|7.75, Аноним (75), 14:53, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это та ОСь, которая используется что то типа 1% людей в мире?
Это процент настольных установок. Не не стоит забывать про серверы, встраиваемые решения, где даже windows проигрывает Linux.
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|6.68, iZEN (ok), 12:45, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 1990-х все учили QBasic или Turbo Pascal 5.5. Позднее появилась библиотека TurboVision - все перешли на Turbo Pascal 6.0/7.0 (эта библиотека лежит в основе многих текстово-ориентированных ГИП тех времён, например, DOS Navigator).
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|1.10, ютуб ютубов (ok), 09:03, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вопрос в том, что никакой практической пользы открытие данного кода не несёт, кроме чисто исторического интереса. К примеру, есть такая система Ravyn OS, свободная реализация макоси, естественно, в зачаточном состоянии. Как вообще открытие кода начала 80-х может помочь разработке? Вообще любой, не обязательно этой системы, про которую я упомянул. Мелкомягкие тоже открывали коды лохматых годов, но практический результат нулевой, ибо коммерция такая коммерция. Ну а с исторической точки зрения, да, интересно.
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|2.13, Аноним (12), 09:08, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если тебе нужна польза возьми исходники Юникса на Си и книжку по Юниксу. «Морис Дж. Бах. Архитектура операционной системы Unix.»
Вот где польза и ностальгия одновременно будет. Ну и вот э фоки как это все работало. Почему ОС при добавлении в систему нового блочного устройства требует переконьпиляции и т.д.
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|3.22, ютуб ютубов (ok), 09:34, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если тебе нужна польза возьми исходники Юникса на Си и книжку по
> Юниксу. «Морис Дж. Бах. Архитектура операционной системы Unix.»
> Вот где польза и ностальгия одновременно будет. Ну и вот э фоки
> как это все работало. Почему ОС при добавлении в систему нового
> блочного устройства требует переконьпиляции и т.д.
Но я-то говорил именно про использование исходников для создания свободного аналога платной операционки. Вот реально, только в этом смысле и говорил (в конце концов, ничто не мешает мне посмотреть коды freeBSD, чтобы посмотреть как юниксы работают). Соглашусь, что для изучения понимания как это работало, подобные открытия кода подойдут, но сделать макось бесплатной и легальной это не поможет). То же самое и с виндой. Reactos вообще кроме как тренажёра для программистов и непонятно куда идущих донатов не подходит для использования. Но это уже другая тема.
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|4.27, arisu (ok), 10:04, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сделать макось бесплатной и легальной это не поможет
может, потому что… ну так, чисто гипотетически: такой цели и не было?
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|4.28, Аноним (12), 10:05, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если использование это скомпилировать. То берешь эмулятор Лизы (он есть в природе) и коньпилишь исходник. Паскаль там встроенный. Заодно узнаешь на сколько эта Лиза на самом деле юзерфрендли.
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|4.30, Аноним (30), 10:21, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>посмотреть коды freeBSD, чтобы посмотреть как юниксы работают
>сделать макось бесплатной и легальной это не поможет
Зачем делать макось бесплатной? Ты платишь за макось? Нет не платишь. Ты платишь за софт в магазине эпла.
Для начала напишите аналоги плтаного софта из магазина эпла.
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|5.45, Бывалый смузихлёб (?), 11:27, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для начала напишите аналоги плтаного софта из магазина эпла
Но зачем, если платный софт ябломага всё равно не переплюнет фотошоп как и очень многое иное
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|6.78, Аноним (30), 16:28, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно это я и хотел услышать. Это показывает всю бредовость данной затеи. ОС без ПО бесполезна.
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|4.44, iZEN (ok), 11:20, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сколько лет нужно потратить на чтение исходных текстов FreeBSD, чтобы понять, как она работает?
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|4.56, freehck (ok), 11:58, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я-то говорил именно про использование исходников для создания свободного аналога платной операционки
А какой интерес Apple в том, чтобы этому поспособствовать?
Забавно ставить в вину Apple то, что она не стреляет себе в ногу. )
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|3.32, Аноним (30), 10:23, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если тебе нужна польза возьми исходники Юникса на Си и книжку по Юниксу. «Морис Дж. Бах. Архитектура операционной системы Unix.»
В свободном доступе есть illumos - OpenSolaris - Solaris Unix - UNIX System V.
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|3.74, Аноним (74), 14:06, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> книжку по Юниксу. «Морис Дж. Бах. Архитектура операционной системы Unix.»
Или сразу Лайонса.
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|2.23, Аноним (30), 09:55, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>свободная реализация макоси
А зачем это нужно? Чтобы что? На проприетарной макоси запускают проприетарный софт купленный в магазине.
Где брать софт для открытого аналога макоси?
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|3.46, Бывалый смузихлёб (?), 11:29, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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для макоси софт распространяется не только через магаз
Вообще-то, кроме XCode'а последние годы ничего с того магаза не скачиваю, поскольку там в основном нереально переоценённое гамно
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|4.79, Аноним (30), 16:30, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты же понимаешь что ты в процентной выборке даже не статистическая погрешность?
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|2.29, _hide_ (ok), 10:08, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Только уволили его не за ОС, которую ещё долгое время потом использовали, а за
>>> недостаточное уважение к совету директоров
Это было очень символично, учитывая маржинальность рынка в то время.
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|3.31, Аноним (37), 10:22, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отмазка про совет директоров это для простачков, которые во всё верят. Уволили конечно же его не за ОС, а за убытки (недополученную прибыль если угодно можно даже сказать за растрату). Этой ОС никто не пользовался от слова ваще и никакого совместимого продолжения она не имела. Самое лучшее что на ней может и делали написали код Mac OS для следующего компа. В любом случае даже этот код если он в каком то виде и использовался его выкинули в 2000 году когда переходили на новую ОС сделанную из NextStep.
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|4.34, Аноним (9), 10:38, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я не знаю, что случилось с людьми сейчас, что они стали настолько поддаваться на маркетинг, что стали покупать телефоны, стоящие 200кр, которые особо ничем не отличаются от телефонов за 10кр, но в те времена было принято покупать максимально доступное железо, а не типа "элитарное", а потому все покупали XT за 1к баксов, которую благодаря открытому стандарту поддерживали куча производителей железа и софта, а не эту хрень за астрономические 10к бачей.
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|7.50, Аноним (35), 11:43, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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«Топовый» и «256 КБ» немного не сочетаются.
А 5150 это вообще не XT.
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|5.80, Аноним (30), 16:32, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я не знаю, что случилось с людьми сейчас, что они стали настолько поддаваться на маркетинг, что стали покупать телефоны, стоящие 200кр, которые особо ничем не отличаются от телефонов за 10кр, но в те времена было принято покупать максимально доступное железо, а не типа "элитарное", а потому все покупали XT за 1к баксов, которую благодаря открытому стандарту поддерживали куча производителей железа и софта, а не эту хрень за астрономические 10к бачей.
Демонстративное потребление было и до рождения Джобса и осталось после его смерти. Если ты не понимаешь что такое демонстративное потребление, то почитай.
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|4.49, _hide_ (ok), 11:33, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отмазка про совет директоров это для простачков, которые во всё верят. Уволили
> конечно же его не за ОС, а за убытки (недополученную прибыль
> если угодно можно даже сказать за растрату). Этой ОС никто не
> пользовался от слова ваще и никакого совместимого продолжения она не имела.
> Самое лучшее что на ней может и делали написали код Mac
> OS для следующего компа. В любом случае даже этот код если
> он в каком то виде и использовался его выкинули в 2000
> году когда переходили на новую ОС сделанную из NextStep.
Т.е. Вы говорите, что из-за отсутствия инфраструктуры и комьюнити ОС была никому не нужна?
Вообще забавно Вы размышляете:
1. Уволили за упущенную прибыль, которую они не получили по независящим от Джобса факторам (привет разделение ответственности и козёл отпущения). Хотя никто не скрывал, что всё из-за его токсичности
2. Этой ОС никто не пользовался, а новой пользовался... В основном библиотеки и прочие бюджетные организации. Видимо, Джобс виноват, что коррупционная схема не сработала в 1983 и что стоимость железа за полтора десятилетия упала, а объём рынка вырос на 4 порядка.
3. Удивительно, что код, написанный на другом языке программирования для машин с сотней килобайт оперативы (против гигов!), через 14 лет, для другой команды бал не очень интересен.
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|5.57, freehck (ok), 12:05, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Джобса уволили потому, что потерял бдительность и пустил в свой дом крысу (Гейтса), который по-быстрому состряпал конкурентный продукт, пользуясь внутренними наработками компании.
Шутка ли: он был так беспечен, что создал себе мощного конкурента своими руками.
Это куда хуже упущенной прибыли. Это упущенная прибыль помноженная на многие годы вперёд.
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|5.59, Аноним (12), 12:07, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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О да задели вашего святого Стивчика Джобчика и всё подрыв...устоев.
1. Потратил на разработку Apple List 150 миллионов долларов, а заработал 100 миллионов долларов. Типа надо было его оставить? Милого транжиру который творит ненужную дичь и продукты которого не продаются тоже с удовольствием тоже бы уволили. Провал с Лизой был сильно больше чем провал с Apple III. Даже уйдя из эпл стив провалил продажи Next computers. Компы это в принципе не его. Pixar это его шоу это его, компы этот точно не он. Телефончики снова он.
2. Теория заговора это в дурку. Все что надо знать что Apple Lisa продали в количестве 10000 штука. Хотя даже самый просто IBM PC продали 500000 штук за два года.
3. Удивительно зачем заниматься ерундой когда можно сделать сразу нормально как майки.
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|6.61, freehck (ok), 12:23, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1. Ты сильно недооцениваешь вклад Джобса. Когда он был отделён от Apple, у него конечно многое не получалось, но и у Apple бизнес не клеился от слова совсем. Apple не просто так пошла в конце концов на попятную и купила NeXT, чтобы вернуть Стива в родное лоно.
2. Очень поверхностный анализ.
3. Отлетишь за толстый троллинг. Работай тоньше.
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|1.18, Аноним (18), 09:21, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>“THE “SOFTWARE” means PostScript V.10 Source Code whole or potion thereof including all
human-readable code.”
Ясно. Только причём тут Lisa?
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|1.42, iZEN (ok), 11:18, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ценность открытых исходных текстов Apple Lisa ОС и базовых приложений - в их обозримости и понимания архитектурных принципов ОС той эпохи, когда персональные компьютеры только-только занимали место под солнцем на столах обычных пользователей-непрограммистов.
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|3.69, iZEN (ok), 12:54, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> т.е. примерно нулевая.
Несовсем. Можно понять, каким принципам следовать при разработке специализированных программных систем, например, для работы оператора со станком с ЧПУ.
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|1.70, аНОНИМ (?), 13:03, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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по-моему, аффтар насчёт 'защиты памяти и виртуальной памяти' гонит. Нет такого у mc68000. Ну и насчёт многозадачности конечно сомневаюсь, глядя на то, какая она была (не была) в макоси в маках на 68000. Единственный хоум контупер тех времен с нормальной многозадачностью -- амига.
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|2.77, Аноним (9), 16:27, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати да. Защищенный режим появился в 286, а многозадачность в стиле "Любой дурак может перехватить прерывание таймера" была в DOS.
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