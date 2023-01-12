Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.9

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|1.1, Аноним (1), 15:27, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Динамические правила на уровне приложения (с привязкой к иноде экзешника на диске и пид запущенного кода, с защитой от подмены) там не хотят добавить в линукс?
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|2.2, Аноним (2), 15:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ты понимаешь, что это бред? есть миллион способов обойти эти правила, например через создание подпроцесса "curl". Всё, пид там будет другой. "Индоа экзешника" тоже другая. И ничего не "подменено".
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|3.3, Аноним (1), 15:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно. Нужна проверка, что файл именно тот, который был в момент установки правила.
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|4.5, Аноним (1), 15:37, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, с неймспейсами можно без проблем запихнуть всех потомков в те же рамки. Но надо контролировать, что родительский процесс именно то чем представляется. Может хеш бинаря в памяти проверять тоже.
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|4.6, Аноним (6), 15:38, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе нужен явно другой инструмент... Например, апармор может наследовать права при запуске дочернего процесса, и пофик, какая там будет нода и пида.
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|2.8, Аноним (8), 15:57, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запускай нехорошие приложения в network namespaces с зарезанным доступом в сеть. Ну или android-way, от другого пользователя с фильтрацией по owner в iptables
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|3.12, Аноним (1), 16:22, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, очень многие приложения хотят локалхост для работы и чтобы выполнить ip link set lo up надо мапить рута в неймспейсе, и в итоге все приложения проверяющие айди считают что запущены от рута и имеют много лишних возможностей. Есть назойливый софт, отказывающийся запускаться от рута опять же, или работающий иначе. Пока единственное решение запуск от другого пользователя, но мне хотелось бы видеть список исходящих соединений процесса и разрешать/блокировать их в интерфейсе.
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|1.4, Аноним (4), 15:36, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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"Но как, Холмс?"
Кто пояснит, почему от простых и понятных правил, которыми и был удобен iptables, отказались в пользу мешанины из фигурных скобок?
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|2.13, пууук (?), 16:26, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так никто не отказался, вон все твои "простые" правила сохранили и продолжают пилить. Пользуйся на здоровье, а движок стал лучше и быстрее.
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|2.14, Аноним (6), 16:51, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше бы json
лучше бы лекарство от жысон головного мозга придумали.
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|3.15, Аноним (1), 16:58, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жсон очень удобен для шелл-скриптов. Лучше и безопасней xml опять же.
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