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Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.9

12.01.2023 15:19

Опубликован выпуск классического инструментария для управления пакетным фильтром iptables 1.8.9, развитие которого последнее время сосредоточено на компонентах для сохранения обратной совместимости - iptables-nft и ebtables-nft, предоставляющих утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как в iptables и ebtables, но транслирующих полученные правила в байткод nftables. Оригинальный набор программ iptables, включая ip6tables, arptables и ebtables, в 2018 году переведён в разряд устаревших и уже заменён на nftables в большинстве дистрибутивов.

В новой версии:

  • В утилиту arptables-nft добавлен флаг "--exact" для вывода информации о числе пакетов и трафике в развёрнутом представлении без приведения к килобайтам, мегабайтам и т.п.
  • Добавлена сборочная опция --enable-profiling, реализованная в процессе подготовки к поддержке gcov/gprof.
  • В расширении sctp добавлена поддержка дополнительных типов chunk-ов.
  • В ip6tables реализовано отображение строки '--' в столбце 'opt' для соответствия поведению iptables.
  • Расширена информация, выводимая в сообщениях об ошибках при сбоях выполнения iptables-nft-restore.
  • В ebtables-nft добавлена опция '-p Length'.
  • Все расширения для работы с NAT собраны в одном разделяемом файле (DSO, Dynamic Shared Object).
  • Обеспечена установка утилиты ebtables-translate.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/n...)
  2. OpenNews: Выпуск межсетевого экрана firewalld 1.3
  3. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.6
  4. OpenNews: Опубликован межсетевой экран приложений Portmaster 1.0
  5. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.8
  6. OpenNews: Разработчики Netfilter отстояли коллективное принятие решений при нарушении GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58469-iptables
Ключевые слова: iptables
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:27, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Динамические правила на уровне приложения (с привязкой к иноде экзешника на диске и пид запущенного кода, с защитой от подмены) там не хотят добавить в линукс?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ты понимаешь, что это бред? есть миллион способов обойти эти правила, например через создание подпроцесса "curl". Всё, пид там будет другой. "Индоа экзешника" тоже другая. И ничего не "подменено".
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 15:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно. Нужна проверка, что файл именно тот, который был в момент установки правила.
     
     
  • 4.5, Аноним (1), 15:37, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, с неймспейсами можно без проблем запихнуть всех потомков в те же рамки. Но надо контролировать, что родительский процесс именно то чем представляется. Может хеш бинаря в памяти проверять тоже.
     
  • 4.6, Аноним (6), 15:38, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе нужен явно другой инструмент... Например, апармор может наследовать права при запуске дочернего процесса, и пофик, какая там будет нода и пида.
     
     
  • 5.7, Аноним (1), 15:40, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В момент установки правила, а не в момент запуска.
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:57, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускай нехорошие приложения в network namespaces с зарезанным доступом в сеть. Ну или android-way, от другого пользователя с фильтрацией по owner в iptables
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 16:22, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, очень многие приложения хотят локалхост для работы и чтобы выполнить ip link set lo up надо мапить рута в неймспейсе, и в итоге все приложения проверяющие айди считают что запущены от рута и имеют много лишних возможностей. Есть назойливый софт, отказывающийся запускаться от рута опять же, или работающий иначе. Пока единственное решение запуск от другого пользователя, но мне хотелось бы видеть список исходящих соединений процесса и разрешать/блокировать их в интерфейсе.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:36, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    "Но как, Холмс?"
    Кто пояснит, почему от простых и понятных правил, которыми и был удобен iptables, отказались в пользу мешанины из фигурных скобок?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:59, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чтобы деды не разобрались
     
  • 2.10, Аноним (-), 16:03, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно каждое правило отдельной строкой команде nft передавать.
     
  • 2.13, пууук (?), 16:26, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никто не отказался, вон все твои "простые" правила сохранили и продолжают пилить. Пользуйся на здоровье, а движок стал лучше и быстрее.
     

  • 1.11, Аноним (11), 16:07, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы json в iptables завезли, чтобы парсить выхлоп было удобно.
     
     
  • 2.14, Аноним (6), 16:51, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы json

    лучше бы лекарство от жысон головного мозга придумали.

     
     
  • 3.15, Аноним (1), 16:58, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жсон очень удобен для шелл-скриптов. Лучше и безопасней xml опять же.
     
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