Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.9

2.2 , Аноним ( 2 ), 15:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – ты понимаешь, что это бред? есть миллион способов обойти эти правила, например через создание подпроцесса "curl". Всё, пид там будет другой. "Индоа экзешника" тоже другая. И ничего не "подменено".

3.3 , Аноним ( 1 ), 15:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно. Нужна проверка, что файл именно тот, который был в момент установки правила.

4.5 , Аноним ( 1 ), 15:37, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, с неймспейсами можно без проблем запихнуть всех потомков в те же рамки. Но надо контролировать, что родительский процесс именно то чем представляется. Может хеш бинаря в памяти проверять тоже.

4.6 , Аноним ( 6 ), 15:38, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе нужен явно другой инструмент... Например, апармор может наследовать права при запуске дочернего процесса, и пофик, какая там будет нода и пида.

5.7 , Аноним ( 1 ), 15:40, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В момент установки правила, а не в момент запуска.

2.8 , Аноним ( 8 ), 15:57, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запускай нехорошие приложения в network namespaces с зарезанным доступом в сеть. Ну или android-way, от другого пользователя с фильтрацией по owner в iptables

3.12 , Аноним ( 1 ), 16:22, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, очень многие приложения хотят локалхост для работы и чтобы выполнить ip link set lo up надо мапить рута в неймспейсе, и в итоге все приложения проверяющие айди считают что запущены от рута и имеют много лишних возможностей. Есть назойливый софт, отказывающийся запускаться от рута опять же, или работающий иначе. Пока единственное решение запуск от другого пользователя, но мне хотелось бы видеть список исходящих соединений процесса и разрешать/блокировать их в интерфейсе.

