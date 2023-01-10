Выпуск блокировщика рекламы Privaxy 0.5

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|3.49, iPony129412 (?), 15:00, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так логично.
Тут простые настройки. Возни с тремя платформами по ГУЮ будет гора и бессмыслено
КЭП
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|5.84, Аноним (84), 18:31, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это юзверьская программа, негоже ендлузеру марать руки консолью.
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|6.119, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:25, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это юзверьская программа, негоже ендлузеру марать руки консолью.
Ну руки в расте для того, чтобы сие чудо скомпилять он уже замарал. Так что пофиг. К томуе же файл можно открыть в гуишной программе, прикинь да?
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|5.92, Аноним (92), 18:51, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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У линуксоида рефлекс — в любой ситуации выбирать пердолинг, даже когда это объективно не нужно.
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|6.104, Аноним (104), 20:14, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну у большинства линуксоидов в принципе проблемы с головой, поэтому для них это нормально. Лишь бы консолька была и man. А интерфейсы эти ваши, это все от лукавого
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|3.53, Аноним (53), 15:12, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Privoxy сам не умел MitM, надо было squid-ами обвязывать.
Сегодня уже давно есть плагины к сквиду, которые умеют изменять страница (резать вири/рекламу).
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|3.82, Аноним (53), 18:18, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошая, стабильная прога, около 10 лет без изменений.
Жаль, что однопоточный и MitM не умеет.
К стати пример безопасного кода сервиса на C.
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|4.85, Аноним (84), 18:33, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Безопасность и сишка это взаимоисключающие параграфы. Чисто по определению.
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|1.3, Аноним (3), 11:59, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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MITM становится обыденным делом
Хакеры, спецслужбы, работодатель, провайдер, а теперь можно и самому
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|1.4, КО (?), 12:05, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"320 тысяч фильтров потребление памяти составляет 50 МБ и имеется возможность фильтрации тысяч запросов в секунду"
от uBlock отличается доп процессом?
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|2.6, Аноним (5), 12:09, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только тем что uBlock реально работает и блочит то что нужно.
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|3.16, freehck (ok), 13:12, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Только тем что uBlock реально работает и блочит то что нужно.
А privaxy работает нереально, и не блочит того, что не нужно? :)
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|4.29, Вредный Дед (?), 13:43, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока так никто не может объяснить, может есть такие? или может кто то пользовался и сравнивал?
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|2.33, Я (??), 13:50, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ублок только в браузере с поддержкой ублока работает а серверные прокси в любой пепяо в которую можно прокси воткнуть.
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|1.7, ИмяХ (?), 12:14, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>>используя подмену TLS-сертификатов для перехвата содержимого шифрованных HTTPS-сеансов
Откровенный бэкдор, пкоторый подсовывают хомячка в виде полезного ПО.
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|2.9, Аноним (1), 12:30, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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не может такого быть, ты что, не читал на каком языке оно написано?!
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|2.10, fi (ok), 12:37, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Крупнейший специалист по бэкдорам высказал свое трех грошовoe мнение
Аллилуя!
:DDDD
Да и после установки CA Root от ФСБ - какие бэкдоры вам еще нужны?
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|4.64, Bob (??), 16:04, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тем, что ты им не нужен, нафиг.
а чёрный воронок может таки приехать.
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|1.11, Аноним (11), 12:37, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда уже эти аддоны для браузеров и в частности адблокеры будут писать на си? Это ж невозможно как эта дрянь на скриптах тормозит все страницы (правда, в случае с блокировщиком, всё равно остаёшься в плюсе).
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|3.23, Аноним (11), 13:34, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сорян, к чему твой высер вообще? Смысла не углядел, моя претензия вполне законная.
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|2.13, Аноним (14), 12:52, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не ждите хорошего от любителей смузи и веб-ма...аК
Напишите плагин к браузеру на Си сами... Всем опеннетом
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|3.24, Аноним (11), 13:38, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У фалкона вроде нативный блокировщик, только он несколько убог и немощен в сравнении с ублок. Я знаю только что браузеры запретили исполняемый код по каким-то своим сумрачным причинам, но неужели ничего нельзя придумать? Я готов даже компилировать с более быстрым блокировщиком.
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|5.32, Аноним (11), 13:49, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно, компилируйте
А уже написали такой код? Я просто не в курсе.
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|3.66, Аномимик (ok), 16:21, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сначала надо спаять свой проц, а то бекдоры в интелах и амудах страшные!
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|2.19, НяшМяш (ok), 13:15, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Pi-Hole занимается блокировкой доменов на DNS уровне, это же проксирует и модифицирует содержимое.
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|2.40, Аноним (40), 14:32, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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pihole - феерическое г-но в архитектурном плане. там внутри под капотом ахрененного размера файл hosts, который подмешивается в выдачу через dnsmasq. bind с rpz кроет это поделие как бык овцу в плане скорости работы, простоты развёртывания и удобства обслуживания.
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|3.58, Аноним (58), 15:46, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или Unbound. Сейчас еще нужно не забывать блокировать DoH и DoT
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|4.97, Анончик (?), 19:32, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не говори анон, а то гугл свой безопасный dns на андройд притащил.
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|1.27, pashev.ru (?), 13:41, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Приватность, все дела... А сам проксти тянет тонны зависимостей из публичных дом^W репозиториев.
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|2.31, Аноним (31), 13:49, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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"devDependencies": {
"@tailwindcss/forms": "^0.4.0",
"autoprefixer": "^10.4.0",
"postcss": "^8.4.5",
"tailwindcss": "^3.0.7"
Если такие проекты для тебя "левые", то советую посмотреть хотя бы сколько там активности на Гитхабе.
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|2.112, Аноним (14), 20:56, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Покажите как надо напишите без публично длинных зависимостей
Можете например на java написать, в ней почти всё возможности что подключает прокси в виде библиотек встроены в jvm. Даже веб-сервер какой-то был
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|2.115, Аноним (14), 21:04, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Или на ANSI C
Уточните номер каргокультистам ничего не понимающим в приватности.
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|1.30, Аноним (31), 13:44, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот когда хромиум перейдет на манифест V3 в 2024, эта штука будет полезной.
Пока что проверял uBO Lite, но не понравилось, да и лимит там на списки.
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|2.68, penetrator (?), 16:33, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Метод работы Privaxy сводится к развёртыванию промежуточного фильтра между пользователем и сайтами, используя подмену TLS-сертификатов
ненужное, вместе с хромом
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|1.34, Аноним (34), 13:59, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> "Код проекта написан на языке Rust "
Не даром он позволяет безопасно работать с памятью))
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|3.93, Анимус (?), 18:52, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рабов с палками-копалками корёжит от существования эксковатора)
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|4.71, Admino (ok), 16:47, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Еще один иксперт, который не отличает язык от либы?
А зачем нужен язык без либы?
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|1.35, Аноним (34), 14:03, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> "Сборки подготовлены для Linux (AppImage, deb), Windows и macOS. "
Если пишите на macOS, то под другие ОС писать не нужно! Ибо под macOS должно быть всё эксклюзивно!
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|2.69, Аномимик (ok), 16:39, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Ибо под macOS должно быть всё эксклюзивно
И инклюзивно. Только "эксклюзивы" хоть как-то способны оправдать существование этого поделия и то с трудом.
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|1.38, Аноним (38), 14:19, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Реализация блокировщика в форме отдельного прокси-сервера
А как там самому выделять элементы веб-страницы для добавления в список блокировки? То есть браузерный адблок всё равно придётся ставить?
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|2.39, Аноним (31), 14:26, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ес-сно, т.к. это фича плагина. А прокси не знает что у тебя там отрисовывается на странице и что надо убрать.
Это скорее добавка к Pi-Hole чем замена ад/ублока.
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|1.41, Аноним (40), 14:37, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что это адблок в виде прокси это тупиковое направление - понятно каждому, кто когда-либо поднимал свой прокси (будь то squid или privoxy), потому что везде давно ssl, а левый корневой сертификат готовы ставить не только лишь все.
...но только не растофанатикам, которым главное высрать что-то полурабочее и заявить об очередной перемоге своего убогого недоязычка без собственной ниши.
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|2.51, Аноним (2), 15:01, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а левый корневой сертификат готовы ставить не только лишь все.
и что мешает сделать себе свой собственный левый корневой сертификат?
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|3.70, Аномимик (ok), 16:41, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним даже себе не доверят, поэтому и не доверят сертификату собственного выпуска
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|4.113, Аноним (2), 21:01, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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разверни мысль, а то один из вариантов сборок этого как раз для локалхоста.
А кто заставляет айти ставить сертификаты от неподконтрольной прокси совсем непонятно
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|1.43, Аноним (43), 14:46, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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то что делает Гугл(манифест в3 и прочее), давно сделал Элл в сафари. И сделает скоро и мозолила. А вот такие программки один из вариантов решения
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|2.46, Skullnet (ok), 14:54, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гавно это а не решение. Без работающего блокировщика рекламы браузер не нужен. Пусть хром сам себя быстрее закопает, все перейдут на FF.
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|3.54, Kuromi (ok), 15:19, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Заход в инторнет без блокировщика рекламы является соврешенно феноменальным, открывающим глаза опытом. Сайты обвешанные реклмными баннерами, всякая плавающая дичь перекрывающая контент (а плевать что нельзя) и конечно "видео-реклама", которая бесит настолько, что думаешь "да лучше бы поддержки видео в браузере не было вовсе".
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|1.44, lattenwald (ok), 14:46, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> используя подмену TLS-сертификатов для перехвата содержимого шифрованных HTTPS-сеансов
следующий.
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|1.48, InuYasha (??), 14:59, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> и создаёт фиктивный сертификат, связанный цепочкой доверия с корневым сертификатом, сгенерированным для пользователя.
Это явно не может быть безопаснее и быстрее локального блокировщика. Хотя... если вспомнить, что тот же уБлок/уМатрикс на JS и в браузере, то, наверное, без разницы. Но всё равно уМатрикс удалять нелья - подключишь ноут/комп/тостер к другой сети без своего прокисшего - и всё.
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|2.52, Аноним (31), 15:08, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К какой другой сети? Этот проект поднимает проксю на локалке и биндит порт на локалхост.
Если настроить софт через него ходить, то никакая смена сети не помешает работе.
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|1.57, Аноним (57), 15:40, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А валидность подменяемого сертификата он как проверяет, с помощью системного хранилища или собственного?
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|2.63, Аноним (31), 16:03, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставь чтоли BurpSuite или zaproxy, сгенери корневой серт и добавь в хранилище, настрой браузер ходить через проксю, с подменой хоста и посмотри что будет. Заодно чтобы не задавать глупые вопросы.
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|1.73, Ark (ok), 17:23, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если бы он ещё кешировал... Есть ли подобное, но кеширующее? А то вот столкнулся с очень плохим мобильным интернетом, вспомнил про кеширующие прокси. А с приходом повсеместного хттпс сдохли все, или совершенно бесполезные.
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|1.76, Аноним (76), 17:48, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понимаю, кроме возни с сертификатом, он ещё и по возможностям беднее, чем браузерное расширение? Минус косметические фильтры, минус фильтры по сгенерированному при помощи js контенту.
ЗЫ. А кто умеет качественно (полностью) вырезать яндекс директ? У меня сквозь uBlock origin пролазит, гад.
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|2.80, Аноним (81), 18:11, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты полностью прав даже ublock сильно лучше сабжа. Яндекс директ непобедим.
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|2.124, Аноним (124), 21:53, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ЗЫ. А кто умеет качественно (полностью) вырезать яндекс директ? У меня сквозь uBlock origin пролазит, гад.
Firefox + uBlock Origin + uMatrix. При прямых руках полностью избавляет полностью.
И да, пользоваться продуктами яндекса -- себя не уважать. Желаю этой компании утонуть в продуктах собственной жизнедеятельности
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|1.103, Аноним (103), 20:12, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Подключённые внешние списки с фильтрами обновляются автоматически.
а потом появляется дядя с мешком денег и фильтр обновляется с пропуском якобы неназойливой кошерной рекламой даже?
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|2.110, Аноним (31), 20:40, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там те же списки что и в ublock. Так что дяде лучше копать в их сторону, а не маргинального проекта который тянет списки.
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|2.111, Аноним (31), 20:45, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как сказать что Форд взял телегу и добавил в неё всего лишь мотор, ничего нового.
Прокся с TLS митм есть в куче проектов, как комбайнов вроде BurpSuite так и однофайловых скриптах на гитхабе.
А чтобы понимать контекст элементов, и подменять его нужными полями, это как раз работа ublock.
Вот проект и переписал функционал ublock в виде системной прокси.
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|3.126, MooSE (ok), 22:42, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то подобное умел и bfilter пятнадцать лет назад. Работал довольно эффективно. Но вот в https не лез и потому с популяризацией https стал не актуален.
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|1.125, Аноним (125), 21:55, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да простят меня все причастные, в том числе и небезизвестные растоманы с их "непробиваемым" растом, это молодое ПО ИМХО само нуждается в хорошей песочнице.
Иначе если это ПО, пусть даже и в сзязи с его молодостью, продавят и сделают технологическое отверстие, не смотря на раст, то, так как оно "крутится" на локалхосте все до чего оно сможет дотянутся как минимум может быть "слито" и данные о пользователе станут известны другим лицам и/или можно сделать с данными еще чего похуже (rm -fr).
И соответственно, делайте бекапы ваших личных фильтров, а то в один прекрасный день они могут исчезнуть без следа :(
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|2.127, Аноним (31), 22:55, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А код проекта прочитать ниасилил, или от раста стошнило?
Фильтры там из ublock/adguard, корневой серт генерится на локалхосте, браузер настраивается так же на локалхост.
Никаких утечек налево в такой конфигурации нет.
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