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Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.0.1

06.01.2023 17:15

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.0.1. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет.

MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, как доступные напрямую, так и упакованные в zip архивы, и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов.

Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны.

Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хэш-сумм доступных файлов), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, копирование книг коллекции в произвольную папку. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам.

В новой версии добавлены:

  • Поддержка форматов pdf, djvu, fbd (pdf + fbd, djvu + fbd, epub + fbd), улучшена поддержка формата epub.
  • Окно информации о файле книги.
  • Возможность ручного корректирования базы данных.
  • Поддержка многопоточности в операции создания и обновления коллекций.
  • Другие мелкие улучшения и исправления.

Базы данных, созданные в предыдущих версиях программы, совместимы с новой версией, однако пользователям рекомендуется пересоздать коллекции.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ProfessorNa...)
  2. OpenNews: Каталогизатор домашней библиотеки MyLibrary 1.0
  3. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0
  4. OpenNews: Релиз альтернативной сборки KchmViewer, программы для просмотра файлов chm и epub
  5. OpenNews: Релиз uChmViewer, программы для просмотра файлов chm и epub
  6. OpenNews: Доступен пакет GNU Texinfo 7.0
Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58443-mylibrary
Ключевые слова: mylibrary
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:06, 06/01/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Я дико извиняюсь, но автор какол. Безопасно ли это использовать?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:25, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя, имхо, вопрос и не лишен смысла (на первый взгляд), какому ответу ты действительно поверишь? А если так, то стоило ли этот вопрос задавать?
     
  • 2.4, Самый Лучший Гусь (?), 23:30, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пржевальский тоже был но вы же ездите на лошадях
     
     
  • 3.6, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 23:33, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он сам это сказал, или просто родился в тех местах и был приписан? И скакал ли он с кастрюлей на голове?
     
  • 2.5, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 23:32, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда, косяк модера. Это вообще должно быть в заголовок вынесено, что либо ххл, либо поехавший на этой теме.
     

  • 1.3, Ддд (?), 23:29, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ну без скриншотов как это выглядит я даже не пошевелюсь
     
  • 1.7, Ддд (?), 23:34, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Хотя после гемора с калибром и тп хочется свою либу написать
     
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